مالی امداد کی پالیسی Financial Aid Policy, Urdu (Pakistan)
عنوان:
مالی امداد کی پالیسی
تاریخ:
01/21/2025
یہ اس تاریخ والے ورژن کو تبدیل کرتا ہے:
06/03/2024
زمرہ:
SYS.MIS.FAP
صفحہ 1 از 12
منظور شدہ بذریعہ:
UVACH Inc. Board
پالیسی
یہ UVA Community Health (UVACH) کی پالیسی ہے، جس میں UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC)، UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC)، UVA Health Prince William Medical Center (PWMC)، UVACH Medical Group، اور UVA Health Cancer Center Gainesville، شامل ہیں تاکہ سب کے لیے ضروری صحت کی دیکھ بھال کی خدمات تک رسائی کو یقینی بنا سکیں۔ UVACH تمام مریضوں کے ساتھ، خواہ وہ بیمہ شدہ ہوں یا غیر بیمہ شدہ ہوں، اسپتال میں داخلوں، خدمات کی فراہمی، ڈسچارج، بلنگ اور کلیکشن کے عمل کے دوران وقار، احترام اور شفقت سے پیش آتا ہے۔ یہ پالیسی مالی امداد اور ہنگامی طبی نگہداشت کی پالیسیوں، مالی امداد کے اہل افراد کے لیے چارجز کی حدود، نیز معقول بلنگ اور کلیکشن سے متعلق کوششوں کے حوالے سے ترمیم شدہ 1986 کے داخلی محصولات کوڈ کے سیکشن (r)501 کے تقاضوں کو پورا کرنے کے ارادے سے تیار کی گئی ہے اور اسی کے مطابق اس کی تشریح کی جانی چاہئے۔
دائرہ کار
اس پالیسی کا استعمال تمام UVACH شدید نگہداشت کی سہولیات کے ذریعہ کیا جانا ہے اور اس میں انتخابی طریقے شامل نہیں ہیں۔
تعریفات
عام طور پر بل کی جانے والی رقم (AGB) – عام طور پر بل کی جانے والی رقم کا مطلب عام طور پر ہنگامی اور طبی طور پر ضروری خدمات کے لیے مریضوں سے وصول کی جانے والی رقوم ہیں جن کے پاس ایسی خدمات کے لیے بیمہ ہوتا ہے۔ جو مریض مالی امداد کے اہل ہیں ان کے لیے چارجز محدود ہوں گے جو کہ اس طرح کی خدمات کے لیے عام طور پر بل کی جانے والی رقم ("AGB") سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ یہ چارجز میڈیکیئر، بی سی بی ایس اور کمرشل ادا کنندگان کی جانب سے نومبر سے اکتوبر کے 12 مہینوں کے دوران ایمرجنسی اور دیگر طبی طور پر ضروری دعووں کی اوسط اجازت پر مبنی ہیں۔ اجازت شدہ رقوم میں وہ دونوں رقمیں شامل ہیں جو بیمہ کنندہ ادا کرے گا اور وہ رقم بھی، اگر کوئی ہے، جس کا ایک فرد ذاتی طور پر ادائیگی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ حتمی حساب کتاب کا تعین ان دعووں کے مجموعی چارجز کے ذریعہ ان نرخوں کو تقسیم کرکے کیا جاتا ہے جو ادائیگی کنندگان ادا کریں گے۔ UVACH AGBs کا شمار CFR §1.501(r) 26 کے حساب سے لُک بیک کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ AGB رعایت کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ضمیمہ A دیکھیں۔
اثاثے – آپ کی ملکیت کی کل قیمت، بشمول بینک اور ریٹائرمنٹ اکاؤنٹس، گھر، کار، وغیرہ۔ مزید برآں، قابل شمار اثاثوں میں زمین کی اداشدہ قدر (بشمول کھیتی باڑی)، تفریحی گاڑیوں میں ایکویٹی، کشتیاں، دوسرا گھر وغیرہ شامل ہیں۔ مالی امداد پر غور کرنے کے فارمولے میں شامل اثاثے 50,000$ سے کم رقم کے ہوں گے۔
نا قابل وصول قرضہ – واجب الوصول کھاتے کو ناقابل جمع کے طور پر قلم زد کر دیا جاتا ہے لیکن پھر بھی اسے بقایا رقم مانا جاتا ہے۔
کاسمیٹک – سرجری جس میں بنیادی مقصد ظاہری شکل کو بہتر بنانا ہے۔
Disproportionate Share Hospital (DSH) – ایک ایسا ہسپتال جو کم آمدنی والے مریضوں کی ایک بڑی تعداد کی خدمت کرتا ہے اور غیر بیمہ شدہ مریضوں کو دیکھ بھال فراہم کرنے کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے Medicaid اور Medicare خدمات کے مراکز سے ادائیگیاں وصول کرتا ہے۔
اہل خدمات – UVACH سہولیات کی طرف سے فراہم کردہ خدمات جو اِس مالی امداد کی پالیسی کے تحت اہل ہیں، ان میں شامل ہیں:
- ہنگامی طبی خدمات جو ایک ہنگامی کمرے کی ترتیب میں فراہم کی جاتی ہیں۔
- غیر ہنگامی کمرہ ہسپتال کی ترتیب میں جان لیوا حالات کے جواب میں فراہم کی جانے والی غیر انتخابی طبی خدمات
- طبی طور پر ضروری خدمات۔
ہنگامی طبی حالت – ایک طبی حالت جو کافی شدت والی شدید علامات (بشمول شدید درد) سے خود بخود ظاہر ہوتی ہے جیسے کہ ایک عام سمجھدار آدمی، صحت اور ادویات کی اوسط معلومات کے ساتھ، اس کے نتیجے میں فوری طبی توجہ کی عدم موجودگی کی معقول توقع کر سکتا ہے:
- فرد کی صحت کے لیے سنگین خطرہ یا، حاملہ عورت کے معاملے میں، عورت یا اس کے غیر مولود بچے کی صحت؛ یا
- جسمانی افعال میں شدید خرابی؛ یا
- کسی بھی جسمانی اعضاء یا حصے میں شدید خرابی۔
کلیکشن کی غیر معمولی کارروائیاں (ECA): اسپتال کے مالی امداد کے پروگرام کے تحت کور کی گئی خدمات کے لیے بِل کی ادائیگی حاصل کرنے سے متعلق کسی فرد کے خلاف اسپتال کے ذریعے کی گئی کارروائیاں
خاندانی آمدنی – مجموعی نقد یا نقد مساوی جو کسی فرد کے ذریعہ کمایا گیا یا اسے فراہم کیا گیا ہو۔ جن اشیاء کو آمدنی کے طور پر نہیں سمجھا جاتا ہے وہ غیر نقد فوائد اور عوامی امداد ہیں، جیسے خوراک اور رہائش کی سبسڈی، اور تعلیمی امداد۔
وفاقی غربت کے رہنما خطوط – اس پالیسی کے مقاصد کے لیے امریکی حکومت وفاقی غربت کی سطح کو مریض اور اس کے خاندان کی غربت کی سطح کی وضاحت کے لیے استعمال کرتی ہے۔ یہ ایک خاندان کی کل دولت، سالانہ کھپت، یا اس کی فلاح و بہبود کے اپنے جائزے کے بجائے اس کی سالانہ نقد آمدنی پر مبنی ہوتی ہے۔ غربت کے رہنما خطوط کو فیڈرل رجسٹر میں امریکی محکمہ صحت اور انسانی خدمات کے ذریعہ ہر سال اس طرح کی تعیین کے وقت اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے۔
فلیٹ ریٹ – مریض کی جانب سے منتخب کردہ کچھ خدمات کے لیے پہلے سے طے شدہ فیس جو خدمات انجام دینے کے وقت مریض کی طرف سے ادا کی جاتی ہے۔
ضامن (گارنٹر) – مریض، دیکھ بھال کرنے والا یا ادارہ جو صحت کی دیکھ بھال کے بل کی ادائیگی کے لیے ذمہ دار ہوتا ہو۔
گھر کا سربراہ – وہ فرد جس کا نام ٹیکس ریٹرن میں"خاندان کے سربراہ" کے طور پر درج ہوتا ہے۔
بے گھر – مستقل رہائش کے بغیر ایک فرد جو سڑکوں پر رہ سکتا ہے؛ کسی پناہ گاہ، مشن، لاوارث عمارت یا گاڑی میں؛ یا کسی دوسری غیر مستحکم یا غیر مستقل صورت حال میں ٹھہر سکتا ہے۔ کسی فرد کو اس وقت بے گھر سمجھا جا سکتا ہے اگر وہ شخص 90 دنوں سے زیادہ وقت تک دوستوں کی سیریز اور/یا توسیعی خاندانی اراکین کے ساتھ "مشترکہ طور پر رہ" رہا ہو۔
گھریلو فیملی ممبران ("منحصر افراد") – گھر میں "رہنے والے" افراد جن کا دعویٰ گھر کے سربراہ کے ٹیکس ریٹرن پر کیا جاتا ہے۔
طبی اہلیتی وینڈر/طبی امداد کی وکالت – سرکاری پروگراموں اور UVACH مالی امداد کے لیے مریضوں کی اسکریننگ کے لیے UVACH کے ذریعے معاہدہ کردہ ایڈوکیسی وینڈر۔
طبی طور پر ضروری خدمات – صحت کی دیکھ بھال کی خدمات جو کسی بیماری، چوٹ، حالت، مرض، یا اس کی علامات کو روکنے، تشخیص یا علاج کرنے کے لیے درکار ہوتی ہیں اور جو ادویات کے تسلیم شدہ معیارات پر پورا اترتی ہیں۔ ان میں سے کسی بھی صورت حال میں، اگر یہ حالت کمزور کرنے والی علامات یا ضمنی اثرات پیدا کرتی ہے، تو اس کا علاج بھی طبی طور پر ضروری سمجھا جاتا ہے۔
غیر اہل خدمات – اس پالیسی کے تحت درج ذیل صحت کی دیکھ بھال کی خدمات مالی امداد کے لیے اہل نہیں ہیں:
- کسی حادثے کے نتیجے میں فراہم کردہ خدمات۔ یہ چارجز فریق ثالث کی قرض کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے درکار تمام قانونی آلات کے ساتھ مشروط ہیں، چاہے یہ انسٹرومنٹس مریض کی مالی امداد کے پروگرام (پیشنٹ فنانشل اسسٹنس پروگرام) کے لیے ابتدائی اہلیت کی منظوری کے بعد دائر کیے گئے ہوں۔ اگر تھرڈ پارٹی کوریج موجود ہے تو، UVACH فریق ثالث ادا کنندہ سے واجب الادا رقم وصول کرے گا۔ انشورنس کے بعد بیلنس باقی رہنے کی صورت میں مریض مالی امداد کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ بیمہ شدہ مریض جو آمدنی اور وسائل کی حد کے اندر ہیں (غربت کے رہنما خطوط کے %400 یا اس سے نیچے اور اثاثے 50,000$ یا اس سے کم ہیں)، وہ مالی امداد کے لیے درخواست دے سکتے ہیں جب تک کہ یہ انشورنس کمپنی اور UVACH کے درمیان معاہدے سے متصادم نہ ہو۔
- انتخابی طبی طور پر غیر ضروری طریقہ کار جیسے کاسمیٹک اور فلیٹ ریٹ کے طریقہ کار اور بیمہ والے مریض جو اپنی بیمہ، پائیدار طبی آلات، گھریلو نگہداشت، اور نسخے والی ادویات استعمال نہ کرنے کا انتخاب کرتے ہیں۔
- اگر UVA آپ کے بیمہ کے ساتھ حصہ نہیں لیتا ہے تو مالی امداد کا اطلاق بھی نہیں کیا جائے گا، بشمول لیکن بلا تحدید ریاست سے باہر کے میڈیکیڈ یا اگر بیمہ کے دعووں کو نیٹ ورک سے باہر ہونے کی وجہ سے مسترد کر دیا گیا ہے۔
انضباطی لوازمات
اس پالیسی کو نافذ کرتے ہوئے UVACH دیگر تمام وفاقی، ریاستی اور مقامی قوانین، قواعد اور ضوابط کی تعمیل کرے گا جو اس پالیسی کے مطابق انجام دی جانے والی سرگرمیوں پر لاگو ہو سکتے ہیں۔
طریقۂ کار
اس طریقہ کار کا استدلال اُن افراد اور ان کے خاندان کے اراکین کی شناخت کرنے کے لیے UVACH اسکرین ہیں جو وفاقی، ریاستی یا مقامی ہیلتھ انشورنس پروگرام یا UVA Community Health پیشنٹ فنانشل اسسٹنس پروگرام ("FAP") کے اہل ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی انفرادی مریض پر اس پالیسی کا اطلاق تمام ضروری دستاویزات کے ساتھ مالی امداد کے لیے درخواست کی تسلی بخش تکمیل پر منحصر ہے۔ کوئی بھی مریض جو مالی امداد کی درخواست کو تسلی بخش طریقے سے مکمل کرنے سے انکار کرتا ہے جس میں معاون دستاویزات شامل ہیں وہ اس پالیسی کے تحت مالی امداد کا اہل نہیں ہے (بشرطیکہ مریض کو سیکشن (r)501 کے تحت ضوابط کے ذریعے مطلوبہ اطلاعات موصول ہوئی ہوں)۔ درخواست دہندہ کی معلومات یا دستاویزات فراہم کرنے میں ناکامی کی بنیاد پر UVACH اپنے FAP کے تحت مالی امداد سے انکار نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ معلومات یا دستاویزات FAP یا FAP درخواست فارم میں بیان نہ ہوں۔ اس بارے میں معلومات کے لیے کہ مریض مالی امداد کی درخواست کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ضمیمہ B دیکھیں۔
UVACH بغیر کسی امتیاز کے، ہنگامی طبی حالات اور/یا افراد کو مزدوری فراہم کرے گا، قطع نظر اس کے کہ وہ FAP کے اہل ہیں یا نہیں۔ UVACH کسی ایسے عمل میں ملوث نہیں ہوگا جو ہنگامی طبی دیکھ بھال کے متلاشی افراد کی حوصلہ شکنی کرے اور اس کے پاس EMTALA پالیسی موجود ہے جو مریض کی انشورنس یا ادائیگی کی حیثیت کے بارے میں پوچھ تاچھ کے لیے معائنے یا علاج میں تاخیر سے روکتی ہے۔ UVACH EMTALA پالیسی دیگر اسپتالوں سے ہنگامی طبی حالات کے حامل مریضوں کی مناسب منتقلی کو قبول کرنے کے لیے طریقہ کار بھی طے کرتی ہے۔
UVACH توقع کرتا ہے کہ UVACH FAP کے لیے اسکریننگ سے قبل تمام مریضوں کو وفاقی، ریاستی یا مقامی بیمہ پروگراموں کے لیے اسکرین کیا جائے گا۔ چونکہ FAP ذاتی ذمہ داری کا متبادل نہیں ہے، اس لیے پروگرام کے ذریعے FA کے متلاشی افراد سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اہلیت کے تعین کے لیے UVACH کے طریقہ کار کے ساتھ تعاون کریں اور اپنی انفرادی صلاحیت کی حد تک خدمات کی لاگت میں حصہ ڈالیں۔ مریضوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ مالی امداد حاصل کرنے کے لیے UVACH کو مناسب اور بروقت معلومات فراہم کریں گے۔ صحت بیمہ خریدنے کی مالی صلاحیت رکھنے والے افراد کو صحت کی دیکھ بھال کی وسیع خدمات تک رسائی کو یقینی بنانے اور ان کی مجموعی ذاتی صحت کے لیے ایسا کرنے کی ترغیب دی جائے گی۔ اگر کوئی مریض کسی خاص پروسیجر یا سروس کی تاریخ کے لیے اپنے بیمہ کو بل نہ دینے کا انتخاب کرتا ہے، تو وہ دورہ FAP کے لیے اہل نہیں ہوگا۔
بعض حالات میں، قابل اطلاق ریاستی قانون ایسی ریاستوں میں ہسپتال کی سہولیات پر اضافی یا مختلف ذمہ داریاں عائد کر سکتا ہے۔ اس پالیسی کا مقصد ایسی ریاستوں میں وفاقی اور ریاستی دونوں قانونی لوازمات کو پورا کرنا ہے۔ چنانچہ، کچھ شرائط صرف مخصوص ریاستوں میں لاگو ہوتی ہیں جیسا کہ ذیل میں بتایا گیا ہے۔
1. اہلیتی معیار
UVACH نگہداشت کے متلاشی کسی بھی فرد کو بنیادی صحت کی خدمات فراہم کرتا ہے اور ان بنیادوں پر کسی بھی فرد کو خارج نہیں کرتا، اس کے فوائد سے انکار نہیں کرتا یا اس کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کرتا کہ وہ ادائيگی کرنے سے قاصر ہیں؛ آیا ان خدمات کے لیے ادائیگی Medicare ،Medicaid، یا CHIP کے تحت کی جائے گی؛ فرد کی نسل، رنگ، جنس، قومی اصل، معذوری، مذہب، عمر، جنسی رجحان، یا صنفی شناخت۔
2. مریضوں سے وصول کی جانے والی رقم
FAP اہل خدمات کے لیے غیر بیمہ شدہ اور بیمہ شدہ مریضوں کو %100 مالی امداد فراہم کرتا ہے جن کی سالانہ مجموعی خاندانی آمدنی موجودہ فیڈرل پاورٹی گائیڈلائنز (FPG) کے %200 یا اس سے کم ہے جیسا کہ سالانہ طور پر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے اور اثاثے 50,000$ یا اس سے کم ہیں جیسا کہ پالیسی میں قائم اور بیان کیا گیا ہے۔ UVACH ایسے مریضوں کو رعایتی شرح بھی پیش کرتا ہے جن کی فیملی کی مجموعی آمدنی FPL کے %201 اور %400 کے درمیان ہے اور ان کے اثاثے 50,000$ یا اس سے کم ہیں۔ (ضمیمہ C)۔
3. AGB
FAP کے اہل شخص سے ہنگامی یا دیگر طبی طور پر ضروری دیکھ بھال کے لیے AGB سے زیادہ چارج نہیں لیا جائے گا۔ UVACH AGB کو ہر سال مارکیٹ کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاتا ہے اور یہ Medicare اور تجارتی نرخوں کو استعمال کرتے ہوئے لُک بیک طریقہ کار پر مبنی ہے، جس میں شریک ادائیگی (کو-پیمنٹ) اور کٹوتیاں شامل ہیں (ضمیمہ D)۔ UVACH غیر بیمہ شدہ مریضوں کو جو مالی امداد کے اہل نہیں ہیں خود ادا کرنے کی رعایت بھی پیش کرتا ہے۔
4. اہلیتی مدت
مریض پہلی بلنگ اسٹیٹمنٹ کی تاریخ کے بعد 240 دنوں تک مالی امداد کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اگر مریض کو مالی امداد کے لیے منظوری دی جاتی ہے تو ان کی کوریج ان کی درخواست کی منظوری کی تاریخ سے 5 سال پہلے اور 365 دن بعد تک کے لیے درست ہوتی ہے۔ مالی امداد کے لیے منظور شدہ مریض کی جو اپنے 240 دن کی منظوری کے ٹائم فریم کے دوران خدمات کے لیے واپس آتے ہیں ہر دورے پر وفاقی، ریاستی یا مقامی ہیلتھ انشورنس پروگراموں کے لیے اسکریننگ کی جائے گی۔ UVACH مالی امداد کا پروگرام انشورنس نہیں ہے۔
5. حصہ لینے والے فراہم کنندگان
کچھ طبی طور پر ضروری اور ہنگامی دیکھ بھال کی خدمات غیر UVACH فراہم کنندگان کے ذریعہ فراہم کی جاتی ہیں جو UVACH کے ملازمین نہیں ہیں جو طبی خدمات کے لیے الگ سے بل بھیج سکتے ہیں اور جنہوں نے شاید اس مالی امداد کی پالیسی کو اختیار نہیں کیا ہے۔ فراہم کنندگان کی مکمل فہرست کے بارے میں تفصیلات کے لیے ضمیمہ E دیکھیں جو ہنگامی یا دیگر طبی طور پر ضروری دیکھ بھال فراہم کرتے ہیں اور جنہوں نے UVACH کے مالی امداد کے پروگرام کو اپنایا نہیں ہے۔
طریقہ کار کے رہنما خطوط
طریقہ کار کے رہنما خطوط کے لیے ضمیمہ F دیکھیں۔
یہ پالیسی UVACH کے بورڈ آف ڈائریکٹرز سے منظور شدہ ہے۔
بلنگ اور کلیکشنز کے لیے براہ کرم ہماری بلنگ اور کلیکشن پالیسی دیکھیں۔
ضمیمہ A
UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC) AGB ڈسکاؤنٹ
AGB ڈسکاؤنٹ کے بارے میں مزید معلومات 540-829-4320 یا 540-829-4330 (مقامی) پر کسٹمر سروس کو کال کرکے حاصل کرسکتے ہیں
UVA Health Haymarket Medical Center AGB ڈسکاؤنٹ
AGB ڈسکاؤنٹ کے بارے میں مزید معلومات UVA Haymarket Medical Center (HAMC) کو اس نمبر پر کال کرکے حاصل کر سکتے ہیں: 571-284-1517
UVA Health Prince William Medical Center (PWMC): AGB ڈسکاؤنٹ
AGB ڈسکاؤنٹ کے بارے میں مزید معلومات UVA Prince William Medical Center (PWMC) کو اس نمبر پر کال کرکے حاصل کر سکتے ہیں: 703-369-8020
ضمیمہ B
مالی امداد سے متعلق معلومات حاصل کرنا
مریض مالی امداد کی درخواست https://uvahealth.com/services/billing-insurance/financial-assistance-eligibility سے، رجسٹراریا مالیاتی کونسلر سے حاصل کر سکتے ہیں جو ہماری ہسپتال کی سہولیات میں سے ایک پر واقع ہیں، یا درج ذیل نمبروں پر کسٹمر سروس کو کال کرکے حاصل کر سکتے ہیں:
UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC): 540-829-4320 یا 540-829-4330 (مقامی)
UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC): 571-284-1517
UVA Health Prince William Medical Center (PWMC): 703-369-8020
ضمیمہ C
UVA HEALTH CULPEPER MEDICAL CENTER (CPMC) ایڈجسٹمنٹ فیصد
اثاثے
200% FPL=>
201%-300% FPL
301%-400% FPL
ڈسکاؤنٹ
$50,000=>
100%
85%
75%
UVA HEALTH HAYMARKET MEDICAL CENTER (HAMC) ایڈجسٹمنٹ فیصد
اثاثے
200% FPL=>
201%-300% FPL
301%-400% FPL
ڈسکاؤنٹ
$50,000=>
100%
85%
75%
UVA HEALTH PRINCE WILLIAM MEDICAL CENTER (PWMC) ایڈجسٹمنٹ فیصد
اثاثے
200% FPL=>
201%-300% FPL
301%-400% FPL
ڈسکاؤنٹ
$50,000=>
100%
85%
75%
UVACH MEDICAL GROUP ایڈجسٹمنٹ فیصد
اثاثے
200% FPL=>
201%-300% FPL
301%-400% FPL
ڈسکاؤنٹ
$50,000=>
100%
85%
75%
ضمیمہ D
عام طور پر بل کی جانے والی رقم
AGB
UVA HEALTH CULPEPER MEDICAL CENTER (CPMC)
36%
UVA HEALTH HAYMARKET MEDICAL CENTER (HAMC)
34%
UVA HEALTH PRINCE WILLIAM MEDICAL CENTER (PWMC)
39%
ضمیمہ E
حصہ لینے والے فراہم کنندگان
ان ڈاکٹروں کی مکمل فہرست کے لیے جو ہنگامی یا دیگر طبی طور پر ضروری دیکھ بھال فراہم کرتے ہیں اور جنہوں نے UVACH کے مالی امداد کے پروگرام کو اپنایا نہیں ہے، براہ کرم ملاحظہ کریں:
https://uvahealth.com/services/billing-insurance/financial-assistance-information
ضمیمہ F
طریقہ کار کے رہنما خطوط
یہ رہنما خطوط اس پالیسی کے اہداف کو پورا کرنے میں عملہ کی مدد کے لیے فراہم کیے گئے ہیں۔ ان طریقہ کار کے رہنما خطوط پر عمل کرتے ہوئے، عملے سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی مشق اور/یا ملازمت کی ذمہ داریوں کے دائرہ کار میں فیصلہ کریں۔
اہلیتی عمل
مالی امداد کے لیے اہلیت کا تعین کرنے میں درج ذیل پروسیس کا استعمال کیا جائے گا:
- مریض یا دیگر نامزد نمائندے کے ذریعہ ایک درخواست مکمل کی جاتی ہے اور دستخط کی جاتی ہے۔ درخواست کا مقصد مریض کی مالی امداد کی اہلیت کی تصدیق کے لیے ضروری ڈیٹا کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے۔
- خارجی ڈیٹا کے ذرائع کا استعمال کسی مریض یا مریض کے ضامن کی ادا کرنے کی صلاحیت (جیسے کریڈٹ اسکورنگ) کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔
- مالی امداد کے لیے درخواست دینے سے قبل مریضوں کے پاس UVACH کے ساتھ اکاؤنٹ بیلنس یا شیڈول شدہ سروس ہونا ضروری ہے۔ اہلیت کا تعین آمدنی کی سائیکل کے دوران کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔
- وہ مریض جو شرکت کرنے سے انکار کرتے ہیں اور ہمارے طبی اہلیتی وینڈرز کے ساتھ تعاون نہيں کرتے ہیں وہ اس پالیسی کے تحت مالی امداد کے اہل نہیں ہیں۔
- اگر اضافی معلومات کی ضرورت ہے تو مالی امداد کے درخواست دہندہ کو بذریعہ ڈاک مطلع کیا جائے گا۔ خط میں درخواست دہندہ کو خط موصول ہونے کے 30 کاروباری دنوں کے اندر معلومات واپس کرنے کا مشورہ شامل رہے گا۔ اگر درخواست کردہ معلومات 30 کاروباری دنوں کے اندر موصول نہیں ہوتی ہیں تو درخواست دہندہ کی مالی امداد کی درخواست کے حوالے سے کوئی اضافی سرگرمی انجام نہیں دی جائے گی۔
- مالی امداد کی درخواست پر فوری کارروائی کی جائے گی اور UVACH درخواست کو مکمل کرنے کے لیے درکار تمام معلومات کی وصولی کے 14 دنوں کے اندر مریض کو منظوری یا انکار کے بارے میں مطلع کرنے کے لیے معقول کوشش کرے گا۔
آمدنی کی تصدیق، اثاثے اور وسائل:
گھریلو خاندان کی آمدنی کی تصدیق کے لیے درج ذیل دستاویزات کا استعمال کیا جا سکتا ہے:
- حالیہ کیلنڈر سال کا مریض کے گھرانے کا مکمل ٹیکس ریٹرن۔
- اگر مریض آزاد پیشہ ہے تو، گزشتہ سال کے بزنس ٹیکس ریٹرن اور مریض کے انفرادی ٹیکس ریٹرن کے ساتھ مریض کے آخری سہ ماہی کے بزنس فنانشل اسٹیٹمنٹ کی ایک کاپی۔
- تین تازہ ترین پے اسٹبس یا آجروں کی طرف سے اسٹیٹمنٹ۔
- موجودہ بے روزگاری یا کارکن کے معاوضے کے فوائد کا خط جو انکار یا اہلیت کو ظاہر کرتا ہے اور وصول شدہ رقم۔
- سوشل سیکورٹی کا موجودہ خط، معذوری نوٹیفکیشن لیٹر، یا سوشل سیکورٹی کے براہ راست ڈپازٹس کے لیے مکمل بینک اسٹیٹمنٹ۔
- موجودہ پنشن کا اسٹیٹمنٹ۔
- SNAP خط۔
- غیر نگہبان والدین کی جانب سے عدالت کے ذریعہ حکم کردہ دستاویز یا خط جس میں دکھایا گیا ہو کہ بچے کو ملنے والی امدادی رقم کیا ہے۔
- کرایہ کا معاہدہ یا دستاویز جو کرائے کی مجموعی آمدنی کی تصدیق کرتی ہے۔
- کسی بھی اسٹاکس، بانڈز، سی ڈیز، ہیلتھ سیونگ اکاؤنٹس (HSA's) یا مریض کی ملکیت والی کسی بھی اضافی جائیداد کی قدر کو درج فہرست کرنے والی دستاویز۔
- کسی بھی کرنٹ چیکنگ، سیونگ، یا منی مارکیٹ اکاؤنٹس کی مکمل کاپی۔
دیگر آمدنی یا اثاثہ جات کے وسائل کا جائزہ لیا جائے گا، بشمول سیونگ، چیکنگ، اور ریٹائرمنٹ اکاؤنٹس کے ساتھ سرٹیفکیٹس آف ڈپازٹ (CDs) کے وسائل۔ ہیلتھ سیونگ اکاؤنٹس (HSA's) کا جائزہ لیا جائے گا اور اگر کوئی بھی رقم دستیاب ہے تو اسے صحت کی دیکھ بھال کے اخراجات پر استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی اس سے پہلے کہ کوئی مالی امداد کی فنڈنگ دی جا سکے۔ گھر کے تمام اراکین کے بینک اسٹیٹمنٹس کی ایک کاپی طلب کی جائے گی۔ اگر درخواست دہندہ نے یہ دستاویزات فراہم نہیں کی ہیں، تو UVACH درخواست دہندہ کو ایک خط بھیجے گا جس میں اضافی معلومات کی درخواست کی جائے گی۔ اگر پھر بھی کوئی دستاویز فراہم نہیں کی گئی تو مالی امداد سے انکار کر دیا جائے گا۔
اگرچہ مریض کے مالی امداد کے پروگرام پر غور کرنے کے لیے آمدنی کے ثبوت کی درخواست کی گئی ہے، کچھ لوکل سسٹم DSH کے ضوابط کے لیے آمدنی کا ثبوت درکار ہو سکتا ہے۔ لوکل سسٹم DSH پروگراموں کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے اس طرح کے ضوابط کو فرداً فرداً سنبھالا جائے گا۔
مالی امداد کے پروگرام کا ابلاغ
UVACH اس بات کو یقینی بنانے کے لیے معقول کوششیں کرے گا کہ ہمارے پروگرام اور اس کی دستیابی کے بارے میں معلومات کو واضح طور پر پہنچایا جائے اور عوام کو وسیع پیمانے پر دستیاب کرایا جائے۔ افراد ہماری مالی امداد کی درخواست اور پالیسی کی ایک کاپی مالی امداد کی پالیسیوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ UVACH کسی بھی اس فرد کو ویب سائٹ کا پتہ بھی فراہم کرے گا جو پوچھ سکتا ہے۔ افراد ہمارے رجسٹریشن کے کسی بھی علاقے، مالیاتی مشیروں، یا کیشئر کے دفاتر سے مالی امداد کی درخواست کو مکمل کرنے میں مدد حاصل کر سکتے ہیں اور انہیں مدد دی جائے گی۔ مالیاتی مشیر یا کیشئر کے دفاتر مریض کے رجسٹریشن کے علاقوں میں واقع ہیں۔ افراد مالیاتی مشیروں یا کیشئر کے دفاتر کا پتہ لگانے میں مدد طلب کرنے کے لیے ہر ہسپتال کے اندر واقع ہمارے کسی بھی انفارمیشن ڈیسک پر رک سکتے ہیں۔ افراد ہمارے CPMC کسٹمر سروس ڈیپارٹمنٹ کو 540-829-4320 یا 540-829-4330 (مقامی) پر کال کر کے ہماری مالی امداد کی درخواست اور پالیسی کی ڈاک کے ذریعے مفت کاپی حاصل کر سکتے ہیں۔ PWMC اور HAMC کسٹمر سروس ڈیپارٹمنٹ سے 703-369-8020 (PWMC) یا 571-284-1517 (HAMC) پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔