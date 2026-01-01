UVA Health የገንዘብ ድጋፍ ግልጽ ቋንቋ ማጠቃለያ (Financial Assistance Summary Amharic)
UVA Health እና UVA Community Health (UVACH) ተልእኮ፣ ይህም UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC)፣ UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC)፣ UVA Health Prince William Medical Center (PWMC)፣ UVACH የሕክምና ቡድን እና UVA Health የካንሰር ማዕከል Gainesville፣ የመክፈል አቅማቸው ምንም ይሁን ምን ርህራሄ፣ ጥራት ያለው የጤና እንክብካቤ አገልግሎት ለተቸገሩ ሰዎች መስጠት ነው። UVA Helath ከማንኛውም የሆስፒታላችን ፋሲሊቲ እና/ወይም ተቀጥረው የሚሰሩ አቅራቢዎች ድንገተኛ ወይም ሌላ የሕክምና አስፈላጊ እንክብካቤ ለሚያገኙ ታካሚዎች የገንዘብ ድጋፍ ይሰጣል።
ለገንዘብ ድጋፍ ብቁ የሆነው ማነው?
UVA Health የገንዘብ ድጋፍ ፖሊሲ "FAP" አመታዊ ጠቅላላ የቤተሰብ ገቢያቸው አሁን ካለበት የፌደራል የድህነት ደረጃ (FPL) 200% ወይም ከዛ በታች እና የንብረት ደረጃ 50,000 ዶላር ወይም ከዛ በታች ለሆኑ ታካሚዎች ለድንገተኛ ጊዜ ወይም ለሌላ የሕክምና አስፈላጊ እንክብካቤ 100% የገንዘብ ድጋፍ ይሰጣል። ዋና መኖሪያ ከሆነ ለተሽከርካሪዎች እና ለሪል እስቴት የተወሰኑ ነፃነቶች አሉ። እንዲሁም UVA Health የቤተሰብ አጠቃላይ ገቢያቸው ከ FPL 201% እና 400% መካከል ላሉ እና የንብረት ደረጃ 50,000 ዶላር ወይም ከዛ በታች ለሆኑ ታካሚዎች ቅናሽ ይሰጣል።
ለገንዘብ ድጋፍ እንዴት ማመልከት ይቻላል?
ለድንገተኛ እና ለሕክምና አስፈላጊ ለሆኑ አገልግሎቶች የመክፈል አቅማቸው የሚያሳስባቸው ግለሰቦች የፋይናንስ እርዳታ መጠየቅ ይችላሉ። ለፋይናንስ እርዳታ ለማመልከት፣ ታካሚው ወይም በፋይናንስ ረገድ ኃላፊነት ያለበት አካል የወረቀት የፋይናንስ እርዳታ ማመልከቻ ቅጻችንን መሙላት ወይም በMyChart መዳረሻቸው በኩል ያለውን የፋይናንስ እርዳታ ክፍል ማሟላት ይኖርባቸዋል። የፋይናንስ እርዳታ ማመልከቻ እና የFAP (የፋይናንስ እርዳታ ፖሊሲ) ቅጂዎችን በፖስታ፣ ለደንበኞች አገልግሎት ክፍል በስልክ ቁጥር 866.320.9659በመደወል፣ ወይም ከድረ-ገጻችን Financial Assistance ላይ ቅጂውን በማውረድ በነጻ ማግኘት ይቻላል።
ምን አገልግሎቶች ይሸፈናሉ?
የውጭ ታካሚ አገልግሎቶችን፣ የውስጥ ታካሚ እንክብካቤን እና የድንገተኛ ክፍል አገልግሎቶችን ጨምሮ፤ ሁሉም የድንገተኛ ወይም ሌሎች ለሕክምና አስፈላጊ የሆኑ አገልግሎቶች በFAP (የፋይናንስ እርዳታ ፖሊሲ) ስር ይሸፈናሉ። ብቁ-ያልሆኑ አገልግሎቶች እንደ፣ በተመረጡ የሕክምና አስፈላጊ-ያልሆኑ ሂደቶች፣ የመዋቢያ እና ጠፍጣፋ ዋጋ ሂደቶች፣ ረጅም ለረጅም ጊዜ የሚቆዩ የሕክምና መሳሪያዎች፣ የመድን ዋስትና ያላቸው ታካሚዎች መድናቸውን ላለመጠቀም የመረጡ እና በአደጋ ምክንያት የሚሰጡ አገልግሎቶች በገንዘብ ድጋፍ ፕሮግራም አይሸፈኑም። በአደጋ ምክንያት የሚሰጡ አገልግሎቶች በሶስተኛ ወገን ካልተሸፈኑ ታካሚዎች ለገንዘብ እርዳታ ማመልከት ይችላሉ። ከመድን በኋላ ቀሪ ሂሳብ በሚኖር ጊዜ፣ ታካሚው ለገንዘብ ድጋፍ ማመልከት ይችላል። በገቢ ገደብ ውስጥ ያሉ መድን ያላቸው ታካሚዎች በመድን ኩባንያው መካከል ካለው ውል ጋር እስካልተጋጨ ድረስ ለገንዘብ ድጋፍ ማመልከት ይችላሉ። በ UVA Health ያልተቀጠሩ እና በሆስፒታሉ ውስጥ አገልግሎት የሚሰጡ የዶክተሮች እና የስፔሻሊስቶች ክፍያ የ UVA Health የገንዘብ ድጋፍ ፕሮግራምን ላያከብረው ይችላል። በUVA Health የፋይናንስ እርዳታ ፕሮግራም ውስጥ የሚሳተፉ እና የማይሳተፉ የሕክምና አገልግሎት ሰጪዎችን ዝርዝር ለማግኘት ሐኪምዎን ማማከር ወይም ድረ-ገጻችንን በ Financial Assistance መጎብኘት አለብዎት።
ጥያቄዎች ካሉኝ ወይም ማመልከቻውን ለመሙላት ድጋፍ ካስፈለገኝስ?
የገንዘብ ድጋፍ ማመልከቻን ለመሙላት እርዳታ የሚፈልጉ ግለሰቦች ከላይ በተዘረዘሩት ስልክ ቁጥሮች ወደ የደንበኞች አገልግሎት ክፍል በመደወል ወይም በሆስፒታሎቻችን ውስጥ በታካሚዎች ተደራሽ አካባቢዎች ውስጥ የሚገኘውን የገንዘብ አማካሪን መጎብኘት ይችላሉ
- በ 1240 Lee Street, Charlottesville, VA 22903 በአካል ተገኝተው ይጎብኙ
- በ 8650 Sudley Rd, Manassas, VA 20110 በአካል ተገኝተው ይጎብኙ
- በ 15225 Healthcote Boulevard, Haymerket, VA 20169 በአካል ተገኝተው ይጎብኙ
- በ 501 Sunset Lane, Culpeper, VA 22701 በአካል ተገኝተው ይጎብኙ
እንግሊዝኛ ለማይናገሩ ታካሚዎች፣ የFAP (የፋይናንስ እርዳታ ፖሊሲ) እና የፋይናንስ እርዳታ ማመልከቻ ቅጽ የእንግሊዝኛ እና የስፓኒሽ ቋንቋዎችን ጨምሮ በሌሎች ቋንቋዎች የተዘጋጁ ትርጉሞች ይገኛሉ። የዚህን ግልጽ ቋንቋ ማጠቃለያ፣ የFAP (የፋይናንስ እርዳታ ፖሊሲ) እና የፋይናንስ እርዳታ ማመልከቻ የትርጉም ቅጂዎችን ለማውረድ እባክዎ ከላይ በተጠቀሱት ስልክ ቁጥሮች ይደውሉ ወይም ድረ-ገጻችንን በ፡ Financial Assistance ይጎብኙ።