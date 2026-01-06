Asixab' Ri Chikop Financial Assistance Policy, Mam
Título:
Política te Cheyxtata tej tzaj onat tuya Pwaq
Tajlal q’ij:
1/6/2026
Xelb’aj Ja nyola Chajsat tajlal q’ij 1/21/2025
Categoría:
SYS.MIS.FAP
T-xaq u’j 1 te 12
Kuyat tu’:
UVACH Inc. Kloj Directiva
NAB’B’AL
Jaj nab’b’al te UVA Community Health (UVACH), qa ja’nx qa ja’nx UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC) (Tja Q’anal Culpeper te UVA Health), UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC) (Tja Q’anal Haymarket te UVA Health), UVA Health Prince William Medical Center (PWMC) (Tja Q’anal Prince William te UVA Health), UVACH Medical Group (Koj Q’anal UVACH) ex UVA Health Cancer Center Gainesville (Tja Oncológico te UVA Health toj Gainesville), n-xi’ t-q’o’ tu’ tokx choj qaj onba’al te q’anb’al ilxax chi’j te chqilqa. UVACH eysa tajb’al ti’ chqil qaj t-yab’, atla b’ixqa mi nti’ che ttxola jaxax te q’anb’al, tuya t-nab’xax, kuyb’al ex eysa tanma toj te chqil ja t-xilen ttxola tej uj nokx, manb’al che qaj onb’al, jawnax, u’j b’aj tz’ib’at ex chojb’al. Qaj nab’b’al lu jaw tz’ib’at tuya jun tajb’al te tu’ tkub’ t-b’i’ chuya qaj u’j chi qant te ja Kloj 501(r) tej Código te Manb’al ja’ Tokx to’jxa te 1986, toj te junt tten n-xi’ b’inchet, tuyaj at oknina chuya qaj nab’b’al tej cheyxta pwaq ex ab’ib’ te q’anal te ta’ toj il, qaj jatuma chi pona we’ chi qaj tmunal chi qaj xjal chi jaw sk’et te tu’ toktz chi’ qaj cheyxta pwaq ex qaj tipomal at tten tej u’j b’aj tz’ib’at ex chojb’al, ex ilti’j kyolal tib’aj ti’xax t-xilen.
NB’INT TU’
Jnab’b’al lu b’a’ tzajajb’en te chqil qaj tenb’al te k’ojlal chi ex b’aj te UVACH ex mi nokx ch-jo’ qaj t-xilen ttxola sk’owaqa.
QAJ TTENXAX TIB’AJ
Amounts Generally Billed (AGB) (Qaj tajlalal Te Chqilxta te qaj U’j chi b’aj tz’ib’at ) –Qaj tajlalal te Chqilxta te qaj U’j chi b’aj tz’ib’at jatza elpenina chib’aj qaj tajlalal te chqilxta chiojb’al chi qaj t-yab’ ti’ qaj onb’al te toj il ta’ ex qaj k’al q’anb’al ilxax chi’j qa at che ch-txola jaxax te q’anb’al. Qaj t-munal te che qaj t-yab’ chi jaw sk’et te tej cheyxta pwaq jatza pon we’ te jawnax chi qaj tajlalal te chqilxta u’j b’aj tz’ib’at (“AGB”) chu qaj onb’al che’x qb’et. Qaj t-munal lun yola chib’aj qaj tajlalal jun japal lela nkub’ kuyat tu’ ja Medicare, BCBS ex chiwasa’ tten te che qaj stisb’al te ta’ toj il ex kab’t stisb’al te k’al q’anb’al ilxax chi’j te jun tajlal q’ij te 12 xjaw te noviembre ma’x octubre. Qaj tajlalal nkub’ kuyat ja’nx noktz chi’ jaja tajlalal ja k’okalx chjet ja chiwasalta titza ja tajlalal, qa teta, qa che qaj xjal twitzxax chajxax toj t-kwent te chjolakxta. Ja n-xi’ ajlet uj npon b’aj pon b’aj te te kub’ t-mij qaj chojb’al te ja k’okalx chjet qaj chiwasalta chi qaj te t-munal te che qaj stisb’al lu. Qaj AGB te UVACH n-xi’ ajlet tzaj ajb’en ja ntema tzalti’j ja tok tu’ ja kloj 26 CFR §1.501(r). Qanax ja B’AJ CHMO’ A te tu’ ttiq’ mast tumal tib’aj nel ti’j te AGB.
Naq’anan – Ja tajlal te chqil teja tkub’sa, ja’nx qaj cuentas bancarias ex te t-jubilación, ja ja’, jal k’uxb’al, etc. Jax ju’xa, qaj chi aq’anan te jun ajlab’ ja’nx ja tajlalal chaj tej tx’otx’ (je’n qaj tx’otx’ tej awal), ja tajlal japal b’aj che qa jal k’uxb’al, nel q’i’, tkab’ te t-kojb’al, etc. Qaj chi aq’anan je’nx chi ok ti’j tten te tej kub’ tb’i’ tej cheyxta pwaq jaj jun tajlal jawnax te $50,000.
K’asb’en Mi nelt – N-xi’ ch-jaq’j qaj Cuentas te Chojb’al titzaj mi nelt, aj luxta toksa ti’ kwent chajsa tumalxax ta’.
Tiqch jala najb’en – Nok kpet tuya jun te tajb’al tok t-ne’lxax jaj b’inchalxax t-nab’al.
Disproportionate Share Hospital (DSH) (Tja q’anb’al tuya Chojb’al Mixax n-xi’ q’o’) – Jun tja q’anb’al qa netz toksla’ te jun jawnax tajlalal t-yab’ te kumna noktz q’i’ ex noktz chi’ chojb’al che qaj Tja Q’anal ex qaj Onb’al te Medicare te cheyxta qaj chi b’aj te q’olxta ab’ib’ che qaj t-yab’ tintla ch-txola jaxax.
Qaj onb’al chi jaw Sk’et – Qaj onb’al chi menet te che qaj chi jaw b’inchet te UVACH q’ama chi jaw sk’et tjaq’ ja nab’b’al te cheyxta Pwaq k’okal ti’ qaj:
Chten Q’anal te Toj il ta’ – jun nb’aj te q’anal ja nokx yek’at tuya te ch’in chyonal te jun nimsa ichminin ta’ (ja’n ja chyonal jawnax) titza tzuj qa te jun xjal q’ol il, tuya jun te toj t-nab’ ajla’ te q’anb’al ex k’al q’anb’al, b’a’ tyonta tojxax tumal qa tej mi nkub’ ten toj ab’ib’ te q’anb’al naj jaw jlet toj:
- T-xob’lil icminin ta’ te tej chunlal tej xjal mo, titza te ja j
unta xu’j tzul tal, te tej chunlal te txi xu’j mo te te tkwal
ch’ix titz’; mo
- B’aj t-qutz’a ja che qaj chi ajb’e’na qaj chi tzajx; mo
- Kub’ chitpa ichmini te alchexa jun te t-xumulal mo jun txa’ te
t-xumulal.
Extraordinary Collection Actions (ECA) (Aq’unt t-b’analxsa te Chojb’al): T-melol nel q’i’ tu’ jun tja q’anb’al ti’ jun xjal at oknina tuyaj n-ti’q’ ja chojb’al te jun u’j b’aj tz’ib’at ti’ junak qaj onb’al tzaj cheyat tu’ jch’uq te cheyxta pwaq tej tja tkub’sa
Qaj chi oktz q’i’ che qaj Najaj – Pwaq mo joniy tuya pwaq naq’ tu’ mo n-xi’ q’o’ te jun xjal. Mi nok tej noktz q’i’ qaj ma’ mya’ pwaq ex ja cheyxta kotz, titza tzuj jaw chmet ti’ wab’b’al ex najb’al, ex qaj cheyxta xnaq’tzb’al.
Nok t-q’o’ ti’ ttxola Kawb’al te Meb’ayil - Ja Kol te Kawb’al te Memb’a tzaj ajb’en tu’ xi kawal te EE. UU. tu’ t-xi’ b’int jux maj ja kol te memb’a te jun t-yab’ ex te t-najaj tu’ ja Nab’b’al lu. Nyola chib’aj qaj chi okx q’i’ jaka tiem tuya pwaq tej najaj, at ja tenb’al te te tx’otx’ jawnax, walxta te tiem mo ja te cheyxta te t-b’anal ta’. Ja Plajal te Chunlal ex qaj Onb’al te Xjal te EE. UU. b’ichax jakax tiem ja nok t-q’o’ ti’ ttxola tej meb’aj toj U’j jatuma b’aj tz’ib’at te Kawal lux b’a’na tej amb’il te n-xi’ qb’et ja pon b’aj.
Twi’ ja B’aj b’int – Jun twi’ te kab’ q’ij che qaj kab’ onb’al qa che qaj t-yab’ jaw ch-sk’o’ ex tu’tza tokx chchjo’ tej amb’il jatuma che’x q’o’ qaj onb’al.
Q’olb’atzta – Ja t-yab’, k’ojlal mo tzajna chajsa toj tkwent tej chojb’al te jun u’j b’aj tz’ib’at te ab’ib’ te q’anb’al.
Jefe te Najaj – jxjal ja jatz chik’ajax toj nokx q’umat jaxax te qaj chi okx chjet titza “Jefe te Najaj”.
Xjal Tintla Tja - Xjal tintla t-najb’al te jux maj qa b’a’ t-najana toj txa’ b’e’; matzaj toj jun ja’ chmolta xjal, jun te taj, jun nitzaj ja’ mo k’uxb’al chaj cheyat; mo te alchexa jun b’aj ti’j mi chajxax b’int mo te kab’ q’ij. Nokk’tza qa te jun xjal lu at tintla tja qa “nkub’ ten wa’l” tuya nimk’a t-amigo mo qaj najaj toj tzuj te tzuj mast twitz 90 ti’ q’ij.
Qaj tuya te ja Najaj tej Ja’ (“Teksa ti’j’) – Qaj xjal “qa jatza naj” toj ja’ex qa jatz chik’ajax toj yol nokx tq’uma jaxax tej pwaq noktz tej Jefe te Najaj.
Q’oltzta tej Sk’ob’ te Q’anal/Klol tej te Cheyxta Q’anal - Q’oltzta te klol noktz aq’anal tu’ UVACH te cheylak qaj t-yab’ te che qaj ch’uq te kawal ex qaj cheyxta pwaq te UVACH.
Qaj onb’al te K’al q’anb’al Ilxax chi’j – Qaj onb’al te ab’ib’ te q’anal ilxax chi’j tu’ twe’ twitz, cheylakta mo meyolta jun yab’il, ixhnin, eysa tanma ti’j mo qaj taq’ ne’la, ex qa kub’ chb’i’ qaj tajlal japal kuya tej k’al q’anb’al. Alchexa chi’j qaj chi b’aj lu, qa tej nok se’ ne’la ti’ taq’ mo chyonal jakax nel b’aj ti’pa tu’, jax ju’xa nok te k’al q’anb’al ilxax ti’j kxe’l q’anat.
Qaj onb’al Mi chi jaw Sk’et - Qaj kab’t lu qaj onb’al te ab’ib’ te q’anb’al mi chi jaw sk’et te tu’ toktz ti’ cheyxta pwaq ja toj tu’ ja nab’b’al lu:
- Qaj onb’al chi tzaj menet titza jun tzaq’b’eb’ te jun n-b’aj. Qaj tiyx ti tqul luqa lak’lak ti’ chqil qaj k’uxb’al chi ajb’en te jaxax ilxax chi’j tu’ t-xi’ cheyat ja chojb’al te tej chajsa toj t-kwent twitz ja te toxa, ja’nx qa ma tz’oktz yek’a ti’jxaj tej kuyb’al n-xi’ tzyet te tej ak’ob’ te tej Ch’uq te Cheyxta Pwaq te che qaj T-yab’. Qa at jatuma pon we’ twitz ja toxa, UVACH k’ela ti’ ch’in tajlal k’asb’ena te tej te toxa k’okalx chjontat. Qatza b’ajk’at qa chaj ch’in tajlal chaj we’ ti’jxaj tej jatuma pon we’ tej txola jaxax, ja t-yab’ b’a’ tokx t-qana cheyxta pwaq. Qaj t-yab’ chiwasa chten qa n-knet to ja tnom tej qaj chi oktz q’i’ ex qaj aq’masab’ (joni’y mo jawnax twitz ja 400% tej Nkub’ nik’untat te Meb’ayil ex chuyaj misa chi we’ joniyxax mo jawnax twitz ja $50,000) b’a’ tokx t-qanay u’j te cheyxta pwaq jaj qa mi ma tz’okx toj q’oj tuya jun noktz ti’ aq’anal toj ja tawa aq’unt tej qaj ttxola jaxax ex UVACH.
- Qaj t-xilen ttxola jaw sk’et qa mya’ je’j qaj k’al q’anb’al ilxax chi’j, titzaj t-xilen ttxola te noq tiqch jala ex ja twi’ b’aj b’int, ex qaj t-yab’ tuyaj ttxola jaxax ja jaw sk’ontat mi tzaj ajb’en ja te ttxola jaxax, kloj te q’anal toj n-tpanta, ab’ib’ ta ja’ ex qaj k’al q’anb’al netz tz’ib’at toj u’j.
- Qaj cheyxta pwaq jax ju’xa kxe’l aq’unat qa UVA mi chi ten tuyaj ja chen te ttxola jaxax, ja’nx qa Medicaidti’jxaj ja tnom mo qa che qaj stisb’al tib’aj ttxola jaxax te nkub’ xitat tu’j nkub’ ten ti’jxaj tnomal mo qa che qaj stisb’al tej ttxola jaxax tej nkub’ xitat tu’ ja tex ti’jxaj tej red, ch-xol kab’t.
Qaj u’j chi qant U’j te tz’ib’
Uj t-xi’ t-nimsa’nay ja nab’b’al, UVACH ilxax ti’j kwel tb’i’ tuya chqil qaj kab’t kawal, qaj normas ex n-xi’ cheyat te kawb’al, ajkawal ex qa jax qa b’a’ t-xi’ aq’unat chi qaj chi kub’ b’inchet te minal k’ab’ilta tuya ja nab’b’al tib’aj.
Sqita:
Ktajb’eltza jsqitb’al te chqil qaj u’j chi okx qanat tej Cheyxta Pwaq, jatuma ilti’j k’okal ja sqitb’al tu’ ja t-xjalal, tchmil mo jun chi qaj mamb’aj titza tzuj qaj t-xjalal nutz’ ti’ ttiem. Qa tej t-xjalal, tchmil mo jun chi qaj mamb’aj te qaj t-xjalal nytz’ qa ti’ chtiem mi lay b’int tz’ok ch-sqita, nkub’ kuyat ja t-sqita ja at t-nab’ te b’inchal u’j (Power Of Attorney, POA) joni’y tuya ja paq u’j te pwaq mo tej at t-nab’ te b’inchal u’j n-tpanta te te. Qaj sqitb’al toj xk’utz’ib’ noqxax chi kub’ kuyat te tej ja Twitz t-xaq MyChart te UVA, tzaj ajb’eb’en ja b’incha’ u’j te Cheyxta Pwaq ja’nx tokx toj ja u’j nokx qanat. Qaj u’j chi okx qanat tej Cheyxta Pwaq mya’ tzqetnaqa tintla jun sqitb’al b’a’.
T-XILEN TTXOLA
Ja tzaj yola tib’aj tej t-xilen ttxola lu jaj UVACH nkub’ t-b’incha’ cheyb’aj te ch’iklakta che qaj xjal ex qa chej ch-najaj qa b’a’ chetz jyet te che qaj ch’uq te ttxola jaxax te q’anb’al te kawb’al, ajkawal mo te jaxqa mo te tej Financial Assistance Program (FAP) (Ch’uq te Cheyxta pwaq) te che qaj T-yab’ te UVA Community Health. Ja n-xi’ aq’unat tej nab’b’al lu ti’ alchexa t-yab’ la ti tok tu’ ja u’j nokx qanat tej cheyxta pwaq ku’xax tzqetta tojxax tumal tuya chqil qaj paqxax u’j ilxax chi’j. Alchexa t-yab’ ma kub’ tzina tib’ te nojsalk’ax tojxax tumal ja u’j nokx qanat tej cheyxta pwaq, ja’nx qaj paqxax u’j te niy ti’ tuya, mya’ ja k-jawal sk’et te tu’ tetz ti’ cheyxta pwaq t-jaq’ ja nab’b’al lu (jax tej qa otz’oktz ti’ qaj q’umlaktz tumal tzaj q’o’ chu qaj tzaj cheyat te ja Koj 501(r)). UVACH mi lay kub t-xk’eya cheyxta pwaq t-jaq’ ja te FAP tu’ ja ti’ tumal mo paqxax u’j tej nokx qanat, qatza tej jtumal mo paqxax u’j tz’ib’a tten toj ja FAP mo toj b’incha’ u’j tej nokx qanat te FAP. Qanakx ja B’AJ CHMO’ B tu’ ttiq’ tumal tib’aj ti tten qa che qaj t-yab’ b’a’ chiq’ jun u’j nokx qanat te tej cheyxta pwaq.
UVACH kxe’l t-q’o’, tintla ik’b’al, ab’ib’ te che qaj toj il ete’ q’anb’al ex/mo a’la che qaj xjal, tekax che’la qa tej kub’ chb’i’ qaj chi ex qanat tej FAP. UVACH mi tz’el ti’nta jun melob’ qa nel t-lese’ qaj xjal te jyolxta ab’ib’ toj il ete’ ex at jun te nab’b’al EMTALA qa mi noktz chi’ alchexa jun chojb’al yajt toj nel xqelat te mo k’al q’anb’al tu’ t-xi’ qanat tib’aj ttxola jaxax mo ja tenb’al te chjolb’atzta te jun t-yab’. Ja nab’b’al EMTALA te UVACH jax ju’xa nkub’ t-nik’u’ t-xilen ttxola te tu’ tkub’ kuyat te tu’ taj tojxax tumal te qaj t-yab’ tuya toj il ta’ te q’anb’al choj qaj kab’t tenb’al.
UVACH ayom qa chqil qaj t-yab’ ma chi okx toj jun xqelb’aj te ch’uq tej ttxola jaxax qaj kawb’al, ajkawal mo jax uj mi na’nt toj ja xqelb’aj te te tej FAP te UVACH. Jatza qa tej FAP mi netz ti’ ja chajsa toj tkwent te aq’anal, nayet tu’ qa che qaj xjal qaj chi j-yon cheyxta pwaq toj ja Ch’uq nona chuya qaj t-xilen ttxola te UVACH tu’ tpon b’aj qaj sk’ob’ ex jawtzuj chojb’al te qaj onb’al alchexta te amb’il chi’j. Nayet qa che qaj t-yab’ ma tzaj chq’o’ tumal tumalxax ta’ ex b’a’xax t-b’inkt qa UVACH te tu’ ttiq’ cheyxta pwaq. Chi xe’l onat qaj xjal tuya at chipamal tib’aj pwaq tu’ chiq’ jun ttxola jaxax te q’anb’al qa tu’ tkub’ chb’incha’, te jun tten tu’ tokx ja b’a’ tokx choj qaj onb’al te ab’ib’ te q’anb’almast mati’jsa ex te te chunlal tex toksa. Qa jun t-yab’ ma txi tb’isa mi t-k’i’ b’aj tz’ib’at tej te ttxola jaxax ti jun t-xilen ttxola mo tajlal q’ij te onb’al tekax, ja txokb’al mi jaw sk’et te tej FAP
Choj kab’ eb’aj, ja kawal te b’ajtzb’al ajkawal n-xi’ aq’unat b’a’ tok chq’o’ noq jat ja lepch mo tekaxt chi qaj tej tja q’anb’al te tej tnomal n-che’x b’ian. Ja tajb’al te tej nab’b’al lu jaj kuyta chuya qaj chi qant tej kawal te b’ajtzb’al kawb’al ex ajkawal choj qaj nomal chi b’ian. Tu’ ja japal lela, kab’ at amb’il ti’j noqxax je’ aq’unxta chij qaj tnimal chu b’ian, titzaj nok ch’ikat kxe’l tzyet.
- Qaj chi tzaj qanat te Sk’ob’
UVACH n-xi’ t-q’o’ qaj onb’al te chunlal tne’lxax ti’ ali’jxa te xjal ja n-yon ab’ib’ ex mi netz t-xo’, kub’ t-xk’eya qaj tajb’al tintla nel tik’a te jun tema tintla jun xjal tu’ ja at jun t-palta te chjolta; qa tej chojb’al te che qaj onb’al lu kxe’l b’inchet tu’ ja Medicare, Medicaid mo CHIP; ja iyjil, tilb’al, aqlalta, t-xe’chal, t-palta, tokslab’, tiem, aqlalte toj twitz mo ti’xax te aqlal te tej xjal.
- Qaj chojb’al Chi el q’i’ chi qaj T-yab’
Ja FAP n-xi’ t-q’o’ cheyxta pwaq tej 100% te che qaj Onb’al chi jaw Sk’et te qaj T-yab’, tuya mo n-ti’ ttxola jaxax q’anb’al, tuya jun noktz q’i’ te najaj te jaka tiem joniyxax mo jawnax te 200% tej Kawb’al Poverty Guidelines (FPG) (Nok t-q’o’ ti’ ttxola Kawb’al te Meb’ayil) b’a’nxta, tzaj ch’inax te jaka tiem, ex naq’anan joniyxax mo jawnax te $50,000, alchex chaj tz’ib’at ex n-xi’ cheyat toj ja nab’b’al lu. UVACH jax ju’xa tzaj toya jun twi’ ti’ k’ela ch’in ti’j che qaj t-yab’ qaj chi okx q’i’ ch-najaj lu qa ete’ toj ja 201% ex ja 400% tej FPL (Kol Kawb’al te Meb’ayil) ex tuya lux naq’anan joniyxax mo jawnax ti’ $50,000. (B’AJ CHMO’ C).
- AGB
Te jun xjal jaw sk’et te tej FAP mi tz’el q’i’ chojb’al mast te tej AGB tu’ ja ab’ib’ xi’ te toj il ta’ mo jun ab’ib’ te k’al q’anb’al ilxax ti’j. Ja AGB te UVACH Tzaj ch’inax jaka tiem toj k’eyb’al ex ja yola ti’j tten najtz meltzaj, najb’en ja twi’ tej Medicare ex jaw chitpa, ja’nx qaj chojb’al ex ja nel q’i’ ch’in ti’j (B’AJ CHMO’ D). UVACH jax ju’xa tzaj toya jun nel q’i’ ti’j tu’ ja nokx chjet naj che qaj t-yab’ tintla ttxola jaxax qa mi chi jaw sk’et te tej cheyxta pwaq.
- Tajlal q’ij te Sk’ob’
Qaj t-yab’ b’a’ tokx t-qana jun cheyxta pwaq texaja 240 q’ij ti’jxaj ja tajlal q’ij tej tne’l estado te cuenta. Qa ma kuyj ja cheyxta pwaq, ja jatuma pon we’ luta b’a’na te 5 j-nab’ q’ij t-jaq’x ex 365 q’ij ti’jxa teja tajlal q’ij te nkub’ kuyat ja u’j nokx qanat. Qaj t-yab’ chi kub’ kuyat te tej cheyxta pwaq q ama chi aj meltz’aj te q’ilb’atz qaj onb’al te jun amb’il te kuyb’al teja 240 q’ij k’okal cheyb’aj ti’j te che qaj ch’uq tej ttxola jaxax te kawb’al, ajkawal mo jax te jaka junak qanb’atz. J-ch’uq te cheyxta pwaq te UVACH mya ja jun at ttxola jaxax.
- Qaj q’oltzta qaj Chi tenxax
Je’xax qaj onb’al te ab’ib’ te k’al q’anb’al ilxax chi’j ex te toj il ta’ je’ chi tzaj q’o’ chu’ qaj q’oltzta tex ti’jxa te UVACH qa mya q’analqa te te UVACH ex qa b’a’ t-b’aj tz’ib’a tekax k’ela qaj onb’al te q’anb’al ex qa ch’inch’a mi ot txi ti’ ja nab’b’al lu tej cheyxta pwaq. Qanlakx ja B’AJ CHMO’ E tu’ ttiq’ay ttenxax tib’aj b’aj tz’ib’at toj u’j tzqetna te qaj q’oltzta qa tzaj chq’o’ ab’ib’ te k’al q’anb’al ilxax chi’j ex te toj il ta’ ex qa mi otz’oktz ti’ ja ch’uq tej cheyxta pwaq te UVACH.
JTZ’IB’NIN TIB’AJ TE T-XILEN TTXOLA
Che’n ja b’aj chmo’ F tu’ tok cheyana qaj jtz’ib’nin tib’aj tej B’aj chmo’ F tu’ chil qaj jtz’ib’nin tib’aj tej t-xilen ttxola.
Jnab’b’al lu ma kuyta tu’ ja Kloj T-juna tib’ te UVACH.
Te tej b’aj tz’ib’at ex qaj chojb’al, qanlakx qaj qeya q-nab’b’al tej U’j b’aj tz’ib’at ex qaj Chojb’al.
B’AJ CHMO’ A
Nel ti’j toj AGB te UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC) (Tja Q’anal Culpeper te UVA Health)
B’a’ ttiq’ mast tumal tib’aj ne ti’j te AGB tzaj yola ti’j onb’al te ab’ib’ te t-xjalal toj 540.829.4320 mo 540.829.4330 (Jax)
Nel ti’j toj AGB te UVA Health Haymarket Medical Center (Tja Q’anal Haymarket te UVA Health)
B’a’ ttiq’ mast tumal tib’aj nel ti’j te AGB tzaj yola ti’ UVA Haymarket Medical Center (HAMC) (Tja Q’anb’al Haymarket te UVA Health): 571.284.1517
UVA Health Prince William Medical Center (PWMC) (Tja Q’anal Prince William te UVA Health): Nel ti’j toj AGB
B’a’ ttiq’ mast tumal tib’aj nel ti’j te AGB tzaj yola UVA Prince William Medical Center (PWMC) (Tja Q’anal Prince William te UVA Health): 703.369.8020
B’AJ CHMO’ B
N-TIQ’ MAS TUMAL TIB’AJ CHEYXTA PWAQ
Qaj t-yab’ b’a’ chiq’ jun u’j nokx qanat tej cheyxta pwaq toj Financial Assistance, te tzuja b’aj tz’ib’at mo tzaj cheyat te pwaq te jun chi qaj qeya tja qq’anb’al, mo tzaj yola ti’j onb’al te ab’ib’ te t-xjalal te che qaj tajlal lu:
UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC) (Tja Q’anal Culpeper te UVA Health): 540.829.4320 mo 540.829.4330 (Jax)
UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC) (Tja Q’anal Haymarket te UVA Health): 571.284.1517
UVA Health Prince William Medical Center (PWMC) (Tja Q’anal Prince William te UVA Health): 703.369.8020
B’AJ CHMO’ C
QAJ PORCENTAJE TE NATZ CH’INAX TE UVA HEALTH CULPEPER MEDICAL CENTER (CPMC) (TJA Q’ANB’AL CULPEPER TE UVA HEALTH)
Naq’anan
<=200% FPL
201%-300% FPL
301%-400% FPL
Nel ti’j
<=$50,000
100%
85%
75%
QAJ PORCENTAJE TE NATZ CH’INAX TE UVA HEALTH HAYMARKET MEDICAL CENTER (HAMC) (TJA Q’ANB’AL HAYMARKET TE UVA HEALTH)
Naq’anan
<=200% FPL
201%-300% FPL
301%-400% FPL
Nel ti’j
<=$50,000
100%
85%
75%
QAJ PORCENTAJE TE NATZ CH’INAX TE UVA HEALTH PRINCE WILLIAM MEDICAL CENTER (PWMC) (TJA Q’ANB’AL PRINCE WILLIAM TE UVA HEALTH)
Naq’anan
<=200% FPL
201%-300% FPL
301%-400% FPL
Nel ti’j
<=$50,000
100%
85%
75%
QAJ PORCENTAJE TE NATZ CH’INAX TE UVACH MEDICAL GROUP (KLOJ TE Q’ANB’AL UVACH)
Naq’anan
<=200% FPL
201%-300% FPL
301%-400% FPL
Nel ti’j
<=$50,000
100%
85%
75%
B’AJ CHMO’ D
QAJ TAJLAL TE CHQILXTA CHI B’AJ TZ’IB’AXAX
AGB
UVA HEALTH CULPEPER MEDICAL CENTER (CPMC)
(TJA Q’ANB’AL CULPEPER TE UVA HEALTH)
38%
UVA HEALTH HAYMARKET MEDICAL CENTER (HAMC)
(TJA Q’ANB’AL HAYMARKET TE UVA HEALTH)
36%
UVA HEALTH PRINCE WILLIAM MEDICAL CENTER (PWMC)
(TJA Q’ANB’AL PRINCE WILLIAM TE UVA HEALTH)
41%
B’AJ CHMO’ E
Qaj q’oltzta qaj Chi tenxax
Tu’ ttiq’ay jun tz’ib’k’ax toj u’j tzqetna te che qaj q’anb’al qaj chi tzaj q’ontat ab’ib’ te toj il ta’ mo junt ab’ib’ te k’al q’anb’al ilxax ti’j ex qa mi otz’ajtz ti’ ja ch’uq tej cheyxta pwaq te UVACH, q’olb’e’nkx:
B’AJ CHMO’ F
JTZ’IB’NIN TIB’AJ TE T-XILEN TTXOLA
Jtz’ib’nin tib’aj lu n-xi’ toya onb’al tej taq’anal te kuyta tej tajb’al te tej nab’b’al lu. Uj tok lapey qaj tz’ib’nin tib’aj lu ja t-xilen ttxola, nayet qa tej aq’anal ma kub’ tyek’a ja te yola tib’aj toj te jatuma ata te b’inchalk’ata ex/mo qaj chajsa toj tkwent te aq’unt.
Ttxola ja Sk’ob’
Ja junt ttxola najb’en te tu’ tpon b’aj ja sk’ob’ te q’ilaktzta cheyxta pwaq:
- Jt-yab’ mo ja nkub’ nej twitz nok ch’ika tzqetna ex nok t-sqita jun u’j nokx qanat. J-tajb’al tej u’j nokx qanat jaj kwelax tz’ib’at qaj te ilxax chi’j te cheyxta ja sk’ob’ tej t-yab’ te tu’ toktz q’i’ cheyxta pwaq.
- B’a’ tzaj ajb’en kab’ tuya te qaj chi b’aj tz’ib’at tex ti’jxa te q’olxta tumal tib’aj tipomal te chjolta te ju t-yab’ mo tej q’olb’axta (titzaj jaw tajla’ toj k’ub’ pwaq).
- Qaj t-yab’ ilti’j kchiq’al jun cuenta tuya tajlal mo jun onb’al tz’ib’a tten tuya UVACH uj na’nt tokx t-qana ja cheyxta pwaq. Ja sk’ob’ b’a’ tpon b’aj te alchexa amb’il te ja q’ij noktz q’i’.
- Qaj t-yab’ q ama kub’ chtzina chib’ te chokx ex onal chuya qaj Q’oltzta te Sk’ob’ te Q’anal mya’ chi jaw sk’et te tu’ toktz chi’ cheyxta pwaq tjaq’ ja nab’b’al lu.
- K’okal q’umat correo tej nokx qanat tej cheyxta pwaq qa ilxax ti’j jtumal noq lepch. Toj ja u’j nok te carta nok ch’ikat qa ilti’j k’a’l t-meltz’u’ jtumal toj ja 30 q’ij t-xol q’ij lepch jatuma nokx q’i’ te. Qa mi ma tz’oktz q’i’ jtumal nokx qanat toj qaj 30 q’ij t-xol q’ij, mi kub’ b’inchet tintla jun aq’unt noq lepch yol ib’aj u’j noktz qanat tej chehyxta pwaq tej nokx qanat.
- Ja u’j nokx qanat tej cheyxta pwaq ma tzaj q’o’ naj ex UVACH ktiq’al tipomal at ttxola te nokx q’umat te t-yab’ tib’aj kuyb’al mo ja nkub’ xitat toj qaj 114 q’ij lepch ti’j te tej nokx q’intat te chqil qaj tumal nokx qanat ilxax chi’j te tu’ tku’x tzqet ja u’j nokx qanat.
N-xi’ cheyat te qaj Chi oktz q’i’, Chi aq’anan ex qaj Aq’masab’:
Qaj kab’t qaj paq u’j b’a’ tzaj ajb’en te cheyxta qaj kab’t lu che qaj najaj tej ja’:
- Qaj yol chi okx jaxax tej owaq nokx tzqetna tej ja’ tej t-yab’ te tej tiem tumal ta’ te tzqekax.
- Qa tej t-yab’ naq’anan te tex, jun copia tej estado te Pwaq Q’ilaktzta te tej último oxa toj tiem, joniy tuya ja Nokx q’umat jaxax Chib’aj qaj chi okx Tjonal ja T-yab’.
- Oxa te tu’j nok te recibo te chojb’al te noktz ti’ mo jun yol jaxax tej aq’anal.
- Carta te ja’la tej tajb’al tu’ ti’ aq’unt mo Chjolta Taq’a ja n-xi’ tyek’a ja nkub’ t-xk’ella ex tajlal noktz q’i’.
- Carta te ja’la tej Ttxola jaxax te Xjal, carta, tej noktz q’umat tej t-palta mo ja estado bancario tzqetna te tej nokx q’i’ jika tej Txola jaxax te Xjal.
- Estado te cuenta te nokx chjet ja’la.
- Carta SNAP.
- Paq u’j mo carta toksa ti’ ttxola tu’ ja tja kawal tej mamb’aj tintla taq’chlab’ qa nok ch’ika ja tajlal tej aq’chlab’ te ne’ noktz q’i’.
- N-xi’ taq’a te alchexa mo paqxax u’j qa n-xi’ cheya ja noktz q’i’ ti’j manb’al te.
- Paqxax u’j qa nok t-q’o’ tajlal te qaj Aq’unt, Bonos, CD, Health Savings Accounts (HSA’s) (Cuentas te Ahorro te tej Chunlal), mo alchexa tawa noq lepch qa b’a’ t-xi’ ti’ ja t-yab’.
- Copia tzqetna te alchexa cuenta monetaria, tej ahorros mo tej mercado monetario te ja’la.
K’okal xqelb’aj chi qaj chi oktz q’i’ mo aq’masab’ texta, ja’nx qaj aq’masab’ texaxta tej cuentas te ahorro, cuentas monetarias ex cuentas te jubilación, titza tzuj “certificates of deposit” (CD) (Tu’j netz q’o’ tej nokx q’o’). K’okal xqelb’aj chi qaj Health Savings Accounts (HSA’s) (Cuentas te Ahorro te tej Chunlal) ex k’okal xqelat te alchexa pwaq tkub’sa najb’en tej gast te q’anb’al ljaq’x qa b’a’ t-b’int tel tetza alchexa onb’al te pwaq. Nokx qanant jun copia te qaj chi etz toj k’u’l pwaq te chqil qaj tuya tej tja. Qa tej n-qana mi otxi t-q’o’ ja paqxax u’j lu, UVACH kxe’l t-sma’ jun carta qanlakxta jtumal noq lepch. Qa ju’xta mi n-xi’ q’o’ ja paqxax u’j, kwel tzyet ja onb’al te pwaq.
Seyatla nokx qanant jun cheyb’aj tej noktz q’i’ te tu’ t-xi’ cheyat ja Ch’uq tej Cheyxta Pwaq te che qaj T-yab’, at junak qaj che’x nik’et tej Ntema Ja’x DSH b’a’ tzaj t-qana jun cheyb’aj che qaj chi oktz q’i’. Qaj n-xi’ nik’et nyola il te il tu’ t-xi’ cheyat ja kuyb’al te qaj ch’uq tej Ntema Jax DSH.
Yol tej Ch’uq te Cheyxta Pwaq
UVACH kwelxax t-b’incha’ tojxax tilal te tu’ t-xi’ cheya jtumal tib’aj qeya q-ch’uq ex ja te amb’il ti’j nyola txaqa ex chajtza aq’anal tuyaj chqil te. Qaj xjal b’a’ chiq’ jun copia te tej qeya Qu’j nokx qanant ex Nab’b’al tej Cheyxta Pwaq toj Financial Assistance. UVACHjax ju’xa kxe’l t-q’o’ ja gb’e’ najb’al tej sitio web te alchexa xjal nokx qanat. Qaj xjal jax ju’xa b’a’ ttiq’ ex q’ilaktzta onb’al tu’ tku’x tzqet ja U’j nokx qanat tej Cheyxta Pwaq toj alchexa toj qeya q-tenb’al te jatuma chi ku’x tz’ib’a, qaj n-xi’ cheyat te pwaq mo tja nik’ub’ u’j tej caja. Qaj n-xi’ cheyat te pwaq ex qaj tja nik’ub’ u’j tej caja lu at toj ja tenb’al te b’aj tz’ib’at te qaj t-yab’. Qaj xjal b’a’ ch-xi’ toj alchexa jun qeya nkub’ tek’a tej tumal jatza toksa toj junak qaj tja q’anb’al te qanlakxta onb’al te tu’ chknet qaj n-xi’ cheyat te pwaq te che qaj tja nik’ub’ u’j te caja. Qaj xjal b’a’ tzaj chi’ jun copia kotz toj correo te tej qeya Qu’j nokx qant ex Nab’b’al tej cheyxta Pwaq tzaj yola ti’j qeya t-plajal ab’ib’ te t-xjalal te CPMC toj 540.829.4320 mo toj 540.829.4330 (Jax). B’a’ t-xi’ yola ti’j plaj te ab’ib’ tej t-xjal te PWMC ex HAMC toj 703.369.8020 (PWMC) mo toj 571.284.1517 (HAMC).