Hotels & Lodging List: UVA Health, Charlottesville

Founded in Charlottesville in 1976 as a property management company that provides local accommodations for visitors to Central VA through short term vacation rentals and extended stay (>30 day) furnished rentals. We manage a wide variety of properties, from boutique hotels to furnished apartments and homes.

We often rent short term rentals to people recovering from surgeries and extended stays to residents, travel nurses, and families needing to stay close to the hospital for extended periods.