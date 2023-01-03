Poltika'aj Ri Tz'ikin & Riq'alajil Billing & Collections Policy, Mam
Tib’a nyola: Tz’ib’b’al ex qaj Chojb’al
Tajlal q’ij: 08/26/2022
Uj n-xi’ b’inchet tej 03/01/2023
Tb’anal: Qaj onb’al te Pwaq te che qaj T-xjalal
Kuya tu’: UVACH Inc. Kloj te Directiva
Tz’ib’b’al & Política che qaj Chojb’al
Tej política lu n-xi’ aq’unat ti’j ab’ib’ yol chi qaj t-xajalal che’x cheyat cho qaj koj tzlu:
- Tja ab’ib’ te Q’anb’al Culpeper te UVA Health (CPMC)
- Tja ab’ib’ te Q’anb’al Haymarket te UVA Health (HAMC)
- Tja ab’ib’ te Q’anb’al Prince William te UVA Health (PWMC)
- Kloj te Q’anb’al UVACH
- Tja ab’ib’ tej Cáncer te Nab’ UVA Gainesville
JTE TAJ
Tej jte taj tej política lu jaj uj t-xi’ q’o’ jtumal tib’aj che b’inchab’aj qaj ja’ jatuma chi b’inchet qaj u’j ex uj nel ti’ chojb’al te UVA Community Health (UVACH), q q’i’ UVA Health Tja ab’ib’ te Q’anb’al Culpeper (CPMC), UVA Health Tja ab’ib’ te Q’anb’al Haymarket (HAMC), UVA Health Tja ab’ib’ te Q’anb’al Prince William( PWMC), Kloj te q’anb’al UVACH ex Tja ab’ib’ tej Cáncer UVA Health Gainesville. (nej twitz, "Kab’ tten n-xi’ cheyat tej qaj koj")
JATUMA KXE’L AQ’UNAT
Tej política lu n-xi’ aq’unat te chqil qaj tten tej koj tib’aj Nab’. Alchexa jun ja’ te nintzaj tej nokx q’intta chojb’al naq’ana’ tib’aj tb’ij qaj kab’ tten tej Nab’ toj koj kwelxax tb’i’ ex kxe’l cheya qaj cho kub’ b’inchet tej nokx chjet titzaj tz’ib’k’ax kxe’l qtzyu’. Qasa mayxax tzaj q’umaxax alche tej tekax japa nina, tej política lu mi n-xi’ aq’unat che qaj q’anb’al mo kab’t q’oltzta aq’unt te q’anb’al, je’nx qaj, ch-xol kab’t qaj xi q’anal tej tenb’al te chmo’ qaj te naj toj il, anestesiólogos, radiólogos, chchajsa toj tja q’anb’al ex patólogos qa mya’ taq’anal ja Community Health Medical Group.
J-TZ’IB’A TIB’AJ
J-tajlal te Chqil Tz’ib’ak’ax (AGB) - Qaj J-tajlal te Chqil qaj Tz’ib’k’ax nyola chib’aj qaj tajlal te chqil nel q’i’ chi qaj t-xjalal ti’j che’x cheyat toj il naj ex ti k’al q’anb’al ilxax ti’j qa at te ttxola te che qaj onb’al che’x q’umat. Qa chej ti’yx chib’aj qaj t-xjalal qa chi jawal sk’et te tej tu’ tzaj cheyat qa tuya pwaq kxe’l cheyat tu’ mi tziy mast tib’aj tajlal tz’ib’a te chqil ("AGB") chi qaj onba’l che’x q’umat. Te qaj ti’yx chib’aj lu jaj yola tib’aj tajlal ja tzaj q’umat te jun niych’in b’a’ tpon we’ te Medicare ex qaj chi ch-jo’n te che qaj ab’ib’ te ete’ naj toj il ex jun ab’ib’ te q’anb’al ilxax ti’j. Qaj tajlal te niych’in b’a’ tpon we’ ja’nx ja k’okalx ch-jo’ ja tja ktzal cheyat te ttxola titzaj tajlal, qa jaxax k’okalx ch-jontta, qa che qaj xjal toj chkwent ata qa je’ chi okalx chjontta. Qaj AGB te CPMC, PWMC ex HAMC n-xi’ melet qa ktza’l ajb’en ja b’a’ ttemal te tu’ tmeltzaj toj tzal ti’j ja tok tu’ ja 26 CFR §1.501(r)
K’asb’en mi nokx q’o’ - Nkub’ b’ajset chi qaj Tkwenta ti’j nel q’i’ titzaj mi nel q’i’, aj at-xta chajsa te wa’l tten toj tumalxax.
Ja’ cheyxta te Q’ilb’aj chojb’al – Jun Tja cheyxta te Q’ilb’aj chojb’al aj alchexa jun tten nok q’umat te tu’ t-xi’x cheyb’aj mo te q’ilb’ata ja chojb’al ja nokx chjet te qaj ab’i’ chu’.
Jte’t q’ij tej Sk’ob’ – Tej jte’t q’ij tej amb’il toj kxe’l q’o’ cheyb’aj te pwaq te jun ab’i’ tu’.
Aq’unt Lepch-xa tej Uj jaw chmet <ECAl - Jun ECA jaj alchexa jun chi’ qaj tzaj b’ian tzlu:
Kxe’l k’eyatj k’asb’en te jun xjal te junt txa’, n-xi’ cheya ti kab’ mya’ b’a’ ttemal
U’j chmol tumal mya’ tuya tib’ chuya qaj tja cheyxta tej jtumal te ja’ k’u’l pwaq mo tja cheyxta te q’olb’atz pwaq
Kwel b’aj, kwel tzina tib’ mo k’okalxax ten qantta ja chojb’al uj na’nt t-xi’j ab’ib’ te k’al q’anb’al ilxax ti’j tu’ ja mix nokxa chjet tej ab’ib’ ntzaj q’o’ toj tne’l
Qaj aq’unt ja tajb’al jun ttxola jaxax, qa ja’nx, ch-xol kab’t:
o Nok nik’et te jun te k’okalx ch-jo’ tib’aj te te
o B’inchab’ hipotecaria te qaj te t-q’inamal te tx’otx’
- K’ela q’i’ mo ktzyetal jun cuenta te tja nuk’ub’ pwaq mo kab’t te t-q’inamal
- Kxe’l tzyet jun aq’unt civil ti jun xjal
- K’okal jun tzuyb’al ti’j te jun xjal
- Kwel b’inchet qa jun xjal lu tzyu’ ti’ jun ttxola nik’u’ tej k’ela q’i’xax alchexa jun te
- K’ela q’i’ qaj chojb’al tej xjal netz q’i’
K’okal yek’at jun s-tisb’al te jun t-xilen toj ttxola tejo t-sa txi’ ch’uq toj k’asb’en mya’ ja jun Aq’unt tej Nel q’intta chojb’al Lepch-xa. J-ab’i’ tu’ - Tej t-xjalal, j-tk’ojlal mo ja cheyxtatat chajsa toj tkwent tej chojb’al te jun u’j nok te factura tej ab’ib’ q’anb’al.
Ch’uq te Cheyxtata Pwaq te che qaj T-xjalal - Jun ch’uq b’incha te tu’ tok ch’inax ja nich’in japalela tumalxax tej ab’i’ tu’. Tej ch’uq lu n-xi’ tq’om tib’ tej ab’i’ tu’ q ama kub’ tb’i’ qaj chi tzaj t-q’uma tej sk’ob’ tz’ib’a toj qaj qeya Qpolitica tejCheyxtata Pwaq.
J-chasa toj tkwentj t-xjal chu qaj te t-xjalal jux maj cheya qa - Ja chajsa toj tkwent tej t-xjal chu qaj t-xjalal jux maj cheya qa jaj nich’in qa te jun T-xjal ntzaj cheyat ja tokx tjaq’ te ch-jolakxta ju’ kjawal toj t-bols ti’jxa tzuj tej ajtuma kpomal we’ tej te toxa tej t-xjal ot pon b’aj ja niych’in te qaj t-onb’al n-xi’ tej t-xjal ex ja’nx qaj copagos, coseguros y deducibles.
Chajsa toj tkwent tej t-xjal te che qaj t-xjal mi nti’ jun chonb’al - Ja nich’in qa jun t-xajl chajsa toj tkwent te chjolakxta ti’jxa tzuj tej n-xi’ aq’unat ti alchexa jun k’ela q’i’ ti’j tintla at-xax ttxola.
Qaj te toxa te chjolakxta - Jun b’aj chmom tib’ teylax ti’j t-xjal (Tnel txa’) mo q’oltz-ta aq’unt tej ab’ib’ te q’anb’al (tkab’ txa’) ja’nx tokxsa toj cheyxta pwaq te qaj onb’al tej nab’ te texta tjonal.
Subasegurado - Jun xjal at te cheytzta te, aj netz tz’ib’at qa te k’okalx ch-jo’ te enterax tu’ qaj onb’al mya’ cheya ja tz’ib’a toj te tu’j nik’xta tej t-onb’al. Qaj tzajxax t-yek’a, ch-xol kab’t: k’al q’anb’al tzixax n-xi cheya ja Medicare, qaj t-onb’al jatuma jawnax ma pon we’ ti’j, ja n-qant noq lepcht tej qa tzul tal etc.
Tintla jun Chey te - Qaj t-xjalal qa mi nal cheytz-ta che.
POLÍTICA
Tej política lu te qaj tten tej Nab’ tej Koj te UVA tzib’k’ax qaj ab’i’ chu’ ex qaj te toxa chi chjon che’x aq’unat te jun ten toj tumal, b’a’nxax ex ab’i’ chu’ qaj kawal ex qaj tz’ib’a che’ aq’unat.
Q’umb’aj tumal jaxax Tojxax ttxola
Qaj ab’i’ chu’ b’a’ tokx chqana jun ttenk’a te cuenta tojxax ttxola te tej te t-cuenta te alchexa jun amb’il te jun
tten kotz.
Noq qa tajta
Alchexa jun ab’i’ tu’ b’a’ tkub’ tq’uma jun artículo mo q’ib’atz chojb’al ti’j te jatuma tz’ib’k’ax. Qaj ab’i’ chu’ b’a’ t-xi’ ch-tzyu’ jun yol seyatla tz’ib’a tten mo toj yolb’il tuya jun kwel nej twitz tej onb’al te t-xjal. Qa jun ab’i’ tu’ k’okalx tqana jun paq u’j tib’aj te tu’j nok te factura, qa te tuya tej aq’anal ktemal tuya chqil tipomal at-xax jun tten tumal tu’ t-xi’ q’o’ ja paq u’j j-nokx qanat tej ab’i’ tu’ toj oxa q’ij te te aq’unt.
Jte’t q’ij tej Tz’ib’tata
Tej q’ij tej tz’ib’tata te che qaj tten toj koj tej Nab’ ja txi’ tzyet te tzuja tajlal q’ij tej tne’l ttenk’a te cuenta ex ja pon b’aj teja 120 q’ij ti’jxa tzuj tajlal q’ij. Toj tzuj q’ij te tz’ib’b’al, qaj ab’i’ chu’ b’a’ toktz chi’ qaj yol, qa ttenk’aj cuenta ex qaj u’j nok te cartas. B’a’ t-xi’ q’ajt ti’ xi ab’i’ tu’ toj chqil teja q’ij ab’i’ te tz’ib’b’al. kxe’l qtzyu’ nyolj amb’il te qaj q’umb’aj tumal jaxax qa te xi ab’i’ tu’ ex qaj u’j nok te carta:
- N-xi’ sma’ jun q’umb’aj tumal tej ab’i’ tu’ uj tjapal b’aj qa te xi ab’i’ tu’ k’asb’ena jun tajlal
- N-xi’ sma’ jun carta tej n-xi’x tzyet 30 q’ij ti’jxa tzuj tajlal q’ij tej ttenk’a tej cuenta tzaj q’ontta tumal te xi ab’i’ tu’ qa tej te cuenta ma tziy tib’aj
- N-xi’ sma’ jun carta te t-kab’ te 30 q’ij ti’jxa tzuj tne’l carta q’umtzta tumal te xo ab’i’ tu’ qa te te t-cuenta maysa txi’ jawna
- N-xi’ sma’ jun carta te toxa ex jatza última carta te 30 q’ij ti’jxa tzuj te tkab’ carta q’umtzta tumal te xi ab’i’ tu’ qa tej te xi t-cuenta maysa jax laq’e, ex tej cuenta ch’inch’a uj tokx q’o’ te jun ja’ cheyxta te q’ib’ata tej chojb’al
- Tej q’i te 120 tej q’ij te tz’ib’b’al, noktz nik’etj cuenta te jun xi ab’i’ tu’ te jun ja’ cheyxta tej q’ilb’ata tej chojb’al
Jaka junak qaj ttenk’pa j-cuenta ex carta najb’en toj qeya jte’ qq’ij tej tz’ib’b’al tku’x jtumal chib’aj qaj b’a’ ttemal tej chojb’al, tiq’ch b’a’ ttemal chojb’al, sitio web tej cheyxtata tej pwaq ex jun tajlal tej n-xi’ q’ajt te tej onb’al tej t-xjal.
T-XILEN TTXOLA
Tz’ib’al tintla At q’ij lepch ti’j
1. k-tiq’al jtumal tej jatuma pon we’: Qaj tten te koj tej Nab’ kxe’l tq’o’ tipomal te at-xax ttxola tu’ ttiq’ jtumal che qaj te T-xjalal yab’ tib’aj qa tej cheyxta tej nab’ chjo’ mo kotz ch’inch’a uj chjon te chqil mo noqxax je’ qaj onb’al chi tzaj menet tu’j Tja q’anb’al tej T-xjal.
2. Tz’ib’al te qaj Toxa chi Chjon: Qaj tten tej koj te Nab’ k’okalx lape ti’ chqil qaj niych’in tumalxax chu’ qaj te toxa chojb’al, je’nx, ch-xol kab’t, qa chi chjon choktz-sa aq’anal ex mya’ chi aq’ana’, qaj chi chjon tej nex chjet te, at-xax tooj tkwent civil ex qa jal k’uxb’al tu’ tzaj tq’o’ jun k’ojlaxta texax te tej t-xjal yab’ ex qaj chi chjon te qaj ch’uq te qaj kawal qa ch’inch’a je’ chi tza’l onat tuya pwaq k-chjal toj tkwent tej ab’ib’ tej T-xjal. Jax ju’xa, qaj tten tej Nab’ tej koj k’elatz chi’ te chail qaj te toxa chi chjon che’x aq’unat tej uj najb’en jtumal ntzaj q’o’ mo cheyaxax tten tu’nj T-xjal no ja nkub’ nej twitz te jun tten toj tb’anal.
Tz’ib’b’al tej xi Ab’i’ tu’
n-tzaj ajb’en jun najb’en tej ttenk’aj tej cuenta ex qaj carta tu’ t-xi’ tumal te xi ab’i’ tu’ te niych’in tumalxax tten tok ti’ jun cuenta. Jaka ju’nak qaj ttenk’a tej cuenta ex qaj carta at tumal tku’x toj chib’aj qaj b’a’ ttenal te chojb’al, cheyxta pwaq ex jun tajlal tej n-xi’ q’ajt te che qaj qanb’atz.
1. Tz’ib’b’al tej qaj T-xjalal Cheyxtate’: Qaj tten tej koj te Nab’ k’elatz chi’ tojxax tumal te xi ab’i’ tu’ tej nich’in n-xi’ cheyat tuyaj ja N-xi’ q’umat tej T-onb’al (EOB) mo la ti tok tu’nj tzaj ch’ika mo npon b’aj tu’ ja ttenk’a tej t-onb’al t-jaq’ ja política te qaj chjol tex ti’j-xa.
2. Tz’ib’b’al tej T-xjal Tintla at Cheyxta ttxola: Qaj tten tej koj tej Nab’ etz chi’ tojxax tb’anal tej xi ab’i’ tu’ tej niych’in tumalxax aj mya’ je’ qaj chi el q’i’ ch’int ti’j che’x aq’unat chi qaj mya’ cheyaxax qa.
Ktemal tej K’ela ti’ j-chojb’al
1. Ktemal te Chqil tej K’ela ti’ j-chojb’al: Tzyu’ ti’j política lu, qaj tten tej koj tej Nab’ b’a’ t-xi’ tq’o’ tipomal at-xax tu’ taqa tej nel ti’ chojb’al tu’ ttiq’ ja chojb’al nokx te qa xi ab’i’ chu’. Qaj chi kub’ b’inchet te chqil tej chojb’al b’a’ tokx ti’ qaj chi okx yek’at tej q’umb’aj tumal jaxax/qaj carta te xi ab’i’ tu’, qaj yol chi okx toj yolb’il ex qaj techal chi kub’ yek’at te qaj cuenta te qaj te t-xjal teb’ax ttxola, titza, ch-xol kab’t, qaj q’oltzta aq’unt tib’aj ja nel q’i’ te chojb’al, jux maj q’umat ex tej qaj k’asb’en mi chi el q’i’.
2. Qaj aq’unt Lepch-xa tej Jaw chmet: Qaj tten tej Nab’ toj Koj ex qaj Ja’ te cheyxta tej Nel ti’ tokxsa b’a’ tkub’ t-b’incha’ jun ECA te jun tten te qaj u’j chmo’ tumal tej ja’ cheyxta tej crédito tzyu’ chu qaj u’j che’x qanat tej Kawb’al tej Ajkawal te Ktemal Tumalxax tej Chojb’al k’okaltz te qaj K’asb’en..Ja n-xi’ qanb’aj tib’aj te jun xi ab’i’ tu’ twitz ja t-q’aj xi kawal tej crédito tu’nj mi nti’ tej chojb’al te jun niych’in tumalxax mi kub’ b’inchet texa ja 60 q’ij ti’j-xaj uj tpon b’aj tej q’ij tej tz’ib’b’al. Te xi ab’i’ tu’ k’okal q’umat jtumal tuya 30 q’ij te tumal kxe’l te tej k’okalx t-yek’a tej chmob’al tumal te twitz ja t-q’aj xi kawal tej crédito tok tu’ xi tokx tuya tej Ja’ te cheyxta tej Chojb’al. Tintla qaj tten toj koj tej Nab’ tintla chuya qaj te Tja cheyxtata tej Chojb’al tokxsa tuya b’a’ tkub’ chb’incha’ ECA chuya qaj xi ab’i’ chu’ tintla ot tz’ok tq’o’ tipo at-xax tu’ taqa tu’ tpon b’aj qa ma jaw sk’et tu’ toktz ti’ ja ktza’l cheyat tuya pwaq.
3. Tintla EGA Toj tzuj Ttxola tej Nokx qanat tej Cheyxtata tej Pwaq: Qaj tten tej koj tej Nab’ ex ja (qaj) te toksa te tuya tej Ja’ cheyxtata tuya Pwaq. Qa ma pon b’aj qa te xi ab’i’ tu’ jaw s-k’et tu’ tokx ti’ cheyb’aj te tuya pwaq tzqetna ex te xi ab’i’ tu’ otz’okx chjo’ jun chojb’al, qaj tten tej koj tej Nab’ k’a’ltz chmeltz’u’ alchexa jun tajlal nokx q’i’ jawnax twitz $5.00 tej xi ab’i’ tu’ toj ja q’ij tej sk’ob’ te xi ab’i’ tu’. Qa te xi ab’i’ tu’ luta ma kub’ kuya tu’ tokx q’i’ ja cheyxtata te tuya pwaq tumal, qaj tten tej koj tej Nab’ k’a’l q’o’ alchexa jun tajlal ja niy twitz ja tajlal ja tumal ne’la texax at tok tkwent te tu’ tokx chjo’ te xi ab’i’ tu’. Qaj tten toj koj tej Nab’ mi netz q’o’ te xi ab’i’ tu’ tintla jun tajlal jawnax te $5.00.
- Ttenk’a tej Chojb’al:
a. Qaj T-xjalal chi Jaw sk’et: Qaj tten tej koj te Nab’ ex alchexa qaj Ja’ te cheyxtata mo qaj Ja’ tej nel q’intta Chojb’al qaj chi iy tib’a t-b’ij ktza’l choya che qa xi ab’i’ chu’ qaj b’a’ ttemal te tu’ tiy t-sla’ jun kuyb’al tej u’j nik’xta tej chijb’al. Tej kuyb’al tej u’j nik’xta tej chojb’al nkub’ tb’i’ qa te xi ab’i’ tu’ te chjolakxta jun tajlal tumalxax te qaj q’ij te amb’il b’incha’n ttenk’a.
- Qaj chi tzaj tyolaj tej u’j nik’xta te qaj chojb’al:
- Chqil qaj u’j nik’xta tej chojb’al luta tzaq-pi’ ttenk’a te qaj nchi okx chjet tib’aj
- Chqil qaj chojb’al te jaka xjaw chi yolal tib’aj jun tajlal n-xi’ yolat t-xol chqil ch-xol qaj tten tej koj te Nab’ y xi ab’i’ tu’
- Nayet qa tej ch’in tokx-sa tej cuenta k’okalx chejt te chqil toj q’ij tej amb’il n-xi’ yolat
c. K’okalx q’umaxax qaj Chi jax laq’e Tej U’j nik’xta tej qaj Chojb’al: Jun u’j nik’xta tej chojb’al b’a’ tokx tq’uma jaxax tib’aj jax laq’e ti’jxa tzuj uj qa te xi ab’i’ tu’ mi ma tz’okx chjo’ chqil qaj chojb’al nokx naj. Qatza tej lu ma b’aj, te xi ab’i’ tu’ k’okalx ti’ jun tumal tej chojb’al jax. Tej jtumal n-xi’ kxe’l sma’ toj correo toj última tb’e najb’al ab’i’ te xi ab’i’ tu’. Ajtza qa tej u’j nik’xta tej chojb’al nokxax q’umat qa mayx jax, qaj tten tej koj te Nab’ mo tej Ja’ cheyxtata tej nel q’intta Chojb’al b’a’ t-xi’ tzyet qaj chi kub’ b’inchet tej q’ilb’ata chojb’al te jun tten toj tb’anal tuyaj política lu.
- Ja’ tej nel q’intta Chojb’al: Qaj tten tej koj te Nab’ ch’inch’a uj twe’ twitz qaj cuenta te xi ab’i’ tu’ te jun Ja’ cheyxtata tej Chojb’al noktz, tzyu’ tu’ qaj tten che’x q’umat tzlu:
a. ja Ja’ tej Chojb’al iti’ij ktemal jun te tkuyb’al tz’ib’a chuya qaj tten tej koj te Nab’.
- Tej kuyb’al tz’ib’a tuya ja Ja’ te Chojb’al ja’nx jun yol tz’ib’a qa at ktza’l tq’o’ tej Ja’ cheyxtata tej Chojb’al tej jte kb’intal tu’, jte taj, qaj ti’nxax, qaj pon b’aj tu’ ja Política tej Cheyxtata tej Pwaq ex tej Política lu tej Tz’ib’b’al ex ja Chojb’al te qaj tten te Nab’ tej koj.
- Ja Ja’ te Chojb’al tzulxax tok tk’u’j tu’ tokx tq’uma te xi ab’i’ tu’ toj 30 q’ij uj na’nt t-xi’ tzyet alchexa ECA. Jtumal lu ja’nx jun copia tej talq’an tej t-xaq u’j b’jnatz teja política tej cheyxtata te pwaq.
- Qaj tten tej nkub’ b’in toj koj ktemal ja titularidad tej k’asb’en (jutz tok tu’ julu’, tej k’asb’en mi txi’ “k’eyat” tej Ja’ cheyxtata tej nel q’uintta Chojb’al).
- Ja Ja’ tej Chojb’al ilti’j ktema jun te ttxola tu’ tok ch’ikat qaj xi ab’i’ chu’ qa b’a’ jawa t-sk’o’ tu’ tten toj Cheytata tej Pwaq. Ja Ja’ cheyxtata tej Choijb’al ilti’j kyolal ja noq tkub’ tej Ch’uq tej Cheyxtata tej Pwaq ex kxe’l sma’ che qa xi ab’i’ chu’ qaj nokx qanat }Cheyb’aj tuya Pwaq te che qaj tten te Nab’ tej koj toj yolb’il mo toj sitio web: https://uvahealth.com/services/billing -sk’ob’ tej cheyxta te / cheyxtata pwaq. Ja Ja’ te Chojb’al mi tz’okx t-qana tintla jun chojb’al te jun xi ab’i’ tu’ qa ot tz’okx tq’o’ jun u’j te qanb’atz tej Cheyxtata tej Pwaq.
f. Mi txi’ sma’ tintla jun tajlal te jun Ja’ te cheyxta tej nel ti’ Chojb’al ujxa tiy tib’aj ama 120 q’ij ujxa qa che qaj tten tej koj te Nab’ otxi’ ch-sma’ qaj u’j nok te factura uj n-xi’ tzyet te xi ab’i’ tu’ tej cuenta, jatza ma tz’okx q’i’nta ja correo najtz t-meltz’u’ ex ot-tza txi’ tq’o’ tipa tib’aj chiw tu’ t-knet jun tb’e najb’al b’incha’nt tten.
g. Mi txi’ sma’ tintla jun tajlal te jun Ja’ cheyxtata tej Chojb’al qa te xi ab’i’ tu’ qa lu texa naq’ana’ tib’aj jun u’j nik’xta mo toj jun u’j nik’xta te chojb’al qa mi ob’ajxa ti’j te nokx chjo’ tib’aj.
POLÍTICA
Tej política lu te qaj tten tej Nab’ tej Koj te UVA tzib’k’ax qaj ab’i’ chu’ ex qaj te toxa chi chjon che’x aq’unat te jun ten toj tumal, b’a’nxax ex ab’i’ chu’ qaj kawal ex qaj tz’ib’a che’ aq’unat.
Q’umb’aj tumal jaxax Tojxax ttxola
Qaj ab’i’ chu’ b’a’ tokx chqana jun ttenk’a te cuenta tojxax ttxola te tej te t-cuenta te alchexa jun amb’il te jun
tten kotz.
Noq qa tajta
Alchexa jun ab’i’ tu’ b’a’ tkub’ tq’uma jun artículo mo q’ib’atz chojb’al ti’j te jatuma tz’ib’k’ax. Qaj ab’i’ chu’ b’a’ t-xi’ ch-tzyu’ jun yol seyatla tz’ib’a tten mo toj yolb’il tuya jun kwel nej twitz tej onb’al te t-xjal. Qa jun ab’i’ tu’ k’okalx tqana jun paq u’j tib’aj te tu’j nok te factura, qa te tuya tej aq’anal ktemal tuya chqil tipomal at-xax jun tten tumal tu’ t-xi’ q’o’ ja paq u’j j-nokx qanat tej ab’i’ tu’ toj oxa q’ij te te aq’unt.
Jte’t q’ij tej Tz’ib’tata
Tej q’ij tej tz’ib’tata te che qaj tten toj koj tej Nab’ ja txi’ tzyet te tzuja tajlal q’ij tej tne’l ttenk’a te cuenta ex ja pon b’aj teja 120 q’ij ti’jxa tzuj tajlal q’ij. Toj tzuj q’ij te tz’ib’b’al, qaj ab’i’ chu’ b’a’ toktz chi’ qaj yol, qa ttenk’aj cuenta ex qaj u’j nok te cartas. B’a’ t-xi’ q’ajt ti’ xi ab’i’ tu’ toj chqil teja q’ij ab’i’ te tz’ib’b’al. kxe’l qtzyu’ nyolj amb’il te qaj q’umb’aj tumal jaxax qa te xi ab’i’ tu’ ex qaj u’j nok te carta:
- N-xi’ sma’ jun q’umb’aj tumal tej ab’i’ tu’ uj tjapal b’aj qa te xi ab’i’ tu’ k’asb’ena jun tajlal
- N-xi’ sma’ jun carta tej n-xi’x tzyet 30 q’ij ti’jxa tzuj tajlal q’ij tej ttenk’a tej cuenta tzaj q’ontta tumal te xi ab’i’ tu’ qa tej te cuenta ma tziy tib’aj
- N-xi’ sma’ jun carta te t-kab’ te 30 q’ij ti’jxa tzuj tne’l carta q’umtzta tumal te xo ab’i’ tu’ qa te te t-cuenta maysa txi’ jawna
- N-xi’ sma’ jun carta te toxa ex jatza última carta te 30 q’ij ti’jxa tzuj te tkab’ carta q’umtzta tumal te xi ab’i’ tu’ qa tej te xi t-cuenta maysa jax laq’e, ex tej cuenta ch’inch’a uj tokx q’o’ te jun ja’ cheyxta te q’ib’ata tej chojb’al
- Tej q’i te 120 tej q’ij te tz’ib’b’al, noktz nik’etj cuenta te jun xi ab’i’ tu’ te jun ja’ cheyxta tej q’ilb’ata tej chojb’al
Jaka junak qaj ttenk’pa j-cuenta ex carta najb’en toj qeya jte’ qq’ij tej tz’ib’b’al tku’x jtumal chib’aj qaj b’a’ ttemal tej chojb’al, tiq’ch b’a’ ttemal chojb’al, sitio web tej cheyxtata tej pwaq ex jun tajlal tej n-xi’ q’ajt te tej onb’al tej t-xjal.
T-XILEN TTXOLA
Tz’ib’al tintla At q’ij lepch ti’j
1. k-tiq’al jtumal tej jatuma pon we’: Qaj tten te koj tej Nab’ kxe’l tq’o’ tipomal te at-xax ttxola tu’ ttiq’ jtumal che qaj te T-xjalal yab’ tib’aj qa tej cheyxta tej nab’ chjo’ mo kotz ch’inch’a uj chjon te chqil mo noqxax je’ qaj onb’al chi tzaj menet tu’j Tja q’anb’al tej T-xjal.
2. Tz’ib’al te qaj Toxa chi Chjon: Qaj tten tej koj te Nab’ k’okalx lape ti’ chqil qaj niych’in tumalxax chu’ qaj te toxa chojb’al, je’nx, ch-xol kab’t, qa chi chjon choktz-sa aq’anal ex mya’ chi aq’ana’, qaj chi chjon tej nex chjet te, at-xax tooj tkwent civil ex qa jal k’uxb’al tu’ tzaj tq’o’ jun k’ojlaxta texax te tej t-xjal yab’ ex qaj chi chjon te qaj ch’uq te qaj kawal qa ch’inch’a je’ chi tza’l onat tuya pwaq k-chjal toj tkwent tej ab’ib’ tej T-xjal. Jax ju’xa, qaj tten tej Nab’ tej koj k’elatz chi’ te chail qaj te toxa chi chjon che’x aq’unat tej uj najb’en jtumal ntzaj q’o’ mo cheyaxax tten tu’nj T-xjal no ja nkub’ nej twitz te jun tten toj tb’anal.
Tz’ib’b’al tej xi Ab’i’ tu’
n-tzaj ajb’en jun najb’en tej ttenk’aj tej cuenta ex qaj carta tu’ t-xi’ tumal te xi ab’i’ tu’ te niych’in tumalxax tten tok ti’ jun cuenta. Jaka ju’nak qaj ttenk’a tej cuenta ex qaj carta at tumal tku’x toj chib’aj qaj b’a’ ttenal te chojb’al, cheyxta pwaq ex jun tajlal tej n-xi’ q’ajt te che qaj qanb’atz.
1. Tz’ib’b’al tej qaj T-xjalal Cheyxtate’: Qaj tten tej koj te Nab’ k’elatz chi’ tojxax tumal te xi ab’i’ tu’ tej nich’in n-xi’ cheyat tuyaj ja N-xi’ q’umat tej T-onb’al (EOB) mo la ti tok tu’nj tzaj ch’ika mo npon b’aj tu’ ja ttenk’a tej t-onb’al t-jaq’ ja política te qaj chjol tex ti’j-xa.
2. Tz’ib’b’al tej T-xjal Tintla at Cheyxta ttxola: Qaj tten tej koj tej Nab’ etz chi’ tojxax tb’anal tej xi ab’i’ tu’ tej niych’in tumalxax aj mya’ je’ qaj chi el q’i’ ch’int ti’j che’x aq’unat chi qaj mya’ cheyaxax qa.
Ktemal tej K’ela ti’ j-chojb’al
1. Ktemal te Chqil tej K’ela ti’ j-chojb’al: Tzyu’ ti’j política lu, qaj tten tej koj tej Nab’ b’a’ t-xi’ tq’o’ tipomal at-xax tu’ taqa tej nel ti’ chojb’al tu’ ttiq’ ja chojb’al nokx te qa xi ab’i’ chu’. Qaj chi kub’ b’inchet te chqil tej chojb’al b’a’ tokx ti’ qaj chi okx yek’at tej q’umb’aj tumal jaxax/qaj carta te xi ab’i’ tu’, qaj yol chi okx toj yolb’il ex qaj techal chi kub’ yek’at te qaj cuenta te qaj te t-xjal teb’ax ttxola, titza, ch-xol kab’t, qaj q’oltzta aq’unt tib’aj ja nel q’i’ te chojb’al, jux maj q’umat ex tej qaj k’asb’en mi chi el q’i’.
2. Qaj aq’unt Lepch-xa tej Jaw chmet: Qaj tten tej Nab’ toj Koj ex qaj Ja’ te cheyxta tej Nel ti’ tokxsa b’a’ tkub’ t-b’incha’ jun ECA te jun tten te qaj u’j chmo’ tumal tej ja’ cheyxta tej crédito tzyu’ chu qaj u’j che’x qanat tej Kawb’al tej Ajkawal te Ktemal Tumalxax tej Chojb’al k’okaltz te qaj K’asb’en..Ja n-xi’ qanb’aj tib’aj te jun xi ab’i’ tu’ twitz ja t-q’aj xi kawal tej crédito tu’nj mi nti’ tej chojb’al te jun niych’in tumalxax mi kub’ b’inchet texa ja 60 q’ij ti’j-xaj uj tpon b’aj tej q’ij tej tz’ib’b’al. Te xi ab’i’ tu’ k’okal q’umat jtumal tuya 30 q’ij te tumal kxe’l te tej k’okalx t-yek’a tej chmob’al tumal te twitz ja t-q’aj xi kawal tej crédito tok tu’ xi tokx tuya tej Ja’ te cheyxta tej Chojb’al. Tintla qaj tten toj koj tej Nab’ tintla chuya qaj te Tja cheyxtata tej Chojb’al tokxsa tuya b’a’ tkub’ chb’incha’ ECA chuya qaj xi ab’i’ chu’ tintla ot tz’ok tq’o’ tipo at-xax tu’ taqa tu’ tpon b’aj qa ma jaw sk’et tu’ toktz ti’ ja ktza’l cheyat tuya pwaq.
3. Tintla EGA Toj tzuj Ttxola tej Nokx qanat tej Cheyxtata tej Pwaq: Qaj tten tej koj tej Nab’ ex ja (qaj) te toksa te tuya tej Ja’ cheyxtata tuya Pwaq. Qa ma pon b’aj qa te xi ab’i’ tu’ jaw s-k’et tu’ tokx ti’ cheyb’aj te tuya pwaq tzqetna ex te xi ab’i’ tu’ otz’okx chjo’ jun chojb’al, qaj tten tej koj tej Nab’ k’a’ltz chmeltz’u’ alchexa jun tajlal nokx q’i’ jawnax twitz $5.00 tej xi ab’i’ tu’ toj ja q’ij tej sk’ob’ te xi ab’i’ tu’. Qa te xi ab’i’ tu’ luta ma kub’ kuya tu’ tokx q’i’ ja cheyxtata te tuya pwaq tumal, qaj tten tej koj tej Nab’ k’a’l q’o’ alchexa jun tajlal ja niy twitz ja tajlal ja tumal ne’la texax at tok tkwent te tu’ tokx chjo’ te xi ab’i’ tu’. Qaj tten toj koj tej Nab’ mi netz q’o’ te xi ab’i’ tu’ tintla jun tajlal jawnax te $5.00.
- Ttenk’a tej Chojb’al:
a. Qaj T-xjalal chi Jaw sk’et: Qaj tten tej koj te Nab’ ex alchexa qaj Ja’ te cheyxtata mo qaj Ja’ tej nel q’intta Chojb’al qaj chi iy tib’a t-b’ij ktza’l choya che qa xi ab’i’ chu’ qaj b’a’ ttemal te tu’ tiy t-sla’ jun kuyb’al tej u’j nik’xta tej chijb’al. Tej kuyb’al tej u’j nik’xta tej chojb’al nkub’ tb’i’ qa te xi ab’i’ tu’ te chjolakxta jun tajlal tumalxax te qaj q’ij te amb’il b’incha’n ttenk’a.
- Qaj chi tzaj tyolaj tej u’j nik’xta te qaj chojb’al:
- Chqil qaj u’j nik’xta tej chojb’al luta tzaq-pi’ ttenk’a te qaj nchi okx chjet tib’aj
- Chqil qaj chojb’al te jaka xjaw chi yolal tib’aj jun tajlal n-xi’ yolat t-xol chqil ch-xol qaj tten tej koj te Nab’ y xi ab’i’ tu’
- Nayet qa tej ch’in tokx-sa tej cuenta k’okalx chejt te chqil toj q’ij tej amb’il n-xi’ yolat
c. K’okalx q’umaxax qaj Chi jax laq’e Tej U’j nik’xta tej qaj Chojb’al: Jun u’j nik’xta tej chojb’al b’a’ tokx tq’uma jaxax tib’aj jax laq’e ti’jxa tzuj uj qa te xi ab’i’ tu’ mi ma tz’okx chjo’ chqil qaj chojb’al nokx naj. Qatza tej lu ma b’aj, te xi ab’i’ tu’ k’okalx ti’ jun tumal tej chojb’al jax. Tej jtumal n-xi’ kxe’l sma’ toj correo toj última tb’e najb’al ab’i’ te xi ab’i’ tu’. Ajtza qa tej u’j nik’xta tej chojb’al nokxax q’umat qa mayx jax, qaj tten tej koj te Nab’ mo tej Ja’ cheyxtata tej nel q’intta Chojb’al b’a’ t-xi’ tzyet qaj chi kub’ b’inchet tej q’ilb’ata chojb’al te jun tten toj tb’anal tuyaj política lu.
- Ja’ tej nel q’intta Chojb’al: Qaj tten tej koj te Nab’ ch’inch’a uj twe’ twitz qaj cuenta te xi ab’i’ tu’ te jun Ja’ cheyxtata tej Chojb’al noktz, tzyu’ tu’ qaj tten che’x q’umat tzlu:
a. ja Ja’ tej Chojb’al iti’ij ktemal jun te tkuyb’al tz’ib’a chuya qaj tten tej koj te Nab’.
- Tej kuyb’al tz’ib’a tuya ja Ja’ te Chojb’al ja’nx jun yol tz’ib’a qa at ktza’l tq’o’ tej Ja’ cheyxtata tej Chojb’al tej jte kb’intal tu’, jte taj, qaj ti’nxax, qaj pon b’aj tu’ ja Política tej Cheyxtata tej Pwaq ex tej Política lu tej Tz’ib’b’al ex ja Chojb’al te qaj tten te Nab’ tej koj.
- Ja Ja’ te Chojb’al tzulxax tok tk’u’j tu’ tokx tq’uma te xi ab’i’ tu’ toj 30 q’ij uj na’nt t-xi’ tzyet alchexa ECA. Jtumal lu ja’nx jun copia tej talq’an tej t-xaq u’j b’jnatz teja política tej cheyxtata te pwaq.
- Qaj tten tej nkub’ b’in toj koj ktemal ja titularidad tej k’asb’en (jutz tok tu’ julu’, tej k’asb’en mi txi’ “k’eyat” tej Ja’ cheyxtata tej nel q’uintta Chojb’al).
- Ja Ja’ tej Chojb’al ilti’j ktema jun te ttxola tu’ tok ch’ikat qaj xi ab’i’ chu’ qa b’a’ jawa t-sk’o’ tu’ tten toj Cheytata tej Pwaq. Ja Ja’ cheyxtata tej Choijb’al ilti’j kyolal ja noq tkub’ tej Ch’uq tej Cheyxtata tej Pwaq ex kxe’l sma’ che qa xi ab’i’ chu’ qaj nokx qanat }Cheyb’aj tuya Pwaq te che qaj tten te Nab’ tej koj toj yolb’il mo toj sitio web: https://uvahealth.com/services/billing -sk’ob’ tej cheyxta te / cheyxtata pwaq. Ja Ja’ te Chojb’al mi tz’okx t-qana tintla jun chojb’al te jun xi ab’i’ tu’ qa ot tz’okx tq’o’ jun u’j te qanb’atz tej Cheyxtata tej Pwaq.
f. Mi txi’ sma’ tintla jun tajlal te jun Ja’ te cheyxta tej nel ti’ Chojb’al ujxa tiy tib’aj ama 120 q’ij ujxa qa che qaj tten tej koj te Nab’ otxi’ ch-sma’ qaj u’j nok te factura uj n-xi’ tzyet te xi ab’i’ tu’ tej cuenta, jatza ma tz’okx q’i’nta ja correo najtz t-meltz’u’ ex ot-tza txi’ tq’o’ tipa tib’aj chiw tu’ t-knet jun tb’e najb’al b’incha’nt tten.
g. Mi txi’ sma’ tintla jun tajlal te jun Ja’ cheyxtata tej Chojb’al qa te xi ab’i’ tu’ qa lu texa naq’ana’ tib’aj jun u’j nik’xta mo toj jun u’j nik’xta te chojb’al qa mi ob’ajxa ti’j te nokx chjo’ tib’aj.