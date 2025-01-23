K'iche pa Ajq'ijab'al Ri Chikop Financial Assistance Policy, K'iche
Ub’i’ ch’ob’oj:
Taqanem rech Tob’anem ruk’ Pwaq
Rajilab’alil q’ij:
1/06/2026
Kujal le Okib’al Kojom rajilab’alil q’ij chech:
1/23/2025
Ucholajil:
SYS.MIS.FAP
Uxaq 1 rech 12
Ya’om b’e che rumal:
UVACH Inc. Tzob’aj Nuk’mam
POLITIKA
Wa’ upolitika ri UVA Community Health (UVACH), ri ruk’am UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC) (Ja rech Kunaxik Culpeper rech UVA Health), UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC) (Ja rech Kunaxik Haymarket rech UVA Health), UVA Health Prince William Medical Center (PWMC) (Ja rech Kunaxik Prince William rech UVA Health), UVACH Medical Group (K’up kech Ajkun UVACH) xuquje’ UVA Health Cancer Center Gainesville (Ja Oncológico rech UVA Health pa Gainesville), uyaik ri okb’al pari patnixik rech utzwachil rajawaxik chikech konojel. UVACH ke’ril ronojel ri yuwab’ib’, ruk’ on ruk’ta seguro rekunaxik, ruk’ utzilal, nimaxik xuquje’ elb’alk’ux pataq ronojel ri chak rech k’amik, ujachik patnixik, nima’q, uwujilal xuquje uk’amik rajil. Wa jun politika xatz’ib’axik ruk’ ri ucholajil rech ub’anik ronojeltaq ri taonik rech ri Ch’aqapil 501(r) rech ri Codigo rech Rentas Internas rech 1986, pa jun uwachil suk’uman, rumaltaq ri politikas rech tob’anik chipuwaqil xuquje’ ilonik rumal ajkun rech emergencia, ri q’ateb’al pataq ri cargos chikech ri winaq ke’chaik chrech uk’amik tob’anik chipuwaqil xuquje ri chuq’ab’ esuk’um rech ub’anik uwujil xuquje’ utaik rajil, xuquje’ rajawaxik kaya’ ub’ixikal surechnare’.
OPANEM
Wa jun politika rajawaxik kakojik kumal ronojeltaq ri ja rech cuidados intensivos rech UVACH xuquje’ man kuch’uqtaj uchakuxik xakach’ail.
UCHOLAJILAL
Amounts Generally Billed (AGB) (Unimal Suqasarena B’anomuwujil) –Ri Unimal Suqasarena B’anomuwujil are kuya ub’ixikal ri unimal ri suqasarena kata’ik chikech ri yuwab’ib’ rumal ri patnixik rech emergencia xuquje’ rekunub’alil erajawaxik rik’one ki seguro rekunaxik. Ri rajil chikech ri yuwab’ib’ echaom cheri tob’anik chipuwaqil ka q’atexik pa jun nim kech unimal suqasarena b’anomuwujil (“AGB”) chikech wanik’ajtaq patnixik. Wa nik’ajtaq cargos etikilik pataq unimal eya’om rumal Medicare, BCBS xuquje aseguradoras rek’iyib’al chrech uch’ojik rech emergencia xuquje k’uwitaq ch’oj puwi’kunub’al erajawaxik paqat ri q’ijol rech 12 ik’ kamajtajik pa noviembre pa octubre. Ri unimal kojom ruk’am jene ri unimal kutojo ri aseguradora jene ri unimal, we kokik, che ri winaq k’opuwi che utojik. Ri k’isb’al tanteyo ka ya’ik kuanchi’ kajachik ri rajilal rikik tojo ri aseguradoras pataq ri cargos chironojel kech wanik’ajtaq ch’o’j. Ri AGB rech UVACH keb’an tanteyar paukojik jun b’eal reojertaq jasne kub’ij ri articulo 26 CFR §1.501(r). Chasolij ri ANEXO A chrech uch’ob’ik k’iyataq tzijob’al puwi’ ri uqasaxik rajil rech AGB.
Activos – Ri ronojel ri rajil k’olik, ek’one chupam ri cuwentas bancaria xuquje’ rech jubilacion, ri ja, ri ch’ich’, etc. Jenewa’, ri activos ajlam k’oneruk’ ri rajil chironojel rech ri ulew (ek’onechupam ri ulew retikon), ri qas rajil kech ri ch’ich’ rewa’katam, ujukub’ plo, ukab’taq rachoch, etc. Ri activos ek’one chupam ri formula rech ucha’ik pa tob’anik chipuwaqil are ru unimal mankopanta pa $50,000.
K’asaj Katzalijtachiloq – Kesaxb’i cupam ri Kuwentas rech Utail jasne man katzalijtachiloq, pertajen ka b’ixna che k’ona pa k’asaj.
Cosmética – Cirugía are qas ucholajil ri kusuk’umal jaskapetik.
Disproportionate Share Hospital (DSH) (Hospital ruk’ kuwota Manq’atomtaj) – Jun hospital ri ke’ril k’iyataq yuwab’ib’ rik’ota kipuwaq xuquje kik k’am tojonik kumal ri Erachoch ri Medicaid xuquje’ Patnixik rech Medicare cheuch’uqik rajil reuya’ik tob’anik we k’ota seguro.
Patnixik Echa’om – Ri patnixik kayaik kumal ri rachoch ri UVACH ke’chaik rumal wajun politika rech tob’anik chipuwaqil eruk’am:
Jaskariqtajik Riyuwab’ rech Emergencia – jun jaskariqtajik riyuwab’ ri kuk’utu sintomas enimaq ri sib’alaj k’ax (k’onechupam nim k’asom) rumalche jun winaq utz, ri retam juwich puwitaq utzwachil xuquje’ kunub’al, kakuwin che rayexik ruk’urasonil che wemu ka to’ik rujal ajkun chikuwixik kopan pa:
- Nimlaj k’exk’ol chrech ri uk’aslemal ri winaq, pari ucaso jun ixoq rayemak’al, che ri utzuwachil ri ixoq on rech ri ral riya kak’ujik; on
- Qateb’altaq ri uchak ri ukuwerpo riwinaq; on
- Nimlaj k’axk’olik kuriq junchikech ri uorgano on ch’aqap rech riu kuwerpo.
Extraordinary Collection Actions (ECA) (K’uwi Uchakuxik ri Utaik K’asaj): Etab’al ek’amom rumal jun ja hospitalario chirij jun winaq rumal utzakuxik un tojo’n rech jun wujil rumal patnixik eya’om rumal ri tijonik rech tob’anik chipuwaqil rechri ja
Ch’ekoj kechri Alaxik – Ronojel ri ch’ekoj on junam jasri puwaq ku ch’eko on kaya’ chirech jun winaq. Man kab’ixta ch’ekoj che ri patnixik mank’ota upuwaqil xuquje’ ri tob’anik chikech winaq, jasnetaq ri subsidios rech wa’im xuquje’ rechja, xuquje’ ri tob’anik rexkolä.
K’utb’al Reamaq rech Powril – Ri Etanik Reamaq rech Powril are kojom rumal ri gobierno rech EE. UU. chrech uch’ob’ik ri etab’al rech powril rejun yuwab’ xuquje’ ri ralaxik jasne kub’ij wajun Politika. Katiki’k puwi’ ri ch’ekoj chijunab’ kechri alaxik, che uk’axwach rojonel rijastaqkech, risachoj rejun junab’ on ri qasare kipajanik rech utzwachil. Ri Departamento rech Utzwachil xuquje’ Patnixik kech Winaq rech EE. UU. kusuk’umaj chiajunab’ ri k’utb’al rech powril pari Registro Reamaq ek’olik kuanchi’ kab’an wajun chomanik yaxb’ixik.
Tarifa Plana – Jun tarifa ya’omkanoq chikech ajujuntaq patnixik rikik cha’ ri yuwab’ib’ xuquje che kiktojo pari q’ijol kuanchi kaya’ri patnixik chikech.
Ajtojol – Ri yuwab’, ilonel on rija k’opuwi riutojik le k’asaj rech ilonik rumal ajkun.
Jefe rech Alaxik – ri winaq kakajanik cheri uk’utik ri impuestos jasne “Jefe rech Alaxik”.
Winaq K’ota Rachoch – Winaq k’ota rachoch tik’ilik onwene kariqtajik pari b’e; kab’e pajun albergue, jun mision, jun nimja on ch’ich tzaqomkanoq; on pajun k’uwi uriqik man tik’iltaj on rechta k’iyaq’ij. Ka chomaxik che jun winaq k’ota rachoch “weka riqtajik” kuk’ k’iyataq ramig on ralaxik kujalna ri 90 q’ij.
Jachik ek’o pari Alaxik pari Ja (“Ke’i’lna”) – Winaq “jachin ek’olik” pari ja xuquje ke’k’utik pari declaracion rech impuestos rechri Jefe kech Alaxik.
Jachanel rechri Cha’onik Reajkun/K’amow rech tob’anik Reajkun - Jachanel rech k’amow b’anom kontratar rumal UVACH chrech upajik ri yuwab’ib’ che ri tijonik reamaq xuquje’ ri tob’anik chipuwaqil rech UVACH.
Patnixik Rekunaxik Erajawaxik – Patnixik rech ilonik rumal ajkun erajawaxik che uq’atexik, uriqik on rilik jun yab’il, q’axom, afeccion on riu sintomas, xuquje’ che kiktz’aqisaj ruk ri estandares ek’amom pari kunanem. Pa jasnejun chikech wanik’ajtaq riqonik, we ri afeccion kuya sintomas on efectos ek’uwitaq kakesajuchuq’ab’, xuquje ke’chomanik che sib’alaj rajawaxik ke’ilik.
Patnixik Man Keya’taj - Wa nik’ajtaq patnixik rech ilinik rumal ajkun man keya’taj che uk’amik tob’anik chipuwaqil jasne wajun politika:
- Patnixik eya’om jasne uk’itik rech jun accidente. Wanik’ajtaq k’asaj eximilik ruk’ ronojeltaq ri choknisan elegales erajawaxik che ub’anik ti tojonik rech ri chakunik civil chikwech k’uwitaq, jeneri’ wekeya’ik chirijkon ri nab’e aprobasion rech ri cha’onik pari Tijonik rech Tob’anik Chipuwaqil kech yuwab’ib’. Wek’one ch’iqunik chikwech k’uwitaq, UVACH kuk’amna ri rajil k’opa k’asaj che ri urox tojonel. Pa juncaso che kakanajna jun k’asaj chirijkon ri uch’uqik ri seguro, ri yuwab’ kakuwin cheuta’ik tob’anik chipuwaqil. Ri yuwab’ib’ eb’anom asegurar ke’riqtajik pajun witz rech ke ch’ekoj xuquje kijastaq (junam on k’ochuxe’ ri 400% rechri K’utb’al rech Powril xuquje ruk’ activos junam on k’ochuxe’ ri $50,000) ke’kuwin cheuta’ik tob’anik chipuwaqil xaqxu kata’ik cheman ko’kta pa ch’oj ruk’ jun contrato chikxol ri compañia rech seguros xuquje’ ri UVACH.
- Chakuj echaom ri erajawaxiktaj kikunaxik, jasne chakuj cosmeticos xuquje tarifa plana, xuquje yuwab’ib’ rik’o ki seguro ikik cha’o kikojta ri seguro, choknisan reajkun rinim uq’ijol, ilonik chorija xuquje’ kunab’al eya’omkanoq.
- Ri tob’anik chipuwaqil xuquje’ man kaya’taj we UVA man kachakunta ruk’ ri seguro, jeneri’ we Medicaid k’one pari estado on weri ch’oj rech seguro ke’saxpanoq pari k’at, jene nik’ajchik.
Requisitos Sib’alajerajawaxik
Cheuya’ik wajun politika, UVACH rajawaxik katz’aqsajna ronojeltaq ri k’iyataq leyes, normas xuquje’ regulaciones reamaq, estatales xuquje’ retinimit rike’kojik pataq ri jaskab’anik jasnekuta wajun politika.
Juch’:
Rajawaxik ri juch’ rech ronojeltaq ri taonik rech Tob’anik Chipuwaqil, are wari rajawaxik kujuch’ ri yuwab’, riuk’ulaj on jun chikech riunantat paki caso ri yuwab’ maja’ katzaqat ki junab’. We ri yuwab’, riuk’ulaj on jun chikech riunantat ri yuwab’ man ke’juch’untaj, kak’am ri juch’ rech jun poder notarial (Power Of Attorney, POA) junam ruk’ ri uwujil chipuwaqil on ri poder notarial k’iya uq’ijol k’olik. Ri juch electronicas xaqxu ke’k’anik pari Portal MyChart rech UVA, kakojik ri formulario rech Tob’anik Chipuwaqil ya’omb’i pawajun taonik. Ri ta’onik rech Tob’anik Chipuwaqil man etz’aqat taj wemu k’o jun juch’ k’amom.
JASUB’ANIK
Ri umajtajik wa jun jasub’anik are che ri UVACH kub’an pajanik chrech uch’ob’ik ri winaq xuquje’ ri kalaxik rike’ok pari tijonik rech seguro rekunaxik reamaq, estatales on retinimit on pa ri Financial Assistance Program (FAP) (Tijonik rech Tob’anik Chipuwaqil) chikech Yuwab’ib’ rech UVA Community Health. Ri ukojik wajun politika chirech jun yuwab’ erekab’an rech wa jun taonik rech tob’anik chipuwaqil ka tz’aqtajixik chironojel rajawaxik. Jachin nejun yuwab’ riman karajtaj kutz’aqsaj chironojel ri taonik rech tob’anik chipuwaqil, jeneri wujil riku touwi, man kacha’taj chrech ri tob’anik chipuwaqil rumal wajun politika (xaqxune er uk’amom taqon erajawaxik chirech ri regulaciones rech ri Ch’aqapil 501(r)). UVACH man kakuwinta che uq’atexik ri tob’anik chipuwaqil chuxe’ ri FAP rumal rik’ota tzijob’al on uwujiltaq ri taonel, xaqxu we rijun tzijob’al on wujilal kab’ixik pa ri FAP on pa ri formulario rech taonik rech FAP. Chasolij ri ANEXO B chrech uriqik tzijob’al puwi’ jasche ri yuwab’ib’ ke’kuwinche uk’amik jun taonik rech tob’anik chipuwaqil.
UVACH kujacho, mank’ota resaxik, ilonik chirech emergencia rekunaxik xuquje/on alanik chikech winaq, mankariltawa we kik tz’aqsajne on kiktz’aqsajtaj rijas rajawaxik cheri FAP. UVACH man kikb’anta nijun jastaq riku b’an desanimar ri winaq che utzakuxik ilonik rumal ajkun rech emergencia xuquje k’one jun upolitika EMTALA arewa’ kuq’atej jasne jun b’eytajinem pa ri examen on tratamiento che uta’ik puwi’ ri seguro on jaskariqtajik ri tojonik rech jun yuwab’. Ri politika EMTALA rech UVACH xuquje’ kuya uchakuxik chrech uk’amik k’exojtaq ejelik kech yuwab’ib’ rumal emergencias rekunaxik ke’pe pak’uwitaq ja.
UVACH karayej che ronojeltaq ri yuwab’ib’ ke’ok pajun pajanik rech tijonik rech seguros rech amaq, estatales on retinimit chuxekon kab’an ri pajanik rumal ri FAP rech UVACH. Xane che ri FAP man kuk’estaj ri uchak riwinaq, kakiye’j cheri winaq ke’tzakunche tob’anik chipuwaqil pataq ri Tijonik ke’tob’an che ri uchakuxik rech UVACH Che uchomaxik weka chaik xuquje’ te’tob’anik che utojik ri patnixik ruk’ jumpa’ ke’kunche. Kiye’xik che ri yuwab’ib’ kikjachne ri qasare tzijob’al xuquje’ k’oucholajil che UVACH che uk’amik tob’anik chipuwaqil. K’eb’an animar ri winaq rik’o kipuwaq che uk’amik jun seguro rekunaxik che kik b’ano, jasne jun b’eal rech uk’utik ri ekem pataq patnixik rech ilinik rumal ajkun qas je’lik ub’anik xuquje’ chrech ri kiutzwachil chironojel kiwinaqil. We jun yuwab’ kuchomaj man ub’anta uwujil che ri useguro rumal jun uchakuxik on q’ij rech patnixik suqas arewi, rijun opanem manka cha’taj rumal ri FAP.
Pa wanik’ajtaq riqtajik, ri legislacion reamaq ekojom ke’kuwinche ukojik chakunem ek’uwi on nik’ajchik chikech ri hospitales rechtaq ri estados. Ri ucholajil wajun politika are utz’aqtaxik ronojeltaq ri kata’ik rumal ri legislacion Reamaq xuquje’ estatal pataq wanik’ajtaq estado. Rumalnewa, ajujuntaq jamalem xaqxu ke’kojik pa ajujuntaq estados, jasne kab’ixik wachanim.
1. Jasche riu Cha’ik
UVACH kujach patnixik rech nab’etaq utzwachil chkech konojel winaq rirajawaxik ilonik chirech xuquje’ mank’ota resaxik, uq’atexik tob’anik xuquje’ mankab’anta k’ax chirech chik’uwitaq b’eal chinijun winaq xarumal mankakuwinta che utojik; we ri tojonik kech wanik’ajtaq patnixik ke’b’anik chupam ri Medicare, Medicaid on CHIP; jawachi’kapewi, jaskapetik, jasucholajil, jas amaq kapesi, jasche kakuwintaj, jasukojob’al, riujunab’, jaskaraj kub’ano on jasne kuchomaj che are’ riwinaq.
2. Janipa’ Kata’chikech ri Yuwab’ib’
Ri FAP kujach tob’anik chipuwaqil rech 100% chikech ri Patnixik Kaya’ik chikech ri yuwab’ib’, k’olik xuquje k’ota ki seguro rekunaxik, rik’o kich’ekoj pari alaxik chironojel xaqjunam on k’ochuxe’ ri 200% rechri Federal Poverty Guidelines (FPG) (K’utb’al Reamaq Repowril) k’opachak, suk’uman chuajunab’, xuquje’ activos junam on k’ochuxe ri $50,000, jasne riya’omkanoq xuquje’ tikom rumal wajun politika. UVACH xuquje’ kuchij jun tarifa ruk qasb’al rajil chikech yuwab’ib’ rik’one ki ch’ekoj pari alaxik chironojel kariqtajik chuxol ri 201% xuquje’ ri 400% rechri FPL (Etab’al Reamaq Repowril) xuquje’ ruk’ activos xaqjunam on k’ochuxe’ ri $50,000. (ANEXO C).
3. AGB
Che jun winaq kachaik pari FAP man ka ta’tachirech kujalna ri AGB rumal ilonik rech emergencia on junk’uwichi ilonik rekunaxik sib’alaj rajawaxik. Ri AGB rech UVACH ka suk’maxik chuajunab’ pari k’iyib’al xuquje ka tiki’k pari jasub’antajik retrospectivo, kakojik tarifas rech Medicare xuquje’ erek’ayixik, k’one chupam tojonik xuquje’ rikesaxik (ANEXO D). UVACH xuquje’ kuchij jun qajsab’al rajil rumal utojik kuman yuwab’ib’ rik’ota ki seguro rike’ k’amta pari tob’anik chipuwaqil.
4. Uq’ijol rech Chaonik
Ri yuwab’ib’ ke’kuwinche utail tob’anik chipuwaqil k’achu 240 q’ij tarajkanoq chirij ri q’ij rech rinab’e estado rech kuwenta. We kaya’ik ri tob’anik chipuwaqil, ri uch’iqik kak’amik pa 5 junab’ chuxe’ xuquje’ 365 q’ij tarankanoq chirij ri q’ij rech uya’ik rika ta’ik. Ri yuwab’ib’ ke’k’amik pari tob’anik chipuwaqil ke’tzalijloq che uk’amik patnixik pataq ri q’ijol rech uchakuxik rech 240 q’ij kab’an pajanik chikech pataq tijonik rech seguro rekunaxik reamaq, estatales on retinimit pataq ronojel ri ilonik. Ri tijonik rech tob’anik chipuwaqil rech UVACH man jun segurotaj.
5. Jachanel K’eokik
Ajujuntaq patnixik rech ilonik rekunaxik rajawaxik xuquje’ rech emergencia ejachom kumal jachanel ek’uwi che UVACH wa’are man erajchaktaj rech UVACH xuquje’ ke’kuwin che ub’anik wujil chik’uwi ri patnixik rekunaxik xuquje’ wene man xikb’antaj ukojik wa jun politika rech tob’anik chipuwaqil. Chasolij ri ANEXO E cheuk’amik jastaq rirajawaxik puwi ri ronojel lista kech jachanel kikya ilonik rekunaxik arerajawaxik xuquje’ rech emergencia xuquje’ riman ki k’amomtaj ri tijonik rech tob’anik chipuwaqil rech UVACH.
UTARNEXIK RIUB’ANIKAL
Chasolij ri Anexo F chech uch’ob’ik jas utarnexik riub’anikal.
Wa jun politika xa ya’ik kumal ri Junta Directiva rech UVACH.
Chirech uwujil xuquje’ utaikrajil, cha wila’ ri qa politika rech Uwujil xuquje Utaikrajil.
ANEXO A
Uqasaxikrajil pa AGB de UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC) (Ja Rekunaxik Culpeper rech UVA Health)
Kakuwinla cheuriqik k’iyataq tzijob’al puwi’ ri uqasaxikrajil rech AGB kach’awla pari patnixik rech kitatb’exik kliyente pari 540.829.4320 on 540.829.4330 (Retinimit)
Uqasaxikrajil pa AGB rech UVA Health Haymarket Medical Center (Ja Rekunaxik Haymarket rech UVA Health)
Kakuwinla cheuriqik k’iyataq tzijob’al puwi’ ri uqasaxikrajil rech AGB kach’awla pa UVA Haymarket Medical Center (HAMC) (Ja Rekunaxik Haymarket rech UVA Health): 571.284.1517
UVA Health Prince William Medical Center (PWMC) (Ja Rekunaxik Prince William rech UVA Health): Uqasaxikrajil pa AGB
Kakuwinla cheuriqik k’iyataq tzijob’al puwi’ ri uqasaxikrajil rech AGB kach’awla pa UVA Prince William Medical Center (PWMC) (Ja Rekunaxik Prince William rech UVA Health): 703.369.8020
ANEXO B
URIQIK RI TZIJOB’AL PUWI’ TOB’ANIK CHIPUWAQIL
Ri yuwab’ib’ kek’uwin che uk’amik jun taonik rech tob’anik chipuwaqil pa https://uvahealth.com/services/billing-insurance/financial-assistance-eligibility, rumal jun registados on ajchak repuwaq rech jun chikech riqa hospilates, on kach’awlal pa ri patnixik rech kitatb’exik kliyentes pataq wa nik’ajta ajlab’al:
UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC) (Ja Rekunaxik Culpeper de UVA Health): 540.829.4320 on 540.829.4330 (Retinimit)
UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC) (Ja Rekunaxik Haymarket rech UVA Health): 571.284.1517
UVA Health Prince William Medical Center (PWMC) (Ja Rekunaxik Prince William de UVA Health): 703.369.8020
ANEXO C
UPORSENTIL RECH USUK’MAXIK RUMAL UVA HEALTH CULPEPER MEDICAL CENTER (CPMC) (JA REKUNAXIK CULPEPER RECH UVA HEALTH)
Activos
<=200% FPL
201%-300% FPL
301%-400% FPL
Uqasaxikrajil
<=$50,000
100%
85%
75%
UPORSENTIL RECH USUK’MAXIK RUMAL UVA HEALTH HAYMARKET MEDICAL CENTER (HAMC) (JA REKUNAXIK HAYMARKET RECH UVA HEALTH)
Activos
<=200% FPL
201%-300% FPL
301%-400% FPL
Uqasaxikrajil
<=$50,000
100%
85%
75%
UPORCENTIL RECH USUK’MAXIK RUMAL UVA HEALTH PRINCE WILLIAM MEDICAL CENTER (PWMC) (JA REKUNAXIK PRINCE WILLIAM RECH UVA HEALTH)
Activos
<=200% FPL
201%-300% FPL
301%-400% FPL
Uqasaxikrajil
<=$50,000
100%
85%
75%
UPORCENTIL RECH USUK’MAXIK RUMAL UVACH MEDICAL GROUP (K’UP KEAJKUN UVACH)
Activos
<=200% FPL
201%-300% FPL
301%-400% FPL
Uqasaxikrajil
<=$50,000
100%
85%
75%
ANEXO D
UNIMAL QASNEARE’ B’ANOM KIWUJIL
AGB
UVA HEALTH CULPEPER MEDICAL CENTER (CPMC)
(JA REKUNAXIK CULPEPER RECHUVA HEALTH)
38%
UVA HEALTH HAYMARKET MEDICAL CENTER (HAMC)
(JA REKUNAXIK HAYMARKET RECH UVA HEALTH)
36%
UVA HEALTH PRINCE WILLIAM MEDICAL CENTER (PWMC)
(JA REKUNAXIK PRINCE WILLIAM RECH UVA HEALTH)
41%
ANEXO E
Jachanel Ke’okik
Che uk’amik jun list tz’aqat kech ri ajkun kikjach ilonik rech emergencia on junk’uwi ilonik rekunaxik rajawaxik xuquje’ riman kik’amomtaj ri tijonik rech tob’anik chipuwaqil rech UVACH, chasolij: Financial Assistance
ANEXO F
UTARNEXIK RIUB’ANIKAL
Wa nik’ajtaq utarnexik keya’ik chrech utoik ri winaq che ub’anik ri ucholajil wa jun politika. Che ub’anik wanik’ajtaq utarnexik riub’anikal, are’ kaye’xik che ri winaq kik koj kichomanik pataq ri jawachi kik b’anwi xuquje/on k’amow q’ab’al paki chak.
Jasche ri Kacha’ik
Wa jun b’eal kakojik che uchomaxik ri ucha’ik chrech uk’amik tob’anik chipuwaqil:
- Ri yuwab’ on riu representante ya’om kutz’aqsaj xuquje’ kujuch’ jun taonik. Ri ucholajil rech wajun taonik are ub’anik registrar ri utzijob’al erajawaxik che rilik le kach’aik ri yuwab’ chrech uk’amik tob’anik chipuwaqil.
- Utz wekoksaj k’utaq q’axb’al tzijob’al chrech ujachik tzijob’al puwi’ ri kowinik rech utojik re jun yuwab’ on rech ri ajtojonel (jene ri pajanik rek’asajtaq).
- Ri yuwab’ib’ rajawaxik k’o jun ki kuwenta k’o puwaq chupam on jun patnixik b’imchikanoq ruk’ UVACH nab’ekon che utaik tob’anik chipuwaqil. Ri chaonik wene kachomaxik pa jasne q’ij pataq ri uchakuxik rech okib’al.
- Ri yuwab’ib’ ri kakajtaj ke okik xuquje’ ke’tob’anik kuk’ riqa jachanel rech Taonik Rekunaxik are’ man ke’cha’ taj chrech uk’amik tob’anik chipuwaqil rumal wa jun politika.
- Kaya’ ub’ixikal pa correo chirech ri taonel rech tob’anik chipuwaqil we rajawaxikna k’uwitaq tzijob’al. Pa ri wuj ka b’ixb’ik che rajawaxik kutzalij ri tzijobal chuxo’l ri 30 q’ij rechak etaranloq che riu k’amik. Wemu ka k’am ri tzijob’al chuxol ri 30 q’ij rechak, man ka b’anta nijun k’uwi chak chirech ri taonik rech tob’anik chipuwaqil rech ri taonel.
- Ri taonik rech tob’anik chipuwaqil ka chakuxik chi kuwixik xuquje’ UVACH kub’an chuq’ab’ esuk’um chrech uya’ik ub’ixikal che ri yuwab’ puwi’ ri rokik on resaxik b’ik chuxo’l ri 14 q’ij etarankanoq chrech riuk’amik ronojeltaq ri tzijob’al ta’omchik are rajawaxik che utz’aqsaxik ri ta’onik.
Usolixik kech Ch’ekoj, Activos xuquje Jask’olik:
Wa nik’ajtaq wuj utz weko’ksaxik che usolixik ri ch’ekoj kealaxik pari ja:
- Uq’aljasaxik rech impuestos etz’aqisam rech ri rachoch ri yuwab’ erechtak ri junab’ rika riqtajwi.
- We ri yuwab’ ka chakunik chi ukuwentä, jun ukopia rech riu estado Repuwaqil Empresarial rech ri k’isb’al oxib’ik’ rech ri yuwab’, rachi’l ri Q’aljasb’al rech Impuestos Empresariales rech ri junab’ k’isomchik xuquje’ ri uq’aljasb’l rech Impuestos Qasrech ri yuwab’.
- Oxib’ recibos rech uch’ekoj are riek’isb’al on jun q’aljasb’al rech ri kayo’w uchak.
- Wuj rewachanim rech tob’anik rumal che k’ota uchak on Tojonik Rechak ri kuk’utu ri resaxikb’ik on roksaxik xuquje’ ri unimal xuk’amo.
- Wuj rewachanim rech Seguro Social, Wuj rech Ubixikal rech Impedid on estado rechbanko tz’aqat chrech depositos suk’um rech ri Seguro Social.
- Estado rech kuwenta rech pension rewachanim.
- Wuj SNAP.
- Qajsab’alrajil on wuj etaqom rumal ri q’atb’altzij rech ri utat wemu k’o ukustodia ri kub’ij ri unimal ri puwaqil ri ak’al kuk’amo.
- Kontrato rech ayaik japaqajik on uwujil riku k’utu riu ch’ekoj chironojel rumal uyaik japaqajik.
- Qujilal rika rajlaj ri rajil ri Acciones, Bonos, CD, Health Savings Accounts (HSA’s) (Kuwentas rech Uyikikpuwaq rech ri Utzwachil), on k’uwitaq ujastaq ek’onaponoq rumal ri yuwab’.
- Ukopia ronojel rech jasne jun kuwenta monetaria, rech uyikikpuwaq on rech ri k’ayib’al rewachanim.
Ke’pajik nik’ajtaq chik ch’ekoj on ujastaq patrimoniales, ek’oneruk’ ri puwaqil ke’pe pari kuwentas rech yikikpuwaq, kuwentas monetarias xuquje’ kuwentas rech jub’ilacion, jene ri “certificates of deposit” (CD) (certificados rech depósito). Ke’solixik ri Health Savings Accounts (HSA’s) (Kuwentas rech Uyikikpuwaq chrech ri Utzwachil) xuquje’ ka ch’ojixna che jasne jun k’uwi puwaq jamalik koksaxna che utojik riajkun nab’e konche uya’ik jasne jun tob’anik chipuwaqil. Katana jun kopia kech ri extractos rebanko keronojeltaq ri alaxik pari ja. We ri ta’onel man kujachachta wajun wujil, UVACH kutakna jun wuj jawachi’ kutawi k’uwitaq tzijob’al. We jenari’ man kajachtawi ri wujil, ka q’atexik ri tob’anik chipuwaqil.
Punetne kata’na jun k’utb’al rech ch’ekoj che uchomaxik ri Patnixik rech Tob’anik Chipuwaqil chikech Yuwab’ib’, ajujuntaq regulaciones rech ri Sistema Retinimit DSH wene kutana jun k’utb’al rech ch’ekoj. Wanik’ajtaq regulaciones ke’oksaxwa’ kaso pa kaso che uk’utik ri ub’anik kech ri tijonik rech ri Sistema Retinimit DSH.
Ub’ixikal ri Tijonik rech Tob’anik Chipuwaqil
UVACH kub’ano ronojel ri kakunik che uk’utik che ri tzijob’al puwi’ waqa tijonik xuquje che jamalik kaya’ ub’ixikal chi saqil xuquje kaya’na chikech ri winaq chironojel. Ri winaq ke’kuwin che uk’amik jun ukopia rech waqa Taonik xuquje’ Politika rech Tob’anik Chipuwaqil pa Financial Assistance. UVACH xuquje’ kujachna ri rajlab’al rech sitio web’ che jachin winaq riku ta’loq. Ri winaq xuquje ke’kuwin che uriqik xuquje’ uk’amik tob’anik che utz’aqtaxik ri Taonik rech Tob’anik Chipuwaqil pajachin chikech riqa komon rech registro, ajchakib’ repuwaqil on jarechak rech kaxa. Ri ajchakib’ repuwaqil xuquje’ ri jarechak rech kaxa ke’riqtajik chupan ri komon rech registro kech yuwab’ib’. Ri winaq ke’kuwin che kopanik pa jawachi’ che riqa mostradores rech tzijob’al ke’riqtajik chupam ronojeltaq riqa hospital che utaik tob’anik che uriqik ri ajchakib’ repuwaqil on ri jarechak rech kaxa. Ri winaq ke’kuqinik che uk’amik jun kpia xasipam pa correo rech riqa Taonik xuquje’ Politika rech Tob’anik Chipuwaqil xaqsu kach’awlal pari qa departamento rech kitatb’exik ri kliyentes rech CPMC pari 540.829.4320 on pari 540.829.4330 (Retinimit). Utzweka Ch’awlal pari departamento rech kitatb’exik ri kliyentes pa PWMC xuquje’ HAMC pa 703.369.8020 (PWMC) on pa 571.284.1517 (HAMC).