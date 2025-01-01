K'iche k'iche pa Tz'ikin & Riq'alajil Billing & Collections Policy, K'iche
Uya’ik uwujil tojonem & Taqanem rech Utoq’ixik Pwaq
We taqanik ri’ kkojik chech rilik le yowab’ pa taq we k’olib’al ri’:
- Wokaj rech Kunanem Culpeper rech UVA Health (CPMC)
- Wokaj rech Kunanem Haymarket rech UVA Health (HAMC)
- Wokaj rech Kunanem Prince William rech UVA Health (PWMC)
- Wokaj rech Kunanem Médico UVACH
- Wokaj rech Cáncer rech Utzwachil UVA Gainesville
RI KAJAWAXIK
Le kajawax pa we taqanik ri’ are’ kaya usaqil tzij chi rij taq le b’anoj rech uya’ik uwujil tojonik xuquje’ utoq’ixik pwaq rech UVA Community Health (UVACH), che ruk’a’am UVA Health Wokaj rech Kunanem Culpeper (CPMC), UVA Health Wokaj rech Kunanem Haymarket (HAMC), UVA Health Wokaj rech Kunanem Prince William(PWMC), Wokaj rech Kunanem UVACH chi’l le Wokaj rech Cáncer UVA Health Gainesville. (b’ik, "Taq wokaj rech Kito’ik Winaq")
We taqanik ri’ kkoj pa ronojel taq le wokaj kech winaq rech Utzwachil. Apachike wokaj ri katoq’in pwaq che kachakun pa kib’i’ taq le wokaj rech Utzwachil kech winaq kaya uq’ij xuquje’ katob’an pa taq le taqanik rech utoq’ixik pwaq pacha’ ya’om uq’alajisaxik ri’. Xa k’ut we jalan wi kaya uq’alajisaxik, we taqanik ri’ man kkoj ta chi kech ajkunanelab’ o ya’ol taq pataninem rech kunanik, chi’l, nik’aj chik, ajkunanelab’ rech ja kunanem aninaq rij, anestesiólogos, radiólogos, hospitalistas chi’l patólogos che man ajchakib’ taj rech Community Health Medical Group.
Ronojel taq le Ya’om uwujil Tojonik chech (AGB) - Ronojel taq le Ya’om uwujil Tojonik chech are kel kub’ij taq le pwaq toq’im chi kech ri winaq rumal aninaq kikunaxik xuquje’ che qas rajawaxik ukunaxik che k’o ki seguro chech we pataninem ri’. Le tojonem chi kech taq le winaq e chatal chech tob’anem ruk’ pwaq kq’atex uwach ri pwaq kaya uwujil tojonik chech ("AGB") chech taq ri pataninem ri’. We tojonik ri’ petinaq chech taq le unik’ajal ya’om b’e chech rumal Medicare xuquje’ ajk’ay tojonelab’ chech rilik aninaq kunanem we rajawaxik. Le pwaqilal ya’om b’e chech ruk’a’am le rajilal katoj chech le aseguradora pacha’ le tojb’al, we kaya’tajik, che ri winaq qas kutoj ri uk’as. Le AGB rech CPMC, PWMC chi’l HAMC ketwechixik ruk’ ukojik taq le cholajb’anikil are tzij le 26 CFR §1.501(r).
K’asaj man Kkowib’ex ta chi utoq’ixik - Chupum taq le Kemb’i’aj rechh utoq’ixik, xa k’ut ka’ilik che k’o kan jun k’asaj yamalik.
Wokaj rech Utoq’ixik - Jun Wokaj rech apachike tzob’aj chokom chech uterne’xik o utoq’ixik pwaq chi kech ri ya’onelab’.
Uq’ijol le Ch’a’onem - Le uq’ijol are che kaya tob’anem ruk’ pwaq chech jun ya’onel.
Jun chi B’anoj rech Mulinem <ECAl - Jun ECA are’ apachike winaq rech taq wa’:
Uk’ayixik le k’asaj chech jun chi winaq pa jun chi k’olib’al, k’o chi uxe’ utaqanik nik’aj taq jastaq
Q’alajisanem chi kech nik’aj chi wokaj che kkiya q’alajisanem chi rij taq le ajk’asib’ o wokaj keyo’w qajanik
Uya’ik jun chi q’ij, retzelaxik o uta’ik tojonem mojo’qa kab’an ri kunanem rumal che man b’anom ri tojonik kanoq
Taq b’anoj che karaj ok’owib’al pa q’atb’altzij, che ruk’a’am, nik’aj chik:
o Uya’ik jun q’atoj tojonik chi rij le k’olib’al
o Uchakuxik hipotecaria rech taq jastaq
- Uq’atexik o utak’ab’axik jun kemb’i’aj rech ja k’olpwaq o nik’aj chi jastaq
- Umajik jun b’anoj chi rij jun winaq
- Utaqik uchapik xuquje’ utz’apixik jun winaq pa che’
- Ub’anik are che jun winaq kk’oji’ chi uxe’ jun taqanik rech umajik jastaq
- Umajik utojb’alil jun winaq
Uk’utik jun uch’a’ik pa jun q’axnem rech b’enam pa quiebra man jun B’anoj taj rech Utoq’ixik Pwaq.
Garante - Le winaq, chajinel o wokaj qas ka’ilow utojik taq le kunanem kab’anik.
Wokaj rech Tob’anem ruk’ Pwaq chi kech Yowab’ib’ - Jun wokaj wokom chech unitz’arisaxik le k’asaj k’o kanoq rech le garante. We wokaj ri’ kuya garantes che k’o we nik’aj taq jastaq kuk’ chech kicha’ik tz’ib’atal pa le Taqanem rech Tob’anem ruk’ Pwaq.
Ri rajawaxik kub’an le yowab’ pa kiwi’ taq le yowab’ib’ k’o kiseguro – Le rajawaxik kub’an le yowab’ pa kiwi’ taq le yowab’ib’ k’o kiseguro are ri uk’iyal che jun Yowab’ k’o useguro are qas katojow pa ub’orxa are taq k’isnaq chi ri ya’om b’e chi kech nik’aj chi yowab’ib’ xuquje’ ruk’a’am copagos, coseguros xuquje’ taq ri kaqasaxik.
Ri rajawaixik kub’an le Yowab’ chi kech taq ri yowab’ib’ maj kiseguro- Le uk’iyal che jun yowab’ are qas ka’ilow utojik are taq kkoj apachike chech taq le uqasaxik rajilal man ruk’ ta seguro.
Urox tojonelab’ - Jun wokaj jalan wi rech le yowab’ (nab’e tz’aqatil) o ya’ol kunanem (ukab’ tz’aqatil) k’o chi upam le utojik taq pataninem rech utzwachil.
Subasegurado - Are jun winaq che k’o useguro, xa k’ut le tojonik chi ronojel rajawaxik kub’ano man ch’uqutal ta rumal le cholchak rech taq ri pataninem ya’om chech. Le k’amb’ejab’al tzij ruk’a’am, chi’l nik’aj chik: kunab’al kojom rumal Medicare, taq echeb’alil opaninaq, nik’aj chi jastaq rech yowajem, nik’aj chik.
Maj Seguro - Yowab’ib’ che maj kiseguro.
TAQANEM
Are kitaqanik taq le wokaj rech Utzwachil kech Winaq rech UVA kkiya uwujil tojonik chi kech le garantes xuquje’ urox tojonelab’ kkoj wi, qas are’ xuquje’ qas suk’ ruk’ taq le taqanik xuquje’ taqanem kkojik.
Q’alajisanem Cholajim
Le garantes utz kkita jun wuj q’alajisab’al rech pwaq cholajim chech ri uq’alajisab’al pwaq pa apachike q’ij
xuquje’ man katoj taj.
Uch’o’jixik
Apachike garante kkowinik kuch’o’jij jun jastaq o kutoq’ij pa le uya’ik uwujil tojonik. Le garantes kkekowinik kkimajij uch’o’jixik ruk’ utz’ib’axik jun wuj o pa ch’aweb’al ruk’ jun k’amal b’e rech pataninem chech le winaq. We jun garante kuta jun wuj chi rij ri tojonem, ri ajchakib’ kkikoj kichuq’ab’ chech uya’ik le wuj ta’om rumal le garante chi upam jun uq’ijol rech oxib’ q’ij rech chakunem.
Uq’ijol Uya’ik Uwujil Tojonem
Le uq’ijol rech uya’ik uwujil tojonem chi kech taq le wokaj rech Utzwachil kumajij pa le nab’e rajilab’alil q’ij rech le kemb’i’aj xuquje’ kk’isik are taq k’isnaq chi 120 q’ij rech ri’ le rajilab’alil q’ij. Pa le uq’ijol rech uya’ik uwujil tojonik, le garantes kekowinik kech’ab’exik pa ch’aweb’al, taq tz’ib’wuj. Utz kach’ab’ex apan le garante pa le uq’ijol rech uya’ik uwujil tojonik. Chanim ri’ kaya taq le ramaj rech taq le q’alajisanem xuquje’ taq tz’ib’wuj:
- Kataq jun q’alajisanem chech le garante we ka’ilik che le garante k’o kan uk’as
- Kataq jun tz’ib’wuj rech uterne’xik 30 q’ij are taq ya’om chi le q’alajisab’a le kemb’i’aj ruk’ uya’ik ub’ixik chech le garante che le ukemb’i’aj k’isnaq chi uq’ijol
- Kataq jun ukab’ tz’ib’wuj pa taq le 30 q’ij are taq taqom chi le nab’e tz’ib’wuj ruk’ uya’ik ub’ixik chech le garante che le ukemb’i’aj k’o chi pa moro
- Kataq jun urox xuquje’ uk’isb’al tz’ib’wuj pa 30 q’ij are taq taqom chi le ukab’ tz’ib’wuj ruk’ uya’ik ub’ixik chech le garante che le ukemb’i’aj sib’alaj nim chi le mora chech, xuquje’ che le kemb’i’aj wene kaya chech jun wokaj ketoq’in pwaq
- Pa le q’ij 120 rech le uq’ijol uya’ik uwujil tojonik, kaya ukemb’i’aj jun garante pa jun wokaj rech utoq’ixik pwaq
Chi kijujunal taq le kemb’i’aj xuquje’ tz’ib’wuj kojom pa le q’ij rech uya’ik uwujil tojonik ruk’a’am taq usaqil tzij chi rij taq le ub’anik tojonik, jalajoj uta’ik tojonik, wokk’olib’al web’ rech k’olem pa le ja k’olpwaq xuquje’ jun rajilab’alil ajch’ab’en chi kech winaq.
RI KAB’ANIK
Uya’ik uwujil tojonik Maj Aval chech
1. Uriqik Q’alajisanem rech Uqajb’al: Le wokaj kech winaq rech Utzwachil kkikoj kichuq’ab’ chech uriqik usaqil tzij chi kij taq le Yowab’ib’ chi rij le kiseguro rech utzwachil pa tukelal xuquje’ kkowinik kutoj chi ronojel o juperaj le pataninem ya’om rumal le Ja kunanib’al-Hospital chech le Yowab’.
2. Uya’ik uwujil Tojonem chi kech Urox Tojonelab’: Le wokaj kech winaq rech Utzwachil kakitern’'j ronojel taq le k’asaj b’anom kumal taq le urox tojonelab’, chi’l, nik’aj chik, tojonelab’ e chokotalik xuquje’ man chokotal taj, tojonelab’ rech taq indemnizaciones, rech seguros che are ke’ilow taq le winaq xuquje’ kech ch’ich’ che kakiya pataninem chech le yowab’ xuquje’ taq le tojonelab’ rech taq le kemwach kech ajpopab’ che wene ketoj rumal ukunaxik jun Yowab’. Xuquje’, le wokaj rech Utzwachil kech winaq kkiya uwujil tojonik chi kech le urox tojonelab’ kojom are tzij le usaqil tzij ya’o o k’ab’ejam rumal le Yowab’ o le k’utunsanel.
Uya’ik uwujil tojonem rech le Garante
Kakoj k’i taq uq’alajisanem pwaq chi’l taq tz’ib’wuj chech uya’ik ub’ixik chech le garante rech le k’asaj k’o kanoq rech jun kemb’i’aj. Chi kijujunal taq le q’alajisab’al pwaq chi’l tz’ib’wuj ruk’a’am usaqil tzij chi rij taq le ub’anik tojonem, tob’anem ruk’ pwaq xuquje’ jun rajilab’alil ch’aweb’al chech ub’anik taq k’otow chi’aj.
1. Uya’ik uwujil tojonik chi kech Yowab’ib’ k’o Kiseguros: Le wokaj kech winaq rech Utzwachil kkiya uwujil tojonik chech le garante le etwechim rumal le Uya’ik uq’alajisaxik rech Pataninem (EOB) o are tzij le kub’ij o kuchomaj rij le uwokob’al taq pataninem chi uxe’ taqanik kech tojonelab’.
2. Uya’ik uwujil tojonem chi kech Yowab’ib’ maj Kiseguro: Le e wokaj kech winaq rech Utzwachil kkiya uwujil tojonik chech le fiador ronojel ri k’asaj man chi’l ta le uqasaxik rajilal kojom chi kech ri maj kiseguros.
B’anoj rech Utoq’ixik pwaq
1. B’anoj chi Ronojel rech Utoq’ixik pwaq: K’o chi uxe’ uq’ab’ we taqanik, le wokaj kech winaq rech Utzwachil kekowinik kkikoj kichuq’ab’ chech le utoq’ixik le tojonem chi kech taq le garantes. Le chak kab’anik utz kaya taq q’alajisanem/tz’ib’wuj kech taq le garantes, sik’inem pa ch’aweb’al xuquje’ taq usaqil tzij chi rij kikemb’i’aj ri kiyujum kib’ pa taq le k’ayinem, pacha’, nik’aj chik, ya’onelab’ mojo’qa chech utoq’ixik le tojonem, nab’ejisam xuquje’ k’asam man kkowinb’ex ta chi utoq’ixik.
2. Taq Nik’aj chi B’anoj rech Umulixik: Le wokaj rech Utzwachil kech winaq xuquje’ taq le Wokaj rech Utoq’ixik pwaq kiyujum kib’ kekowinik kkib’an jun ECA pacha’ jun q’alajisanem rech taq k’aywokaj kkiya qajomal pwaq e k’o chi uxe’ taq le Taqanik Suk’ rech Utoq’ixik K’asaj. Le uya’ik uch’a’ik rech jun garante chi uwach ub’antajik jun qajomal rumal karaj na ri tojonem rech ri k’asaj man kab’an ta na k’a pa 60 q’ij are taq k’isnaq chi le uq’ijol rech uya’ik uwujil tojonik. Le garante kaya ub’ixik chech ruk’ 30 q’ij mojo’qa chech le k’utunsanem rech taq le q’alajisanem rech le ub’antajik qajanem rumal le uyujum rib’ pa le Wokaj rech Utoq’ixik pwaq. Xuquje’ taq le wokaj kech winaq rech Utzwachil xuquje’ taq le Uwokaj rech Utoq’ixik pwaq kiyujum kib’ kekowinik kkimajij jun ECA chi kiwach taq le garantes che man rajawaxik taj kib’anom chuq’ab’ chech rilik we kaya tob’anem chi kech ruk’ pwaq.
3. Man chi’l ta le EGA Pa le Q’axnem rech Tz’onoj rech Tob’anem ruk’ Pwaq: Le wokaj kech winaq rech Utzwachil xuquje’ le (taq) Kiyujum kib’ (taq) rech le K’aywokaj (taq) rech utoq’ixik pwaq man kkitzukuj ta jun ECA rech jun garante che rilom jun tz’onoj rech Tob’anem ruk’ Pwaq. We ka’ilitajik che le garante kaya chech le tob’anem ruk’ pwaq tz’aqat xuquje’ le garante ub’anom jun tojonem, le wokaj kech winaq rech Utzwachil kkitzalij apachike pwaq kik’amom q’axnaq chech $5.00 rech le garante pa jun uq’ijol rech ucha’ik le garante. We le garante ya’om b’e chech are che kaya tob’anem chech ruk’ pwaq xa k’o uq’ijol, le wokaj kech winaq rech Utzwachil kkitzalij apachike rajilal pwaq che kaq’ax chech le tojb’alil che kab’ix chech che are qas le garante katojowik. Le wokaj kech winaq rech Utzwachil man kutzalij ta chech le garante pwaq man kaq’ax ta chech $5.00.
- Cholchak rech Tojonik:
a. Yowab’ib’ e Chatalik: Le wokaj kech winaq rech Utzwachil xuquje’ apachike K’aywokaj rech Utoq’ixik k’asaj che ktajin kechakun pa ab’i’ kakiya chi kech taq le garantes le ucha’ik che uk’amuik uq’ab’ jun tojonem kab’anik. Le k’amuq’ab’ chak rech tojonem kuya b’e chech le garante kutoj jun utojik k’asaj pa jun uq’ijol ya’om.
- Taqanem rech le cholchak rech tojonem:
- Ronojel taq le cholchak rech tojonem jamal uwach chech ral pwaq
- Ronojel taq le tojonem chi ik’ kab’anik are tzij ri chomatal pa junamam chi kixo’l taq le wokaj kech winaq rech Utzwachil chi’l le garante
- Keye’xik che le usowr k’asaj katoj chi ronojel pa jun uq’ijol chomatalik
c. Uq’alajisaxik Moroso le Cholchak rech Taq tojonik: Jun cholchak rech tojonem utz kab’ix chech che moroso are taq le garante man kub’an ta le tojonem b’im chech. We kak’ulmataj wa’, le garante kaya ub’ixik chech chi rij le morosidad. Le ub’ixikil kataq pa taqoqxa’n pa le uk’isb’al taqoqxa’n eta’matalik rech le garante. Are taq le cholchak rech tojonem ya’om ub’ixik che moroso chik, le wokaj kech winaq rech Utzwachil o le Wokaj rech Utoq’ixik pwaq kekowinik kkimajij taq b’anoj chech utoq’ixik ri pwaq ruk’ we taqanik ri’.
- Taq wokaj rech utoq’ixik Pwaq: Le wokaj kech winaq rech Utzwachil kekowinik kkitaq b’i ri kemb’i’aj rech garantes pa jun Wokaj rech Utoq’ixik pwaq, chi uxe’ we nik’aj taq taqanik ri’:
a. Le Wokaj rech Utoq’ixik pwaq rajawaxik k’o jun k’amuq’ab chak kuk’ chi uwach jun wuj kuk’ taq le wokaj kech winaq rech Utzwachil.
- Le k’amuq’ab’ chak tz’ib’atal chi uwach jun wuj ruk’ le Wokaj rech Utoq’ixik pwaq ruk’a’am le tz’ib’ che kajawataj utob’anik le Wokaj rech Utoq’ixik pwaq pa le Opanem, Achik’ik, ub’antajik qas k’o uch’ob’olik, le taqanem rech le Taqanem rech Tob’anem ruk’ Pwaq xuquje’ we Taqanem rech Uya’ik uwujil tojonik xuquje’ Utoq’ixik pwaq kumal taq le wokaj rech Utzwachil kech winaq.
- Le Wokaj rech Utoq’ixik pwaq kkichomaj uya’ik ub’ixik chech le garante 30 q’ij mojoqa kamajix apachike ECA. Este aviso incluirá una copia del resumen en página simple de la política de asistencia financiera.
- Le wokaj kech winaq kk’oji’ uwujil le k’asaj k’uk’ (are kel kub’ij wa’, le k’asaj man "kak’ayix taj" chech le Wokaj rech Utoq’ixik pwaq).
- Le Wokaj rech Utoq’ixik pwaq rajawaxik k’o taq q’axnem kuk’ chech kilik taq le garantes che utz kecha chech Tob’anem ruk’ Pwaq. Le Wokaj rech Utoq’ixik pwaq rajawaxik kkiya ub’ixik chech umajik uwach le Wokaj rech Tob’anem ruk’ Pwaq xuquje’ kataq b’i chi kech taq le garantes che kakita Tob’anem ruk’ Pwaq pa taq le wokaj rech Utzwachil kech winaq pa ch’aweb’al o pa le wokk’olib’al web’: https://uvahealth.com/services/billing -elegibilidad de seguro / asistencia financiera. Le Wokaj rech Utoq’ixik pwaq maj tojonem kuta chi kech taq le garante che kik’utunsam jun tz’onoj rech Tob’anem ruk’ Pwaq.
f. Man kataq ta usowr chech jun Wokaj rech Utoq’ixik pwaq we man q’axnaq ta ruk’ 120 q’ij are taq le wokaj kech winaq rech Utzwachil xkitaq le nab’e uwujil tojonik chech le garante rech le kemb’i’aj, ruk’ we taqom pa taqoqxa’nib’al xuquje’ kojom chuq’ab’ chech uriqik jun achochib’al k’ak’arisam.
g. Man kataq ta sowr pa jun Wokaj rech Utoq’ixik pwaq we le garante ktajin kuchomaj rij jun cholchak rech tojonem o jun cholchak che man qajnaq ta pa mora.