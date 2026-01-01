Ch’utisamtzij pa Ch’awb’al Kach’ob’ik rech ri Tob’anik Chipuwaqil rech UVA Health (Financial Aid Summary K'iche)

Ri umision ri UVA Health xuquje’ UVA Community Health (UVACH), ruk’am UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC) (Ja rech Kunaxik Culpeper rech UVA Health), UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC) (Ja rech Kunaxik Haymarket rech UVA Health), UVA Health Prince William Medical Center (PWMC) (Ja rech Kunaxik Prince William rech UVA Health), UVACH Medical Group (K’up Keajkun UVACH) xuquje’ UVA Health Cancer Center Gainesville (Ja Oncológico rech UVA Health pa Gainesville), are’ uya’ik patnixik rech ilonik rumal ajkun re’elb’alk’ux xuquje’ xuk’um chikech ri rajawaxikchech, man katz’utaj weka kuwinche utojik on man kakuwintaj. UVA Health kuya tob’anik chipuwaqil chikech yuwab’ib’ ri kik k’am ilonik rech emergencia on jun k’uwichi ilinik rumal ajkun rajawaxik pajawi’ chikech riqa hospitales on jachanel eqatojom.

¿Jachin kacha’ik chech uk’amik tob’anik chipuwaqil?

Financial Assistance Policy (FAP) (Politika rech Tob’anik Chipuwaqil) rech UVA Health kuya tob’anik chipuwaqil tz’aqat rech emergencia on junk’uwichi ilonik rumalajkun rajawaxik chikech yuwab’ib’ rikilik che k’one ki ch’ekoj pa alaxik chironojel pajunjunab’ junam on k’ochuxe’ ri 200% rechri Federal Poverty Level (FPL) (Etab’al re Amaq rech Powril) xuquje’ jun etab’al rech activos junam on k’o chuxe’ ri $50,000. Kakojne ajujuntaq esaxik chikech ch’ich’ xuquje bienes inmuebles kuanchi’ are kach’a ri rachoch jawachi’ k’owi. UVA Health xuquje’ kuya jun tarifa rech qajsab’al rajil chikech yuwab’ib’ k’o ki ch’ekoj pa alaxik chironojel chuxo’l ri 201% xuquje’ ri 400% rech ri FPL xuquje’ jun etab’al kech activos junam on k’o chuxe’ ri $50,000.

¿Jas uta’ik tob’anik chipuwaqil?

Ri winaq ke’choman puwi’ weke’kuwinik che utojik ilonik rumal ajkun rech emergencia on rajawaxik ke’kuwinik che utaik tob’anik chipuwaqil. Che uta’ik, ri yuwab’ on ri winaq k’opuwi ri utojik rajawaxik ku tz’aqsaj riqa Ta’onik rech Tob’anik Chipuwaqil pawujil on kutz’aqsaj ri ch’aqapil rech Tob’anik Chipuwaqil pataq ri okib’al pa MyChart. Ka kuwin che uk’amik ucopias xaesipam rech ri Ta’onik rech Tob’anik Chipuwaqil xuquje’ rech ri FAP pa correo rewuj, chat ch’awoq pa ri departamento rech kipatnixiktaq winaq pari 866.320.9659 on kaqasaj pari qa sitio web Financial Assistance.

¿Jas patnixik ke’yaik?

Ronojel ri patnixik rech emergencia on k’uwitaq patnixik ruk’ ajkun rirajawaxik e’yaom rumal ri FAP, jeneri patnixik kab’insaxik, ilonik hospitalaria xuquje patnixik pa sala rech emergencia. Ri patnixik man ek’ota chupam, jasne, chakunik recha’onik man kunanikta karaj, chakunik cosmeticos xuquje’ ri tarifa plana, choknasan rech ajkun kikch’ijo, yuwab’ib’ ruk’ seguro ri kikchoman man kik kojtaj xuquje’ patnixik eya’om xanerumal xa riqtaj jun accidente, kichxon nik’ajtaqchik, man ke’yataj rumal ri tijonik rech tob’anik chipuwaqil. We ri patnixik eya’om jasne k’utb’al rech jun accidente man ke’yataj rumal jun k’uwi, ri yuwab’ib’ ke’kuwin che utaik tob’anik chipuwaqil. Pa ri caso we kakanajne jun k’asaj chirij ri seguro, ri yuwab’ kakuwin cheutaik tob’anik chipuwaqil. Ri yuwab’ib’ asegurados rike’ riqtaj chupam ri uxe’ rech ki ch’ekoj ke’kuwin che utaik tob’anik chipuwaqil xaqxu wemu ekok pa ch’oj ruk’ jun contrato ruk’ ri compañia rech seguros. Ri k’asaj kuk’ ajkun xuquje especialistas ri man ajchakib’taj rech UVA Health xuquje kik jach patnixik pataq ri hospital wene man kik tz’aqsajtaj ri tijonik rech tob’anik chipuwaqil rech UVA Health. Rajawaxik ka tzijon ruk’ ri rajkun on kusolij pa riqa sitio web pa Financial Assistance chrech uriqik jun list kech jachanelab’ rike’opanik xuquje man ke’opantaj pari tijonik rech tob’anik chipuwaqil rech UVA Health.

¿Jas kak’ulmatajik wek’o k’atowchiaj chuwe on rajawaxik tob’anik che utz’aqtaxik ri taonik?

Ri winaq rajawaxik tob’anik chikech che utz’aqtaxik ri Taonik rech Tob’anik Chipuwaqil ke’kuwin che ch’awnik pari departamento rech kitoik winaq pataq ri ajlab’al rech q’axb’altzij ka riqtajik ajxik on ke’opan che rilik jun ajchak repuwaq kariqtajik pataq ri ekib’al kech yuwab’ib’ pataq riqa hospitales

• Opanem chi winaqil pa 1240 Lee Street, Charlottesville, VA 22903

• Opanem chi winaqil pa 8650 Sudley Rd, Manassas, VA 20110

• Opanem chi winaqil pa 15225 Healthcote Boulevard, Haymerket, VA 20169

• Opanem chi winaqil pa 501 Sunset Lane, Culpeper, VA 22701

Chikech ri yuwab’ibi ri ke tzijonta pa ingles, k’o q’axeltzij jamalik rech ri FAP xuquje’ rech ri Taonik rech Tob’anik Chipuwaqil pata k’uwi ch’awb’al, k’one chikxol ingles xuquje’ kaxlantzij. Chach’awlal pari ajlab’al yaxe’b’ixik on cha solijla riqa sitio web: Financial Assistance chrech uqasaxik q’axb’eltzij rech wa jun ch’utisamtzij pa ch’awb’al kach’obik, ri FAP xuquje’ ri Taonik rech Tob’anik Chipuwaqil.