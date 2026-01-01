Netz t-sk’o’ toj Tyol Ajtzna teja Cheyxta Pwaq te UVA Health (Financial Aid Summary Mam)
Ja tajb’al te UVA Health ex UVA Community Health (UVACH), qa ja’nx UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC) (Tja Q’anal Culpeper te UVA Health), UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC) (Tja Q’anal Haymarket te UVA Health), UVA Health Prince William Medical Center (PWMC) (Tja Q’anal Prince William te UVA Health), UVACH Medical Group (Kloj te Q’anal UVACH) ex UVA Health Cancer Center Gainesville (Tja Oncológico te UVA Health toj Gainesville), jaj q’olxta qaj onb’al tej ab’ib’ te q’anb’al tumalxax ex tb’analsa te che qaj chi qana, textta te tej tipomal te chjolta. UVA Health tzaj toya cheyxta pwaq te che qaj t-yab’ qa nokx chi’ ab’ib’ te toj il ta’ mo junt ab’ib’ te k’al q’anb’al ilxax ti’j toj alchexa tej qeya tja qq’anb’alay mo qaj chi oktz q’i’ te q’olaktzta.
¿Altza jaw sk’ontat te tu’ toktz q’i’ cheyxta pwaq?
Financial Assistance Policy (“FAP”) (Nab’b’al te Cheyxta Pwaq) te UVA Health tzaj toya cheyxta pwaq tzqetna te che qaj toj il ta’ mo kab’t ab’ib’ te k’al q’anb’al ilxax ti’j te che qaj t-yab’ qa chi etz sk’et tuya jun noktz q’i’ te najaj jaka tiem joniyxax mo jawnax twitz 200% tej Kawb’al Poverty Level (FPL) (Kol kawb’al te Meb’ayil) ex jun kol te naq’anan joniyxax mo jawnax twitz ja $50,000. N-xi’ aq’unat kab’ najb’e’na te che qa jal k’uxb’al ex q’inamal te tx’otx’ uj qa yola te tej tzajna t-ne’lxax. UVA Health jax ju’xa tzaj toya jun twi’ qa nel ti’j che qaj t-yab’ tuya jun noktz q’i’ te najaj te tzuja t-xol ja 201% ex ja 400% tej FPL ex jun kol te naq’anan joniyxax mo jawnax twitz ja $50,000.
¿Titza tten nokx qanat onb’al te pwaq?
Qaj xjal qa at che ch-k’asb’en tib’aj te tipomal te chjolakxta ja ab’ib’ te q’anb’al toj il ta’ mo ilxax ti’j b’a’ tokx t-qana cheyxta pwaq. Te qanlakxta, jyab’ mo jxjal chajsa toj tkwent ti’b’a pwaq ilti’j kwelax t-nojsa’ qaj qeya Qu’j nokx qanat tej Cheyxta Pwaq twitz u’j mo nojsalk’axta ja kloj te Cheyxta Pwaq ti’ tzuj te tb’e’ tu’ tpon ma’ MyChart. B’a’ ttiq’ qaj copia kotz tej U’j nokx q’anat te Cheyxta Pwaq ex teja FAP toj correo postal, t-xi’ yola toj plaj te ab’ib’ te t-xjal toj 866.320.9659 mo kwelatz ti’nay toj qeya q-sitio sitio web Financial Assistance.
¿Titza jala onb’al che’x cheyat?
Chqil qaj onb’al te toj il ta’ mo kab’t onbal te k’al q’anb’al ilxax chi’j cheyaqa tu’ ja FAP, ja’nx qaj onb’al yukch, ab’ib’ toj tja q’anb’al ex qaj onb’al tej nim ja’ te toj il ta’. Qaj onb’al mya’ sk’owa, titza, t-xilen ttxola sk’owa mya’ k’al q’anb’al ilxax chi’j, t-xilen ttxola te noq tiq’ch najb’en ex te twi’ patz’ tten, kloj chiwsa, qaj t-yab’ tuya ttxola jaxax qa n-xi’ ti’ kwent tu’ mi tzaj ajb’en ex qaj onb’al chi tzaj q’o’ titza jun tzaq’b’eb’ te jun eb’aj, chxolj kab’t, mya’ cheyaqa tu’ ja ch’uq te cheyxta pwaq. Qa tej qaj onb’al che’x q’o’ titza jun tzaq’b’eb’ te juneb’aj mya’ cheya tu’ jun toksa te toxa, qaj t-yab’ b’a’ tokx chqana cheyxta pwaq. Titza tzuj qa ma chaj jun tajlal ti’jxa tzuj ttxola jaxax, ja t-yab’ b’a’ tokx t-qanan cheyxta pwaq. Qaj t-yab’ chiwasa’ chten qa jatza ete’ toj ja jatuma nex tej noktz q’i’ b’a’ tokx chqana cheyxta pwaq tu’ mi tz’okx toj q’oj tuya jun noktz q’i’ tuyaj cheyxta te qaj ttxola jaxax. Qaj tiyx ti’ tqul te qaj q’anal ex nintzaj tib’aj qa mya’ aq’anal te UVA Health ex qa tzaj chq’o’ qaj onb’al toj tja q’anb’al ch’inch’a mi kub’ chb’i’ tuyaj ch’uq te cheyxta pwaq tej UVA Health. B’a’ tyola tuya te t-q’anal mo q’olb’el toj qeya sitio web toj Financial Assistance tu’ ttiq’ jun tz’ib’k’ax toj u’j che qaj chi tzaj q’ontat qa tu’ chyten ex mi chi ten toj ch’uq te cheyxta pwaq tej cheyxta pwaq te UVA Health.
¿Ti jala kpjal qa at qaj weya xqelb’aj mo tajsa onb’al tu’ tku’x tzqet ja nokx qanat?
Qaj xjal qa tajsa onb’al te nojsalk’axta ja U’j nokx qanat te Cheyxta Pwaq b’a’ tzaj yola ti’j plaj te ab’ib’ te t-xjal te ja tajlal te yolb’il ja jatz knet jawna mo q’olb’elta te jun t-xi’ cheya pwaq tkub’ ch-xol ja tenb’al tej nokx te che qaj t-yab’ toj qeya tja qq’anb’al
- Q’olb’el twitzxax toj 1240 Lee Street, Charlottesville, VA 22903
- Q’olb’el twitzxax toj 8650 Sudley Rd, Manassas, VA 20110
- Q’olb’el twitzxax toj 15225 Healthcote Boulevard, Haymerket, VA 20169
- Q’olb’el twitzxax toj 501 Sunset Lane, Culpeper, VA 22701
Te che qaj t-yab’ qa mi n-chi yola toj tyol me’x, at meltz’ul yol tkub’sa teja FAP ex teja U’j nokx qanat te Cheyxta Pwaq choj qaj kab’t yol, ja’nx ja tyol me’x ex tyol mos. Yolax chi qaj tajlal toj tne’l mo q’olb’e’nkx ja qeya sitio web: Financial Assistance te q’ilktzta meltz’ul yol te tej jatz t-sk’o’ toj yol ajnatz, ja FAP ex ja U’j nokx qanat te Cheyxta pwaq.