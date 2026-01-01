ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ Financial Assistance Policy, Punjabi
ਟਾਈਟਲ:
ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ
ਮਿਤੀ: 1/6/2026
ਵਰਜਨ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ: 1/23/2025
ਸ਼੍ਰੇਣੀ:
SYS.MIS.FAP
ਦੁਆਰਾਸਵੀਕ੍ਰਿਤ:
UVACH Inc. ਬੋਰਡ
ਪਾਲਿਸੀ
ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ UVA Community Health (UVACH) ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC), UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC), UVA Health Prince William Medical Center (PWMC), UVACH Medical Group, ਅਤੇ UVA Health Cancer Center Gainesville ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। UVACH ਸਾਰੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰਹਿਤ, ਭਰਤੀ ਹੋਣਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਡਿਸਚਾਰਜ, ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਨਾਲ ਮਾਣ, ਆਦਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ 1986 ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਲੀਆ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 501 (ਆਰ) ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਾਇਰਾ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਰੇ UVACH ਅਕਿਊਟ ਕੇਅਰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਲ ਕੀਤੀ ਰਕਮ (Amounts Generally Billed, AGB) - ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚੇ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ (“AGB”) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਖਰਚੇ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ Medicare, BCBS ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਾਵਿਆਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਸਤ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਕਮ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਗਣਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। UVACH AGBs ਦੀ ਗਣਨਾ ਪ੍ਰਤੀ 26 CFR §1.501(r) ਲੁਕ ਬੈਕ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। AGB ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤਿਕਾ A ਦੇਖੋ।
ਸੰਪਤੀਆਂ - ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਖਾਤੇ, ਘਰ, ਕਾਰ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਿਣਨਯੋਗ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਰਲ ਮੁੱਲ (ਖੇਤਾਂ ਸਮੇਤ), ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਹਨਾਂ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਘਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਪਤੀਆਂ $50,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਵੱਟਾ ਖਾਤਾ - ਵਸੂਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ-ਵਸੂਲਯੋਗ ਮੰਨ ਕੇ ਲਿਖਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਖੜੀ ਰਕਮ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਸਮੈਟਿਕ – ਸਰਜਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਸਮਾਨੁਪਾਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ (Disproportionate Share Hospital, DSH) – ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ-ਬੀਮਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈMedicaid ਅਤੇ Medicare ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ – UVACH ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਹੋਣਗੀਆਂ:
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ – ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਤੀਬਰ ਲੱਛਣਾਂ (ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਸਮੇਤ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਔਸਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
- ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਜਾਂ, ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ; ਜਾਂ
- ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਵਿਕਾਰ; ਜਾਂ
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣਾ।
ਅਸਧਾਰਣ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (Extraordinary Collection Actions, ECA): ਹਸਪਤਾਲ ਸਹੂਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ – ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਨਕਦ ਜਾਂ ਨਕਦ ਬਰਾਬਰ। ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਗੈਰ-ਨਕਦ ਲਾਭ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹਾਇਤਾ।
ਸੰਘੀ ਗਰੀਬੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ - ਸੰਘੀ ਗਰੀਬੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਨਕਦ ਆਮਦਨ'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ, ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ, ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ। ਗਰੀਬੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਫਲੈਟ ਰੇਟ – ਮਰੀਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਫ਼ੀਸ, ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗਾਰੰਟਰ – ਮਰੀਜ਼, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਖੀ– ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ "ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਖੀ" ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੇਘਰ - ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ; ਕਿਸੇ ਪਨਾਹ, ਮਿਸ਼ਨ, ਖੰਡਰ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ; ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਸਥਿਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ (“ਡਬਲਡ ਅੱਪ”), ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੇਘਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ (“ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀ”) – ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ "ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ" ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਖੀ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਯੋਗਤਾ ਵਿਕਰੇਤਾ/ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕਾਲਤ - ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ UVACH ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ UVACH ਦੁਆਰਾ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਕਾਲਤ ਵਿਕਰੇਤਾ।
ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ – ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ, ਸੱਟ, ਸਥਿਤੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਛਣ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ - ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ:
- ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਇਹ ਖਰਚੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ UVACH ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ (ਗਰੀਬੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 400% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ $50,000ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ UVACH ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਕਰਾਅ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
- ਚੋਣਵੀਆਂ ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ, ਟਿਕਾਊ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣ, ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ, ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਵਿੱਤੀਸਹਾਇਤਾਵੀਲਾਗੂਨਹੀਂਕੀਤੀਜਾਵੇਗੀਜੇ UVA ਤੁਹਾਡੇਬੀਮੇਵਿੱਚਭਾਗਨਹੀਂਲੈਂਦਾ, ਜਿਸਵਿੱਚਰਾਜਤੋਂਬਾਹਰ Medicaid ਸ਼ਾਮਲਹੈਪਰਸੂਚੀਏਥੋਂਤੱਕਸੀਮਤਨਹੀਂਹੈਜਾਂਜੇਬੀਮਾਦਾਅਵਿਆਂਨੂੰਨੈੱਟਵਰਕਤੋਂਬਾਹਰਹੋਣਤੋਂਇਨਕਾਰਕਰਦਿੱਤਾਜਾਂਦਾਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜਾਂ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ UVACH ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੰਘੀ, ਸਟੇਟਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਸਤਖ਼ਤ:
ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰੀਜ਼, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਿਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।। ਜੇ ਨਾਬਾਲਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼, ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਟਿਕਾਊ POA ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ (POA ) ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਖਤ ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ UVA MyChart ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ UVACH ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘੀ, ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ UVA Community Health ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (“FAP”) ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਬਸ਼ਰਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 501(r) ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ)। UVACH ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਫ਼ਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ FAP ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ FAP ਜਾਂ FAP ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤਕਾ B ਦੇਖੋ।
UVACH, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ FAP-ਯੋਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। UVACH ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ EMTALA ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੀਮੇ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇਜਾਂਚ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। UVACH EMTALA ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
UVACH ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ UVACH FAP ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘੀ, ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ FAP ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ FA ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ UVACH ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ UVACH ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ FAP ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੂ ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ
UVACH ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ
Medicare, Medicaid, ਜਾਂ CHIP ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ; ਉਸਦੀ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਲਿੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਅਪਾਹਜਤਾ, ਧਰਮ, ਉਮਰ, ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ।
- ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ
FAP ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘੀ ਗਰੀਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ (Federal Poverty Guidelines, FPG) ਦੇ 200% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 100% ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ $50,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। UVACH ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ FPL ਦੇ 201% ਅਤੇ 400% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ $50,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। (ਅੰਤਕਾ C)।
- AGB
ਕਿਸੇ FAP ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ AGB ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। UVACH AGB ਮਾਰਕੀਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ Medicare ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੁੱਕ ਬੈਕ ਵਿਧੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ (ਅੰਤਿਕਾ D) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। UVACH ਬੀਮਾ ਰਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਭੁਗਤਾਨ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
- ਯੋਗਤਾ ਮਿਆਦ
ਮਰੀਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 240 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਆਪਣੀ 240 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਸੰਘੀ, ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। UVACH ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ
ਕੁਝ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੈਰ-UVACH ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ UVACH ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤਿਕਾ E ਦੇਖੋ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ UVACH ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤਿਕਾ F ਦੇਖੋ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ UVACH ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੀਤੀ ਦੇਖੋ।
ਅੰਤਿਕਾ A
UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC) AGB ਛੋਟ
AGB ਛੂਟ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 540.829.4320 ਜਾਂ 540.829.4330 (Local) ’ਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
UVA Health Haymarket Medical Center AGB ਛੋਟ
AGB ਛੂਟ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ UVA Haymarket Medical Center (HAMC): 571.284.1517 ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
UVA Health Prince William Medical Center (PWMC): AGB ਛੋਟ
AGB ਛੂਟ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ UVA Prince William Medical Center (PWMC): 703.369.8020 ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤਿਕਾ B
ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ Financial Assistance ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC): 540.829.4320 ਜਾਂ 540.829.4330 (ਸਥਾਨਕ)
UVA Health Haymarket Medical Center: 571.284.1517
UVA Health Prince William Medical Center (PWMC): 703.369.8020
ਅੰਤਿਕਾ C
UVA HEALTH CULPEPER MEDICAL CENTER (CPMC) ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ
ਜਾਇਦਾਦ
<=200% FPL
201%-300% FPL
301%-400% FPL
ਛੋਟ
<=$50,000
100%
85%
75%
UVA HEALTH HAYMARKET MEDICAL CENTER (HAMC) ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ
ਜਾਇਦਾਦ
<=200% FPL
201%-300% FPL
301%-400% FPL
ਛੋਟ
<=$50,000
100%
85%
75%
UVA HEALTH PRINCE WILLIAM MEDICAL CENTER (PWMC) ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ
ਜਾਇਦਾਦ
<=200% FPL
201%-300% FPL
301%-400% FPL
ਛੋਟ
<=$50,000
100%
85%
75%
UVACH ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ
ਜਾਇਦਾਦ
<=200% FPL
201%-300% FPL
301%-400% FPL
ਛੋਟ
<=$50,000
100%
85%
75%
ਅੰਤਿਕਾ D
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ
AGB
UVA HEALTH CULPEPER MEDICAL CENTER (CPMC)
38%
UVA HEALTH HAYMARKET MEDICAL CENTER (HAMC)
36%
UVA HEALTH PRINCE WILLIAM MEDICAL CENTER (PWMC)
41%
ਅੰਤਿਕਾ E
ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ
ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ UVACH ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ:
Financial Assistance
ਅੰਤਿਕਾ F
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।
ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:
- ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ।
- ਬਾਹਰੀ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਗਾਰੰਟਰ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰਿੰਗ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ UVACH ਕੋਲ ਖਾਤਾ ਬੈਲੈਂਸਜਾਂ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਮਾਲੀਆ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ।
- ਜੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੱਤਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ 30 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 30 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ UVACH ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ।
ਆਮਦਨ ਦਾ ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸਰੋਤ:
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
- ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ।
- ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਵਾਰਟਰ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਵੇਤਨ-ਪਰਚੀਆਂ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ।
- ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (Worker’s Compensation) ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਵੀਕਾਰਤਾ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।
- ਵਰਤਮਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਟੀ ਲੈਟਰ, ਅਪੰਗਤਾ ਸੂਚਨਾ ਪੱਤਰ, ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਟੀ ਸਿੱਧੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ।
- ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ।
- SNAP ਪੱਤਰ।
- ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਭਾਲਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੱਚਾ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਰਕਮ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।
- ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਕ, ਬਾਂਡ, CD’s, ਸਿਹਤ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ (Health Savings Accounts, HSA), ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਜਾਇਦਾਦ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਕਿੰਗ, ਬੱਚਤ, ਜਾਂ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ।
ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ, ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (certificates of deposit, CDs) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਸਿਹਤ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ (Health Savings Accounts, HSAs) ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ UVACH ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ DSH ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ DSH ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੰਚਾਰ
UVACH ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। UVACH ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਜਾਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ CPMC ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 540.829.4320 ਜਾਂ 540.829.4330 (ਸਥਾਨਕ) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। PWMC ਅਤੇ HAMC ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ 703.369.8020 (PWMC) ਜਾਂ 571.284.1517 (HAMC) 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।