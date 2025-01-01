Skip to main content

Data Table - Gamma Knife - Why Choose UVA?


UVA Admission Demographics, March 6, 1989 - June 30, 2019
North America9,228
USA
9,176
Canada30
Mexico10
Puerto Rico10
Bermuda2
Latin America58
Argentina5
Barbados1
Brazil10
Chile6
Ecuador3
Guatemala1
Honduras1
Peru12
Uruguay3
Venezuela16
Europe466
Belgium5
Bulgaria1
Croatia4
Czechoslovakia1
England1
France3
Germany158
Greece20
Iceland2
Ireland1
Italy205
Luxembourg1
Netherlands16
Norway1
Portugal16
Romania2
Russia1
Spain19
Switzerland7
Yugoslavia2
Africa, Middle & Far East233
Egypt4
India15
Israel159
Lebanon6
Morocco1
Oman1
Pakistan2
Saudi Arabia9
South Africa2
Syria1
Turkey29
United Arab Emirates4
Pacific Rim58
Australia22
Hong Kong8
Indonesia1
Japan7
Korea2
Malaysia12
New Zealand4
Singapore2