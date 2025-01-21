재정 지원 정책 Financial Assistance Policy, Korean

제목:

재정지원 정책

날짜:

2026/1/06

교체 버전 날짜:

2025/1/21

범주:

SYS.MIS.FAP

1/12페이지

승인자:

UVACH Inc. 이사회

정책

본 정책은 모든 사람에게 필요한 의료 서비스 접근을 보장하기 위해 UVA Health Culpeper Medical Center(CPMC), UVA Health Haymarket Medical Center(HAMC), UVA Health Prince William Medical Center(PWMC), UVACH 의료 그룹 및 UVA Health Cancer Center Gainesville을 포함하는 UVA Community Health(UVACH)의 정책입니다. UVACH는 보험 가입 여부에 관계없이 모든 환자를 입원, 서비스 제공, 퇴원, 청구 및 추심 과정 전반에 걸쳐 존엄성, 존중 및 연민으로 대합니다. 본 정책은 재정 지원 및 응급 의료 정책, 재정 지원 대상자에 대한 청구 제한, 합당한 청구 및 추심 노력과 관련하여 개정된 대로 1986년 내국세입법(Internal Revenue Code) 제501(r)항의 요건을 충족할 목적으로 작성되었으며 그에 따라 해석해야 합니다.

범위

본 정책은 모든 UVACH 급성환자치료 시설에서 사용되며 선택적 수술에는 적용되지 않습니다.

정의

일반 청구 금액(Amounts Generally Billed, AGB) - 일반 청구 금액은 응급 서비스 및 의료적 필수 서비스에 대해 보험 가입 환자에게 일반적으로 청구되는 금액입니다. 재정 지원 수혜 대상인 환자에 대한 비용은 해당 서비스에 대한 일반 청구 금액(“AGB”) 이하로 제한됩니다. 이러한 요금은 11월부터 10월까지 12개월 동안 응급 의료 및 기타 의료적으로 필요한 청구에 대해 Medicare, BCBS, 상업적 지불자가 허용한 평균 금액을 기준으로 합니다. 허용 금액에는 보험사가 지불할 금액과 해당하는 경우 해당하는 개인이 개인적으로 지불할 책임이 있는 금액이 모두 포함됩니다. 최종 계산은 지불자가 지불할 요금을 이러한 청구에 대한 총 비용으로 나누어 결정합니다. UVACH AGB는 26 CFR §1.501(r)에 따라 룩 백(look back) 방법을 사용하여 계산됩니다. AGB 할인에 관한 자세한 정보는 부록 A를 참조하십시오.

자산 - 은행 및 퇴직 계좌, 주택, 자동차 등 소유하고 있는 자산의 총 가치이며, 또한 계산 가능한 자산에는 토지(농지 포함), 레저용 차량의 지분, 보트, 별장 등의 청산 가치도 포함됩니다. 재정 지원 심사에 포함되는 자산은 $50,000 미만의 금액으로 제한됩니다.

불량 채무 – 회수 불가능한 것으로 판단되어 매출채권에서 상각 처리되었지만, 여전히 미수금으로 남아 있음.

성형 – 외모 개선이 주요 목적인 수술.

불균형 분담 병원(DSH) – 다수의 저소득층 환자에게 서비스를 제공하고 보험 미가입 환자에게 진료를 제공하는 비용을 충당하기 위해 Medicaid 및 Medicare 서비스 센터로부터 지불을 받는 병원.

적격 서비스 – 본 재정 지원 정책에 따라 자격 대상의 UVACH 시설에서 제공하는 서비스에는 다음이 포함됩니다.

응급 의료 상태 – 건강 및 의학에 대한 평균적인 지식을 갖춘 분별 있는 일반인이 즉각적인 의료 조치를 취하지 않는 경우 다음과 같은 결과가 발생할 것으로 합리적으로 예상할 수 있는 충분히 심각한 급성 증상(심한 통증 포함)으로 나타나는 의학적 상태.

개인의건강또는임산부의경우여성이나태아의건강에대한심각한위험또는

신체기능의심각한손상또는

신체기관이나일부의심각한기능장애

특별 추심 조치(ECA ): 해당 시설의 재정 지원 프로그램에 따라 보장되는 서비스에 대한 청구서 납부금 입수와 관련하여 병원 시설에서 개인을 대상으로 취하는 조치

가족 소득 – 개인이 벌어들이거나 개인에게 제공된 총 현금 또는 현금성 자산. 비현금성 혜택과 식품 및 주택 보조금, 교육 지원과 같은 공공 지원은 소득으로 간주되지 않는 항목임.

연방 빈곤 지침 - 연방 빈곤 수준은 미국 정부가 본 정책의 목적에 따라 환자와 그 가족의 빈곤 수준을 규정하는 데 사용함. 이는 가족의 총 재산, 연간 소비 또는 자체적인 복지 평가보다는 가족의 연간 현금 소득을 기반으로 합니다. 빈곤 지침은 결정 당시 유효한 미국 보건복지부(U.S. Department of Health and Human Services)에 의해 연방 관보에 매년 업데이트됩니다.

고정 요금 – 환자가 선택하는 특정 서비스에 대해 사전에 결정된 요금으로, 서비스가 수행될 때 환자가 지불함.

보증인 – 환자, 간병인 또는 의료비 지불 책임이 있는 법인.

세대주 – 세금 신고서에 "세대주"로 기재되어 있는 개인.

노숙자 - 영구 주택 없이 거리에서 생활하거나 쉼터, 선교단체, 방치 건물 또는 차량에 머물거나 그 밖의 불안정하거나 비영구적 상황에 있는 개인. 개인이 90일 이상 여러 친구들 및/또는 가족들에게 "더부살이(Doubled up)"하는 경우, 노숙자로 간주될 수 있습니다.

가구의 가족 구성원 (“부양가족”) – 세대주의 세금 신고서에 청구된 가구에 “거주”하고 있는 개인.

의료 적격 공급업체/의료 지원 옹호 - 정부 프로그램 및 UVACH 재정 지원에 대한 환자를 선별하기 위해 UVACH와 계약을 맺은 옹호 공급업체.

의료적 필수 서비스 – 질병, 부상, 상태, 질환 또는 그 증상을 예방, 진단 또는 치료하는 데 필요하며 허용된 의학 표준을 충족하는 의료 서비스. 어떤 상황에서든 상태가 쇠약해지는 증상이나 부작용을 일으키는 경우 의료적으로 치료가 필요한 것으로 간주됩니다.

비적격 서비스 - 다음 의료 서비스는 본 정책에 따른 재정 지원의 수혜 대상이 아닙니다.

사고의결과로제공되는서비스. 이러한비용에는제3자책임지불을보장하는데필요한모든법적문서가적용됩니다. 이는환자재정지원프로그램에대한최초적격성이승인된후에해당문서가제출된경우에도해당합니다. 제3자보장이있는경우 UVACH는제3자지불자로부터미지급잔액을추심합니다. 보험처리후잔액이남아있는경우환자는재정지원을신청할수있습니다. 소득및재원기준치(빈곤지침의 400% 이하및자산 $50,000 이하) 내에있는보험가입환자는보험사와 UVACH 간의계약과상충되지않는한재정지원을신청할수있습니다.

성형및고정요금시술, 그리고보험, 내구성의료장비, 재가돌봄, 처방약을사용하지않기로선택한보험가입환자등의료적으로필요하지않은선택적인시술.

UVA가귀하의보험(주외 Medicaid를포함하되이에국한되지않음)에참여하지않거나, 보험청구가네트워크외부로거부된경우재정지원은적용되지않습니다.

규제 요건

본 정책을 시행함으로써 UVACH는 이 정책에 따라 수행되는 활동에 적용될 수 있는 그 밖의 모든 연방, 주 및 지방 법률, 규칙 및 규정을 준수해야 합니다.

서명:

모든 재정 지원 신청서에는 서명이 필요하며 환자, 배우자 또는 미성년 환자의 경우 부모 중 한 명이 서명해야 합니다. 미성년 환자의 환자, 배우자 또는 부모가 서명할 수 없는 경우, 위임장(POA)에 의한 서명은 해당 재정 또는 영구 위임장 관련 서류와 함께 인정됩니다. 전자 서명은 신청서에 제공된 재정 지원 양식을 사용하여 UVA MyChart 포털을 통해서만 허용됩니다. 재정 지원 신청은 유효한 서명이 없으면 완료되지 않습니다.