Política de Ayuda Financiera para Culpeper, Haymarket, y Prince William

Fecha: 01/06/2026

Sustituye a la versión con fecha: 1/21/2025

Esta política se aplica a la atención al paciente en estos lugares:

UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC)

UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC)

UVA Health Prince William Medical Center (PWMC)

UVACH Medical Group

UVA Health Cancer Center Gainesville

Política

La política de UVA Community Health (UVACH), que incluye UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC), UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC), UVA Health Prince William Medical Center (PWMC), UVACH Medical Group y UVA Health Cancer Center Gainesville, es garantizar el acceso a los servicios de atención médica necesarios para todos. UVACH trata a todos los pacientes, tanto si están asegurados como si no, con dignidad, respeto y compasión durante los procesos de admisión, prestación de servicios, alta, facturación y cobro. Esta política se ha redactado con la intención de satisfacer los requisitos de la sección 501(r) del Código de Rentas Internas de 1986, en su versión modificada, en lo que respecta a las políticas de asistencia financiera y atención médica de urgencia, las limitaciones en los cargos a las personas con derecho a asistencia financiera y los esfuerzos razonables de facturación y cobro, y debe interpretarse en consecuencia.

ÁMBITO

Esta política debe ser utilizada por todos los centros de cuidados agudos de UVACH y no cubre los procedimientos electivos.

DEFINICIONES

Importes generalmente facturados (AGB) : los importes generalmente facturados son los importes que se cobran generalmente a los pacientes por servicios de urgencia y médicamente necesarios que tienen seguro para dichos servicios. Los cargos para los pacientes que reúnen los requisitos para recibir asistencia financiera se limitarán a un máximo de los importes generalmente facturados («AGB») por dichos servicios. Estos cargos se basan en los importes medios permitidos por Medicare, BCBS y los pagadores comerciales para reclamaciones de emergencia y otras reclamaciones médicamente necesarias eI e el periodo de 12 meses comprendido entre noviembre y octubre. Los importes permitidos incluyen tanto el importe que pagará la aseguradora como el importe, si lo hubiera, que la persona debe pagar personalmente. El cálculo final se determina dividiendo las tarifas que pagarán los pagadores por los cargos brutos de estas reclamaciones. Los AGB de UVACH se calculan utilizando el método de retrospectiva según 26 CFR §1.501(r). Véase el APÉNDICE A para obtener más información sobre el descuento AGB.

Activos : el valor total de lo que posee, incluidas las cuentas bancarias y de jubilación, la vivienda, el automóvil, etc. Además, los activos computables incluyen el valor liquidado de los terrenos (incluidas las tierras agrícolas), el valor neto de los vehículos recreativos, las embarcaciones, las segundas residencias, etc. Los activos incluidos en la fórmula para la consideración de la ayuda financiera serán los que tengan un valor inferior a 50 000 dólares.

Deuda incobrable : cancelada de las cuentas por cobrar como no cobrable, pero que sigue considerándose un saldo pendiente adeudado.

Cirugía estética : cirugía cuyo objetivo principal es mejorar la apariencia.

Hospital de participación desproporcionada (DSH): hospital que atiende a un gran número de pacientes con bajos ingresos y recibe pagos de los Centros de Servicios de Medicaid y Medicare para cubrir los costes de la atención a pacientes sin seguro.

Servicios elegibles : los servicios prestados por las instalaciones de UVACH que son elegibles en virtud de esta política de asistencia financiera incluirán:

Condición médica de emergencia : una condición médica que se manifiesta mediante síntomas agudos de gravedad suficiente (incluido dolor intenso) como para que una persona prudente, con conocimientos medios sobre salud y medicina, pueda esperar razonablemente que la ausencia de atención médica inmediata dé lugar a:

Un grave peligro para la salud de la persona o, en el caso de una mujer embarazada, para la salud de la mujer o de su hijo por nacer; o

Un deterioro grave de las funciones corporales; o

Una disfunción grave de cualquier órgano o parte del cuerpo.

Acciones extraordinarias de cobro (ECA ): Acciones emprendidas por un centro hospitalario contra una persona en relación con el cobro de una factura por servicios cubiertos por el programa de asistencia financiera del centro.

Ingresos familiares : dinero en efectivo bruto o equivalentes en efectivo ganados o proporcionados a una persona. Los conceptos que no se consideran ingresos son las prestaciones no monetarias y la asistencia pública, como los subsidios para alimentación y vivienda, y la asistencia educativa.

Directrices federales de pobreza : el gobierno de los Estados Unidos utiliza el nivel federal de pobreza para definir el nivel de pobreza de un paciente y su familia a los efectos de esta política. Se basa en los ingresos anuales en efectivo de una familia, en lugar de su patrimonio total, su consumo anual o su propia evaluación de su bienestar. Las pautas de pobreza se actualizan anualmente en el Registro Federal ( ) por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, y están vigentes en el momento de dicha determinación.

Tarifa plana : una tarifa predeterminada para determinados servicios que los pacientes eligen recibir y que pagan en el momento en que se prestan dichos servicios.

Garante : el paciente, el cuidador o la entidad responsable del pago de una factura de atención médica.

Jefe de familia : la persona que figura en la declaración de impuestos como «jefe de familia».

Personas sin hogar: personas sin vivienda permanente que pueden vivir en la calle, alojarse en un refugio, una misión, un edificio abandonado o un vehículo, o en cualquier otra situación inestable o no permanente. Se puede considerar que una persona es sin hogar si convive con una serie de amigos y/o familiares durante más de 90 días.

Miembros de la familia del hogar («dependientes»): personas que «residen» en el hogar y que figuran en la declaración de impuestos del cabeza de familia.

Proveedor de elegibilidad médica/defensa de la asistencia médica : proveedor de defensa contratado por UVACH para seleccionar a los pacientes para los programas gubernamentales y la asistencia financiera de UVACH.

Servicios médicamente necesarios : servicios de atención médica necesarios para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad, lesión, afección o sus síntomas, y que cumplen con los estándares médicos aceptados. En cualquiera de estas circunstancias, si la afección produce síntomas debilitantes o efectos secundarios, también se considera médicamente necesario tratarla.

Servicios no elegibles: los siguientes servicios de atención médica no son elegibles para recibir asistencia financiera en virtud de esta política:

Servicios prestados como consecuencia de un accidente. Estos cargos están sujetos a todos los instrumentos legales necesarios para garantizar el pago de la responsabilidad civil de terceros, incluso si dichos instrumentos se presentan después de que se haya aprobado la elegibilidad inicial para el Programa de Asistencia Financiera para Pacientes. Si existe cobertura de terceros, UVACH cobrará el saldo adeudado al tercero pagador. En caso de que quede un saldo pendiente después del seguro, el paciente puede solicitar asistencia financiera. Los pacientes asegurados que se encuentren dentro del umbral de ingresos y recursos (igual o inferior al 400 % de las pautas de pobreza y con activos iguales o inferiores a 50 000 dólares) pueden solicitar asistencia financiera siempre que no entre en conflicto con un contrato entre la compañía de seguros y UVACH.

Los procedimientos electivos no necesarios desde el punto de vista médico, como los procedimientos cosméticos y de tarifa plana, y los pacientes con seguro que deciden no utilizarlo, el equipo médico duradero, la atención domiciliaria y los medicamentos recetados.

La asistencia financiera tampoco se aplicará si UVA no participa en su seguro, incluyendo, entre otros, Medicaid fuera del estado o si las reclamaciones del seguro son denegadas por estar fuera de la red.

Requisitos reglamentarios

Al implementar esta política, UVACH cumplirá con todas las demás leyes, normas y reglamentos federales, estatales y locales que puedan aplicarse a las actividades realizadas de conformidad con esta política.

Firma:

Se requiere una firma en cada solicitud de asistencia financiera, que debe ser realizada por el paciente, su cónyuge o uno de los padres en el caso de pacientes menores de edad. Si el paciente, su cónyuge o los padres de pacientes menores de edad no pueden firmar, se aceptará la firma de un apoderado (POA) junto con la documentación financiera o del POA duradero correspondiente. Las firmas electrónicas solo se aceptan a través del portal UVA MyChart utilizando el formulario de asistencia financiera proporcionado en la solicitud. Las solicitudes de asistencia financiera no se considerarán completas sin una firma válida.