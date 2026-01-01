የገንዘብ እርዳታ ፖሊሲ Financial Assistance Policy, Amharic (Ethiopia)
ርዕስ፦
የገንዘብ ድጋፍ ፖሊሲ
ቀን፦ 1/6/2026
በዚህ ቀን የታተመውን
እትም ይተካል፦ 1/21/2025
ምድብ፦
SYS.MIS.FAP
ገጽ 1 ከ 12
የጸደቀው በ፦
UVACH Inc. ቦርድ
ፖሊሲ
UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC)፣ UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC)፣ UVA Health Prince William Medical Center (PWMC)፣ UVACH Medical Group, እና UVA Health Cancer Center Gainesvilleን የሚያጠቃልለው የUVA Community Health (UVACH) ፖሊሲ፤ ለሁሉም ሰው አስፈላጊ የሆኑ የጤና እንክብካቤ አገልግሎቶች ማግኘታቸውን ማረጋገጥ ነው። UVACH ከሚገቡበት ጊዜ ጀምሮ፣ አገልግሎት እስከሚያገኙበት እና ታክመው እስከሚወጡበት፤ እንዲሁም የአገልግሎት ክፍያ እስከሚጠየቁበት እና የገንዘብ መሰብስብ ሂደቶች እስከሚከናወኑበት ጊዜ ድረስ ታካሚዎችን፣ መድን ያላቸውንም ሆነ የሌላቸውን፣ በአግባቡ፣ በአክብሮት እና በአዛኝነት ያስተናግዳል። ይህ ፖሊሲ የተረቀቀው በ1986 Internal Revenue Code Section 501(r) ውስጥ የተጠቀሱ ግዴታዎች፣ የገንዘብ ድጋፍ እና የድንገተኛ ሕክምና ፖሊሲዎችን፣ ለገንዘብ ድጋፍ ብቁ የሆኑ ሰዎች ላይ ስለሚኖርይ የክፍያ ገደቦች፣ እንዲሁም ምክንያታዊ የክፍያ መጠየቅ እና መሰብሰብ ጥረቶችን አስመልክቶ የተደረጉ ማሻሻያዎችን ለማሟላት ታስቦ ነው፤ ስለሆነም በዚያ አግባብ መተርጎም አለበት።
ተፈጻሚነት
ይህ ፖሊሲ በሁሉም የUVACH የድንገትኛ ክብካቤ ተቋሞች አገልግሎት ላይ የሚውል ሲሆን፣ በምርጫ የሚከናወኑ አሰራሮችን አያካትትም።
ብያኔዎች
በተለምዶ የሚጠየቁ የክፍያ መጠኖች (Amounts Generally Billed - AGB) – በተለምዶ የሚጠየቁ የክፍያ መጠኖች ማለት ለድንገተኛ እና ለሕክምና አስፈላጊ ለሆኑ አገልግሎቶች የኢንሹራንስ ሽፋን ላላቸው ታካሚዎች በተለምዶ የሚጠየቁ የክፍያ መጠኖች ማለት ነው። የፋይናንስ እርዳታ የማግኘት መብት ላላቸው ታካሚዎች የሚጠየቁ ክፍያዎች ለተጠቀሱት አገልግሎቶች “በተለምዶ ከሚጠየቁ የክፍያ መጠኖች (AGB)” መብለጥ የለባቸውም። እነዚህ ክፍያዎች ከኖቬምበር እስከ ኦክቶበር ባሉት የ12 ወራት ጊዜ ውስጥ ከMedicare፣ BCBS እና የንግድ ከፋዮች ለድንገተኛ ጊዜ እና ሌሎች ለህክምና አስፈላጊ የሆኑ የይገባኛል ጥያቄዎች በተፈቀደው አማካኝ መጠን ላይ የተመሰረቱ ናቸው። የተፈቀዱት መጠኖች መድን አቅራቢው የሚከፍለውን መጠን እና ግለሰቡ በግል መክፈል ያለበት መጠን ካለ እርሱንም ያካትታል። የመጨረሻው ስሌት የሚወሰነው ለእነዚህ የይገባኛል ጥያቄዎች ከፋዮች የሚከፍሉትን ዋጋ በጠቅላላ ክፍያዎች በማካፈል ነው። UVACH AGBs በ 26 CFR §1.501(r) ያለፈውን የማየት ዘዴን በመጠቀም ይሰላሉ። ስለ AGB ቅናሽ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት APPENDIX A ይመልከቱ።
ንብረት – የባንክ እና የጡረታ ሂሳቦችን፣ ቤት፣ መኪና ወዘተ ጨምሮ የእርስዎ የሆኑ ጠቅላላ እሴቶች ናቸው። በተጨማሪም፣ ሊቆጠሩ የሚችሉ ሀብቶች የጥሬ ገንዘብ ዋጋ ያላቸውን መሬቶች (የእርሻ መሬትን ጨምሮ)፣ የመዝናኛ ተሽከርካሪዎችን (RV)፣ ጀልባዎችን፣ ሁለተኛ ቤትን ወዘተ ያጠቃልላል። ለፋይናንስ እርዳታ ግምት ውስጥ የሚገቡት ሀብቶች ከ$50,000 በታች የሆኑ መጠኖች ብቻ ናቸው።
የተበላሸ ዕዳ (Bad Debt) – ሊሰበሰቡ የማይችሉ ተብለው ከሚሰበሰቡ ሂሳቦች ተሰረዙ፣ ነገር ግን አሁንም እንደ ተከፋይ የቀሩ ዕዳዎች ናቸው።
የመዋቢያ – ዋና ዓላማው ውበትን ወይም መልክን ማሻሻል የሆነ የቀዶ ሕክምና ነው።
ተመጣጣኝ ያልሆነ ድርሻ ያለው ሆስፒታል (Disproportionate Share Hospital - DSH) ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን ታካሚዎች የሚያገለግል እና መድን ለሌላቸው ታካሚዎች የሚሰጠውን እንክብካቤ ወጪ ለመሸፈን ከMedicaid እና Medicare አገልግሎቶች ማዕከል (CMS) ክፍያ የሚያገኝ ሆስፒታል ነው።
ብቁ አገልግሎቶች – በዚህ የፋይናንስ እርዳታ ፖሊሲ መሠረት በUVACH ተቋማት የሚሰጡ እና ለዕርዳታ ብቁ የሆኑ አገልግሎቶች የሚከተሉትን ያካትታሉ፦
ድንገተኛ የሕክምና ሁኔታ (Emergency Medical Condition) – በአማካይ የጤና እና የሕክምና ዕውቀት ያለው ተራ ሰው፣ አፋጣኝ የሕክምና ክትትል ካልተደረገ የሚከተሉት ሁኔታዎች ሊከሰቱ እንደሚችሉ በምክንያታዊነት ሊገምታቸው የሚችላቸው በቂ ከባድነት ያላቸው (ከፍተኛ ሕመምን ጨምሮ) አጣዳፊ ምልክቶች የሚታዩበት የሕክምና ሁኔታ ነው፦
- ለአንድ ግለሰብ ሕይወት አስጊ ሁኔታ፣ ወይም ነፍሰ ጡር ከሆነች፣ የሴቲቱ ወይም የሕጻኑ ሕይወት አደጋ ላይ ሲሆን፤ ወይም
- በከባድ ሁኔታ የሰውነት አካላት ሥራ መዛባት፤ ወይም
- የማንኛውም የሰውነት ብልት ወይም የሰውነት አካል በከባድ ሁኔታ የተግባር መዛባት።
ልዩ የዕዳ አሰባሰብ እርምጃዎች (Extraordinary Collection Actions, ECA)፦ በተቋሙ የፋይናንስ እርዳታ ፕሮግራም በሚሸፈኑ አገልግሎቶች ላይ ክፍያ ለማግኘት አንድ ሆስፒታል በግለሰብ ላይ የሚወስዳቸው እርምጃዎች ናቸው።
የቤተሰብ ገቢ – በአንድ ግለሰብ የሚገኝ ወይም ለግለሰቡ የሚሰጥ ጠቅላላ የጥሬ ገንዘብ ገቢ ወይም የጥሬ ገንዘብ አቻ (cash equivalents) ነው። እንደ ምግብ እና የመኖሪያ ቤት ድጎማዎች፣ እና የትምህርት እርዳታዎች ያሉ በጥሬ ገንዘብ ያልሆኑ ጥቅማጥቅሞች እና የሕዝብ ድጋፎች እንደ ገቢ አይቆጠሩም።
የፌዴራል የድህነት መመሪያዎች (Federal Poverty Guidelines) ፦ የፌዴራል የድህነት ወለል (FPL) ለዚህ ፖሊሲ ዓላማ የታካሚውን እና የቤተሰቡን የድህነት ደረጃ ለመወሰን በአሜሪካ መንግሥት ጥቅም ላይ የሚውል መመሪያ ነው። የሚመሰረተው በቤተሰቡ አጠቃላይ ሃብት ላይ፣ ዓመታዊ ፍጆታ፣ ወይም የራሳቸው የደህንነት ግምገማ ላይ ሳይሆን በጥሬ ገንዘብ ገቢ ላይ ነው። የድህነት መመሪያዎች በየዓመቱ በዩኤስ የጤና እና የሰብዓዊ አገልግሎቶች መሥሪያ ቤት (U.S. Department of Health and Human Services) በፌዴራል መዝገብ ውስጥ ይታደሳሉ።
ቋሚ ተመን ፦ ታካሚዎች እንዲደረግላቸው ለሚመርጧቸው የተወሰኑ አገልግሎቶች አስቀድሞ የተወሰነ ክፍያ ሲሆን፣ አገልግሎቱ በሚከናወንበት ጊዜ በታካሚው የሚከፈል ነው።
ዋስ ፦ ታካሚው፣ አስታማሚው ወይም ለጤና እንክብካቤ ክፍያ ኃላፊነት ያለበት አካል።
የቤተሰብ ራስ፦ በታክስ መግለጫ (tax return) ላይ "የቤተሰብ ራስ" ተብሎ የተመዘገበ ግለሰብ።
ቤት የሌለው ፦ ቋሚ መኖሪያ የሌለው እና በጎዳና ላይ የሚኖር፤ በመጠለያ፣ በሚሲዮን፣ በተተው ሕንፃዎች ወይም ተሽከርካሪዎች ውስጥ የሚቆይ፤ ወይም በማንኛውም ሌላ ያልተረጋጋ ወይም ቋሚ ባልሆነ ሁኔታ ውስጥ ያለ ግለሰብ። አንድ ግለሰብ ከጓደኞች እና/ወይም ከቅርብ ዘመዶች ጋር ለ90 ቀናት በላይ "ተጠግቶ" የሚኖር ከሆነ እንደ ቤት የሌለው ሊቆጠር ይችላል።
የቤተሰብ አባላት (“ጥገኛ”) ፦ በአንድ ቤት ውስጥ የሚኖሩ እና በቤተሰብ ራሱ የታክስ መግለጫ ላይ እንደ ጥገኛ የተመዘገቡ ግለሰቦች።
የሕክምና ብቁነት ወኪል/ የሕክምና እርዳታ አድቮኬሲ (Medical Eligibility Vendor/Medical Assistance Advocacy) ፦ ታካሚዎችን ለመንግሥት ፕሮግራሞች እና ለUVACH የፋይናንስ እርዳታ ለመገምገም በUVACH ውል የተሰጠው ወኪል።
ለሕክምና አስፈላጊ የሆኑ አገልግሎቶች ፦ በሽታን፣ ጉዳትን ወይም ምልክቶቹን ለመከላከል፣ ለመመርመር ወይም ለማከም የሚያስፈልጉ እና ተቀባይነት ያላቸውን የሕክምና ደረጃዎች የሚያሟሉ የጤና አገልግሎቶች ናቸው። በማንኛውም ሁኔታ ሕመሙ አቅም የሚያሳጣ ምልክት ወይም የጎንዮሽ ጉዳት የሚያስከትል ከሆነ፣ እሱን ማከም እንደ ሕክምና አስፈላጊ ተደርጎ ይቆጠራል።
ለዕርዳታ ብቁ ያልሆኑ አገልግሎቶች ፦ የሚከተሉት የጤና አገልግሎቶች በዚህ ፖሊሲ መሠረት ለፋይናንስ እርዳታ ብቁ አይደሉም፦
- ድንገተኛ አደጋ ላስከተላቸው ውጤቶች የሚቀርቡ አገልግሎቶች። እነዚህ ክፍያዎች የሶስተኛ ወገን ባለ ዕዳ ክፍያን ለማረጋገጥ ለተቀመጡ የሕግ መሳሪያዎች፣ እነዚህ መሳሪያዎች ከመጀመሪያ ታካሚው የገንዘብ ድጋፍ ፕሮግራም (Patient Financial Assistance Program) መነሻ ብቁነቱ ከመጽደቁ በፊት የተመዘገቡ ቢሆንም እንኳ፣ ተገዥዎች ናቸው። የሶስተኛ ወገን ሽፋን ያለ ከሆነ፣ UVACH ቀሪውን ሂሳብ ከሶስተኛው ወገን ከፋይ ይሰበስባል። ከመድን በኋላ ቀሪ ሂሳብ በሚኖር ጊዜ፣ ታካሚው ለገንዘብ ድጋፍ ማመልከት ይችላል። በገቢ እና የገንዘብ ምንጭ ወለል ውስጥ ያሉ ($50,000 ወይም ከዚያ በታች በሆነ ንብረት ከድህነት መመሪያዎች 400% በታች የሆኑ) መድን ያላቸው ታካሚዎች፣ በመድን ኩባንያው እና በUVACH መካከል ካለው ውል ጋር የማይጋጭ እስከሆነ ድረስ፣ ለገንዘብ ድጋፍ ማመልከት ይችላሉ።
- ለህክምና አስገዳጅ ያልሆኑ በምርጫ የሚወሰዱ አሰራሮች፣ ለምሳሌ የውበት ማሻሻያ እና ወጥ ክፍያ ያላቸው አሰራሮች፣ እንዲሁም መድናቸውን መጠቀም የማይፈልጉ መድን ያላቸው ታካሚዎች፣ ለረጅም ጊዜ የሚያገለግል የሕክምና መሳሪያ፣ የቤት ውስጥ እንክብካቤ ማድረጊያ እና በሐኪም ትዕዛዝ የሚወሰዱ መድሃኒቶች።
- ከግዛትውጪያለ Medicaidንጨምሮግንበእሱብቻሳይገደብ UVA የእርስዎመድንላይካልተሳተፈወይምየመድንይገባኛልጥያቄዎችከአውታረመረብውጪእንደሆኑከታሰቡየገንዘብድጋፍአይተገበርም።
ሕጋዊ ግዴታዎች
ይህን ፖሊሲ በመተግበር UVACH፣ ይህን ፖሊሲ ለማስፈጸም በሚከናወኑ እንቅስቃሴዎች ሁሉ፣ ሁሉንም የፌዴራል፣ የግዛት እና አካባቢያዊ ሕጎችን፣ ደንቦችን፣ እና መመሪያዎችን ማክበር አለበት።
ፊርማ
በእያንዳንዱ የገንዘብ ድጋፍ ማመልከቻ ላይ ፊርማ ያስፈልጋል እና ለአካለ መጠን ያልደረሱ ታካሚዎች በታካሚው፣ በትዳር ጓደኛ ወይም በአንድ ወላጅ መደረግ አለበት። ታካሚው፣ የትዳር አጋሩ ወይም ለአካለ መጠን ያልደረሱ ልጆች ወላጅ መፈረም የማይችሉ ከሆነ፣ ተገቢው የፋይናንስ ወይም የሕክምና ውክልና (POA) ሰነድ ያለው የሕግ ተወካይ ፊርማ ተቀባይነት ይኖረዋል። የኤሌክትሮኒክ ፊርማዎች ተቀባይነት ያላቸው በማመልከቻው ውስጥ የቀረበውን የፋይናንስ ድጋፍ ቅጽ በመጠቀም በ UVA MyChart ፖርታል በኩል ሲከናወን ብቻ ነው። የፋይናንስ እርዳታ ማመልከቻዎች ተቀባይነት ያለው ፊርማ ከሌላቸው እንደተሟሉ አይቆጠሩም።
አሰራር
ለዚህ አሰራር ምክንያቱ፣ UVACH ለፌዴራል እና ግዛት ወይም አካባቢያዊ የጤና መድን ፕሮራሞች ወይም ለUVA የማኅበርሰብ ጤና ታካሚ የገንዘብ ድጋፍ ፕሮግራም ("FAP") ብቁ የሆኑ ግለሰቦችን እና ቤተሰቦቻቸውን ለመለየት ቅድመ ልየታ ማድረጉ ነው። በማንኛውም ግለሰብ ላይ የዚህ ፖሊሲ ትግበራ የሚከናወነው ለገንዘብ ድጋፍ የሚያቀርቡት ማመልከቻ ከሁሉም አስፈላጊ ሰነዶች ጋር ቀርቦ ማመልከቻው አጥጋቢ በሆነ መልኩ ሲጠናቀቅ ነው። የገንዘብ ድጋፍ ማመልከቻውን፣ ደጋፊ ሰነዶችን ጨምሮ፣ አጥጋቢ በሆነ መልኩ ለማሟላት ያልቻለ ታካሚ፤ በዚህ ፖሊሲ መሰረት ለገንዘብ ድጋፍ ብቁ አይሆንም (ይኽም በደንብ Section 501(r) ሥር ባለው መመሪያ መሰረት ታካሚው ማሳወቂያዎች ደርሰውት ከሆነ ነው)። መረጃው ወይም ሰነዱ በFAP ወይም በFAP ቅጽ ውስጥ የተብራራ ካልሆነ በስተቀር፣ አመልካቹ ያንን መረጃ ባለማቅረቡ ምክንያት UVACH በFAP መሰረት የገንዘብ ድጋፍ ሊከለክል አይችልም። ታካሚዎች የገንዘብ ድጋፍ ማመልከቻን እንዴት ማግኘት እንደሚችሉ አባሪ Bን ይጠቀሙ።
UVACH ለድንገተኛ የሕክምና ፍላጎት እና/ወይም በምጥ ላይ ላሉ ነፍሰ ጡሮች፣ ለFAP ብቁ ሆኑም አልሆኑ ያለ አድልዎ አገልግሎት ያቀርባል። UVACH ግለሰቦች ለድንገተኛ ሁኔታ የሕክምና እርዳታ እንዳይጠይቁ የማያበረቱ ማናቸውም ድርጊቶች ውስጥ አይሳተፍም፤ እንዲሁም ታካሚውን ስለ መድን ወይም የክፍያ ሁኔታ በመጠየቅ ማንኛውም የምርመራ እና የሕክምና ሂደት እንዳይዘገይ የሚከለክል የEMTALA ፖሊሲ አለው። የUVACH EMTALA ፖሊሲ በተጨማሪም ከሌሎች ተቋማት የሚተላለፉ ድንገተኛ የጤና ሁኔታ ያለባቸውን ታካሚዎች መቀበያ አሰራሮች አሉት።
UVACH ሁሉም ታካሚዎች፣ ለUVACH FAP ቅድመ ልየታ ከመካሄዱ በፊት፣ ለፌዴራል፣ ግዛት ወይም አካባቢያዊ የመድን ፕሮግራሞች ቅድመ ልየታ እንዲከናወንላቸው ይጠብቃል። FAP ለግል ኃልፊነት መተኪያ መሆን ስለማይችል፣ በፕሮግራሙ ስር FA የሚፈልጉ ሰዎች፣ ብቁነትን ለመለየት በሚሰራው ሥራ፣ እንዲሁም አቅማቸው እስከሚፈቅደው ድረስ የአገልግሎት ክፍያዎች ላይ አስተዋጽዖ ለማበርከት ከUVACH አሰራሮች ጋር እንዲተባበሩ ይጠበቃል። ታካሚዎች የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት ለUVACH ተገቢ እና ወቅታዊ መረጃ እንዲያቀርቡ ይጠበቃል። የጤና መድን ለመግዛት አቅማቸው የሚፈቅድላቸው ግለሰቦች፤ የጤና ክብካቤ አገግሎትን በስፋት ለማዳረስ እንዲረዳ እንዲሁም ለእራሳቸው ግላዊ ጤና አጠባበቅ ያንን እንዲያደርጉ ይበረታታሉ። አንድ ታካሚ ለአንድ የተወሰነ አሰራር ወይም የአገልግሎት ቀን ከመድን ሽፋኑ ክፍያ መጠየቅ ካልፈለገ፣ ያ ጉብኝት ለFAP ብቁ አይሆንም።
በአንዳንድ ሁኔታዎች፣ ተፈጻሚነት ያለው የግዛት ሕግ፣ በእነዚህ ግዛቶች ውስጥ ባሉ በሆስፒታሎች ላይ ተጨማሪ ወይም የተለዩ ግዴታዎችን ሊጥል ይችላል። የዚህ ፖሊሲ ዓላማ፣ እንዲህ አይነት ግዛቶች ውስጥ የፌዴራል እና የግዛት ሕጎችን፣ ሁለቱንም ማክበር ነው። ስለሆነም፣ አንዳንድ ድንጋጌዎች ከዚህ በታች እንደተገለጸው ተፈጻሚ የሚሆኑት በአንዳንድ ግዛቶች ነው።
- የብቁነት መስፈርቶች
UVACH የመጀመሪያ ደረጃ የጤና አገልግሎቶችን ለማንኛውም አገልግሎቱን ለሚፈልግ ግለሰብ ያቀርባል፤ እንዲሁም በማንኛውም ሰው ላይ፣ በመክፈል አቅም ላይ በመመስረት፤ ወይም
ለእነዚያ አገልግሎቶች የሚከፈለው በMedicare፣ በMedicaid፣ ወይም በCHIP ላይ መሆኑ ላይ ተመስርቶ፤ በግለሰቡ ዘር፣ ጾታ፣ የትውልድ አገር፣ የአካል ጉዳት፣ ኃይማኖት፣ እድሜ፣ የጾታ ዝንባሌ፣ ወይም የጾታ ማንነት ላይ በመመርኮዝ አያገልልም፣ ድጎማዎችን አይከለክልም፣ ወይም በሌላ በማንኛውም መልኩ አድልዎ አያደርግም።
- ታካሚዎችይ እሚከፍሏቸው መጠኖች
FAP፣ መስፈርቱን ለሚያሟሉ አገልግሎቶች፣ መድን ላላቸውም ሆኑ ለሌላቸው፣ የቤተሰብ ገቢያቸው፣ በዓመታዊ አማካይ እና ንብረታቸው ከ$50,000 ወይም ከዚያ በታች የሆነና፣ ከወቅቱ የፌዴራል የድህነት መመሪያዎች (Federal Poverty Guidelines, FPG) 200% የሆነ የቤተሰብ ገቢ ላላቸው ታካሚዎች፣ በዚህ ፖሊሲ ውስጥ በተበየነው መሰረት 100% የገንዘብ ድጋፍ ያደርጋል። UVACH በተጨማሪም የቤተሰብ ጠቅላላ ገቢ ከFPL 201% እና 400% መካከል ሆነው ንብረታቸው ከ$50,000 ለሆኑ ታካሚዎች ቅናሽ ተመን ያቀርባል። (አባሪ C)።
- AGB
ለFAP ብቁ የሆነ ግለሰብ ለድንገተኛ እና ሌሎች ለደህንነት አስፈላጊ የሆኑ ሕክምናዎች ከAGB በላይ እንዲከፍል አይጠየቅም። UVACH AGB በየዓመቱ እንደ ገበያው ሁኔታ የሚሰተካከል ሲሆን የሚሰላውም፣ የጋራ-ክፍያዎችን እና ተቀናሾችን ጨምሮ የMedicare እና የንግድ ተመኖችን ወደ ኋላ በመመልከት ዘዴ ነው (አባሪ D)። UVACH በተጨማሪም የመድን ሽፋን ለሌላቸው እና ለገንዘብ ድጋፍ መስፈርቱን ለማያሟሉ ታካሚዎች በራስ የሚከፈል ቅናሽ ያቀርባል።
- የብቁነት የጊዜ ገደብ
ታካሚዎች የመጀመሪያው የክፍያ መግለጫ ከወጣበት ቀን ጀምሮ እስከ 240 ቀናት ድረስ ለፋይናንስ እርዳታ ማመልከት ይችላሉ። ታካሚው ለገንዘብ ድጋፍ ፈቃድ ካገኘ ሽፋናቸው፣ ከማመልከቻ ማፅደቂያው ቀን ጀምሮ ለ5 ዓመታት ወደኋላ እና ለ365 ቀናት ወደፊት ያገለግላል። ፈቃድ በተሰጠበት የ240 ቀናት የጊዜ ገደብ ውስጥ አገልግሎት ለማግኘት የሚመለሱ የገንዘብ ድጋፍ የተፈቀደላቸው ታካሚዎች ለፌዴራል፣ ለግዛት እና ለአካባቢያዊ የመድን ፕሮግራሞች በእያንዳንዱ ጉብኝት ማጣሪያ ምርመራ ይከናወንላቸዋል። የUVACH የፋይናንስ ድጋፍ ፕሮግራም (UVACH financial assistance program) አይደለም።
- ተሳታፊ አቅራቢዎች
አንዳንድ ለደህንነት አስፈላጊ የሆኑ እና የድንገተኛ ሕክምና አገልግሎቶች የUVACH ሰራተኞች ያልሆኑ የUVACH ባልሆኑ አቅራቢዎች ይቀርባሉ፤ እነዚህም ይህን የገንዘብ ድጋፍ ፖሊሲ ያልተቀበሉ እና የተለየ የክፍያ ጥያቄዎችን የሚያቀርቡ ሊሆኑ ይችላሉ። የድንገተኛ ሕክምና እና ሌሎች ለደህንነት አስፈላጊ የሆኑ ሕክምናዎችን የሚሰጡ፣ ነገር ግን የUVACH የገንዘብ ድጋፍን ያልተቀበሉ አቅራቢዎችን ሙሉ ዝርዝር ለማግኘት፣ የሚከተለውን ድር ጣቢያ ይጎብኙ፦
የአሰራር መመሪያዎች
ለአሰራር መመሪያዎች አባሪ Fን ይመልከቱ።
ይህ ፖሊሲ በUVACH የዲሬክተሮች ቦርድ የጸደቀ ነው።
ለክፍያ መጠየቅ እና መሰብሰብ የእኛን የክፍያ መጠየቅ እና መሰብሰብ ፖሊሲ ይመልከቱ።
(አባሪ A)።
የUVA Health Culpeper Medical Center (CPMC) AGB ቅናሽ
ስለ AGB ቅናሽ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ለደንበኞች አገልግሎት በስልክ ቁጥር 540-829-4320 ወይም 540.829.4320 (የአካባቢ ጥሪ) በመደወል ማግኘት ይቻላል።
UVA Health Haymarket Medical Center AGB ቅናሽ
ስለ AGB ቅናሽ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት በመደወል UVA Haymarket Medical Center (HAMC): 571.284.1517ማግኘት ይቻላል
UVA Health Prince William Medical Center (PWMC): AGB ቅናሽ
ስለ AGB ቅናሽ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ለUVA Prince William Medical Center (PWMC) በስልክ ቁጥር፦ 703.369.8020በመደወል ማግኘት ይቻላል።
አባሪ B
የገንዘብ ድጋፍ መረጃ ማግኘት
ታካሚዎች የፋይናንስ እርዳታ ማመልከቻ ቅጽን ከድረ-ገጻችን https://uvahealth.com/services/billing-insurance/financial-assistance-eligibility, በሆስፒታሎቻችን ውስጥ ከሚገኙ የመዝገብ ቤት ሠራተኞች ወይም የፋይናንስ አማካሪዎች፣ወይም ደግሞ ለደንበኞች አገልግሎት በሚከተሉት ስልክ ቁጥሮች በመደወል ማግኘት ይችላሉ፦
UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC): 540.829.4320 or 540.829.4330 (Local)
UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC): 571.284.1517
UVA Health Prince William Medical Center (PWMC): 703.369.8020
አባሪ C
UVA HEALTH CULPEPER MEDICAL CENTER (CPMC) ማስተካከያ መቶኛዎች
ንብረቶች
<=200% FPL
201%-300% FPL
301%-400% FPL
ቅናሽ
<=$50,000
100%
85%
75%
UVA HEALTH HAYMARKET MEDICAL CENTER (HAMC) ማስተካከያ መቶኛዎች
ንብረቶች
<=200% FPL
201%-300% FPL
301%-400% FPL
ቅናሽ
<=$50,000
100%
85%
75%
UVA HEALTH PRINCE WILLIAM MEDICAL CENTER (PWMC) ማስተካከያ መቶኛዎች
ንብረቶች
<=200% FPL
201%-300% FPL
301%-400% FPL
ቅናሽ
<=$50,000
100%
85%
75%
UVACH MEDICAL GROUP ማስተካከያ መቶኛዎች
ንብረቶች
<=200% FPL
201%-300% FPL
301%-400% FPL
ቅናሽ
<=$50,000
100%
85%
75%
አባሪ D
በአጠቃላይ ተከፋይ መጠኖች
AGB
UVA HEALTH CULPEPER MEDICAL CENTER (CPMC)
38%
UVA HEALTH HAYMARKET MEDICAL CENTER (HAMC)
36%
UVA HEALTH PRINCE WILLIAM MEDICAL CENTER (PWMC)
41%
አባሪ E
ተሳታፊ አቅራቢዎች
የድንገተኛ ሕክምና እና ሌሎች ለደህንነት አስፈላጊ የሆኑ ሕክምናዎችን የሚሰጡ፣ ነገር ግን የUVACH የገንዘብ ድጋፍን ያልተቀበሉ ሐኪሞችን ሙሉ ዝርዝር ለማግኘት፣ የሚከተለውን ድር ጣቢያ ይጎብኙ፦
አባሪ F
የአሰራር መመሪያዎች
እነዚህ መመሪያዎች ሰራተኞች የዚህን ፖሊሲ ግቦች ለማሳካት እንዲረዳቸው የተቀመጡ መመሪያዎች ናቸው። እነዚህን የአሰራር መመሪያዎች ሲከተሉ፣ ሰራተኞች በራሳቸው የሥራ ድርሻ እና ኃላፊነት ውስጥ ባሉ ጉዳዮች ላይ የራሳቸውን ግምት እንዲወስዱ ይጠበቅባቸዋል።
የብቁነት ሂደት
ለገንዘብ ድጋፍ ብቁነትን ለመለየት የሚከተሉት ሂደቶች አገልግሎት ላይ ይውላሉ፦
(A) አንድ ማመልከቻ ተሞልቶ እና በታካሚው ወይም ሥልጣን በተሰጠው ወኪል ይፈረማል። የማመለቻው ዓላማ የአንድን ታካሚ ለገንዘብ ድጋፍ ብቁ መሆን አለመሆኑን ለመለየት የሚያስፈልገውን መረጃ መመዝገብ ነው።
(B) ውጫዊ የመረጃ ምንጮች በታካሚው ወይም በታካሚው ዋስ የመክፈል አቅምን ለመገምገም ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ (ለምሳሌ የክሬዲት ስኮር)
(C) ታካሚዎች ለገንዘብ ድጋፍ ለማመልከት ቀሪ ሂሳብ ወይም ቀጠሮ የተያዘለት አገልግሎት UVACH ዘንድ ሊኖራቸው ይገባል ብቁነት ገቢ አሰባሰብ ዑደት ውስጥ በማንኛውም ጊዜ ሊወሰን ይችላል።
(D) ከሕክምና ብቁነት አቅራቢዎቻችን ጋር የማይተባበሩ ታካሚዎች በዚህ ፖሊሲ መሰረት ለገንዘብ ድጋፍ ብቁ አይደሉም።
(E) ተጨማሪ መረጃ ከተፈለገ፣ ጥያቄው ለገንዘብ ድጋፍ አመልካቹ በፖስታ መልዕክት እንዲደርሰው ይደረጋል። ደብዳቤው ታካሚው መረጃውን በ30 ቀናት ውስጥ እንዲያቀርብ ይመክራል። የተጠየቀው መረጃ በ30 የሥራ ቀናት ውስጥ ካልቀረበ የአመልካቹን የገንዘብ ድጋፍ ጥያቄ በተመለከተ ምንም ተጨማሪ ሥራ አይከናወንም።
(F) የገንዘብ ድጋፍ ጥያቄ በፍጥነት ምላሽ ያገኛል፣ UVACH ጥያቄው መፈቀዱን ወይም አለመፈቀዱን፣ ማመልከቻውን ለማሟላት የተጠየቁ ሁሉንም ሰነዶች ከተቀበለበት ቀን ጀምሮ በ14 ቀናት ውስጥ ለአመልካቹ ለማሳወቅ ምክንያታዊ ጥረት ያደርጋል።
ገቢን ማረጋገጥ፣ ንብረቶች እና የገንዘብ ምንጮች
የሚከተሉት ሰነዶች የአንድን ቤተሰብ ገቢ ለማረጋገጥ አገልግሎት ላይ ሊውሉ ይችላሉ፦
(A) የታካሚው ቤተሰብ የቅርቡ የካላንደር ዓመት የግብር ማሳወቂያ።
• ታካሚው የግል ሥራ የሚሠራ ከሆነ፣ የታካሚው የመጨረሻው ሩብ ዓመት የንግድ ፋይናንስ መግለጫ ከባለፈው ዓመት የንግድ ድርጅት የግብር መግለጫ (Business Tax Return) እና ከታካሚው የግል የግብር መግለጫ (Individual Tax return) ቅጂ ጋር መቅረብ አለበት።
(B) የቅርብ ጊዜዎቹን ሶስት የክፍያ ቲኬቶች ከአሰሪዎች።
(C) ብቁነትን ወይም ያለመፈቀድን፣ እንዲሁም የተቀበሉትን የገንዘብ መጠን የሚያሳይ ወቅታዊ የሥራ አጥነት ጥቅማጥቅም ወይም የሠራተኛ ካሳ ደብዳቤ።
(D) ወቅታዊ የማኅበራዊ ዋስትና ደብዳቤ፣ የአካል ጉዳት ማሳወቂያ ደብዳቤ፣ ወይም ለማኅበራዊ ዋስትና ቀጥታ ገቢ የሚያገለግል ሙሉ የባንክ ሂሳብ መግለጫ።
(E) ወቅታዊ የጡረታ መግለጫ።
(F) SNAP ደብዳቤ።
(G) የተቀበሉትን የልጅ ቀለብ መጠን የሚያሳይ በፍርድ ቤት የታዘዘ ሰነድ ወይም አብሮ ከማይኖር ወላጅ የሚሰጥ ደብዳቤ።
(H) ጠቅላላ የኪራይ ገቢን የሚያመለክት የኪራይ ውል ስምምነት ወይም ሰነድ።
(I) ማናቸውንም ስቶክ፣ ቦንድ፣ ሲዲዎች፣ የጤና ቁጠባ ሂሳቦችን (Health Savings Accounts, HSA’s) ዝርዝር የያዘ፣ ወይም ሌሎች ማንኛውንም ተጨማሪ ንብረት የሚያመለክት ሰነድ።
(J) ማንኛውንም አሁን ያለዎትን የቼኪንግ፣ የቁጠባ፣ የገንዘብ ገበያ ሂሳቦች ሙሉ ዝርዝር የያዘ ቅጅ።
ሌሎች ገቢዎች ወይም የንብረት ገቢ ምንጮች, ተቀማጮች፣ ከቼኪንግ፣ እና የጡረታ ሂሳቦች እንዲሁም የተቀማጭ ሰርቲፊኬቶች (Certificates of Deposit, CDs) ጨምሮ ይገመገማሉ። የጤና ቁጠባ ሂሳቦች (HSA’s) ይገመገማሉ፤ ማንኛውም የገንዘብ ድጋፍ አቅርቦት ከመፈቀዱ በፊት፣ ማናቸውም ገንዘቦች በጤና ክብካቤ ወጬዎች ላይ መዋል አለባቸው። ሁሉም የቤተሰብ አባላት የባንክ ሂሳቦች ይጠየቃሉ። አመልካቹ እነዚህን ሰነዶች ካላቀረበ፣ UVACH ተጨማሪ መረጃ የሚጠይቅ ደብዳቤ ለአመልካቹ ይልካል። ማንኛውም ሰነድ ላልቀረበ፣ የገንዘብ ድጋፍ ይከለከላል።
ምንም እንኳ፣ ለታካሚው የገንዘብ ድጋፍ ፕሮግራም ሲባል የገቢ ማረጋገጫ ቢጠየቅም፣ አንዳንድ የአካባቢ ሥርዓት DHS መመሪያዎች የገቢ ማረጋገጫ ሊጠይቁ ይችላሉ። በአካባቢያዊ ሥርዓት የDSH ፕሮግራሞችን ለማክበር፣ እንዲህ አይነቶቹ መመሪያዎች እንደየጉዳዩ እየታዩ ይያዛሉ።
የገንዘብ ድጋፍ ፕሮግራም የመረጃ ልውውጦች
UVACH ስለ ፕሮግራማችን እና ስለተገኝነቱ በአግባቡ ተግባቦት ላይ መደረሱን እና ግልጽ መረጃ በሰፊው ለሕዝብ መድረሱን ለማረጋገጥ ምክንያታዊ ጥረት ያደርጋል። ግለሰቦች የፋይናንስ እርዳታ ማመልከቻችንን እና ፖሊሲያችንን በ የፋይናንስ እርዳታ (Financial Assistance)ድረ-ገጽ ላይ ማግኘት ይችላሉ። UVACH ለሚጠይቅ ለማንኛውም ግለሰብ የድረ-ገጽ አድራሻውን ያቀርባል። ግለሰቦች በተጨማሪም የገንዘብ ድጋፍ ማመልከቻውን ለማግኘት እና እሱን ለማጠናቀቅ እርዳታ ለመቀበል ከማናቸውም የመመዝገቢያ አካባቢዎች፣ የፋይናንስ አማካሪዎች እና የገንዘብ ያዥ ቢሮዎች ማግኘት ይችላሉ። የገንዘብ ነክ አማካሪዎች ወይም የገንዘብ ያዥ ቢሮዎች በታካሚ መመዝገቢያ አካባቢዎች ውስጥ ይገኛሉ። ግለሰቦች በእያንዳንዱ ሆስፒታል ውስጥ በማንኛውም የመረጃ ዴስኮቻችን ላይ የገንዘብ ነክ አማካሪን ወይም የገንዘብ ያዥ ቢሮዎች የት እንዳሉ ቆም ብለው መጠየቅ ይችላሉ። ግለሰቦች የእናን የገንዘብ እገዛ ማመልከቻ እና የፖሊሲ ቅጅዎች በመጻ በፖስታ መልዕክት፣ እንዲሁም ለCPMC የደንበኞች አገልግሎት ክፍል በስልክ ቁጥር 540.829.4320 ወይም 540.829.4330 (የአገር ውስጥ) በመደወል ማግኘት ይችላሉ። የPWMC እና የHAMC የደንበኞች አገልግሎት ክፍልን በስልክ ቁጥር 703.369.8020 (PWMC) ወይም 571.284.1517 (HAMC)ማግኘት ይቻላ