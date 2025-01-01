K'iche k'iche pa Tz'ikin & Riq'alajil Billing & Collections Policy, K'iche

RI KAB’ANIK

Uya’ik uwujil tojonik Maj Aval chech

1. Uriqik Q’alajisanem rech Uqajb’al: Le wokaj kech winaq rech Utzwachil kkikoj kichuq’ab’ chech uriqik usaqil tzij chi kij taq le Yowab’ib’ chi rij le kiseguro rech utzwachil pa tukelal xuquje’ kkowinik kutoj chi ronojel o juperaj le pataninem ya’om rumal le Ja kunanib’al-Hospital chech le Yowab’.

2. Uya’ik uwujil Tojonem chi kech Urox Tojonelab’: Le wokaj kech winaq rech Utzwachil kakitern’'j ronojel taq le k’asaj b’anom kumal taq le urox tojonelab’, chi’l, nik’aj chik, tojonelab’ e chokotalik xuquje’ man chokotal taj, tojonelab’ rech taq indemnizaciones, rech seguros che are ke’ilow taq le winaq xuquje’ kech ch’ich’ che kakiya pataninem chech le yowab’ xuquje’ taq le tojonelab’ rech taq le kemwach kech ajpopab’ che wene ketoj rumal ukunaxik jun Yowab’. Xuquje’, le wokaj rech Utzwachil kech winaq kkiya uwujil tojonik chi kech le urox tojonelab’ kojom are tzij le usaqil tzij ya’o o k’ab’ejam rumal le Yowab’ o le k’utunsanel.

Uya’ik uwujil tojonem rech le Garante

Kakoj k’i taq uq’alajisanem pwaq chi’l taq tz’ib’wuj chech uya’ik ub’ixik chech le garante rech le k’asaj k’o kanoq rech jun kemb’i’aj. Chi kijujunal taq le q’alajisab’al pwaq chi’l tz’ib’wuj ruk’a’am usaqil tzij chi rij taq le ub’anik tojonem, tob’anem ruk’ pwaq xuquje’ jun rajilab’alil ch’aweb’al chech ub’anik taq k’otow chi’aj.

1. Uya’ik uwujil tojonik chi kech Yowab’ib’ k’o Kiseguros: Le wokaj kech winaq rech Utzwachil kkiya uwujil tojonik chech le garante le etwechim rumal le Uya’ik uq’alajisaxik rech Pataninem (EOB) o are tzij le kub’ij o kuchomaj rij le uwokob’al taq pataninem chi uxe’ taqanik kech tojonelab’.

2. Uya’ik uwujil tojonem chi kech Yowab’ib’ maj Kiseguro: Le e wokaj kech winaq rech Utzwachil kkiya uwujil tojonik chech le fiador ronojel ri k’asaj man chi’l ta le uqasaxik rajilal kojom chi kech ri maj kiseguros.

B’anoj rech Utoq’ixik pwaq

1. B’anoj chi Ronojel rech Utoq’ixik pwaq: K’o chi uxe’ uq’ab’ we taqanik, le wokaj kech winaq rech Utzwachil kekowinik kkikoj kichuq’ab’ chech le utoq’ixik le tojonem chi kech taq le garantes. Le chak kab’anik utz kaya taq q’alajisanem/tz’ib’wuj kech taq le garantes, sik’inem pa ch’aweb’al xuquje’ taq usaqil tzij chi rij kikemb’i’aj ri kiyujum kib’ pa taq le k’ayinem, pacha’, nik’aj chik, ya’onelab’ mojo’qa chech utoq’ixik le tojonem, nab’ejisam xuquje’ k’asam man kkowinb’ex ta chi utoq’ixik.

2. Taq Nik’aj chi B’anoj rech Umulixik: Le wokaj rech Utzwachil kech winaq xuquje’ taq le Wokaj rech Utoq’ixik pwaq kiyujum kib’ kekowinik kkib’an jun ECA pacha’ jun q’alajisanem rech taq k’aywokaj kkiya qajomal pwaq e k’o chi uxe’ taq le Taqanik Suk’ rech Utoq’ixik K’asaj. Le uya’ik uch’a’ik rech jun garante chi uwach ub’antajik jun qajomal rumal karaj na ri tojonem rech ri k’asaj man kab’an ta na k’a pa 60 q’ij are taq k’isnaq chi le uq’ijol rech uya’ik uwujil tojonik. Le garante kaya ub’ixik chech ruk’ 30 q’ij mojo’qa chech le k’utunsanem rech taq le q’alajisanem rech le ub’antajik qajanem rumal le uyujum rib’ pa le Wokaj rech Utoq’ixik pwaq. Xuquje’ taq le wokaj kech winaq rech Utzwachil xuquje’ taq le Uwokaj rech Utoq’ixik pwaq kiyujum kib’ kekowinik kkimajij jun ECA chi kiwach taq le garantes che man rajawaxik taj kib’anom chuq’ab’ chech rilik we kaya tob’anem chi kech ruk’ pwaq.

3. Man chi’l ta le EGA Pa le Q’axnem rech Tz’onoj rech Tob’anem ruk’ Pwaq: Le wokaj kech winaq rech Utzwachil xuquje’ le (taq) Kiyujum kib’ (taq) rech le K’aywokaj (taq) rech utoq’ixik pwaq man kkitzukuj ta jun ECA rech jun garante che rilom jun tz’onoj rech Tob’anem ruk’ Pwaq. We ka’ilitajik che le garante kaya chech le tob’anem ruk’ pwaq tz’aqat xuquje’ le garante ub’anom jun tojonem, le wokaj kech winaq rech Utzwachil kkitzalij apachike pwaq kik’amom q’axnaq chech $5.00 rech le garante pa jun uq’ijol rech ucha’ik le garante. We le garante ya’om b’e chech are che kaya tob’anem chech ruk’ pwaq xa k’o uq’ijol, le wokaj kech winaq rech Utzwachil kkitzalij apachike rajilal pwaq che kaq’ax chech le tojb’alil che kab’ix chech che are qas le garante katojowik. Le wokaj kech winaq rech Utzwachil man kutzalij ta chech le garante pwaq man kaq’ax ta chech $5.00.

Cholchak rech Tojonik:

a. Yowab’ib’ e Chatalik: Le wokaj kech winaq rech Utzwachil xuquje’ apachike K’aywokaj rech Utoq’ixik k’asaj che ktajin kechakun pa ab’i’ kakiya chi kech taq le garantes le ucha’ik che uk’amuik uq’ab’ jun tojonem kab’anik. Le k’amuq’ab’ chak rech tojonem kuya b’e chech le garante kutoj jun utojik k’asaj pa jun uq’ijol ya’om.

Taqanem rech le cholchak rech tojonem: Ronojel taq le cholchak rech tojonem jamal uwach chech ral pwaq

Ronojel taq le tojonem chi ik’ kab’anik are tzij ri chomatal pa junamam chi kixo’l taq le wokaj kech winaq rech Utzwachil chi’l le garante

Keye’xik che le usowr k’asaj katoj chi ronojel pa jun uq’ijol chomatalik

c. Uq’alajisaxik Moroso le Cholchak rech Taq tojonik: Jun cholchak rech tojonem utz kab’ix chech che moroso are taq le garante man kub’an ta le tojonem b’im chech. We kak’ulmataj wa’, le garante kaya ub’ixik chech chi rij le morosidad. Le ub’ixikil kataq pa taqoqxa’n pa le uk’isb’al taqoqxa’n eta’matalik rech le garante. Are taq le cholchak rech tojonem ya’om ub’ixik che moroso chik, le wokaj kech winaq rech Utzwachil o le Wokaj rech Utoq’ixik pwaq kekowinik kkimajij taq b’anoj chech utoq’ixik ri pwaq ruk’ we taqanik ri’.

Taq wokaj rech utoq’ixik Pwaq: Le wokaj kech winaq rech Utzwachil kekowinik kkitaq b’i ri kemb’i’aj rech garantes pa jun Wokaj rech Utoq’ixik pwaq, chi uxe’ we nik’aj taq taqanik ri’:

a. Le Wokaj rech Utoq’ixik pwaq rajawaxik k’o jun k’amuq’ab chak kuk’ chi uwach jun wuj kuk’ taq le wokaj kech winaq rech Utzwachil.

Le k’amuq’ab’ chak tz’ib’atal chi uwach jun wuj ruk’ le Wokaj rech Utoq’ixik pwaq ruk’a’am le tz’ib’ che kajawataj utob’anik le Wokaj rech Utoq’ixik pwaq pa le Opanem, Achik’ik, ub’antajik qas k’o uch’ob’olik, le taqanem rech le Taqanem rech Tob’anem ruk’ Pwaq xuquje’ we Taqanem rech Uya’ik uwujil tojonik xuquje’ Utoq’ixik pwaq kumal taq le wokaj rech Utzwachil kech winaq. Le Wokaj rech Utoq’ixik pwaq kkichomaj uya’ik ub’ixik chech le garante 30 q’ij mojoqa kamajix apachike ECA. Este aviso incluirá una copia del resumen en página simple de la política de asistencia financiera. Le wokaj kech winaq kk’oji’ uwujil le k’asaj k’uk’ (are kel kub’ij wa’, le k’asaj man "kak’ayix taj" chech le Wokaj rech Utoq’ixik pwaq). Le Wokaj rech Utoq’ixik pwaq rajawaxik k’o taq q’axnem kuk’ chech kilik taq le garantes che utz kecha chech Tob’anem ruk’ Pwaq. Le Wokaj rech Utoq’ixik pwaq rajawaxik kkiya ub’ixik chech umajik uwach le Wokaj rech Tob’anem ruk’ Pwaq xuquje’ kataq b’i chi kech taq le garantes che kakita Tob’anem ruk’ Pwaq pa taq le wokaj rech Utzwachil kech winaq pa ch’aweb’al o pa le wokk’olib’al web’: https://uvahealth.com/services/billing -elegibilidad de seguro / asistencia financiera. Le Wokaj rech Utoq’ixik pwaq maj tojonem kuta chi kech taq le garante che kik’utunsam jun tz’onoj rech Tob’anem ruk’ Pwaq.

f. Man kataq ta usowr chech jun Wokaj rech Utoq’ixik pwaq we man q’axnaq ta ruk’ 120 q’ij are taq le wokaj kech winaq rech Utzwachil xkitaq le nab’e uwujil tojonik chech le garante rech le kemb’i’aj, ruk’ we taqom pa taqoqxa’nib’al xuquje’ kojom chuq’ab’ chech uriqik jun achochib’al k’ak’arisam.

g. Man kataq ta sowr pa jun Wokaj rech Utoq’ixik pwaq we le garante ktajin kuchomaj rij jun cholchak rech tojonem o jun cholchak che man qajnaq ta pa mora.