재정 지원 정책 Financial Aid Policy, Korean
제목:
재정지원 정책
날짜:
2023/03/01
교체 버전 날짜:
2022/06/23
범주:
SYS.MIS.FAP
승인자:
UVACH Inc. 이사회
정책
본 정책은 모든 사람에게 필요한 의료 서비스 접근을 보장하기 위해 UVA Health Culpeper Medical Center(CPMC), UVA Health Haymarket Medical Center(HAMC), UVA Health Prince William Medical Center(PWMC), UVACH Medical Group 및 UVA Health Cancer Gainesville을 포함하는 UVA Community Health(UVACH)의 정책입니다. UVACH는 보험 가입 여부에 관계없이 모든 환자를 입원, 서비스 제공, 퇴원, 청구 및 추심 과정 전반에 걸쳐 존엄성, 존중 및 연민으로 대합니다. 본 정책은 재정지원 및 응급 의료 정책, 재정지원 대상자에 대한 청구 제한, 합당한 청구 및 추심 노력과 관련하여 개정된 대로 1986년 내국세입법(Internal Revenue Code) 제501(r)항의 요건을 충족할 목적으로 작성되었으며 그에 따라 해석해야 합니다.
범위
본 정책은 모든 UVACH 급성환자치료 시설에서 사용되며 선택적 수술에는 적용되지 않습니다.
정의
일반 청구 금액(Amounts Generally Billed, AGB) – 일반 청구 금액은 응급 서비스 및 의료적 필수 서비스에 대해 보험 가입 환자에게 일반적으로 청구되는 금액입니다. 재정지원 수혜 대상인 환자에 대한 비용은 해당 서비스에 대해 일반적으로 청구되는 금액(“AGB”) 이하로 제한됩니다. 해당 비용은 응급 및 기타 의료적 필수 진료에 대해 Medicare 및 상업 지불자의 평균 허용 금액을 기준으로 합니다. 허용 금액에는 보험사가 지불할 금액과 해당인이 개인적으로 지불할 책임이 있는 금액이 모두 포함됩니다. CPMC, PWMC 및 HAMC에서 AGB는 26 CFR §1.501(r)에 따른 룩백(Look Back) 방법을 사용하여 계산됩니다. AGB 할인에 관한 자세한 사항은 부록 A를 참조하십시오.
자산 – 은행 및 은퇴 계정, 주택, 자동차 등을 포함하여 소유물의 총 가치. 또한 가산 자산에는 토지(농지 포함)의 청산 가치, 레저용 차량, 보트, 제2 주택 등의 지분이 포함됩니다. 재정지원 고려 공식에 포함되는 자산 액수는 $50,000 미만입니다.
불량 채무 – 추심 불가이지만 여전히 미결제 잔액으로 간주되는 미수금 상각.
성형 – 외모 개선이 주요 목적인 수술.
불균형 분담 병원(Disproportionate Share Hospital, DSH) – 다수의 저소득층 환자에게 서비스를 제공하고 보험 미가입 환자에게 진료를 제공하는 비용을 충당하기 위해 Medicaid 및 Medicare 서비스 센터로부터 지불금을 받는 병원.
적격 서비스 – 본 재정지원 정책에 따라 자격 대상의 UVACH 시설에서 제공하는 서비스에는 다음이 포함됩니다.
- 응급실 환경에서 제공되는 응급의료 서비스
- 응급실 이외 병원 환경에서 생명을 위협하는 상황에 대응하여 제공되는 비선택적 의료 서비스
- 의료적 필수 서비스
응급 의료 상태 – 건강 및 의학에 대한 평균적인 지식을 갖춘 분별있는 일반인이 즉각적인 의료 조치를 취하지 않는 경우 다음과 같은 결과가 발생할 것으로 합리적으로 예상할 수 있는 충분하 심각한 급성 증상(심한 통증 포함)으로 나타나는 의학적 상태:
- 개인의 건강 또는 임산부의 경우 여성이나 태아의 건강에 대한 심각한 위험 또는
- 신체 기능의 심각한 손상 또는
- 신체 기관이나 일부의 심각한 기능 장애
특별 추심 조치(Extraordinary Collection Action, ECA): 해당 시설의 재정지원 프로그램에 따라 보장되는 서비스에 대한 청구서 납부금 입수와 관련하여 병원 시설에서 개인을 대상으로 취하는 조치
가족 소득 – 개인이 벌거나 개인에게 제공된 총 현금 또는 현금 등가물. 비현금성 혜택과 식품 및 주택 보조금, 교육 지원과 같은 공공 지원은 소득으로 간주되지 않는 항목임.
연방 빈곤 지침 – 연방 빈곤 수준은 미국 정부가 본 정책의 목적에 따라 환자와 그 가족의 빈곤 수준을 규정하는 데 사용. 이는 가족의 총 재산, 연간 소비 또는 자체적인 복지 평가보다는 가족의 연간 현금 소득을 기반으로 합니다. 빈곤 지침은 결정 당시 유효한 미 보건복지부(U.S. Department of Health and Human Services)에 의해 연방 관보(Federal Register)에 매년 업데이트됩니다.
고정 요금 – 환자가 선택하는 특정 서비스에 대해 사전에 결정된 요금으로, 서비스가 수행될 때 환자가 지불함.
보증인 – 환자, 간병인 또는 의료비 지불 책임이 있는 법인.
세대주 – 세금 신고서에 "세대주"로 기재되어 있는 개인.
노숙자 – 영구 주택 없이 거리에서 생활; 쉼터, 선교단체, 방치 건물 또는 차량에 머물거나 그 밖의 불안정하거나 비영구적 상황에 있는 개인. 개인이 90일 이상 여러 친구들 및/또는 가족들에게 "더부살이(Doubled up)"하는 경우 노숙자로 간주될 수 있습니다.
가구 가족 구성원(“부양가족”) – 세대주의 세금 신고서에 청구된 가구에 “거주”하는 개인
의료 적격 공급업체/의료 지원 옹호 – 정부 프로그램 및 UVACH 재정지원에 대해 환자를 선별하기 위해 UVACH와 계약을 맺은 옹호 공급업체.
의료적 필수 서비스 – 질병, 부상, 상태, 질환 또는 그 증상을 예방, 진단 또는 치료하는 데 필요하며 허용된 의학 표준을 충족하는 의료 서비스. 어떤 상황에서든 상태가 쇠약해지는 증상이나 부작용을 일으키는 경우 의료적으로 치료가 필요한 것으로 간주됩니다.
비적격 서비스 – 다음 의료 서비스는 본 정책에 따른 재정지원의 수혜 대상이 아닙니다.
- 사고의 결과로 제공되는 서비스. 이러한 비용에는 제3자 책임 지불을 보장하는 데 필요한 모든 법적 문서가 적용됩니다. 이는 환자 재정지원 프로그램에 대한 최초 적격성이 승인된 후에 해당 문서가 제출된 경우에도 해당합니다. 제3자 보장이 있는 경우 UVACH는 제3자 지불자로부터 미지급 잔액을 추심합니다. 보험 처리 후 잔액이 남아 있는 경우 환자는 재정지원을 신청할 수 있습니다. 소득 및 재원 기준치(빈곤 지침의 400% 이하 및 자산 $50,000 이하) 내에 있는 보험 가입 환자는 보험사와 UVACH 간의 계약과 상충되지 않는 한 재정지원을 신청할 수 있습니다.
- 성형 및 고정 요금 시술과 보험, 내구성 의료장비, 재가돌봄 및 처방약을 사용하지 않기로 선택한 보험 가입 환자 등 의료적으로 필요하지 않은 선택적인 시술.
규제 요건
본 정책을 시행함으로써 UVACH는 이 정책에 따라 수행되는 활동에 적용될 수 있는 그 밖의 모든 연방, 주 및 지방 법률, 규칙 및 규정을 준수해야 합니다.
절차
본 절차의 근거는 연방, 주 또는 지역 건강보험 프로그램 또는 UVA 지역사회건강 환자 재정지원 프로그램("FAP")에 자격이 될 수 있는 개인 및 그 가족을 식별하기 위한 UVACH 심사입니다. 본 정책을 모든 개별 환자에게 적용하려면 모든 필수 서류와 함께 재정지원 신청을 만족스러운 수준으로 완료하는 여부에 달려 있습니다. 증빙 문서를 포함하여 재정지원 신청서를 만족스러운 수준으로 작성하기를 거부하는 환자는 본 정책에 따른 재정 지원을 받을 자격이 없습니다(환자가 제501(r)항에 따라 규정에서 요구하는 통지서를 수령한 경우). UVACH는 신청인이 정보 또는 문서를 제공하지 않았다는 이유로 FAP에 따른 재정 지원을 거부할 수 없습니다. 단, 해당 정보 또는 문서가 FAP 또는 FAP 신청서 양식에 명시되어 있는 경우는 예외입니다. 환자가 재정지원 신청서를 얻는 방법에 관한 정보는 부록 B를 참조하십시오.
UVACH는 FAP 자격 여부와 무관하게 개인에게 차별 없이 응급의료 상태에 대한 치료 및/또는 작업을 제공합니다. UVACH는 개인이 응급의료 진료를 받지 못하게 하는 어떠한 조치에도 관여하지 않으며 환자의 보험 또는 지불 상태를 문의하기 위해 검사 또는 치료에 대한 모든 지연을 금지하는 응급 의료 치료 및 출산법(Emergency Medical Treatment and Labor Act, EMTALA) 정책을 시행하고 있습니다. UVACH EMTALA 정책은 또한 응급 의료 상황의 환자를 다른 시설로부터 적절한 이송을 허용하는 절차를 명시하고 있습니다.
UVACH는 모든 환자가 UVACH FAP 심사를 받기 전에 연방, 주 또는 지역 보험 프로그램에 대한 심사를 받을 것으로 기대합니다. FAP는 개인적 책임을 대체하지 않기 때문에 프로그램을 통해 FA를 원하는 개인은 UVACH의 자격 결정 절차에 협력하고 개인의 능력 범위 내에서 서비스 비용에 기여해야 합니다. 환자는 재정지원을 받기 위해 UVACH에 적절하고 시의적절한 정보를 제공해야 합니다. 건강보험을 구입할 재정적 능력이 있는 개인은 보다 폭넓은 의료 서비스에 대한 접근을 보장하고 전반적인 개인 건강을 위한 수단으로 보험을 구매하도록 권장됩니다. 환자가 특정 시술이나 서비스 날짜에 대해 보험 비용을 청구하지 않기로 선택한 경우, 해당 진료는 FAP 자격이 되지 않습니다.
특정 상황에서는 관련 주법에 따라 해당 주의 병원 시설에 추가적 또는 별도의 의무가 부과될 수 있습니다. 본 정책의 목적은 해당 주의 연방법 및 주법 요건을 모두 충족하는 것입니다. 따라서 특정 조항은 아래 명시된 특정 주에만 적용됩니다.
- 자격기준
UVACH는 진료를 원하는 모든 개인에게 1차 의료 서비스를 제공하며 지불할 여력이 없거나 해당 서비스에 대한 지불이 Medicare, Medicaid 또는 CHIP에 따라 이루어지는지 여부 또는 개인의 인종, 피부색, 성별, 출신 국가, 장애, 종교, 나이, 성적 지향 또는 성 정체성을 근거로 개인을 배제하거나 혜택을 거부하거나 달리 차별하지 않습니다.
- 환자에게 청구되는 금액
FAP는 본 정책에 규정 및 정의된 대로 연간 조정 금액 및 자산 $50,000 이하로 연간 총 가족 소득이 현 연방빈곤지침(FPG)의 200% 이하인 보험 미가입 환자 및 보험 가입 환자에게 적격 서비스에 대해 100% 재정지원을 제공합니다. UVACH는 또한 가족 총 소득이 FPL의 201%-400%이고 자산이 $50,000 이하인 환자에게 할인된 요율을 제공합니다. (부록 C).
- AGB
FAP 자격 대상자에게는 응급 또는 그 밖의 의료적 필수 진료에 대해 AGB보다 더 많은 비용이 청구되지 않습니다. UVACH AGB는 매년 시장 조정을 받으며 Medicare와 기본분담금 및 가입자부담금을 포함한 상업 요율을 활용하는 룩백(Look back) 방식을 기반으로 합니다(부록 D). UVACH는 또한 재정지원의 수혜 대상이 아닌 보험 미가입 환자에게 자기부담 할인을 제공합니다.
- 자격 기간
환자는 1차 청구서 날짜로부터 최대 240일까지 재정지원을 신청할 수 있습니다. 환자가 재정지원 승인을 받은 경우 해당 보장은 신청서 서명일로부터 이전 5년 및 이후 365일 동안 유효합니다. 240일 승인 기간 동안 서비스를 받기 위해 재방문하는 재정지원 승인을 받은 환자는 매 진료마다 연방, 주 또는 지역 건강보험 프로그램에 대한 심사를 받게 됩니다. UVACH 재정지원 프로그램은 보험이 아닙니다.
- 참여 제공자
의료적으로 필요한 특정의 응급치료는 의료 서비스에 대해 별도로 청구할 수 있고 본 재정지원 정책을 채택하지 않을 수 있는 UVACH 직원이 아닌 비 UVACH 제공자에 의해 제공됩니다. 응급 또는 그 밖의 의료적 필수 진료를 제공하고 UVACH의 재정지원 프로그램을 채택하지 않은 서비스 제공자의 전체 목록에 대한 자세한 내용은 부록 E를 참조하십시오.
절차적 지침
절차적 지침은 부록 F를 참조하십시오.
본 정책은 UVACH 이사회의 승인을 받았습니다.
청구 및 추심에 대해서는 본원의 청구 및 추심 정책을 참조해 주시기 바랍니다.
부록 A
UVA Health Culpeper Medical Center(CPMC) AGB 할인
AGB 할인에 대한 자세한 내용은 고객 서비스에 540.829.4320 또는 540.829.4330(지역)에 문의하여 이용하실 수 있습니다.
UVA Health Haymarket Medical Center AGB 할인
AGB 할인에 관한 추가 정보는 UVA Haymarket Medical Center(HAMC)에 전화 571.284.1517로 문의하실 수 있습니다.
UVA Health Prince William Medical Center(PWMC): AGB 할인
AGB 할인에 관한 추가 정보는 UVA Prince William Medical Center(PWMC)에 703.369.8020으로 전화하여 문의하실 수 있습니다.
부록 B
재정지원 정보 얻기
환자는 https://uvahealth.com/support/billing-and-insurance/financial-aid, 병원 시설에 위치한 등록 기관 또는 재정 상담사로부터 재정지원 신청서를 수령하거나 다음 번호로 고객 서비스에 전화할 수 있습니다.
UVA Health Culpeper Medical Center(CPMC): 540.829.4320 또는 540.829.4330(지역)
UVA Health Haymarket Medical Center(HAMC): 571.284.1517
UVA Health Prince William Medical Center(PWMC): 703.369.8020
부록 C
UVA HEALTH CULPEPER MEDICAL CENTER(CPMC) 조정 비율
자산
<=200% FPL
201%-300% FPL
301%-400% FPL
할인
<=$50,000
100%
85%
75%
UVA HEALTH HAYMARKET MEDICAL CENTER(HAMC) 조정 비율
자산
<=200% FPL
201%-300% FPL
301%-400% FPL
할인
<=$50,000
100%
85%
75
UVA HEALTH PRINCE WILLIAM MEDICAL CENTER(PWMC) 조정 비율
자산
<=200% FPL
201%-300% FPL
301%-400% FPL
할인
<=$50,000
100%
85%
75%
UVACH MEDICAL GROUP 조정 비율
자산
<=200% FPL
201%-300% FPL
301%-400% FPL
할인
<=$50,000
100%
85%
75%
부록 D
일반 청구 금액
AGB
UVA HEALTH CULPEPER MEDICAL CENTER(CPMC)
31.6%
UVA HEALTH HAYMARKET MEDICAL CENTER(HAMC)
27.0%
UVA HEALTH PRINCE WILLIAM MEDICAL CENTER(PWMC)
32.9%
부록 E
참여 제공자
응급 또는 그 밖의 의료적 필수 진료를 제공하고 UVACH의 재정지원 프로그램을 채택하지 않은 의사의 전체 목록을 보려면 다음을 방문해 주시기 바랍니다:
https://uvahealth.com/support/billing-and-insurance/financial-aid
부록 F
절차적 지침
해당 지침은 직원이 본 정책의 목표를 달성하는 데 도움을 주기 위해 제공됩니다. 해당 절차적 지침을 준수하는 동안 직원은 자신의 실무 범위 및/또는 직무 책임 내에서 판단을 행사해야 합니다.
적격성 과정
재정지원 자격을 결정하기 위해 다음 과정이 사용됩니다.
- 환자 또는 그 밖의 지정 대리인이 신청서를 작성 및 서명합니다. 신청서의 목적은 환자의 재정지원 적격성을 확인하는 데 필요한 필수 데이터를 기록하는 것입니다.
- 외부 데이터 소스는 환자 또는 환자 보증인의 지불 능력(예: 신용 점수)에 대한 정보를 제공하는 데 사용될 수 있습니다.
- 환자는 재정지원을 신청하기 전에 UVACH에 계정 잔액이나 예정된 서비스가 있어야 합니다. 적격성은 수익 주기 중 언제든지 결정될 수 있습니다.
- 의료 적격 공급업에 대한 참여 및 협력을 거부하는 환자는 본 정책에 따라 재정지원의 수혜 대상이 아닙니다.
- 추가 정보가 필요한 경우 재정지원 신청인에게 우편으로 통보됩니다. 서신에는 신청인에게 서신을 받은 후 근무일 기준 30일 이내에 정보를 제출할 것을 권고합니다. 요청한 정보가 근무일 기준 30일 이내에 접수되지 않으면 신청인의 재정지원 요청과 관련된 추가 활동이 발생하지 않습니다.
- 재정지원 요청은 즉시 처리되어야 하며 UVACH는 신청을 완료하는 데 필요한 모든 요청된 정보를 수령한 후 14일 이내에 환자에게 승인 또는 거부 사실을 알리기 위해 합당한 노력을 기울일 것입니다.
소득 인증, 자산 및 재원:
가구 가족의 소득을 인증하기 위해 다음 서류를 사용할 수 있습니다.
- 가장 최근 연도의 환자 가구에 대해 작성된 세금 신고서.
- 환자가 자영업자인 경우 전년도 사업 세금신고서 및 환자의 개인 세금신고서와 함께 환자의 마지막 분기 사업 재무 명세서 사본.
- 가장 최근의 급여명세서 3부 또는 고용주 명세서.
- 거부 또는 자격 및 수령 액수를 보여주는 현재 실업 또는 산재보상 서신
- 현재 사회보장 서신, 장애 통지서 또는 사회보장 직접 입금에 대한 전체 은행 명세서
- 현 연금 명세서
- SNAP 서신
- 자녀 양육비 수령 액수를 명시하는 법원 명령 문서 또는 비양육 부모의 서신
- 총 임대 소득을 증명하는 임대 계약서 또는 서류
- 주식, 채권, CD, 의료저축계정(Health Savings Account, HSA) 또는 환자가 소유할 수 있는 추가 재산의 가치를 기재한 문서.
- 현재 당좌예금, 저축 또는 머니마켓 계정의 전체 사본
예금 증서(CD) 외에 저축, 당좌, 퇴직 계정의 재원을 포함한 기타 소득 또는 자산 재원도 평가됩니다. 의료저축계정(HSA)이 평가되며, 재정지원 기금이 지급되기 전에 사용 가능한 모든 금액을 의료비로 사용해야 합니다. 모든 가구 구성원의 은행 명세서 사본이 요청됩니다. 신청인이 해당 문서를 제공하지 않은 경우 UVACH는 신청인에게 추가 정보를 요청하는 서신을 발송합니다. 여전히 서류가 제공되지 않으면 재정지원이 거부됩니다.
환자 재정지원 프로그램을 고려하려면 소득 증빙이 요청되지만 일부 지역 시스템 DSH 규정에서는 소득 증명이 필요할 수 있습니다. 이러한 규정은 지역 시스템 DSH 프로그램 준수를 보장하기 위해 사례별로 처리됩니다.
재정지원 프로그램 커뮤니케이션
UVACH는 우리 프로그램과 그 가용성에 대한 정보가 명확하게 전달되고 일반에게 널리 제공되도록 합당한 노력을 기울일 것입니다. 개인은 Financial Aid Policies 에서 재정지원 신청서 및 정책 사본을 수령할 수 있습니다. UVA Community Health는 또한 요청하는 모든 개인에게 웹사이트 주소를 제공합니다. 개인은 또한 등록 영역, 재정 상담사 또는 출납원 사무소에서 재정지원 신청서를 작성하는 데 도움을 얻고 받을 수 있습니다. 재정 상담사 또는 출납원 사무소는 환자 등록 구역 내에 있습니다. 개인은 각 병원 내에 위치한 안내 데스크에 방문해 재정 상담사 또는 출납원 사무소를 찾는 데 도움을 요청할 수 있습니다. 개인은 540.829.4320 또는 540.829.4330(지역)으로 CPMC 고객서비스부에 전화하여 재정지원 신청서 및 정책의 무료 사본을 우편으로 받을 수 있습니다. PWMC 및 HAMC 고객서비스부는 703.369.8020(PWMC) 또는 571.284.1517(HAMC)로 연락할 수 있습니다.