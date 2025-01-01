Data Table - Gamma Knife - Why Choose UVA?
|North America
|9,228
|USA
|9,176
|Canada
|30
|Mexico
|10
|Puerto Rico
|10
|Bermuda
|2
|Latin America
|58
|Argentina
|5
|Barbados
|1
|Brazil
|10
|Chile
|6
|Ecuador
|3
|Guatemala
|1
|Honduras
|1
|Peru
|12
|Uruguay
|3
|Venezuela
|16
|Europe
|466
|Belgium
|5
|Bulgaria
|1
|Croatia
|4
|Czechoslovakia
|1
|England
|1
|France
|3
|Germany
|158
|Greece
|20
|Iceland
|2
|Ireland
|1
|Italy
|205
|Luxembourg
|1
|Netherlands
|16
|Norway
|1
|Portugal
|16
|Romania
|2
|Russia
|1
|Spain
|19
|Switzerland
|7
|Yugoslavia
|2
|Africa, Middle & Far East
|233
|Egypt
|4
|India
|15
|Israel
|159
|Lebanon
|6
|Morocco
|1
|Oman
|1
|Pakistan
|2
|Saudi Arabia
|9
|South Africa
|2
|Syria
|1
|Turkey
|29
|United Arab Emirates
|4
|Pacific Rim
|58
|Australia
|22
|Hong Kong
|8
|Indonesia
|1
|Japan
|7
|Korea
|2
|Malaysia
|12
|New Zealand
|4
|Singapore
|2