Chính sách thanh toán và thu nợ Billing & Collections Policy, Vietnamese

Tiêu đề:

Xuất hóa đơn và Thu hồi nợ

Ngày:

08/26/2022

Đã cập nhật 03/01/2023

Danh mục:

Dịch vụ Tài chính của Bệnh nhân

Được phê duyệt bởi: Hội đồng UVACH Inc.

MỤC ĐÍCH

Mục đích của chính sách này là để cung cấp thông tin về phương pháp xuất hóa đơn và thu hồi nợ cho UVA Community Health (UVACH), bao gồm UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC), UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC), UVA Health Prince William Medical Center (PWMC), UVACH Medical Group, and UVA Health Cancer Center Gainesville. (sau đây gọi là "các tổ chức Community Health")

PHẠM VI

Chính sách này áp dụng cho tất cả các tổ chức Community Health. Bất kỳ cơ quan thu hồi nợ nào làm việc thay mặt cho các tổ chức Community Health cũng sẽ tôn trọng và ủng hộ các phương pháp thu hồi nợ được nêu bên dưới. Trừ khi có quy định cụ thể khác, chính sách này không áp dụng cho các bác sĩ hoặc các nhà cung cấp dịch vụ y tế khác, bao gồm nhưng không bị giới hạn ở bác sĩ phòng cấp cứu, chuyên gia gây mê, chuyên gia chụp X-quang, bác sĩ tại bệnh viện và chuyên gia bệnh học không được Community Health Medical Group tuyển dụng.

ĐỊNH NGHĨA

Số tiền Thường Được Xuất Hóa đơn (AGB, Amounts Generally Billed) – Số tiền Thường Được Xuất Hóa đơn có nghĩa là số tiền thường được tính phí cho bệnh nhân cho các dịch vụ khẩn cấp và cần thiết về mặt y tế mà có bảo hiểm cho các dịch vụ đó. Chi phí cho bệnh nhân đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính sẽ được giới hạn không vượt quá số tiền thường được xuất hóa đơn ("AGB") đối với các dịch vụ đó. Những chi phí này được dựa trên số tiền trung bình được cho phép từ Medicare và các nhà thanh toán thương mại đối với dịch vụ chăm sóc khẩn cấp và dịch vụ chăm sóc cần thiết về mặt y tế khác. Số tiền được cho phép bao gồm cả số tiền mà nhà bảo hiểm sẽ thanh toán và số tiền, nếu có, mà bệnh nhân sẽ tự chịu trách nhiệm chi trả. CPMC, PWMC và HAMC AGB được tính bằng cách sử dụng phương pháp nhìn lại theo 26 CFR §1.501(r).

Nợ Xấu – Miễn Khoản tiền phải Thu thành khoản tiền không thể thu nhưng vẫn được coi là khoản dư nợ cần trả.

Cơ quan Thu hồi Nợ – Một Cơ quan Thu hồi nợ là bất kỳ tổ chức nào tham gia truy thu hoặc thu hồi khoản tiền từ người bảo lãnh.

Giai đoạn Đủ điều kiện – Giai đoạn thời gian mà một người bảo lãnh được hưởng hỗ trợ tài chính.

Biện pháp Thu hồi Đặc biệt (ECA, Extraordinary Collection Action) – ECA là bất kỳ hành động nào sau đây:

Bán nợ của cá nhân cho một bên khác, tùy theo một số ngoại lệ

Báo cáo sự cố cho cơ quan báo cáo tín dụng hoặc cục tín dụng

Tạm hoãn, từ chối hoặc yêu cầu khoản thanh toán trước khu cung cấp dịch vụ chăm sóc cần thiết về mặt y tế do việc không thanh toán cho dịch vụ chăm sóc được cung cấp trước đó

Các biện pháp yêu cầu quy trình pháp lý, bao gồm nhưng không bị giới hạn ở: Giữ thế chấp tài sản Thu hồi bất động sản Phong tỏa hoặc tịch thu tài khoản ngân hàng hoặc tài sản cá nhân khác Bắt đầu biện pháp dân sự với cá nhân Thực hiện bắt giữ cá nhân Khiến cá nhân phải chịu lệnh tịch biên Khấu trừ tiền lương của cá nhân



Nộp yêu cầu thực hiện thủ tục phá sản không phải là Biện pháp Thu hồi Đặc biệt.

Người bảo lãnh – Bệnh nhân, người chăm sóc hoặc tổ chức chịu trách nhiệm thanh toán hóa đơn chăm sóc y tế.

Chương trình Hỗ trợ Tài chính cho Bệnh nhân – Một chương trình được thiết kế để giảm khoản nợ mà người bảo lãnh có. Chương trình này được cung cấp cho người bảo lãnh đáp ứng các tiêu chí điều kiện hội đủ được mô tả trong Chính sách Hỗ trợ Tài chính của chúng tôi.

Trách nhiệm của Bệnh nhân đối với bệnh nhân được bảo hiểm – Trách nhiệm của Bệnh nhân đối với bệnh nhân được bảo hiểm là số tiền mà Bệnh nhân được bảo hiểm chịu trách nhiệm tự chi trả sau khi bảo hiểm bên thứ ba của bệnh nhân đã xác định số tiền quyền lợi của bệnh nhân và bao gồm các khoản đồng thanh toán, đồng bảo hiểm và khấu trừ.

Trách nhiệm của Bệnh nhân đối với bệnh nhân không được bảo hiểm – Số tiền mà bệnh nhân chịu trách nhiệm chi trả sau khi đăng ký nhận bất kỳ khoản chiết khấu không có bảo hiểm nào.

Bên Thanh toán Thứ ba – Một tổ chức không phải là bệnh nhân (bên thứ nhất) hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (bên thứ hai) liên quan đến hoạt động tài chính về các dịch vụ y tế cá nhân.

Bảo hiểm không đủ – Một cá nhân có bảo hiểm nhưng bị tính tổng chi phí cho các dịch vụ không được đài thọ theo chương trình quyền lợi của họ. Ví dụ bao gồm nhưng không bị giới hạn ở: Thuốc tự cho dùng Medicare, đã đạt mức quyền lợi tối đa, điều khoản bổ sung cho thai sản, v.v.

Không được bảo hiểm – Bệnh nhân không có bảo hiểm.

CHÍNH SÁCH

Chính sách của các tổ chức UVA Community Health xuất hóa đơn cho người bảo lãnh và các bên thanh toán thứ ba có thể áp dụng một cách chính xác, kịp thời và tuân thủ luật pháp và các quy định hiện hành.

Bảng sao kê theo danh mục

Người bảo lãnh có thể yêu cầu một bảng sao kê theo danh mục miễn phí cho tài khoản của học vào bất kỳ lúc nào.

Tranh chấp

Bất kỳ người bảo lãnh nào cũng có thể thực hiện tranh chấp một danh mục hoặc chi phí trên hóa đơn của họ. Người bảo lãnh có thể bắt đầu một vụ tranh chấp bằng văn bản hoặc qua điện thoại với người đại diện dịch vụ khách hàng. Nếu người bảo lãnh yêu cầu tài liệu về hóa đơn của họ, nhân viên sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để cung cấp tài liệu được yêu cầu cho người bảo lãnh trong vòng ba ngày làm việc.

Chu kỳ Xuất hóa đơn

Chu kỳ xuất hóa đơn cho các tổ chức Community Health bắt đầu từ ngày có bảng sao kê đầu tiên và kết thúc sau 120 ngày kể từ ngày đó. Trong chu kỳ xuất hóa đơn, người bảo lãnh có thể nhận được các cuộc gọi, bảng sao kê và thư từ. Người bảo lãnh có thể nhận được các cuộc gọi xuyên suốt chu kỳ xuất hóa đơn. Bên dưới là lịch trình gửi bảng sao kê và thư từ:

Một bảng sao kê được gửi cho người bảo lãnh khi xác định một khoản dư nợ do người bảo lãnh sở hữu.

Một lá thư giục nợ được gửi sau 30 ngày kể từ ngày trên bảng sao kê thông báo cho người bảo lãnh rằng tài khoản của họ đã quá hạn trả nợ

Một lá thư thứ hai được gửi sau 30 ngày kể từ lá thư thứ nhất thông báo cho người bảo lãnh rằng tài khoản của họ bị nợ quá hạn

Lá thư thứ ba và cuối cùng được gửi sau 30 ngày kể từ lá thư thứ hai thông báo cho người bảo lãnh rằng tài khoản của họ bị nợ quá hạn nghiêm trọng, và tài khoản có thể bị chuyển cho cơ quan thu hồi nợ

Vào ngày thứ 120 của chu kỳ xuất hóa đơn, tài khoản của người bảo lãnh sẽ được chuyển cho cơ quan thu hồi nợ.

Mỗi bảng sao kê và thư được sử dụng trong chu kỳ xuất hóa đơn của chúng tôi có chứa thông tin về phương pháp thanh toán, các tùy chọn thanh toán, trang web hỗ trợ tài chính và số điện thoại liên hệ với dịch vụ khách hàng.