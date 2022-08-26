Billing & Collections Policy, Farsi (Iran) سیاست صورتحساب و وصول

:

صدور صورت‌حساب و وصول‌ها

تاریخ:

26 اوت 2022

به‌روزرسانی‌شده در

1 مارس 2023

دسته:

خدمات مالی بیمار

تأییدشده از سوی: هیئت مدیره UVACH Inc.‎

هدف

هدف از این سیاست ارائه اطلاعاتی راجع‌به رویه‌های صدور صورت‌حساب و وصول برای UVA Community Health‏ (UVACH) است که شامل UVA Health Culpeper Medical Center‏ (CPMC)،‏ UVA Health Haymarket Medical Center‏ (HAMC)،‏ UVA Health Prince William Medical Center‏ (PWMC)،‏ UVACH Medical Group و UVA Health Cancer Center Gainesville است. (که از این پس با عنوان «نهادهای Community Health» به آنها اشاره می‌شود)

محدوده

این سیاست برای همه نهادهای Community Health اعمال می‌شود. هر سازمان وصول که از طرف نهادهای Community Health فعالیت می‌کند به شیوه‌های وصول مندرج در زیر پایبند خواهد بود و از آن حمایت خواهد کرد. این سیاست برای پزشکان یا سایر ارائه‌دهندگان خدمات پزشکی - شامل، اما نه محدود به پزشکان بخش اورژانس، متخصصین بیهوشی، متخصصین رادیولوژی، پزشکان متخصص بیمارستان و متخصصین آسیب‌شناسی که تحت استخدام Community Health Medical Group نیستند، اعمال نمی‌شود؛ مگر اینکه خلاف آن قید شده باشد.

تعاریف

مبالغ معمول صورت‌حساب (AGB) - «مبالغ معمول صورت‌حساب» به‌معنای مبالغی است که معمولاً از بیماران بابت خدمات اورژانسی و پزشکی ضروری که تحت پوشش بیمه هستند دریافت می‌شود. هزینه‌های بیماران واجد شرایط دریافت کمک مالی برای چنین خدماتی نباید بیشتر از «مبالغ معمول صورت‌حساب» (AGB) شود. این هزینه‌ها بر اساس میانگین مبالغ مجاز از Medicare و پرداخت‌کنندگان تجاری برای مراقبت‌های اورژانسی و سایر مراقبت‌های پزشکی ضروری هستند. این مبالغ مجاز هم شامل مبلغی است که بیمه‌گر پرداخت می‌کند و هم مبلغی که، در صورت وجود، خود شخص مسئول پرداخت آن است. «مبالغ معمول صورت‌حساب» CPMC،‏ PWMC و HAMC با استفاده از روش «مراجعه به گذشته» مطابق ‎26 CFR §1.501(r)‎ محاسبه می‌شوند.

مطالبات مشکوک‌الوصول - به مطالباتی گفته می‌شود که تحت عنوان وصول‌ناپذیر از «مطالبات حساب‌ها» حذف شده‌اند،

اما همچنان به‌عنوان بدهی مانده معوق محسوب می‌شوند.

سازمان وصول - «سازمان وصول» به نهادی گفته می‌شود که مشغول پیگیری یا وصول پرداخت از ضامن‌ها است.

دوره واجد شرایط بودن - دوره زمانی که در آن به ضامن کمک مالی اعطا می‌شود.

اقدام فوق‌العاده برای وصول (ECA) - هر یک از موارد زیر «اقدام فوق‌العاده برای وصول» است:

فروش بدهی فردی به یک طرف دیگر، مشروط به برخی استثنائات

ارائه گزارش در مورد سابقه نامطلوب اعتباری به سازمان‌های گزارش‌دهی اعتباری یا ادارات اعتباری

به تعویق انداختن، محروم کردن یا ملزم ساختن به پرداخت، قبل از ارائه مراقبت‌های پزشکی ضروری به‌دلیل عدم پرداخت برای مراقبت‌های ارائه‌شده قبلی

اقداماتی که نیاز به طی فرایند قانونی دارند؛ شامل، اما نه محدود به: اعمال حق تصرف اموال برای وصول بدهی ضبط وثیقه در اموال غیرمنقول توقیف یا مصادره حساب بانکی یا اموال شخصی دیگر اقامه دعوی مدنی علیه فرد فراهم کردن موجبات دستگیری فرد فراهم کردن موجبات صدور حکم جلب فرد توقیف حقوق فرد توسط کارفرما



ارائه درخواست دعوی ورشکستگی «اقدام فوضامن ق‌العاده برای وصول» محسوب نمی‌شود.

ضامن - بیمار، مراقب یا نهادی که مسئول پرداخت صورت‌حساب مراقبت‌های سلامت است.

برنامه کمک مالی بیمار (Financial Assistance Program) - برنامه‌ای که هدف از آن کاهش بدهی‌های معوقه ضامن است. این برنامه برای ضامن‌هایی ارائه می‌شود که معیارهای واجد شرایط بودن مشروح در «سیاست کمک مالی» ما را دارند.

«مسئولیت بیمار» برای بیماران بیمه‌شده - «مسئولیت بیمار» برای بیماران بیمه‌شده مبلغی است که پس از مشخص شدن مبلغ مزایای بیمار از سوی پوشش‌دهنده بیمه شخص ثالث، «بیمار» بیمه‌شده موظف به پرداخت آن است و شامل پرداخت‌های مشترک، بیمه‌های مشترک و کاستنی‌ها (سهم بیمه‌گذار) است.

«مسئولیت بیمار» برای بیماران فاقد بیمه - مبلغی است که پس از اعمال همه تخیف‌های مخصوص افراد فاقد بیمه، بیمار موظف به پرداخت آن است.

پرداخت‌کننده شخص ثالث - سازمانی غیر از بیمار (شخص اول) یا ارائه‌دهنده مراقبت‌های سلامت (شخص دوم) که در امور مالی خدمات سلامت شخصی دخیل است.

دارای بیمه ناقص - شخصی که پوشش بیمه دارد، اما مطابق با طرح مزایای او، صورت‌حساب کل هزینه‌ها برای خدمات فاقد پوشش از او خواسته می‌شود. مثال‌هایی از آن شامل اما نه محدود به موارد زیر است: داروهای خودسرانه Medicare، رسیدن مزایا به سقف مجاز، طرح‌های الحاقی مربوط به زایمان و غیره.

فاقد - بیمارانی که بیمه ندارند.

سیاست

این سیاست نهادهای UVA Community Health است که صورت‌حساب را به‌طور دقیق، به‌موقع و مطابق با قوانین و مقررات قابل‌اجرا به ضامن‌ها و پرداخت‌کنندگان شخص ثالث مربوطه ارسال کند.

صورت‌وضعیت ردیف‌بندی‌شده

ضامن‌ها هر زمان که بخواهند می‌توانند صورت‌وضعیت ردیف‌بندی‌شده را به‌صورت رایگان برای حساب خود درخواست کنند

اعتراضات

هر ضامن می‌تواند نسبت به موردی یا هزینه‌ای در صورت‌حساب خود اعتراض کند. ضامن‌ها می‌توانند اعتراض خود را به‌صورت مکتوب یا تلفنی نزد نماینده خدمات مشتریان مطرح کنند. اگر ضامنی درخواست مستندات راجع‌به صورت‌حساب خود کند، کارکنان اقدامات معقول را انجام خواهد داد تا مستندات درخواست‌شده را ظرف سه روز کاری به ضامن ارائه کنند.

دوره صورت‌حساب

دوره صورت‌حساب برای نهادهای Community Health از تاریخ اولین صورت‌وضعیت شروع می‌شود و 120 روز پس از این تاریخ به پایان می‌رسد. در طول دوره صورت‌حساب، ممکن است ضامن‌ها تماس تلفنی، صورت‌وضعیت و نامه دریافت کنند. ممکن است در طول دوره صورت‌حساب با ضامن تماس گرفته شود. زمان‌بندی ارسال صورت‌وضعیت‌ها و نامه‌ها به شرح زیر است:

صورت‌وضعیت زمانی به ضامن ارسال می‌شود که بدهکار بودن ضامن مشخص شود

30 روز پس از تاریخ مندرج در صورت‌‌وضعیت یک نامه پیگیری به ضامن ارسال می‌شود که به او اطلاع می‌دهد موعد پرداخت بدهی حساب او گذشته است

نامه دوم 30 روز پس از نامه اول ارسال می‌شود که به ضامن اطلاع می‌دهد حساب او خاطی در پرداخت معوقات است

نامه سوم و پایانی 30 روز پس از نامه دوم ارسال می‌شود که به ضامن اطلاع می‌دهد حساب او خاطی جدی در پرداخت معوقات است و ممکن است وصول مطالبات حساب او به یک سازمان وصول محول شود

در روز 120 دوره صورت‌حساب، حساب ضامن به سازمان وصول محول می‌شود

هر صورت‌حساب و نامه‌ای که در دوره صورت‌حساب ما استفاده می‌شود حاوی اطلاعاتی در مورد روش‌های پرداخت، گزینه‌های پرداخت، وب‌سایت کمک مالی و شماره تماس خدمات مشتریان است.

رویه

صورت‌حساب غیرضامن

به‌دست آوردن اطلاعات پوشش بیمه: «نهادهای Community Health» باید اقدامات معقولی انجام دهند تا از «بیماران» اطلاعات بگیرند که آیا بیمه سلامت دولتی یا خصوصی آنها می‌تواند به‌طور کامل یا بخشی از هزینه‌های خدمات ارائه‌شده از سوی «بیمارستان» به «بیمار» را پوشش دهد. ارائه صورت‌حساب به پرداخت‌کنندگان شخص ثالث: «نهادهای Community Health» باید با جدیت پیگیر دریافت تمامی مبالغ معوقه از پرداخت‌کنندگان شخص ثالث باشند، شامل اما نه محدود به پرداخت‌کنندگان تحت قرارداد و خارج از قرارداد، پرداخت‌کنندگان غرامت، بیمه‌گران بیمه مسئولیت و بیمه خودرو که پوشش بیمه مستقیم را به بیمار ارائه می‌دهند و پرداخت‌کنندگان برنامه دولتی که ممکن است از نظر مالی مسئول مراقبت از بیمار باشند. به‌علاوه، نهادهای Community Health صورت‌حساب‌ها را براساس اطلاعات ارائه‌شده یا تأییدشده از سوی بیمار یا نماینده‌اش به‌موقع برای همه پرداخت‌کنندگان شخص ثالث مربوطه ارسال خواهند کرد.

صورت‌حساب ضامن

با یک صورت‌وضعیت و چند نوبت ارسال نامه به ضامن اطلاع داده می‌شود که موعد پرداخت بدهی حساب گذشته است. هر صورت‌وضعیت و نامه حاوی اطلاعاتی راجع‌به روش‌های پرداخت، کمک مالی و شماره تماس برای پاسخ دادن به پرسش‌ها است.