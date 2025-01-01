COVID y Coronavirus: Preguntas Frecuentes

COVID-19: Síntomas y Pasos Siguientes

¿Cuáles son los síntomas?

Los siguientes síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de ser expuesto:

Fiebre

Tos

Dificultad con la respiración

Si usted tiene estos síntomas, llame a su médico o a su clínica de UVA Health para que le hagan una evaluación y le orienten sobre los siguientes pasos.

Puede obtener una prueba en la farmacia, el supermercado, y otros lugares. También puede pedir pruebas gratuitas por correo.

Otros posibles síntomas de COVID-19 incluyen:

Dolor de garganta

Congestión o goteo de nariz

Pérdida del gusto o del olfato nuevo

Fatiga

Dolores musculares, de cabeza, o del cuerpo

Náuseas y vómitos

Diarrea

¿Qué debo hacer si creo que tengo COVID-19?

El primer paso es llamar a su médico o a su clínica de UVA Health. Ellos le guiarán a la mejor manera de recibir atención.

Si no sabe dónde llamar, llámenos al 434.924.0000.

Estoy enfermo, o mi hijo está enfermo. ¿Cuándo debo ver a un médico?

Si usted cree que puede haber estado expuesto a COVID-19, y tiene fiebre, tos, o falta de aliento:

Quédese en casa.

Llame a su médico o su clínica de UVA Health. O, llámenos al 434.924.0000.

Si tengo COVID-19, ¿puedo recibir tratamiento?

Sí. En ciertos cases, las personas con COVID-19 deben recibir atención médica. Llame a su médico o su clínica de UVA Health.

¿Cuándo puedo vacunarme?

La vacunación contra el COVID es la mejor manera de mantener su seguridad y la de todos los que le rodean. El virus cambia con frecuencia, y la inmunidad frente al COVID (tanto por vacunación como por infección previa por COVID) disminuye con el tiempo (como ocurre con la gripe).

Estarás al día cuando hayas recibido 1 dosis de las vacunas COVID-19 más recientes, disponibles ahora. Esto se aplica a adultos y niños a partir de 6 meses.

Hay 3 vacunas actuales disponibles:

Moderna

Pfizer-BioNTech

Novavax (a partir de 12 años; sólo se recomienda si no puede o decide no tomar una de las otras)

Estas vacunas renovadas están dirigidas a las variedades más corrientes del virus del COVID.

Deberías ponerte una de estas vacunas si han pasado más de 2 meses desde tu última dosis. Si tienes dudas sobre cuál es la mejor para ti, habla con tu proveedor.

Los niños de 6 meses a 4 años pueden necesitar hasta 3 dosis de la vacuna, dependiendo de su historial de vacunación.

Cualquier persona de edad 6 meses o más puede obtener citas para recibir la vacuna. Pida una cita para la vacuna a través de MyChart (en inglés) o llamando al 434.297.4829.

También puede pedir la vacuna en la farmacia y otros lugares.

Si tengo COVID-19, ¿me admitirán al hospital?

Como ocurre con muchos virus, la admisión al hospital se basa en la gravedad de los síntomas. Las pautas de auto-cuidado y auto-cuarentena se encuentran en este recurso de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

¿Afecta el COVID-19 a los niños de la misma manera que a los adultos?

Al igual que con otras enfermedades respiratorias, ciertas poblaciones de niños pueden tener un mayor riesgo de infección grave, como los niños con problemas de salud subyacentes.