재정 지원 정책 Financial Aid Policy, Korean

제목:

재정지원 정책

날짜:

2023/03/01

교체 버전 날짜:

2022/06/23

범주:

SYS.MIS.FAP

승인자:

UVACH Inc. 이사회

정책

본 정책은 모든 사람에게 필요한 의료 서비스 접근을 보장하기 위해 UVA Health Culpeper Medical Center(CPMC), UVA Health Haymarket Medical Center(HAMC), UVA Health Prince William Medical Center(PWMC), UVACH Medical Group 및 UVA Health Cancer Gainesville을 포함하는 UVA Community Health(UVACH)의 정책입니다. UVACH는 보험 가입 여부에 관계없이 모든 환자를 입원, 서비스 제공, 퇴원, 청구 및 추심 과정 전반에 걸쳐 존엄성, 존중 및 연민으로 대합니다. 본 정책은 재정지원 및 응급 의료 정책, 재정지원 대상자에 대한 청구 제한, 합당한 청구 및 추심 노력과 관련하여 개정된 대로 1986년 내국세입법(Internal Revenue Code) 제501(r)항의 요건을 충족할 목적으로 작성되었으며 그에 따라 해석해야 합니다.

범위

본 정책은 모든 UVACH 급성환자치료 시설에서 사용되며 선택적 수술에는 적용되지 않습니다.

정의

일반 청구 금액(Amounts Generally Billed, AGB) – 일반 청구 금액은 응급 서비스 및 의료적 필수 서비스에 대해 보험 가입 환자에게 일반적으로 청구되는 금액입니다. 재정지원 수혜 대상인 환자에 대한 비용은 해당 서비스에 대해 일반적으로 청구되는 금액(“AGB”) 이하로 제한됩니다. 해당 비용은 응급 및 기타 의료적 필수 진료에 대해 Medicare 및 상업 지불자의 평균 허용 금액을 기준으로 합니다. 허용 금액에는 보험사가 지불할 금액과 해당인이 개인적으로 지불할 책임이 있는 금액이 모두 포함됩니다. CPMC, PWMC 및 HAMC에서 AGB는 26 CFR §1.501(r)에 따른 룩백(Look Back) 방법을 사용하여 계산됩니다. AGB 할인에 관한 자세한 사항은 부록 A를 참조하십시오.

자산 – 은행 및 은퇴 계정, 주택, 자동차 등을 포함하여 소유물의 총 가치. 또한 가산 자산에는 토지(농지 포함)의 청산 가치, 레저용 차량, 보트, 제2 주택 등의 지분이 포함됩니다. 재정지원 고려 공식에 포함되는 자산 액수는 $50,000 미만입니다.

불량 채무 – 추심 불가이지만 여전히 미결제 잔액으로 간주되는 미수금 상각.

성형 – 외모 개선이 주요 목적인 수술.

불균형 분담 병원(Disproportionate Share Hospital, DSH) – 다수의 저소득층 환자에게 서비스를 제공하고 보험 미가입 환자에게 진료를 제공하는 비용을 충당하기 위해 Medicaid 및 Medicare 서비스 센터로부터 지불금을 받는 병원.

적격 서비스 – 본 재정지원 정책에 따라 자격 대상의 UVACH 시설에서 제공하는 서비스에는 다음이 포함됩니다.

응급실 환경에서 제공되는 응급의료 서비스 응급실 이외 병원 환경에서 생명을 위협하는 상황에 대응하여 제공되는 비선택적 의료 서비스 의료적 필수 서비스

응급 의료 상태 – 건강 및 의학에 대한 평균적인 지식을 갖춘 분별있는 일반인이 즉각적인 의료 조치를 취하지 않는 경우 다음과 같은 결과가 발생할 것으로 합리적으로 예상할 수 있는 충분하 심각한 급성 증상(심한 통증 포함)으로 나타나는 의학적 상태:

개인의 건강 또는 임산부의 경우 여성이나 태아의 건강에 대한 심각한 위험 또는 신체 기능의 심각한 손상 또는 신체 기관이나 일부의 심각한 기능 장애

특별 추심 조치(Extraordinary Collection Action, ECA): 해당 시설의 재정지원 프로그램에 따라 보장되는 서비스에 대한 청구서 납부금 입수와 관련하여 병원 시설에서 개인을 대상으로 취하는 조치

가족 소득 – 개인이 벌거나 개인에게 제공된 총 현금 또는 현금 등가물. 비현금성 혜택과 식품 및 주택 보조금, 교육 지원과 같은 공공 지원은 소득으로 간주되지 않는 항목임.

연방 빈곤 지침 – 연방 빈곤 수준은 미국 정부가 본 정책의 목적에 따라 환자와 그 가족의 빈곤 수준을 규정하는 데 사용. 이는 가족의 총 재산, 연간 소비 또는 자체적인 복지 평가보다는 가족의 연간 현금 소득을 기반으로 합니다. 빈곤 지침은 결정 당시 유효한 미 보건복지부(U.S. Department of Health and Human Services)에 의해 연방 관보(Federal Register)에 매년 업데이트됩니다.

고정 요금 – 환자가 선택하는 특정 서비스에 대해 사전에 결정된 요금으로, 서비스가 수행될 때 환자가 지불함.

보증인 – 환자, 간병인 또는 의료비 지불 책임이 있는 법인.

세대주 – 세금 신고서에 "세대주"로 기재되어 있는 개인.

노숙자 – 영구 주택 없이 거리에서 생활; 쉼터, 선교단체, 방치 건물 또는 차량에 머물거나 그 밖의 불안정하거나 비영구적 상황에 있는 개인. 개인이 90일 이상 여러 친구들 및/또는 가족들에게 "더부살이(Doubled up)"하는 경우 노숙자로 간주될 수 있습니다.

가구 가족 구성원(“부양가족”) – 세대주의 세금 신고서에 청구된 가구에 “거주”하는 개인

의료 적격 공급업체/의료 지원 옹호 – 정부 프로그램 및 UVACH 재정지원에 대해 환자를 선별하기 위해 UVACH와 계약을 맺은 옹호 공급업체.

의료적 필수 서비스 – 질병, 부상, 상태, 질환 또는 그 증상을 예방, 진단 또는 치료하는 데 필요하며 허용된 의학 표준을 충족하는 의료 서비스. 어떤 상황에서든 상태가 쇠약해지는 증상이나 부작용을 일으키는 경우 의료적으로 치료가 필요한 것으로 간주됩니다.

비적격 서비스 – 다음 의료 서비스는 본 정책에 따른 재정지원의 수혜 대상이 아닙니다.