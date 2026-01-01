Resumen en Lenguaje Sencillo de la Asistencia Financiera de UVA Health (Financial Aid Summary Spanish)

La misión de UVA Health y UVA Community Health (UVACH), que incluye UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC), UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC), UVA Health Prince William Medical Center (PWMC), UVACH Medical Group y UVA Health Cancer Center Gainesville, es proporcionar servicios de atención médica compasivos y de calidad a quienes los necesitan, independientemente de su capacidad de pago. UVA Health ofrece asistencia financiera a los pacientes que reciben atención de urgencia u otra atención médica necesaria en cualquiera de nuestros centros hospitalarios y/o proveedores empleados.

¿Quién tiene derecho a recibir asistencia financiera?

La Política de Asistencia Financiera (FAP) de UVA Health proporciona asistencia financiera del 100 % para la atención de urgencia u otra atención médica necesaria a los pacientes que reúnan los requisitos y cuyos ingresos familiares brutos anuales sean iguales o inferiores al 200 % del nivel federal de pobreza (FPL) actual y cuyos activos sean iguales o inferiores a 50 000 dólares. Existen ciertas exenciones que se aplican a los vehículos y los bienes inmuebles cuando se trata de la residencia principal. UVA Health también ofrece una tarifa con descuento a los pacientes cuyos ingresos familiares brutos se sitúan entre el 201 % y el 400 % del FPL y cuyos activos son iguales o inferiores a 50 000 dólares.

¿Cómo solicitar ayuda financiera?

Las personas que tengan dudas sobre su capacidad para pagar la atención médica de urgencia y necesaria pueden solicitar ayuda financiera. Para solicitar ayuda financiera, el paciente o la parte responsable financieramente debe rellenar nuestra solicitud de ayuda financiera en papel o completar la sección de ayuda financiera a través de su acceso a MyChart. Se pueden obtener copias gratuitas de la Solicitud de asistencia financiera y del FAP por correo, llamando al departamento de atención al cliente al 866.320.9659 o descargando una copia de nuestro sitio web Financial Assistance.

¿Qué servicios están cubiertos?

Todos los servicios de emergencia u otros servicios médicamente necesarios están cubiertos por el FAP, incluidos los servicios ambulatorios, la atención hospitalaria y los servicios de urgencias. Los servicios no elegibles, tales como, entre otros, los procedimientos electivos no médicamente necesarios, los procedimientos cosméticos y de tarifa plana, el equipo médico duradero, los pacientes con seguro que deciden no utilizar su seguro y los servicios prestados como consecuencia de un accidente, no están cubiertos por el programa de asistencia financiera. Si los servicios prestados como resultado de un accidente no están cubiertos por un tercero, los pacientes pueden solicitar asistencia financiera. En caso de que quede un saldo pendiente después del seguro, el paciente puede solicitar asistencia financiera. Los pacientes asegurados que se encuentren dentro del umbral de ingresos pueden solicitar asistencia financiera siempre que no entre en conflicto con un contrato entre la compañía de seguros. Es posible que los médicos y especialistas que no trabajan para UVA Health y que prestan servicios en el hospital no acepten el programa de asistencia financiera de UVA Health. Debe hablar con su médico o visitar nuestro sitio web Financial Assistance para obtener una lista de los proveedores que participan y no participan en el programa de asistencia financiera de UVA Health.

¿Qué pasa si tengo preguntas o necesito ayuda para completar la solicitud?

Las personas que necesiten ayuda para completar la solicitud de asistencia financiera pueden llamar al departamento de atención al cliente a los números de teléfono indicados anteriormente o visitar a un asesor financiero en las áreas de acceso para pacientes de nuestros hospitales.

• Visite en persona en 1240 Lee Street, Charlottesville, VA 22903

• Visite en persona 8650 Sudley Rd, Manassas, VA 20110

• Visite en persona 15225 Healthcote Boulevard, Haymerket, VA 20169

• Visite en persona 501 Sunset Lane, Culpeper, VA 22701

Para los pacientes que no hablan inglés, hay traducciones de la FAP y la Solicitud de asistencia financiera disponibles en otros idiomas, incluidos el inglés y el español. Llame a los números anteriores o visite nuestro sitio web en: Do I Qualify for Financial Assistance? para descargar las traducciones de este resumen en lenguaje sencillo, la FAP y la Solicitud de asistencia financiera.