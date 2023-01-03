Asixab' Ri Chikop Financial Aid Policy, Mam
Título:
Política te Cheyxtata tej tzaj onat tuya Pwaq
Tajlal q’ij:
3/5/2024
Xelb’aj Ja nyola Chajsat tajlal q’ij 3/1/2023
Categoría:
SYS.MIS.FAP
T-xaq u’j 1 te 12
Kuyat tu’:
UVACH Inc. Kloj Directiva
POLITICA
Jaj política te UVA Community Health (UVACH), qa ja’nx nokx tq’o’ ja Tja ab’ib’ te Q’anb’l UVA Health Culpeper (CPMC), tej Tja ab’ib’ te Q’anb’al UVA Health Haymarket (HAMC), tej Tja ab’ib’ te Q’anb’al UVA Health Prince William (PWMC), Kloj te Q’anb’al UVACH ex Tja ab’ib’ Oncológico tej Nab’ UVA Gainesville, tu’ tzaj cheya ja tu’ b’a’ tokx choj qaj onb’al tej nab’ ilxax ti’j te chqil. Tu’ tzaj tkuya ja te b’a’ tokx choj qaj onb’al tej nab’ ilxax ti’j te chqil. UVACH tenk’a b’a’ chuya chqil qaj t-xjalal, seyatla chajsa toj chik’aj mo mi, tuya jaxax tu’, nkub’ tb’i’ ex at-xax t-b’anal choj qaj ttxola tej uj nokx q’i’, uj nkub’ yek’at qaj onb’al, jawnax, tz’ib’b’al y chojb’al nel q’i’, j-política lu tz’ib’wa tuyaj tajb’al tu’ t-xi’ cheyat qaj u’j chi qant te qaj Kloj 501(r) tej Código te chi Menet tojxaj te 1986, ja tz’ib’wa tib’aj, chuya qaj políticas tej cheyxtata te pwaq ex ab’ib’ te q’anb’al toj il naj ta’, qaj texax taj che qaj chi laq’et che qaj xjal che’x chi jaw sk’et te tej cheyxtata te pwaq ex qaj ipomal at tu’ taqa tej tz’i’b’al ex qaj chojb’al nel q’i’, ex ilti’j kwel t-meltz’u’ tej ch’inch’a kchjal tq’o’.
JATUMA KXE’L AQ’UNAT
Tej política lu ilti’j k-tza’l ajb’en te chqil qaj ja’ te ab’ib’ te qaj k’ojlab’ te kab’ q’ij te UVACH ex mi nokx t-chjo’ qaj t-xielnttxola jaw t-sk’o’.
QAJ TZ’IB’A TIB’AJ
Qaj tajlal Tz’ib’a te Chqil (AGB) –Qaj tajlal te chqil qaj Tz’ib’b’al jatza elpenina qaj tajlal te chqil qaj chojb’al kotz che qaj t-xjal yab’ ti’ qaj onb’al te toj il naj ta’ ex qaj k’al q’anb’al ilxax chi’j qa at che at-xax toj ttxola te che qaj onb’al che’x qb’et. Qaj tiyx tib’aj te che qaj t-xjal yab’ qa chi jaw sk’et te tej cheytztata te tej ntaj cheyat tuya pwaq jatuma kpomal we’ tu’ mi tziyx mast nel q’i’ te chqil ("AGB") chu qaj onb’al che’x qb’et. Che qaj tiy tib’aj nchi yola chib’aj qaj tajlal te niych’int kuyj tej Medicare, BCBS ex qaj chjol te k’ashjel te chqil qaj s-tisb’al toj ja 12 xjaw te noviembre (2022) ma’x octubre (2023). Qaj tajlal nkuyj ja’nxt ja tajlal ja k’okalx chjet ja cheyxtata te tej niych’in, qa texax, qa che qaj xjal, je’xcha k’okal chk’u’j ti’j titzaj jun tajlal, qa wexaxay, qa tej xjal noqxax jata kxe’lcheyat te ch-jolakxta. Jte tajlal npon b’aj tej n-xi´ ajlet te pon b’aj npon b’aj te kub’sa tmij qaj chi okx chjet qaj chi okalx chjet chu’ xi chi chjon chuya qaj tiyx tib’aj brutos chu qaj s-tisb’al lu. Qaj AGB te UVACH che’x meletza chi tzaj ajb’en ja b’a’ ttemal retrospectivo ja tok tu’nj 26 CFR §1.501 (r). Qanlakx ja APÉNDICE A tu’ ttiq’ay mast tumal tib’aj k’ela ch’in ti’j te AGB.
Qaj wal twitz – Tej tajlal chqil te te t-kub’sa, je’nx qaj cuenta tej ja’ k’u’l pwaq ex tej uj ti’n, ja ja’, jal k’uxb’al nb’et, etc. Jax ju’xa, qaj wal twitz che’x ajlantta ja’nx qaj tajlal chi etz b’int tej tx’otx’ (ja’nx qaj tx’otx’ agrícolas), tej q’ilta t-nimal toj qa jal k’uxb’al eysa chten, chi el q’i’, tkab’ kojb’al, etc. Qaj wal twitz je’nx qa toj tten te tej tu’ toktz q’i’ toj cheytata tej pwaq jatza jun tajlal toktz tojxa te $50,000.
K’asb’en Mi nel q’i’ chojb’al – Chi kub’ b’ajset te che qaj Cuenta ti’j q’ilb’ata chojb’al titzaj mi nel q’i’ chojb’al, aj nokxta te jun tajlal chajsa walx tten toj tumalxax.
Cosmética – Cirugía jatuma te jun ti objetivo ja tne’l jaj kxe’lxax t-b’incha’ ja te t-nab’.
Tja q’anb’al Nkub’ t-mij Mixax xi’ q’o’ (DSH) – Jun tja q’anb’al qa n-xi’ cheya jun nimk’asa tajlal te qaj t-xjal yab’ te t-jaq’j qaj chi oktz q’i’ ex noktz ti’ qaj chojb’al che qaj Tja tenb’al te qaj Onb’al te Medicaid ex Medicare ptu’ t-xi’ cheya qaj chi okx chjet te tu’ t-xi’ q’o’ jun ab’ib’ te qaj t-xjal yab’ tintla at-xax ttxola.
Qaj onb’al chi jaw Sk’et – Qaj onb’al chi tzaj q’o’ chu qaj ja’ te UVACH qa je’ chi jaw sk’et t-jaq’ ja política lu te cheyxtata tej tzaj q’ontat pwaq ja’n k’okalx chq’o’:
- Qaj onb’al te q’anb’al te ete naj toj il chi okx yek’at toj jun chq’ajlalj te ete’ naj toj il.
- Qaj onb’al te q’anb’al mi chi jaw sk’et chi tzaj q’o’ tej tzaq’b’eb’ tej nb’aj jawnax tipomal te jun te txa’ chajsa toj tja q’anb’al qa mya’ ja jun xhq’ajlaj tej naj ete’ toj il
- Qaj onb’al te k’al q’anb’al ilxax chi’j.
J-ttenk’a te Q’anb’al te At naj toj il – Jun tanma te q’anb’al qa xi’ cheyat te qaj chi el chyo’n tej tojsa il ta’ nimsa (ja’nx eysa taq’ chiw) te jun tten qa jun xjal mya’ b’a’, tuya jun te t-nab’ tib’aj tej nab’ ex t-remeda, b’a’ tyonta tuyaxax jun tu’ taqa qa tej mi nal tej ab’ib’ te q’anb’al naj ja nok t-se’:
- Xob’al ichmini’ te tej nab’ tej xjal mo, te jun txi xu’j tzul tal, tej nab’ te jun txi’ xu’j mo tej tokx toj tk’u’j txu; mo
- Mya’ b’ant ichmini’ te qaj tten ti’ xumulal; mo
- Disfunción ichmini’ ta’ te alchexa órgano mo txa’ tej te t-xumulal.
Qaj aq’unt Lepchxa tej Chmo’lwata (ECA): Qaj aq’unt choksa te cuent chchajsa toj tja q’anb’al tuya jun xjal at okninaqa tuya noktz ti’ tej chojb’al te jun factura te qaj onb’al klo’ tu’j ch’uq tej cheyxtata tzaj q’ontat pwaq tej tja ab’ib’. Jtumal lu lu tokx toj política tej Tz’ib’b’al ex qaj chi el q’i’ tej chojb’al te UVACH
Qaj chi oktz q’i’ tej qaj At oknina – Pwaq bruto mo joniy ta’ Etej pwaq k’elatz chi ganarat mo chi tzaj q’o’ te jun xjal. Qaj chajsa qa mi tzaj cheyat mi nok q’i’ qaj t-onb’al mya’ monetarios ex cheyxtata kotz, ti tten uj n-xi’ cheya tey titza jun ja’x n-ti’ ma chi nul weya te cheyxta te wab’b’al ex qaj najb’al, ex cheyxtata tej xnaq’tzb’al.
Qaj nwe’ te Kawb’al te Meb’aj- Te xi kawal te EE.UU. najb’en ja Jawnina te Kawb’al te memb’a tu’ t-xi’ cheyat ja jawnina tej meb’a te jun t-xjal yab’ ex te t-najaj te uj ch’in tpon b’aj ja Política lu. Nyola ti’j noktz q’i’ chojb’al te tiem te jun najaj, tej tenb’al tej tq’inamal te chqil, n-xi’ twa’ te tiem mo jax ja te cheyb’aj nok tej t-onb’al. qaj nwe’ tej meb’aj ja chi tzaj ajb’ej jaka tiem toj U’j tz’ib’ tej Kawb’al tej Tja nik’ub’ Nab’ ex qaj Onb’al te Xjal ma’x EE.UU. tz’okxax chk’u’j tej amb’il tej n-xi’ qb’et.
Chojb’al Plana – Jun chojb’al noqxax kab’ q’ij tzaj q’o’ tey chu qaj onb’al nb’int tu’nay che qaj t-xjal chi jaw sk’et k-chiq’al tej amb’il ex tu’ chku’x qaj onb’al.
Ab’i’ tu’ – Tej t-xjal yab’, k’ojlal mo tten te chajsa toj tkwent tej chojb’al te jun factura te ab’ib’ te q’anb’al.
Twi’ ja Najaj– Ja xjal ma kub’ ten toj nokx q’umat jaxax tej pwaq nokx te xi kawal titza "Twi’ najaj".
Nti’ tja - Jun xjal ti’ tja jux maj jatza naj qa b’a’ ch-naja’ vhoj qaj t-calla; jax ktemal toj jun chmob’ xjal, jte taj, ja’ nintzaj mo k’uxb’al chaj cheyat; mo alchexa junt ttenk’a mi nok nik’et mo my’a tkub’sa. B’a’ t-xi’ cheyat qa jun xjal mi nti’ tja qa tej xjal lu tkub’ " chaja tten " tiya jun nimk’a qa te t-amigo ex/mo qaj te at oknina te te ch’iysa’ toj ja 90 q’ij.
Qa te’xk tuya J-najaj toj Ja’ ("ch-jonalxcha"): Qaj xjal qa "jatza najt" toj ja’ ex qa n-stisa to yol nok jaxax tej pwaq nokx chjo’ te kawal tej Twi’ tej Najaj.
Q’oltzta aq’unt tej Sk’ob’ te Q’anb’al / Klol tkub’ tej Cheyxtata Q’anb’al – Q’oltzta aq’unt tej klol nok te aq’anal tu’ UVACH tu’ tok cheyb’aj chi qaj te t-xjal yab’ tu’ t-xi’ cheyat jun q’ij tuya kawal ex Cheyxtata te UVACH.
Qaj onb’al te K’al ‘qnab’al Ilxax ti’j – Qaj onb’al tej ab’ib’ te q’anb’al qaj ilxax chi’j te q’anb’al qa ilxax ti’j tu’ twe’, q’ilb’atz cheyb’aj mo naqa’ ta’ jun yab’il, mo qaj tey síntomas ex qa kub’ chb’i’ tuy qaj tten mo ja chaj t-se’ mo ktza’l ti’ secundarios, jax ju’xa nok te k’al q’anb’al ilxax ti’j k’okal cheyat.
Qaj onb’al Mi chi jaw Sk’et – Qaj onb’al lepch che qaj onb’al tej ab’ib’ te q’anb’al mi ya’ je chi jaw sk’et te tu’ toktz q’intta cheyxtata tzaj q’ontat pwaq ja tok tu’nj políticalu:
- Qaj onb’al chi tzaj menet titzaj b’aj te ju il nok. Te qaj eqa tu’ lu lu qa tzyu’ te chqil qaj chi ajb’en jaxax ilxax chi’j tu’ t-xi’ cheyat ja chojb’al tej chajsa toj t-kwent civil te toxa, ja’nx qa che qaj chi ajb’en lu chi okalx yek’at ti’jxaj qa ot kuyj ja sk’ob’ n-xi’ tzyet t etej Ch’uq tej Cheyxtata tzaj q’ontat pwaq te che qaj T-xjal yab’. Qa ata jun k’ojlal te toxa, UVACH k’elatz ti’ chojb’al tej tajlal chajsa k’asb’ena tej toxa netz chjonta. Qatza ma chajta jun tajlal ti’jxaj tej at-xax ttxola, tej t-xjal yab’ b’a’ tokx tqana cheyxtata tzaj q’ontat pwaq. Qaj t-xjalal che’x cheyat qa lu tokx toj umbral te qaj chi oktz ex qaj aq’masab’ (ju’xta mo ti’jxaj ja 400% te qaj N-chi we’ tej Meb’aj ex wal twitz joniy ete’ mo toktz toj-xa ti’ $50,000) b’a’ tokx chqana jun u’j te cheyxtata tzaj q’ontat pwaq uj qa mi tz’okxta toj q’o’j tuya jun nok tuya jun noktz aq’anal toj qaj ja’ nintzaj tej qaj at-xax ch-txola ex UVACH.
- Qaj t-xilen ttxola jaw sk’et qa mya’ k’al q’anb’al ilxax chi’j, titza jun t-xilen ttxola cosmético ex tej nokx chjet plana, ex nqaj t-xjalal tuya jun te at-xax t-xi’ cheyta qa jaw sk’et mi tzajb’en jte atxax ttxola, kloj te q’anal chi yajt, ab’ib’ tu’ ja’ ex qaj k’al q’anb’al netz tz’ib’at.
Qaj u’j chi qant Jux maj tz’ib’atzaqa
Uj t-xi’ nimax ja política lu, UVACH chi xe’l nb’i’ tuya qaj chqil kawal, qaj tz’ib’a toj u’j ex qaj b’a’ t-xi’ melet tea ajkawal, kawb’al ex tzisa jawx qa b’a’ t-xi’ aq’unat che qaj chi kub’ b’int b’incha’nt tten tej kuyb’al tuyaj política.
T-XILEN TTXOLA
Ja b’aj yolat ti’j t-xieln ttxola lu je’ qaj cheyb’aj UVACH tu’ tetz chik’ajax che qaj xjal ex qaj che at oknina che qa b’a’ chjaw sk’et te tej ch’uq tej at-xax ttxola te q’anb’al te kawb’al, ajkawal mo tex koj mo ja Ch’uq tej Cheyxtata pwaq te che qaj T-xjalal te Nab’ tej Koj ("FAP") te UVA. Ja n-xi’ aq’unat tej política lu te akchexa jun t-xjal yab’ la ti tok tu’ q ama ku’x tzqet tumalxax ja u’j nokx qanat tej cheyxtata pwaq tuya chqil qaj paq u’j ilxax chi’j. Alchexa jun t-xjal yab’ qa nkub’ tzina tib’ te nojsalk’axta tumalxax ja u’j nokx qanat tej cheyxtata tzaj q’ontat pwaq, ja’nx ja paq u’j te nel klontta, mi jaw sk’et tu’ tokx ti’ qaj cheyxtata tzaj q’ontat pwaq, ja tok tu’nj política lu (jaxta uj tej t-xjalal yab’ ot tz’ok ti’ ja nokx qb’et qaj taj chu’ qaj mya’xax b’a’ chten tjaq’ ja Kloj 501 (r)). UVACH mi lay kub’ t-xk’ella ja cheyxtata tzaj q’ontat pwaq tu’ ja te FAP qa tej nokx qanat mi tz’okx tq’o’ jtumal mo paq u’j, qatza tej jtumal n-xi’ mo paq u’j ma ku’x tz’ib’at toj ja si FAP mo toj b’incha’ u’j tej nokx qanat teja FAP. Qanlakx tej APÉNDICE B tu’ ttiq’ay mast tumal tib’aj ti tten uj qa che qaj t-xjal yab’ b’a’ chiq’ jun u’j nokx qanat tej cheyxtata tzaj q’ontat pwaq.
UVACH kxe’l tq’o’, tintla k’ela tik’a, ab’ib’ te nok i’q’a te q’anb’al toj il naj ta’ ex / mo na’qna te q’ilb’a ne’ che qaj xjal, jux maj noq je’xcha qa ma chi jaw sk’et te tej ja FAP. UVACH mi ten toj tintla jun kwel se’ qa chi el oq qaj xjal te j-yolxta tej ab’ib’ te q’anb’al te at toj il ex at jun te t-política te EMTALA lux b’a’na qa nel ti’ alchexa jun il naj ta’ toj cheyb’aj nok ti’j mo ja k’al q’anb’al tu’ t-xi’ qanat tib’aj ja at-xax ttxola mo ja ttenk’aj chojb’al te jun t-xjal yab’. Ja política te UVACH EMTALA jax ju’xa nkub’ tb’incha’ t-xilen ttxola tu’ tkub’ tkuya qaj pwaq chi aj q’o’ tumalxax tten tej t-xjal yab’ tuya leya te q’anb’al te toj il naj ta’ te kab’t nikub’ te ja’.
UVACH ayom qa chqil qaj t-xjal yab’ qa ma chi okx toj jun cheyb’aj tej k’elatz chik’ajax tej qaj ch’uq tej at-xax ttxola te kawb’al, ajkawal mo koj uj na’nt tokx toj cheyb’aj tej netz chik’ajax te PAF te UVACH. Tu’ ja qa tej ja FAP mi n-xi’ t-xita ja chajsa toj tkwent tex, nayet qa tche qaj xjal qaj chi j-yon FA toj ja Ch’uq nkub’ chchjo’ chuya qaj t-xilen ttxola te UVACH tu’ tpon b’aj sk’ob’ ex tzaj tona qaj chojb’al te qaj onb’al tej tumal tej te tipomal te t-jonal. Nayet qa che qaj t-xjal yab’ ntzaj chq’o’ tumal tib’axax ex b’anta te UVACH tu’ ttiq’ cheyxtata pwaq. K-jawal tumal che qaj xjal tuya ja tipomal tej pwaq tu’ ttiq’ jun at-xax ttxola te tja nab’ te b’inchalk’ata, titza jun niyjan tu’ t-xi’ cheyat ja tu’ tokx choj qaj onb’al tej ab’ib’ te q’anb’al mas matij ex tze te te t-nab’ texta te chqil. Qa jun t-xjal yab’ ma jaw t-sk’o’ mi tz’etz ti’ facturar tej te at-xax ttxola tuya jun t-xilen ttxola mo tajlal q’ij tej onb’al texta, tej q’olb’eb’ mi jaw sk’et te tej ja FAP.
Toj-tzuqaj chi b’aj, ja kawal tej ajkawal n-xi’ aq’unat b’a’ tokx yolal qaj te chajsa toj tkwent noq lepch mo teylax chi aj nik’ub’ te ja’ tja q’anb’al cho qaj tnom che’x q’umat. Ja te taj tej plítica lu jaj uj tex q’i’ qaj u’j chi qant te tej kawal te kawb’al ex ajkawal toj qaj tnom che’x qb’et. Tu’ ja b’aj, qaj chi kub’ se’ noqxax che’x aq’unat toj kab’ tnom, titzaj kxe’l q’umat tzlu kxe’l tzyet.
- Ktemal Sk’ob’
UVACH kxe’l q’o’ onba’l te nab’ tne’l te alchexa jun xjal qa j-yon ab’ib’ ex mi tz’etz q’i’nta, nkub’ t-xk’eya qaj onb’al tintla k’ela tik’a te tintla jun tten te jun xjal tuyaj jte tipomal te chjolta; qa tej chojb’al te che qaj onb’al chi xe’l t-jaq’j
Medicare, Medicaid mo CHIP; tiyjil, tilb’al, aqlalta, jatuma itz’, t-palta, tokslab’, tiem, ti jala te aqlalta nok qb’et te mo t-xe’chal tej te aq’lalta te.
- Qaj chi oktz tej Chojb’al te qaj T-xjalal yab’
FAP kxe’l q’o’ cheyxtata pwaq tej 100% te tej qan Onb’al te Sk’ob’ che qaj t-xjalal ti’ che at-xax ch-txola tuya jun noktz q’i’ tej najaj bruto jaka tiem ju’xa mo jawnax te 200% t qaj Chi we’ te qaj Kawb’al te Meb’a (FPG) te ja’la chmo’nk-qa jaka tiem ex je’ wal twitz joniy mo jawnax ti $50,000 ja tok tu’ b’incha’ tten ex ya ju’t ttenk’ax toj política lu. UVACH jax ju’xa tzaj toya jun chojb’al tuya ch’in nel ti’j te che qaj ty-xjal yab’ q ama chi oktz bruto tej at oknina chajsa toj ja 201% ex tej 400% tej FPL ex tuya wal twitz joniy mo jawnax ti’ $50,000. (APÉNDICE C).
- AGB
Te jun xjal jaw sk’et te tej FAP mi tz’el q’i’ mast tuya ja AGB tu’nj ab’ib’ te toj il naj ta’ mo junt ab’ib’ te k’al q’anb’al ilxax ti’j. Ja AGB de UVACH nok ch’inax jaka tiem tej k’eyb’al ex nyolatza tib’aj b’a’ ttemal retrospectivo qa najb’en Medicare ex qaj chojb’al te qaj k’eyal, je’nx qaj copagos ex deducibles (APÉNDICE D). UVACH jax ju’xa tzaj toya jun nel ch’in ti’j ti’j chojb’al tex tej t-xjal yab’ tintla te at-xax ttxola qa mi jaw sk’et te tej cheyxtata tzaj q’ontat pwaq.
- Jte’j q’ij tej sk’ob’
Qaj te t-xjal yab’ b’a’ tokx tqna jun cheyxtata tzaj q’ontat pwaq texa ja 240 q’ij ti’jxaj ja tajlal q’ij tej tne’l ttenk’a ja cuenta. Qa tej t-xjal yab’ ma kuyj tu’ toktz ti’ cheyxtata pwaq, tej t-k’ojlab’ luta b’a’ ttenk’a te jun 5 ab’q’ij tjaq’xj ex 365 q’ij ti’jxaj teja tajlal q’ij te ma kuyj tey nokx tqana. Qaj t-xjalal ma chi kuyj te te qaj cheyxtata tzaj q’ontat pwaq qa najtz meltz’aj te tu’ tokx ti’j qaj onb’al toj ja q’ij tej kuyb’al te 240 q’ij jatza k’okal jun cheyb’aj chi’j te che qaj ch’uq tej at-xax ttxola te q’anb’al te kawb’al, ajkawal mo koj toj jakax q’olb’eb’. Ja ch’uq tej cheyxtata tzaj q’ontat pwaq te UVACH mya’xax at-xax ttxola.
- Qaj q’oltzta aq’unt qaj Chi ten
Jexax qaj onb’al tej ab’ib’ te q’anb’al ilxax chi’j ex toj il naj te’ je chi tzaj q’o’ chu xu q’oltz-ta aq’unt qa mya te che ja UVACH ex qa mya’ noq aq’analqa te UVACH, altza b’a’ tetz q’intta tej facturar te teylax te’la qaj onb’al te q’anb’al ex qa b’a’ mi yola meb’aj tej política lu tej cheyxtata tzaj q’ontat pwaq. Qanlakx toj APÉNDICE E tu’ ttiq’ juxax tten tumal tib’aj tz’ib’k’ax toj u’j tzqetna tej qaj q’oltz-tz aq’unt qa tzaj tq’o’ abq’ib’ te toj il naj ta’ mo junt ab’ib’ te k’al q’anb’al ilxax ti’j ex qa mi’x tzaj ti’ ja ch’uq tej cheyxtata tzaj q’ontat pwaq te UVACH.
QAJ NWE’ TEJ T-XILEN TTXOLA
Qanlakx ja apéndice F tu’ ttilay qaj chi we’ tej t-xilen ttxola.
Tej política lu kuya teja tu ja Kloj te Directiva te UVACH.
Te tej Tz’ib’k’ax ex qaj Chojb’al, qanlakx qaj qeya q-política te Tz’ib’k’ax ex qaj Chojb’al.
APÉNDICE A
Nel ch’int ti’j chojb’al AGB tej Tja ab’ib’ te Q’anb’al Culpeper de UVA Health (CPMC)
Mast tumal tib’aj ja nel ch’in ti’ chojb’al AGB lu tkub’ uj t-xi’ yolanay ti’j onb’al te t-xjalal ti’ 540.829.4320 mo al 540.829.4330 (ja’x)
Nel ch’int ti’j AGB tej Tja ab’ib’ te Q’anb’al Haymarket te UVA Health
B’a’ ttiq’ mast jtumal tib’aj nel ch’int ti’j chojb’al te AGB t-xi’ yola ti’ Tja ab’ib’ te Q’anb’al UVA Haymarket (HAMC): 571.284.1517
Tja ab’ib’ te Q’anb’al UVA Health Prince William (PWMC): Nel ch’int ti’j chojb’al AGB
B’a’ ttiq’ mast jtumal tib’aj nel ch’int ti’j chojb’al te AGB t-xi’ yola ti Tja ab’ib’ te Q’anb’al UVA Prince William (PWMC): 703.369.8020
APÉNDICE B
KTIQ’AL JTUMAL TEJ CHEYXTATA PWAQ
Qaj t-xjalal b’a’ t-chiq’ jun u’j nokx qanat tej cheyxtata pwaq toj https://uvahealth.com/support/billing-and-insurance/financial-aid, jun tz’ib’k’ax mo cheyxta tzaj q’ontat pwaq toksa toj one tej qeya tja qaq’a te tja q’anb’al, mo t-xi’ yola ti’j qaj onb’al te ab’ib’ te t-xjal cho qaj tajlal lu:
Tja ab’ib’ te Q’anb’al Culpeper te UVA Health (CPMC): 540.829.4320 mo 540.829.4330 (ja’x)
Tja ab’ib’ te Q’anb’al Haymarket te UVA Health (HAMC): 571.284.1517
Tja ab’ib’ te Q’anb’al Prince William te UVA Health (PWMC): 703.369.8020
APÉNDICE C
PORCENTAJES TEJ NOK CH’INAX TEJ TJA AB’IB’ TE Q’ANB’AL CULPEPER DE UVA HEALTH (CPMC)
Wal twitz
< = 200% FPL
201% -300% FPL
301% -400% FPL
Nel ch’int ti’j chojb’al
<=$50,000
100%
85%
75%
PORCENTAJES TEJ NOK CH’INAX TEJ TJA AB’IB’ TE Q’ANB’AL HAYMARKET (HAMC) DE UVA HEALTH
Wal twitz
< = 200% FPL
201% -300% FPL
301% -400% FPL
Nel ch’int ti’j chojb’al
<=$50,000
100%
85%
75%
PORCENTAJES TEJ NOK CH’INAX TEJ TJA AB’IB’ TE Q’ANB’AL PRINCE WILLIAM DE UVA HEALTH (PWMC)
Wal twitz
< = 200% FPL
201% -300% FPL
301% -400% FPL
Nel ch’int ti’j chojb’al
<=$50,000
100%
85%
75%
PORCENTAJES TEJ NOK CH’INAX TEJ KLOJ TE Q’ANB’AL UVACH
Wal twitz
< = 200% FPL
201% -300% FPL
301% -400% FPL
Nel ch’int ti’j chojb’al
<=$50,000
100%
85%
75%
APÉNDICE D
QAJ TAJLAL TE QAJ TZ’IB’A TE CHQIL
AGB
TJA AB’IB’ TE Q’ANB’AL CULPEPER DE UVA HEALTH (CPMC)
33.7%
TJA AB’IB’ TE Q’ANB’AL HAYMARKET DE UVA HEALTH (HAMC)
33.3%
TJA AB’IB’ TE Q’ANB’AL PRINCE WILLIAM DE UVA HEALTH (PWMC)
38.8%
APÉNDICE E
Qaj q’oltzta aq’unt qaj Chi ten
Tu’ ttiq’ay jun u’j te tz’ib’k’ax tzqetna te qaj b’a’ ttemal qa tzaj tq’o’ ab’ib’ te toj il naj ta’ mo junt ab’ib’ te k’al q’anb’al ilxax ti’j ex qa mix na’x tzaj ti’ qaj ch’uq tej cheyxtata tzaj q’ontat pwaq te UVACH, tokxay:
https://uvahealth.com/support/billing-and-insurance/financial-aid
APÉNDICE F
QAJ NWE’ TEJ T-XILEN TTXOLA
Che qaj nwe’ chi tza q’o’ te onxta tej aq’anl te tu’ tex twitzj jte taj tej política lu. Uj t-xi’ tinay qaj chi we’ lu tej t-xilen ttxola, nayet qa tej aq’anal ma tz’okx tq’uma te t-il toj ja te t-amb’il tej nkub’ t-b’incha’ ex/mo qaj chajsa toj t-kwent qaj aq’unt.
Ttxola tej Sk’ob’
K’ajb’el tej ja junt ttxola tu’ tpon b’aj ja sk’ob’ te tu’ toktz q’i’ cheyxtata tzaj q’ontat pwaq:
- Jun u’j nokx qanat luta tzqetna ex sqitak tu’j t-xjal yab’ mo junt kwel nej ch’iklak. Ja te taj tej u’j nokx qanat jaj kwelax tz’ib’at qaj te chi qant tib’aj ilxax ti’j tu’ t-xi’ cheyat j-sk’ob’ te cheyxtata pwaq te jun t-xjal yab’.
- B’a’ tajb’en taj yol tib’aj tex ti’jxa tu’ t-xi’ q’o’ jtumal tib’aj tipomal te chojb’al te jun t-xjal yab’ mo tej ab’i’ tu’ tej t-xjal yab’ (titzaj jatz tu’ crediticia).
- Qaj t-xjal yab’ ilti’j ktiq’al jun tajlal toj cuenta mo jun onb’al b’incha’nt tten tuya UVACH uj na’nt tokx qanat cheyxtata. J-sk’ob’ b’a’ tpon b’aj te alchexa jun amb’il toj qaj q’ij te uj noktz.
- Qaj t-xjal yab’ qa nkub’ ch-tzina chib’ te tu’ tten ex on-tta chuya qaj qe Q’oltzta aq’unt tej Sk’ob’ te Q’anb’al mi chi jaw sk’et te tu’ toktz ti’ cheyxtata tzaj q’ontat pwaq ja tok tu’ ja política lu.
- Ja nokx qanat tej cheyxtata tzaj q’ontat pwaq k’okal qb’et toj correo qa at-xax ilti’j k’okalx q’umat noq lepch. Ja carta tzaj tq’o’ jun yol tej nokx qanat qa tu’ taj t-meltz’u’ jtumal toj ja 30 q’ij te aq’unt ti’jxaj tej nel etzat tej carta. Qa tej jtumal nokx qanat mi nokx q’i’ toj ja 30 q’ij te aq’unt, mi kub’ tb’incha’ tintla jun nkub’ b’int noq lepch ja tok tu’ ja u’j nokx qanat te cheyxtata tzaj q’ontat pwaq tej nokx qanat.
- Qa u’j nokx qanat tej cheyxtata tzaj q’ontat pwaq k’a’l q’i’ tuyaj jun toj il ta’ ex UVACH kwel tb’incha’ jun tipomal tu’ tokx q’umat tej t-xjal yab’ ja kuyb’al tej nkub’ tzina tib’ toj qaj 14 q’ij lepch-xa ti’j tej nel q’i’ te chqil qaj nokx qanat ilxax ti’j tu’ tku’x tz’aqset ja u’j nokx qanat.
N-xi’ cheyb’aj tej qaj Chi oktz q’i’, Wal twitz ex qaj Aq’masab’:
Qaj kab’t paq u’j b’a’ tchajb’en te tu’ t-xi’ cheyat qaj chi oktz q’i’ tej najaj toj ja’.
- Yol nokx q’umat jaxax tej pwaq nokx te xi kwal tzqetna te tej ja’ tej t-xjal yab’ te tej ab’q’ij tku’x twitz u’j mast ak’aj.
- Qa tej t-xjal naq’ana’ tu’nxta, jun copia tej yol nokx q’umat jaxax te Pwaq te K’eyal tej último trimestre tej t-xjal yab’ joniy tuyaj Yol nokx q’umat jaxax tej Pwaq nokx q’o’ te xi kawal te K’eyal te j-nab’a ex ja yol nokx q’umat jaxax tej Pwaq nokx te xi kawal te t-jonal tej t-xjal yab’.
- Oxa talones te chojb’al te tzqekax mo jun yol jaxax te qaj aq’anal.
- Carta te ja’la tej t-onb’al te mi nti’ taq’a mo Ntzaj chjet te che qaj Aq’anal qaj tzaj chyek’a ja nkub’ xk’eyat mo sk’ob’ ex ja tajlal noktz q’i’.
- Carta te ja’la tej At-xax ttxola te Xjal, Carta tej nokx q’umb’aj tej At t-palta mo ttenk’a te cuenta tzqetnaj te tu’ tok q’o’ pwaq ti’j jika tej At-xax ttxola te Xjal.
- Yol nokx q’umat jaxax te jun tten tumalxax.
- Carta SNAP.
- Paq u’j mo carta nik’u’ tten tu’j tja kawal tej mamb’aj tintla twi’ twab’ ja nok ch’ikat ja tajlal tej aq’chlab’ te ne’ noktz q’i’.
- Noktz aq’anal tej menalxta mo paq u’j ja n-xi’ cheyat qaj chi oktz q’i’ brutos toj mamb’aj.
- Paq u’j ja toksa tajlal ja niych’in te alchexa Aq’unt, Bono, CD, Cuenta te Chmo’ pwaq te tej Nab’ (HSA) mo alchexa ttenb’al noq lepch qa b’a’ tkub’ ten ja t-xjal lu.
- Tzqetna k’a’ltz t-xcpiaranay te alchexa jun cuenta te cheques, te k’u’k pwaq mo tej jatuma eysa pwaq te ja’la.
K’okal jun cheyb’aj ti kab’t aq’masab’ tej qaj chi oktz q’i’ mo wal twitz, ja’nx qaj aq’masab’ te qaj cuenta te k’u’k pwaq, cuentas corrientes ex jte uj ti’ jubilación, titza tzuj u’j netz q’o’ tej nokx chjet (CD). K’okal jun cheyb’aj tib’aj qaj Cuenta te K’u’k pwaq te tej Nab’ (HSA, chuya qa t-xe’ tb’i’ toj tyol me’x) ex qatza taj te alchexa pwaq tkub’sa k’ajb’el ti’ qaj chi b’aj tej ab’b’ te q’anb’al uj na’nt tetz sh-it alchetza jun k’okal q’o’ tey tej cheyxtata tzaj q’ontat pwaq. K’okal qanat jun copia te qaj ttenk’a tej cuentas bancaria te chqil qaj te tuya tokx toj ja’. Qa tej tokx qantta mi na’x t-xi’ q’o’ ja paq u’j, kwel tzinat ja cheyxtata pwaq.
Seyatla tz’okx cheyb’aj te uj noktz q’i’ te tu’ tkub’ ab’it tej Ch’uq tej Cheyxtata tzaj Q’ontat pwaq te che qaj te T-xjal yab’, at kab’ kmelolta te koj tej DSH b’a’ tajb’en cheyb’aj te uj noktz q’i’. Qaj chi temal che’x qb’et chi xe’l cheyat qaj il tuya il tu’ t-xi’ cheyat ja nkub’ ab’it te qaj ch’uq te koj te DSH tej Sistema.
Yol nok tuya Ch’uq te Cheyxtata tzaj Q’ontat pwaq
UVACH kwel tb’incha’ tipomal at-xax tu’ taqa tu’ t-xi’ cheyat jtumal tib’aj qeya q-ch’uq ex qa tej ab’il ti’j n-xi’ yola jaxax ex nkub’tza tu’ tel ch’iy toj tkwent. Qaj xjal b’a’ chiq’ jun copia tej qeya Qu’j nokx qanat ex Política te Cheyxtata tzaj Q’ontat pwaq toj qeya t-xaq qu’j te Cheyxtata tzaj Q’ontat pwaq. UVACH jax ju’xa kxe’l tq’o’ ja tb’e najb’al tej sitio web te alchexa jun xjal nokx qanat. Qaj xjal jax ju’xa b’a’ chiq’ ex k’okal chi’ cheyxtata tu’ tku’x tzqet ja U’j nokx qanat te Cheyxtata tzaj Q’ontat pwaq te alchexa toj qeya q-tenb’al te at toj il, cheyxtzta tzaj q’ontat pwaq tja k’ub’ pwaq. Qaj aq’anal te cheyxta tzaj q’ontat pwaq mo qaj ja’ te chmol pwaq jatza ete’ choj qaj tenb’al tej tz’ib’tata te qaj t-xjal yab’. Qaj xjal b’a’ chwe’ toj alchexa toj jun qeya tzaj yek’at tej jtumnal nik’uk’ toj jaka tja q’anb’al tu’ tokx qanat cheyxtata tu’ t-xi’ cheyb’aj che qaj aq’anal te cheyta tej pwaq mo qaj ja’ te chmol pwaq. Qaj xjal b’a’ chiq’ jun copia kotz toj correo tej qeya Q’uj nokx qanat ex ja Política te Cheyxtata tzaj Q’ontat pwaq tzaj yola ti’ qeya tja nik’ul onb’al te t-xjal te CPMC ti’ 540.829.4320 mo ti’ 540.829.4330 (Koj). B’a’ tzaj yola ti’ tja nik’ul onb’a te t-xjal te PWMC ex HAMC toj 703.369.8020 (PWMC) mo 571.284.1517 (HAMC).