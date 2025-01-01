计费和收款政策 Billing & Collections Policy, Chinese

标题：

开具账单和催收

日期：

2022 年 8 月 26 日

2023 年 3 月 1 日更新

类别：

患者经济服务

批准者：UVACH Inc. 委员会

目的

本政策旨在说明 UVA Community Health (UVACH) 的开具账单和催收规范，UVACH 包括 UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC)、UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC)、UVA Health Prince William Medical Center (PWMC)、UVACH Medical Group 和 UVA Health Cancer Center Gainesville（以下简称为“Community Health 实体”）。

范围

本政策适用于所有 Community Health 实体。任何代表 Community Health 实体开展工作的催收机构均将遵守并支持下文概述的催收规范。除非另有规定，否则本政策不适用于非 Community Health Medical Group 聘用的医生或其他医疗服务提供者，包括但不限于急诊室医生、麻醉师、放射科医生、住院医师和病理学医生。

定义

一般收费金额 (AGB) – 一般收费金额是指向拥有急诊和医疗所需服务保险的患者收取的一般费用。向有资格获得经济援助的患者收取的费用不得超过此类服务的一般收费金额（以下简称为“AGB”）。AGB 根据 Medicare 和商业支付机构允许的平均急诊和其他医疗所需护理金额计算。允许的金额包括保险公司将支付的金额，以及个人负责支付的金额（如有）。CPMC、PWMC 和 HAMC 的 AGB 采用《联邦法规汇编》(CFR) 第 26 编第 1.501(r) 节规定的回溯法计算。

坏账 – 将应收账款作为无法收回的账款勾销，但其仍被视为欠款。

催收机构 – 催收机构是指受雇向担保人追讨或收取款项的实体。

合格期 – 担保人获得资助的期限。

特别催收行动 (ECA) – 特别催收行动指以下任何一种情况：

将个人债务出售给另一方，但有例外情况

向信用报告机构或信用局作出不利报告

在提供医疗所需的护理之前，因之前提供的护理未获得付款而推迟、拒绝或要求付款

需要采取法律程序的行动，包括但不限于： 财产留置权 取消不动产赎回权 扣押或查封银行账户或其他个人财产 对个人提起民事诉讼 逮捕相关个人 对相关个人实施人身扣押令 扣押相关个人的工资



在破产程序中提出索赔不属于特别催收行动。

担保人 – 负责支付医疗账单的患者、护理人或实体。

患者经济援助计划 – 旨在减少担保人欠款余额的计划。该计划适用于符合我们的“经济援助政策”所述资格标准的担保人。

受保患者的患者责任 – 受保患者的患者责任是指：患者的第三方保险确定患者的赔付金额后，受保患者自付的金额，包括共付额、共保额和免赔额。

未投保患者的患者责任 – 应用任何未投保折扣后，患者负责支付的金额。

第三方付款人 – 除患者（第一方）或医疗服务提供者（第二方）之外的参与个人医疗服务出资的组织。

保额不足 – 拥有保险，但根据其福利计划被收取未承保服务总费用的个人。示例包括但不限于：Medicare 自费药品、已达到的最高赔付额、孕产附加条款保险等。

未投保 – 没有保险的患者。

政策

UVA Community Health 各机构的政策规定，应准确及时地向担保人和适用的第三方付款人收取费用，并遵守适用的法律法规。

明细表

担保人可随时免费索要其账户的明细单。

争议

任何担保人均可对账单上的项目或费用提出异议。担保人可通过书面形式或电话向客户服务代表提出争议。如果担保人要求提供关于其账单的文件，工作人员将尽合理努力，在三个工作日内向该担保人提供所要求的文件。

账单周期

Community Health 实体的账单周期从第一份对账单所注日期开始，120 天后结束。在账单周期内，担保人可能会收到电话、对账单和信件。担保人在整个账单周期内都可能接到电话。发送对账单和信件的时间表如下：

确定担保人有欠款时，将向担保人发送对账单

在账单所注日期 30 天后发出后续信件，通知担保人账户已逾期

第一封信发出 30 天后发出第二封信，通知担保人账户欠账

第二封信发出 30 天后发出第三封信，也是最后一封信，通知担保人其账户严重拖欠，其账户可能会被移交给催收机构

账单周期的第 120 天，担保人的账户将交由收账机构处理

我们账单周期内使用的每份对账单和信件都包含有关付款方式、付款方案、经济援助网站和客户服务联系电话的信息。

程序

为非担保人开具账单

获取承保信息：Community Health 实体应做出合理努力，询问患者其私人或公共医疗保险是否可以全部或部分承保医院向其提供的服务。 为第三方付款人开具账单：Community Health 实体应尽力追讨第三方付款人的所有欠款，包括但不限于：签约和非签约付款人、赔偿付款人、直接为患者提供保险的责任险和汽车保险公司，以及可能对患者的治疗负有经济责任的政府计划付款方。此外，Community Health 将根据患者或其代表及时提供或核对的信息，向所有适用的第三方付款人收取费用。

为担保人开具账单

我们通过对账单和一系列信件通知担保人到期应付的账户余额。每份对账单和信件都包含有关付款方式、经济援助和问题解答联系电话的信息。