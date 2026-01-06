Chính sách hỗ trợ tài chính Financial Assistance Policy, Vietnamese

Chính sách Hỗ trợ Tài chính

1/6/2026



Thay thế Phiên bản vào Ngày: 1/21/2025

SYS.MIS.FAP

UVACH Inc.

CHÍNH SÁCH

Chính sách của UVA Community Health (UVACH), bao gồm UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC), UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC), UVA Health Prince William Medical Center (PWMC), UVA Health Medical Group và UVA Health Cancer Center Gainesville, là đảm bảo mọi người đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết. UVACH điều trị tất cả các bệnh nhân, bất kể là được bảo hiểm hay không được bảo hiểm, với sự đàng hoàng, tôn trọng và cảm thông xuyên suốt quá trình nhập viện, cung cấp dịch vụ, xuất viện, xuất hóa đơn và thu hồi nợ. Chính sách này được dự thảo với ý muốn đáp ứng các yêu cầu trong Mục 501(r) của Bộ luật Thuế vụ năm 1986, đã sửa đổi, về chính sách hỗ trợ tài chính và dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp, giới hạn về các chi phí cho cá nhân đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính cũng như là các nỗ lực xuất hóa đơn và thu hồi nợ, và nên được hiểu theo đó.

PHẠM VI

Chính sách này được toàn bộ cơ sở chăm sóc cấp tính UVACH sử dụng và không bao gồm các quy trình tự chọn.

ĐỊNH NGHĨA

Số tiền Thường Được Xuất Hóa đơn (AGB, Amounts Generally Billed) – Số tiền thường được tính là số tiền mà bệnh nhân thường phải trả cho các dịch vụ cấp cứu và cần thiết về mặt y tế có bảo hiểm cho các dịch vụ đó. Chi phí cho bệnh nhân đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính sẽ được giới hạn không vượt quá số tiền thường được xuất hóa đơn ("AGB") đối với các dịch vụ đó. Các khoản phí này được tính dựa trên số tiền trung bình được phép từ Medicare, BCBS và các bên thanh toán thương mại cho các yêu cầu khẩn cấp và các yêu cầu y tế cần thiết khác trong khoảng thời gian 12 tháng từ tháng 11 đến tháng 10. Số tiền được cho phép bao gồm cả số tiền mà nhà bảo hiểm sẽ thanh toán và số tiền, nếu có, mà bệnh nhân sẽ tự chịu trách nhiệm chi trả. Tính toán cuối cùng được xác định bằng cách chia tỷ lệ mà người thanh toán phải chịu trách nhiệm thanh toán cho tổng chi phí của các yêu cầu. UVACH AGB được tính bằng cách sử dụng phương pháp nhìn lại theo 26 CFR §1.501(r). Xem PHỤ LỤC A để biết thêm thông tin về khoản chiết khấu AGB.

Tài sản – Tổng giá trị tài sản quý vị sở hữu, bao gồm tài khoản ngân hàng và quỹ hưu trí, nhà cửa, xe cộ, v.v. Ngoài ra, tài sản được tính bao gồm giá trị thanh lý của đất đai (bao gồm đất nông nghiệp), vốn chủ sở hữu trong xe giải trí, thuyền, nhà thứ hai, v.v. Tài sản được đưa vào công thức xem xét hỗ trợ tài chính sẽ là số tiền nhỏ hơn 50.000 đô la.

Nợ Xấu – Đã được xóa khỏi danh mục khoản phải thu do không thể thu hồi nhưng vẫn được coi là số dư nợ chưa thanh toán.

Thẩm mỹ – Phẫu thuật mà mục đích chính là cải thiện ngoại hình.

Bệnh viện Chia sẻ Không cân xứng (DSH) – Một bệnh viện phục vụ một số lượng lớn bệnh nhân có thu nhập thấp và nhận thanh toán từ Trung tâm Dịch vụ Medicaid và Medicare để trang trải chi phí chăm sóc cho bệnh nhân không có bảo hiểm.

Dịch vụ Đủ điều kiện – Dịch vụ do các cơ sở của UVACH cung cấp đủ điều kiện theo chính sách hỗ trợ tài chính này bao gồm:

Tình trạng Y tế Khẩn cấp – Một tình trạng y tế biểu hiện qua các triệu chứng cấp tính đủ nghiêm trọng (bao gồm cả đau dữ dội) đến mức một người bình thường có kiến ​thức trung bình về sức khỏe và y tế, có thể dự kiến một cách hợp lý rằng nếu không được chăm sóc y tế ngay lập tức sẽ dẫn đến:

Gây nguy hiểm nghiêm trọng tới sức khỏe của cá nhân hoặc, trong trường hợp là phụ nữ mang thai, sức khỏe của phụ nữ và em bé của họ; hoặc

Khiếm khuyết nghiêm trọng tới chức năng cơ thể; hoặc

Hư hại nghiêm trọng của bất kỳ cơ quan hoặc bộ phận cơ thể nào.

Biện pháp Thu hồi nợ Đặc biệt (ECA ): ): Các biện pháp do cơ sở y tế thực hiện đối với cá nhân liên quan đến việc thu hồi khoản thanh toán cho các dịch vụ được bảo hiểm theo chương trình hỗ trợ tài chính của cơ sở đó.

Thu nhập Gia đình – Tổng số tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền mặt mà một cá nhân kiếm được hoặc nhận được. Những khoản không được coi là thu nhập bao gồm các phúc lợi phi tiền mặt và trợ cấp công cộng, chẳng hạn như trợ cấp thực phẩm và nhà ở, và trợ cấp giáo dục.

Hướng dẫn về Mức nghèo Liên bang - Mức nghèo liên bang được chính phủ Hoa Kỳ sử dụng để xác định mức nghèo của bệnh nhân và gia đình họ cho mục đích của Chính sách này. Nó dựa trên thu nhập tiền mặt hàng năm của gia đình thay vì tổng tài sản của họ, mức tiêu thụ hàng năm hoặc đánh giá sức khỏe của họ. Các hướng dẫn về mức nghèo được cập nhật hàng năm trên Sổ Đăng ký Liên bang bởi Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, có hiệu lực tại thời điểm xác định.

Phí cố định – Một khoản phí đã được xác định trước cho một số dịch vụ nhất định mà bệnh nhân lựa chọn và được bệnh nhân thanh toán tại thời điểm thực hiện dịch vụ.

Người bảo lãnh – Bệnh nhân, người chăm sóc hoặc tổ chức chịu trách nhiệm thanh toán hóa đơn chăm sóc sức khỏe.

Chủ Hộ gia đình – Cá nhân được ghi trong tờ khai thuế là “Chủ Hộ gia đình”.

Người vô gia cư - Một cá nhân không có chỗ ở cố định, có thể sống trên đường phố; ở trong các khu nhà tạm trú, nhà thờ, tòa nhà hoặc phương tiện bỏ hoang; hoặc trong bất kỳ hoàn cảnh không ổn định hoặc không lâu dài nào khác. Một cá nhân có thể được coi là vô gia cư nếu người đó sống chung với nhiều bạn bè và/hoặc thành viên gia đình mở rộng trong hơn 90 ngày.

Thành viên gia đình (“Người phụ thuộc”) – Những cá nhân “cư trú” trong hộ gia đình được khai báo trong tờ khai thuế của Chủ hộ.

Nhà cung cấp Dịch vụ Thẩm định Điều kiện hội đủ Y tế/Tư vấn Hỗ trợ Y tế - Nhà cung cấp dịch vụ tư vấn được UVACH ký hợp đồng để sàng lọc bệnh nhân tham gia các chương trình của chính phủ và chương trình hỗ trợ tài chính của UVACH.

Dịch vụ Y tế Cần thiết – Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết để phòng ngừa, chẩn đoán hoặc điều trị bệnh tật, thương tích, tình trạng, bệnh hoặc các triệu chứng của nó và đáp ứng các tiêu chuẩn y tế được chấp nhận. Trong bất kỳ trường hợp nào nêu trên, nếu tình trạng bệnh gây ra các triệu chứng hoặc tác dụng phụ nghiêm trọng, thì việc điều trị cũng được coi là cần thiết về mặt y tế.

Dịch vụ Không đủ điều kiện - Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sau đây không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính theo chính sách này:

Dịch vụ được cung cấp do tai nạn. Những chi phí này phải tuân theo những công cụ pháp lý cần thiết để đảm bảo việc thanh toán theo trách nhiệm pháp lý bên thứ ba, ngay cả khi những công cụ này được nộp sau khi điều kiện hội đủ ban đầu để nhận Chương trình Hỗ trợ Tài chính cho Bệnh nhân được phê duyệt. Nếu có bảo hiểm bên thứ ba, UVACH sẽ thu thập số dư nợ từ bên thanh toán thứ ba. Trong trường hợp còn số dư nợ sau khi bảo hiểm, bệnh nhân có thể đăng ký nhận hỗ trợ tài chính. Bệnh nhận được bảo hiểm mà nằm trong ngưỡng thu nhập và nguồn hỗ trợ (tại hoặc thấp hơn 400% Mức Chuẩn nghèo và tài sản bằng hoặc thấp hơn $50,000) có thể đăng ký nhận hỗ trợ tài chính miễn là nó không xung đột với hợp đồng giữa công ty bảo hiểm và UVACH.

Các thủ thuật tự chọn không cần thiết về mặt y tế như là thủ thuật thẩm mỹ và có mức giá cố định, và bệnh nhân có bảo hiểm chọn không dùng bảo hiểm, thiết bị y tế bền lâu, dịch vụ chăm sóc tại nhà và thuốc theo toa của họ.

Hỗ trợ Tài chính cũng sẽ không được áp dụng nếu UVA không tham gia cùng bảo hiểm của quý vị, bao gồm nhưng không giới hạn ở Medicaid ngoài tiểu bang hoặc nếu các yêu cầu bảo hiểm bị từ chối vì lý do nằm ngoài hệ thống.

Yêu cầu Quy định

Với việc áp dụng chính sách này, UVACH sẽ tuân thủ tất cả luật pháp, điều lệ và quy định liên bang, tiểu bang và địa phương khác mà có thể áp dụng cho các hoạt động được thực hiện theo chính sách này.

Chữ ký:

Mỗi đơn xin Hỗ trợ Tài chính đều yêu cầu chữ ký và chữ ký đó phải do bệnh nhân, vợ/chồng hoặc cha/mẹ (đối với bệnh nhân vị thành niên) ký. Nếu bệnh nhân, vợ/chồng hoặc cha/mẹ của bệnh nhân vị thành niên không có khả năng ký tên, chữ ký của người được ủy quyền (POA) sẽ được chấp nhận kèm theo các giấy tờ ủy quyền tài chính hoặc giấy tờ có hiệu lực pháp lý liên quan. Chữ ký điện tử chỉ được chấp nhận thông qua Cổng thông tin UVA MyChart bằng cách sử dụng mẫu đơn xin Hỗ trợ Tài chính được cung cấp trong hồ sơ đăng ký. Hồ sơ xin Hỗ trợ Tài chính sẽ không được coi là hoàn chỉnh nếu thiếu chữ ký hợp lệ.