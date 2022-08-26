Billing & Collections Policy, Arabic سياسة الفواتير والتحصيلات

الفوترة وعمليات التحصيل

التاريخ:

08/26/2022

تاريخ التحديث 03/01/2023

الفئة:

الخدمات المالية للمرضى

تمت الموافقة عليها من قبل: مجلس إدارة شركة UVACH Inc

الغرض

يتمثل الغرض من هذه السياسة في توفير معلومات حول ممارسات الفوترة والتحصيل لدى UVA Community Health (UVACH)، والتي تشمل مركز UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC)، ومركز UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC)، ومركز UVA Health Prince William Medical Center (PWMC)، ومجموعة UVACH Medical Group، ومركز UVA Health Cancer Center Gainesville (المشار إليها أدناه باسم "كيانات الصحة المجتمعية").

النِطَاق

تنطبق هذه السياسة على جميع كيانات صحة المجتمع. أي وكالة تحصيل تعمل نيابةً عن كيانات صحة المجتمع سوف تحترم وتدعم ممارسات التحصيل كما هو موضح أدناه. ما لم يُنص على خلاف ذلك، لا تنطبق هذه السياسة على الأطباء أو الموفرين الطبيين الآخرين، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أطباء غرف الطوارئ وأطباء التخدير وأخصائيي الأشعة وأخصائيي المستشفيات وأخصائيي علم الأمراض الذين لا يعملون لدى مجموعة Community Health Medical Group.

التعريفات

المبالغ المفوترة بشكل عام (AGB) -المبالغ المفوترة بشكل عام تعني المبالغ التي يتم تحميلها بشكل عام على المرضى مقابل خدمات الطوارئ والخدمات الطبية الضرورية والذين لديهم تأمين يغطي هذه الخدمات. يجب أن تقتصر الرسوم المفروضة على المرضى المؤهلين للحصول على المساعدة المالية على ما لا يزيد عن المبالغ المفوترة بصفة عامة ("AGB") مقابل هذه الخدمات. تعتمد هذه الرسوم على متوسط المبالغ المسموح بها من Medicare والجهات الدافعة التجارية في حالات الطوارئ وغيرها من الرعاية الطبية الضرورية. تشمل المبالغ المسموح بها كلاً من المبلغ الذي ستدفعه شركة التأمين والمبلغ، إن وجد، والذي يكون الفرد مسؤولاً شخصيًا عن دفعه. يتم حساب المبالغ المفوترة بصفة عامة (AGB) لدى CPMC وPWMC وHAMC باستخدام طريقة النظر إلى الخلف وفقًا للقسم 26 من قانون اللوائح الفيدرالية (CFR) البند رقم 1.501(r).

الديون المعدومة - يتم شطبها من الحسابات المدينة باعتبارها غير قابلة للتحصيل ولكنها لا تزال تعتبر رصيدًا مستحقًا.

وكالة التحصيل - وكالة التحصيل عبارة عن أي كيان يعمل على متابعة أو تحصيل المدفوعات من الجهات الضامنة.

فترة الأهلية – الفترة الزمنية التي تحصل فيها الجهة الضامنة على المساعدة المالية.

إجراء التحصيل الاستثنائي (ECA) - إجراء التحصيل الاستثنائي هو أي مما يلي:

بيع دين الفرد لطرف آخر، مع مراعاة بعض الاستثناءات

البلاغات السلبية إلى وكالات تقارير الائتمان أو مكاتب الائتمان

تأجيل أو رفض أو طلب الدفع قبل تقديم الرعاية الطبية اللازمة بسبب عدم الدفع مقابل الرعاية المقدمة مسبقًا

الإجراءات التي تتطلب عمليات قانونية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الحجز على الممتلكات فرض حبس الرهن على العقارات الحجز على حساب مصرفي أو أي ممتلكات شخصية أخرى أو مصادرته / مصادرتها رفع دعوى مدنية ضد فرد التسبب في اعتقال أحد الأشخاص جعل الفرد خاضعًا لأمر الحجز الشخصي الحجز على أجور الفرد



إن تقديم مطالبة في إجراءات الإفلاس لا يعد إجراء تحصيل استثنائي. الجهة المضمنة – المريض أو مقدم الرعاية أو الكيان المسؤول عن دفع فاتورة الرعاية الصحية.

برنامج المساعدة المالية للمرضى - برنامج مصمم لتقليل الرصيد المستحق على الجهة الضامنة. يتم تقديم هذا البرنامج إلى الجهات الضامنة التي تستوفي معايير الأهلية الموضحة في سياسة المساعدة المالية الخاصة بنا.

مسؤولية المريض عن المرضى المؤمن عليهم - مسؤولية المريض عن المرضى المؤمن عليهم هي المبلغ الذي يكون المريض المؤمن عليه مسؤولاً عن دفعه من جيبه بعد أن تحدد تغطية الجهة الخارجية للمريض مبلغ امتيازات المريض وتشمل المدفوعات المشتركة ومدفوعات التأمين المشتركة والمبالغ القابلة للخصم.

مسؤولية المريض تجاه المرضى غير المؤمن عليهم - المبلغ الذي يكون المريض مسؤولاً عن دفعه بعد تطبيق أي خصومات بدون تأمين.

الجهة الخارجية الدافعة - منظمة بخلاف المريض (الطرف الأول) أو موفر الرعاية الصحية (الطرف الثاني) تشارك في تمويل الخدمات الصحية الشخصية.

غير مؤمن عليه بالشكل الكافي - فرد لديه تأمين ولكن تتم محاسبته على إجمالي الرسوم مقابل الخدمات غير المغطاة وفقًا لخطة الامتيازات الخاصة به. تشمل الأمثلة على سبيل المثال لا الحصر: أدوية Medicare ذاتية الإدارة، والحد الأقصى من الفوائد التي يتم الوصول إليها، وتعديلات الأمومة، وما إلى ذلك.

غير المؤمن عليهم - المرضى الذين ليس لديهم تأمين.

السياسة

تتمثل سياسة كيانات صحة المجتمع في UVA في إصدار فواتير للجهات الضامنة والجهات الدافعة الخارجية بدقة وفي الوقت المناسب وبشكل متسق مع القوانين واللوائح المعمول بها.

كشف الحساب المفصل

يجوز للجهات الضامنة طلب كشف حساب مفصل لحسابهم في أي وقت مجانًا.

النزاعات

يجوز لأي جهة ضامنة الاعتراض على عنصر أو رسوم مفروضة في الفاتورة الصادرة لها. يجوز للجهات الضامنة رفع النزاع كتابيًا أو عبر الهاتف مع ممثل خدمة العملاء. إذا طلبت الجهة الضامنة وثائق تتعلق بفاتورتها، فسوف يبذل الموظفون جهودًا معقولة لتقديم الوثائق المطلوبة إلى الجهة الضامنة في غضون ثلاثة أيام عمل.

دورة الفوترة

تبدأ دورة الفوترة للكيانات الصحية المجتمعية من تاريخ أول كشف حساب وتنتهي بعد 120 يومًا من ذلك التاريخ. خلال دورة الفوترة، قد تتلقى الجهات الضامنة مكالمات وكشوف حسابات وخطابات. يمكن إجراء المكالمات إلى الجهة الضامنة طوال دورة الفوترة. فيما يلي جدول كشوف الحساب والخطابات:



