Electroencephalogram (EEG)
Make an Appointment
For the Charlottesville area:
For Manassas:
Electroencephalogram (EEG) is a test used to look at the electrical activity in the brain.
An EEG may be done to:
- Help diagnose seizures
- Assess if brain function has been affected by certain conditions and diseases, such as:
- Trauma
- Coma
- Brain infection— encephalitis
- Electrolyte imbalance
At UVA, our labs are ABRET-accredited, a recognition given to programs that meet certain technical standards and demonstrate quality output.
What to Expect of an EEG
The painless test takes about 1 to 1.5 hours. In some cases, your doctor will need you to do an EEG overnight or over a number of days. The test may be done at home or in the hospital.
EEG Results
Your doctor will get a report within 1-2 weeks and will talk to you about the results.
Neuroscience: Neurosurgery & Neurology Services
- ALS & Neuromuscular Diseases
- Alzheimer's & Memory Disorders
- Benign Brain Tumors & Skull Base Conditions
- Brain Aneurysms & Neurovascular Conditions
- Brain Cancer
- Concussion
- Epilepsy
- Headache & Migraine
- MS & Demyelinating Diseases
- Neurocritical Care
- Neurocutaneous Disorders
- Neurology
- Parkinson's & Movement Disorders
- Pituitary Tumors & Conditions
- Psychiatry & Mental Health
- Spine Care
- Stroke Treatment
- Endovascular Embolization
- Focused Ultrasound
- Gamma Knife
- MRI-Guided Surgery: IMRIS
- Neurogenetics
- Neuropsychology
- Neuroradiology
- Skull Base Surgery
- Support Resources