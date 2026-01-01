Política de Ayuda Financiera para Culpeper, Haymarket, y Prince William
Fecha: 01/06/2026
Sustituye a la versión con fecha: 1/21/2025
Esta política se aplica a la atención al paciente en estos lugares:
- UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC)
- UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC)
- UVA Health Prince William Medical Center (PWMC)
- UVACH Medical Group
- UVA Health Cancer Center Gainesville
Política
La política de UVA Community Health (UVACH), que incluye UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC), UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC), UVA Health Prince William Medical Center (PWMC), UVACH Medical Group y UVA Health Cancer Center Gainesville, es garantizar el acceso a los servicios de atención médica necesarios para todos. UVACH trata a todos los pacientes, tanto si están asegurados como si no, con dignidad, respeto y compasión durante los procesos de admisión, prestación de servicios, alta, facturación y cobro. Esta política se ha redactado con la intención de satisfacer los requisitos de la sección 501(r) del Código de Rentas Internas de 1986, en su versión modificada, en lo que respecta a las políticas de asistencia financiera y atención médica de urgencia, las limitaciones en los cargos a las personas con derecho a asistencia financiera y los esfuerzos razonables de facturación y cobro, y debe interpretarse en consecuencia.
ÁMBITO
Esta política debe ser utilizada por todos los centros de cuidados agudos de UVACH y no cubre los procedimientos electivos.
DEFINICIONES
Importes generalmente facturados (AGB): los importes generalmente facturados son los importes que se cobran generalmente a los pacientes por servicios de urgencia y médicamente necesarios que tienen seguro para dichos servicios. Los cargos para los pacientes que reúnen los requisitos para recibir asistencia financiera se limitarán a un máximo de los importes generalmente facturados («AGB») por dichos servicios. Estos cargos se basan en los importes medios permitidos por Medicare, BCBS y los pagadores comerciales para reclamaciones de emergencia y otras reclamaciones médicamente necesarias eI e el periodo de 12 meses comprendido entre noviembre y octubre. Los importes permitidos incluyen tanto el importe que pagará la aseguradora como el importe, si lo hubiera, que la persona debe pagar personalmente. El cálculo final se determina dividiendo las tarifas que pagarán los pagadores por los cargos brutos de estas reclamaciones. Los AGB de UVACH se calculan utilizando el método de retrospectiva según 26 CFR §1.501(r). Véase el APÉNDICE A para obtener más información sobre el descuento AGB.
Activos: el valor total de lo que posee, incluidas las cuentas bancarias y de jubilación, la vivienda, el automóvil, etc. Además, los activos computables incluyen el valor liquidado de los terrenos (incluidas las tierras agrícolas), el valor neto de los vehículos recreativos, las embarcaciones, las segundas residencias, etc. Los activos incluidos en la fórmula para la consideración de la ayuda financiera serán los que tengan un valor inferior a 50 000 dólares.
Deuda incobrable: cancelada de las cuentas por cobrar como no cobrable, pero que sigue considerándose un saldo pendiente adeudado.
Cirugía estética: cirugía cuyo objetivo principal es mejorar la apariencia.
Hospital de participación desproporcionada (DSH): hospital que atiende a un gran número de pacientes con bajos ingresos y recibe pagos de los Centros de Servicios de Medicaid y Medicare para cubrir los costes de la atención a pacientes sin seguro.
Servicios elegibles: los servicios prestados por las instalaciones de UVACH que son elegibles en virtud de esta política de asistencia financiera incluirán:
Condición médica de emergencia: una condición médica que se manifiesta mediante síntomas agudos de gravedad suficiente (incluido dolor intenso) como para que una persona prudente, con conocimientos medios sobre salud y medicina, pueda esperar razonablemente que la ausencia de atención médica inmediata dé lugar a:
- Un grave peligro para la salud de la persona o, en el caso de una mujer embarazada, para la salud de la mujer o de su hijo por nacer; o
- Un deterioro grave de las funciones corporales; o
- Una disfunción grave de cualquier órgano o parte del cuerpo.
Acciones extraordinarias de cobro (ECA): Acciones emprendidas por un centro hospitalario contra una persona en relación con el cobro de una factura por servicios cubiertos por el programa de asistencia financiera del centro.
Ingresos familiares: dinero en efectivo bruto o equivalentes en efectivo ganados o proporcionados a una persona. Los conceptos que no se consideran ingresos son las prestaciones no monetarias y la asistencia pública, como los subsidios para alimentación y vivienda, y la asistencia educativa.
Directrices federales de pobreza: el gobierno de los Estados Unidos utiliza el nivel federal de pobreza para definir el nivel de pobreza de un paciente y su familia a los efectos de esta política. Se basa en los ingresos anuales en efectivo de una familia, en lugar de su patrimonio total, su consumo anual o su propia evaluación de su bienestar. Las pautas de pobreza se actualizan anualmente en el Registro Federal ( ) por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, y están vigentes en el momento de dicha determinación.
Tarifa plana: una tarifa predeterminada para determinados servicios que los pacientes eligen recibir y que pagan en el momento en que se prestan dichos servicios.
Garante: el paciente, el cuidador o la entidad responsable del pago de una factura de atención médica.
Jefe de familia: la persona que figura en la declaración de impuestos como «jefe de familia».
Personas sin hogar: personas sin vivienda permanente que pueden vivir en la calle, alojarse en un refugio, una misión, un edificio abandonado o un vehículo, o en cualquier otra situación inestable o no permanente. Se puede considerar que una persona es sin hogar si convive con una serie de amigos y/o familiares durante más de 90 días.
Miembros de la familia del hogar («dependientes»): personas que «residen» en el hogar y que figuran en la declaración de impuestos del cabeza de familia.
Proveedor de elegibilidad médica/defensa de la asistencia médica: proveedor de defensa contratado por UVACH para seleccionar a los pacientes para los programas gubernamentales y la asistencia financiera de UVACH.
Servicios médicamente necesarios: servicios de atención médica necesarios para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad, lesión, afección o sus síntomas, y que cumplen con los estándares médicos aceptados. En cualquiera de estas circunstancias, si la afección produce síntomas debilitantes o efectos secundarios, también se considera médicamente necesario tratarla.
Servicios no elegibles: los siguientes servicios de atención médica no son elegibles para recibir asistencia financiera en virtud de esta política:
- Servicios prestados como consecuencia de un accidente. Estos cargos están sujetos a todos los instrumentos legales necesarios para garantizar el pago de la responsabilidad civil de terceros, incluso si dichos instrumentos se presentan después de que se haya aprobado la elegibilidad inicial para el Programa de Asistencia Financiera para Pacientes. Si existe cobertura de terceros, UVACH cobrará el saldo adeudado al tercero pagador. En caso de que quede un saldo pendiente después del seguro, el paciente puede solicitar asistencia financiera. Los pacientes asegurados que se encuentren dentro del umbral de ingresos y recursos (igual o inferior al 400 % de las pautas de pobreza y con activos iguales o inferiores a 50 000 dólares) pueden solicitar asistencia financiera siempre que no entre en conflicto con un contrato entre la compañía de seguros y UVACH.
- Los procedimientos electivos no necesarios desde el punto de vista médico, como los procedimientos cosméticos y de tarifa plana, y los pacientes con seguro que deciden no utilizarlo, el equipo médico duradero, la atención domiciliaria y los medicamentos recetados.
- La asistencia financiera tampoco se aplicará si UVA no participa en su seguro, incluyendo, entre otros, Medicaid fuera del estado o si las reclamaciones del seguro son denegadas por estar fuera de la red.
Requisitos reglamentarios
Al implementar esta política, UVACH cumplirá con todas las demás leyes, normas y reglamentos federales, estatales y locales que puedan aplicarse a las actividades realizadas de conformidad con esta política.
Firma:
Se requiere una firma en cada solicitud de asistencia financiera, que debe ser realizada por el paciente, su cónyuge o uno de los padres en el caso de pacientes menores de edad. Si el paciente, su cónyuge o los padres de pacientes menores de edad no pueden firmar, se aceptará la firma de un apoderado (POA) junto con la documentación financiera o del POA duradero correspondiente. Las firmas electrónicas solo se aceptan a través del portal UVA MyChart utilizando el formulario de asistencia financiera proporcionado en la solicitud. Las solicitudes de asistencia financiera no se considerarán completas sin una firma válida.
PROCEDIMIENTO
La razón de ser de este procedimiento es que UVACH realiza una selección para identificar a las personas y a sus familiares que pueden tener derecho a programas de seguro médico federales, estatales o locales, o al Programa de Asistencia Financiera para Pacientes de la Comunidad de UVA («FAP»). La aplicación de esta política a cualquier paciente individual está supeditada a la cumplimentación satisfactoria de la solicitud de asistencia financiera con toda la documentación necesaria. Cualquier paciente que se niegue a completar satisfactoriamente la solicitud de asistencia financiera, incluida la documentación de respaldo, no será elegible para recibir asistencia financiera en virtud de esta política (siempre que el paciente haya recibido las notificaciones requeridas por las regulaciones de la Sección 501(r)). UVACH no puede denegar la asistencia financiera en virtud de su FAP basándose en que el solicitante no haya proporcionado información o documentación, a menos que dicha información o documentación se describa en el FAP o en el formulario de solicitud del FAP. Consulte el APÉNDICE B para obtener información sobre cómo pueden obtener los pacientes una solicitud de asistencia financiera.
UVACH proporcionará, sin discriminación, atención médica de urgencia y/o asistencia durante el parto a las personas, independientemente de si cumplen los requisitos de la FAP. UVACH no tomará ninguna medida que disuada a las personas de solicitar atención médica de urgencia y cuenta con una política EMTALA que prohíbe cualquier retraso en el examen o el tratamiento con el fin de preguntar por el seguro o la situación de pago del paciente. La política EMTALA de UVACH también establece procedimientos para aceptar traslados apropiados de pacientes con afecciones médicas de emergencia desde otras instalaciones.
UVACH espera que todos los pacientes sean evaluados para los programas de seguro federales, estatales o locales antes de ser evaluados para el FAP de UVACH. Dado que el FAP no sustituye la responsabilidad personal, se espera que las personas que soliciten la FA a través del Programa cooperen con los procedimientos de UVACH para determinar su elegibilidad y contribuyan al costo de los servicios en la medida de sus posibilidades individuales. Se espera que los pacientes proporcionen información adecuada y oportuna a UVACH para obtener asistencia financiera. Se animará a las personas con capacidad financiera para adquirir un seguro médico a que lo hagan, como medio para garantizar el acceso a servicios de atención médica más amplios y para su salud personal en general. Si un paciente decide no facturar a su seguro por un procedimiento o una fecha de servicio en particular, esa visita no será elegible para el FAP.
En determinadas situaciones, la legislación estatal aplicable puede imponer obligaciones adicionales o diferentes a los centros hospitalarios de dichos estados. La intención de esta política es satisfacer los requisitos de la legislación federal y estatal en dichos estados. En consecuencia, determinadas disposiciones solo son aplicables en determinados estados, tal y como se indica a continuación.
- Criterios de elegibilidad
UVACH proporciona servicios de atención médica primaria a cualquier persona que solicite atención y no excluye, niega beneficios ni discrimina de ningún otro modo a ninguna persona por su incapacidad para pagar, independientemente de si el pago de esos servicios se realiza a través de
Medicare, Medicaid o CHIP; la raza, el color, el sexo, la nacionalidad, la discapacidad, la religión, la edad, la orientación sexual o la identidad de género de la persona.
- Importes cobrados a los pacientes
El FAP proporciona asistencia financiera del 100 % para los servicios elegibles a pacientes asegurados y sin seguro con unos ingresos familiares brutos anuales iguales o inferiores al 200 % de las Directrices Federales de Pobreza (FPG) actuales, ajustadas anualmente, y con unos activos iguales o inferiores a 50 000 dólares, tal y como se establece y define en esta política. UVACH también ofrece una tarifa con descuento a los pacientes cuyos ingresos familiares brutos se sitúen entre el 201 % y el 400 % del FPL y con activos iguales o inferiores a 50 000 dólares. (APÉNDICE C).
- AGB
A una persona elegible para el FAP no se le cobrará más que el AGB por atención de emergencia u otra atención médicamente necesaria. El AGB de UVACH se ajusta anualmente al mercado y se basa en el método retrospectivo que utiliza las tarifas de Medicare y comerciales, incluidos los copagos y deducibles (APÉNDICE D). UVACH también ofrece un descuento por pago directo a los pacientes sin seguro que no reúnen los requisitos para recibir asistencia financiera.
- Período de elegibilidad
Los pacientes pueden solicitar asistencia financiera hasta 240 días después de la fecha de la primera factura. Si se aprueba la asistencia financiera del paciente, su cobertura es válida durante los 5 años anteriores y los 365 días posteriores a la fecha de aprobación de su solicitud. Los pacientes a los que se les apruebe la asistencia financiera y que regresen para recibir servicios durante el plazo de aprobación de 240 días serán evaluados para los programas de seguro médico federales, estatales o locales en cada visita. El programa de asistencia financiera de UVACH no es un seguro.
- Proveedores participantes
Ciertos servicios de atención médica necesaria y de emergencia son prestados por proveedores que no pertenecen a UVACH, que no son empleados de UVACH, que pueden facturar por separado los servicios médicos y que pueden no haber adoptado esta política de asistencia financiera. Consulte el APÉNDICE E para obtener más detalles sobre la lista completa de proveedores que prestan atención de emergencia u otra atención médica necesaria y que no han adoptado el programa de asistencia financiera de UVACH.
DIRECTRICES DE PROCEDIMIENTO
Consulte el Apéndice F para conocer las directrices de procedimiento.
Esta política ha sido aprobada por la Junta Directiva de UVACH.
Para la facturación y los cobros, consulte nuestra política de facturación y cobros.
APÉNDICE A
Descuento AGB del UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC): Para más información sobre el descuento AGB, llame al servicio de atención al cliente: 540.829.4320 o 540.829.4330 (llamada local).
Descuento UVA Health Haymarket Medical Center: Para más información sobre el descuento AGB, llame al Centro Médico UVA Haymarket(HAMC): 571.284.1517
Centro Médico UVA Health Prince William (PWMC): Descuento AGB Para más información sobre el descuento AGB, llame al Centro Médico Prince William de la UVA(PWMC): 703.369.8020
APÉNDICE B
CÓMO OBTENER INFORMACIÓN SOBRE AYUDA FINANCIERA
Los pacientes pueden obtener una solicitud de asistencia financiera en https://uvahealth.com/services/billing-insurance/financial-aid, en un registro o con un asesor financiero ubicado en uno de nuestros centros hospitalarios, ollamando al servicio de atención al cliente a los siguientes números:
- UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC): 540.829.4320 o 540.829.4330 (llamada local)
- UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC): 571.284.1517
- UVA Health Prince William Medical Center (PWMC): 703.369.8020
APÉNDICE C
CENTRO MÉDICO CULPEPER DE UVA HEALTH (CPMC) PORCENTAJES DE AJUSTE
Activos
<=200 % del FPL
201 %-300 % del FPL
301 %-400 % del FPL
Descuento
<=50 000 $
100
85
75
CENTRO MÉDICO UVA HEALTH HAYMARKET (HAMC) PORCENTAJES DE AJUSTE
Activos
<=200 % del FPL
201 %-300 % del FPL
301 %-400 % del FPL
Descuento
<=50 000 $
100
85
75
CENTRO MÉDICO UVA HEALTH PRINCE WILLIAM (PWMC) PORCENTAJES DE AJUSTE
Activos
<=200 % del FPL
201 %-300 % del FPL
301 %-400 % del FPL
Descuento
<=50 000 $
100
85
75
PORCENTAJES DE AJUSTE DE UVACH MEDICAL GROUP
Activos
<=200 % del FPL
201 %-300 % del FPL
301 %-400 % FPL
Descuento
<=50 000 $
100
85
75
APÉNDICE D
IMPORTES QUE SE FACTURAN GENERALMENTE
AGB
CENTRO MÉDICO UVA HEALTH CULPEPER (CPMC)
33.7% 38
CENTRO MÉDICO HAYMARKET DE UVA HEALTH (HAMC)
33.3% 36
CENTRO MÉDICO PRINCE WILLIAM DE UVA HEALTH (PWMC)
38.8% 41
APÉNDICE E
Proveedores participantes
Para obtener una lista completa de los médicos que prestan atención de urgencia u otra atención médica necesaria y que no han adoptado el programa de asistencia financiera de UVACH, visite:
APÉNDICE F
DIRECTRICES DE PROCEDIMIENTO
Estas directrices se proporcionan para ayudar al personal a cumplir los objetivos de esta política. Al seguir estas directrices procedimentales, se espera que el personal ejerza su criterio dentro de su ámbito de práctica y/o responsabilidades laborales.
Proceso de elegibilidad
Se utilizará el siguiente proceso para determinar la elegibilidad para recibir asistencia financiera:
- El paciente u otro representante designado debe completar y firmar una solicitud. El propósito de la solicitud es registrar los datos necesarios para verificar la elegibilidad del paciente para recibir asistencia financiera.
- Se pueden utilizar fuentes de datos externas para proporcionar información sobre la capacidad de pago de un paciente o de su garante (como la puntuación crediticia).
- Los pacientes deben tener un saldo en cuenta o un servicio programado con UVACH antes de solicitar la asistencia financiera. La elegibilidad puede determinarse en cualquier momento durante el ciclo de ingresos.
- Los pacientes que se nieguen a participar y cooperar con nuestros proveedores de elegibilidad médica no serán elegibles para recibir asistencia financiera en virtud de esta política.
- Se notificará por correo al solicitante de asistencia financiera si se necesita información adicional. La carta aconsejará al solicitante que devuelva la información en un plazo de 30 días hábiles a partir de la recepción de la carta. Si la información solicitada no se recibe en un plazo de 30 días hábiles, no se realizará ninguna actividad adicional en relación con la solicitud de asistencia financiera del solicitante.
- La solicitud de asistencia financiera se tramitará con prontitud y UVACH hará todo lo posible por notificar al paciente la aprobación o denegación en un plazo de 14 días a partir de la recepción de toda la información solicitada necesaria para completar la solicitud.
Verificación de ingresos, activos y recursos:
Se pueden utilizar los siguientes documentos para verificar los ingresos familiares del hogar:
- Declaraciones de impuestos completadas del hogar del paciente correspondientes al año natural más reciente.
- Si el paciente es autónomo, una copia del estado financiero de la empresa del último trimestre, junto con la declaración de impuestos de la empresa del año anterior y la declaración de impuestos individual del paciente.
- Las tres últimas nóminas o un certificado de los empleadores.
- Carta actual de prestaciones por desempleo o indemnización laboral en la que se indique la denegación o la elegibilidad y la cantidad recibida.
- Carta actual de la Seguridad Social, carta de notificación de discapacidad o extracto bancario completo de los depósitos directos de la Seguridad Social.
- Declaración de pensión actual.
- Carta del SNAP.
- Documento ordenado por el tribunal o carta del progenitor que no tiene la custodia en la que se indique el importe de la pensión alimenticia recibida.
- Contrato de alquiler o documentación que verifique los ingresos brutos por alquiler.
- Documentación en la que se indique el valor de las acciones, bonos, certificados de depósito, cuentas de ahorro para gastos médicos (HSA) o cualquier otra propiedad adicional que pueda tener el paciente.
- Copia completa de cualquier cuenta corriente, de ahorro o del mercado monetario actual.
Se evaluarán otros ingresos o recursos patrimoniales, incluidos los recursos de cuentas de ahorro, corrientes y de jubilación, así como los certificados de depósito (CD). Se evaluarán las cuentas de ahorro para gastos médicos (HSA) y se exigirá que cualquier dinero disponible se utilice para gastos médicos antes de que se pueda conceder cualquier ayuda financiera. Se solicitará una copia de los extractos bancarios de todos los miembros del hogar. Si el solicitante no ha proporcionado esta documentación, UVACH le enviará una carta solicitando información adicional. Si aún así no se proporciona la documentación, se denegará la ayuda financiera.
Aunque se solicita una prueba de ingresos para considerar el Programa de Asistencia Financiera al Paciente, algunas regulaciones del Sistema Local DSH pueden requerir una prueba de ingresos. Dichas regulaciones se tratarán caso por caso para garantizar el cumplimiento de los programas del Sistema Local DSH.
Comunicación del Programa de Asistencia Financiera
UVACH hará todo lo posible para garantizar que la información sobre nuestro programa y su disponibilidad se comunique claramente y se ponga a disposición del público en general. Las personas pueden obtener una copia de nuestra Solicitud y Política de Asistencia Financiera en Financial Assistance(where this Policy is uploaded is the address we should use) . UVACH también proporcionará la dirección del sitio web a cualquier persona que lo solicite. Las personas también pueden obtener y recibir ayuda para completar la Solicitud de asistencia financiera en cualquiera de nuestras áreas de registro, asesores financieros u oficinas de caja. Los asesores financieros y las oficinas de caja se encuentran dentro de las áreas de registro de pacientes. Las personas pueden acudir a cualquiera de nuestros mostradores de información ubicados dentro de cada hospital para solicitar ayuda para localizar a los asesores financieros o las oficinas de caja. Las personas pueden obtener una copia gratuita por correo de nuestra Solicitud y Política de Asistencia Financiera llamando a nuestro departamento de atención al cliente de CPMC al 540.829.4320 o al 540.829.4330 (local). Pueden comunicarse con el departamento de servicio al cliente de PWMC y HAMC al 703.369.8020 (PWMC) o al 571.284.1517 (HAMC).