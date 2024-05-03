K'iche pa Ajq'ijab'al Ri Chikop Financial Aid Policy, K'iche

Ub’i’ ch’ob’oj:

Taqanem rech Tob’anem ruk’ Pwaq

Rajilab’alil q’ij:

1/23/2025



Kujal le Okib’al Kojom rajilab’alil q’ij chech:

3/5/2024

Ucholajil:

SYS.MIS.FAP

Uxaq 1 rech 12

Ya’om b’e che rumal:

UVACH Inc. Tzob’aj Nuk’mam

TAQANEM

Are le taqanik rech UVA Community Health (UVACH), che k’o pa le Wokaj rech Kunanem UVA Health Culpeper (CPMC), el Wokaj rech Kunanem UVA Health Haymarket (HAMC), le Wokaj rech Kunanem UVA Health Prince William (PWMC), Tzob’aj rech Kunanem UVACH chi’l le Wokaj Oncológico rech Utzwachil UVA Gainesville, chech uya’ik okem pa taq le pataninem rech utzwachil rajawaxik chi iwech iwonojel. UVACH ri kub’an chech kilik taq ri yowab’ib’, we k’o kiseguro o no’, ruk’ moch’kil, k’ixb’al xuquje’ tob’anem chi kech pa le q’axnem rech umajib’al, uya’ik taq pataninem, elem b’ik, uya’ik uwujil tojonik xuquje’ utoq’ixik tojonem. We taqanem ri’ tz’ib’atalik are che qas kab’anik ri t’zib’atal pa le K’olib’al 501(r) rech le Retal Uqajik taq Ja k’olib’al rech 1986, are tzij b’anom ub’anik, ruk’ taq le taqanem ruk’ tob’anem ruk’ pwaq xuquje’ tob’anem rech kunanem aninaq rij, le uq’atb’alil taq le tojonem chi kij taq le winaq kecha’ik are che keto’ ruk’ pwaq xuquje’ ri uya’ik uchuq’ab’ taq le uya’ik uwujil tojonik xuquje’ utoq’ixik tojonem, xa k’ut rajawaxik ka’ilik.

JAWJE’ KAB’AN WI

We taqanik kkoj pa ronojel taq le wokaj rech kichajixik yowab’ib’ rech UVACH xa k’ut man kkoj ta pa ta le q’axnem kacha’ik.

TAQ UQ’ALAJISANEM

Ronojel taq le Ya’om uwujil Tojonik chech (AGB) –Ronojel taq le Ya’om uwujil Tojonik chech are kel kub’ij taq le pwaq toq’im chi kech ri winaq rumal aninaq kikunaxik xuquje’ che qas rajawaxik ukunaxik che k’o ki seguro chech we pataninem ri’. Le tojonem chi kech taq le winaq e chatal chech tob’anem ruk’ pwaq kq’atex uwach ri pwaq kaya uwujil tojonik chech ("AGB") chech taq ri pataninem ri’. We tojonik ri’ petinaq chech taq le unik’ajal ya’om b’e chech rumal Medicare, BCBS chi’l taq tojonelab’ rech tonojel taq le uya’ik uch’a’ik pa le uq’ijol rech 12 ik’ rech noviembre (2022) k’a pa octubre (2023). Le pwaqilal ya’om b’e chech ruk’a’am le rajilal katoj chech le aseguradora pacha’ le tojb’al, we kaya’tajik, che ri winaq qas kutoj ri uk’as. Le uk’isb’al retwechixik are ka’ilow ujachik taq le tojonem kech le tojonelab’ rumal taq le tojonem rech taq uya’ik uch’a’ik. e AGB rech CPMC, PWMC chi’l HAMC ketwechixik ruk’ ukojik taq le cholajb’anikil are tzij le 26 CFR §1.501 (r). Chawila’ le TZ’AQWUJ A chech uriqik usaqil tzij ch i rij taq le uqasaxik rajilal rech AGB.

Taq K’olik – Le rajilal chi ronojel le k’o awuk’, chi’l taq le akemb’i’aj rech ja k’olpwaq xuquje’ rech uya’ik kan chak, le ch’ich’, nik’aj chik. Xuquje’, taq le k’olik utz kajilaxik ruk’a’am le rajilab’alil jachom ulew (chi’l taq ulew rech tiko’nib’al), le pwaq kojom chi upam taq le ch’ich’ rech etz’anb’a’l, jukub’, ukab’ achocho, nik’aj chik. Le k’olik k’o pa taq le cholajb’anikil chech uchomaxik rij le tob’anem ruk’ pwaq are ri rajilab’alil man kaq’ax ta chech $50,000.

K’asaj man kkowib’ex ta chi utoq’ixik – Chupum taq le Kemb’i’aj rechh utoq’ixik, xa k’ut ka’ilik che k’o kan jun k’asaj yamalik.

Rech Je’lal – Cirugía jawje’ ri kajawax chech are’ kub’an utz chech upetem upalaj jun winaq.

Ja kunanib’al-Hospital Komonem Sib’alaj K’ax upetik (DSH) – Jun ja kunanib’al-hospital che e k’i yowab’ib’ kekilij che maj qas kirajil xuquje’ kaya tojonem chi kech rumal le Wokaj rech taq Pataninem rech Medicaid chi’l Medicare chech utojik taq le tojonem rech kikunaxik winaq maj kiseguro.

Taq pataninem Chatalik – Le taq pataninem ya’om rumal taq le k’olib’al rech UVACH che are utz kecha chi uxe’ taqanik rech tob’anem ruk’ pwaq ruk’a’am

Taq pataninem rech aninaq kunanem ya’om pa le ja kunanib’al aninaq rij. Taq pataninem rech kunanem man cha’om taj ya’om chi utzalixik uwach taq le jastaq kaya’tajik pacha kamikal pa jun k’olib’al rech ja kunanib’al che man jun ja taj rech aninaq kunanem Taq pataninem rech kunanik rajawaxik.

Ub’antajik Aninaq Kunanem – Jun loq’ob’al rech ajkun kaya’tajik are taq kaya’taj nab’alil rech nimalaj yab’il (ruk’a’am q’oxom) xa k’u cha jun winaq k’o uk’oxomab’al, ruk’ jun reta’maxik unik’ajal ri utzwachil xuquje’ ri kunab’al, kkowinik kareye’j na rilik kab’an kumal taq le kunanelab’:

Nimalaj k’axk’olal pa uk’aslemal le winaq o, we jun ixoq yab’al chik-embarazada, le u’utzwachil le ixoq o ri alaj ak’al; o Uq’e’lob’ik taq chakunem rech ch’akul; o Man kachakun ta chi jun órgano o apachike utz’aqatil le ch’akul.

Taq Nik’aj chi B’anoj rech Umulixik (ECA): Taq b’anoj chomatal rumal jun wokaj kunanib’al chi rij jun winaq chech uriqik ri tojonem rech jun uya’ik uwujil tojonik rumal taq pataninem tojom rumal le wokaj rech tob’anem ruk’ pwaq rech le k’olib’al. We usaqil tzij ri’ k’o pa le Taqanik rech Uya’ik uwujil Tojonik xuquje’ Utoq’ixik pwaq rech UVACH

Kich’akoj ri Aj upaja – Ri qas kkich’ako o kajunamataj ruk’ ri pwaq kich’akom o ya’om chech jun winaq. Le taq jastaq che man kkoj taj che are ch’akoj are taq ri tob’anem kab’anik man ruk’ ta pwaq, pacha’ subsidios rech rikil xuquje’ achochib’al, xuquje’ tob’anem rech tijob’al.

K’amb’al No’j Federales rech le Powrayil - Le ajpop rech EE.UU. kukoj le Ucholajil Federal rech le Powrayil chech retwechixik unimal upowrayil jun yowab’ chi’l ri rachalaxik ruk’ le karaj we Taqanik. Petinaq chech taq le ch’akoj chi junab’ rech jun aj upaja, pa uk’olib’al ri uq’inomal chi ronojel, ri kutij chi junab’ o ri uk’amb’ejanem rech utzwachil. Le k’amb’al no’j rech le powrayil kk’ak’arisax chi junab’ pa le Utz’ib’axik Federal rumal le Wokaj rech Utzwachil xuquje’ Pataninem kuk’ Winaq pa EE.UU. kojom are taq xb’an uchomaxik.

Tojb’alil Plana – Jun tojb’alil ya’om rumal nik’aj taq pataninem jawje’ ri yowab’ib’ kakicho xuquje’ k’ate kkitojo are taq kab’an we pataninem.

Garante – Le yowab’, chajinel o jun chi wokaj ka’ilow taq utojik le kunanem.

Ujolom le Aj upaja – Le winaq uq’alajisam ri’ rech uq’alajisaxik taq le q’atoj tojonik pacha’ "Ujolom le aj upaja ".

Maj achochi - Jun winaq maj rachoch junelik che wene pa taq le b’e kk’oji’ wi; kk’oji’ pa jun k’olib’al, nimalaj ja o jun ch’ich’ tzaqom kanoq; o pa apachike jastaq man qas ta utz o man junelik taj. Are kab’ix wa’ chech jun winaq maj rachoch we ri winaq " kamulim " kuk’ nik’aj taq achi’l xuquje’/o aj upaja ya’om man xa ta 90 q’ij chik.

Raqan Uq’ab’ le Aj upaja ("E terenik") – Winaq che "e k’o" pa jun ja k’olib’al xuquje’ kkich’a’ ri uq’alajisaxik taq le q’atoj tojonik rech Ujolom le Aj upaja.

Ya’ol Ucha’ik Kunanem / Tob’anel rech Kunanem - Ya’ol taq tob’al ib’ rumal UVACH chech kik’amb’ejaxik taq le yowab’ib’ chech taq wokaj rech ajpop xuquje’ Tob’anem ruk’ Pwach rech UVACH.

Taq Pataninem rech Kunanem Rajawaxik – Taq pataninem rech kunanem chech uq’ik uwach, rilik o ukunaxik jun yab’il, q’ajem, sokotajem, yab’il o taq unab’alil xuquje’ che ruk’a’am ronojel taq le kk’am rumal kunab’al. Pa apachike chech taq we jastaq ri’, we le loq’ob’al ruk’a’am taq nab’alalil rech maj chuq’ab’ o nik’aj chik, xuquje’ chomatalik ka’il taq wa’.

Taq pataninem Man Kacha’ taj - We nik’aj taq pataninem rech kunanem man kecha taj chech tob’anem ruk’ pwaq are tzij we taqanik ri’:

Taq pataninem ya’om rumal jun k’ax riqitajinaq-accidente. We utojik ri’ k’o chi uxe’ uq’ab’ taq le chakub’al rech q’atb’altzij chech uya’ik le tojonem kech urox winaq, xuquje’ we taq chakub’al kaya’tajik are taq ya’om chi b’e chech le ucha’ik umajib’al chech le Wokaj rech Tob’anem ruk’ Pwaq chi kech Yowab’ib’. We k’o kikowinem ri urox, UVACH kutoq’ij ri sowr k’o kanoq chech le urox tojonel. We kkanaj kan k’asaj are taq b’anom chi le seguro, le yowab’ kkowinik kuta tob’anem ruk’ pwaq. Ri yowab’ib’ k’o kiseguro e k’o chi upam taq le ch’akoj xuquje’ taq le pataninem (junam o man kaq’ax ta chech le 400% rech taq le K’amb’al no’j rech powrayil xuquje’ ri k’olik junam o man kaq’ax ta chech $50,000) utz kkita tob’anem ruk’ pwaq we k’u maj ch’a’oj chi kixo’l ruk’ le wokaj rech seguros xuquje’ UVACH. Ri rajawaxik kab’anik cha’om che man rajawaxik ukunaxik, pacha’ q’axnem rech je’lalaj petib’al xuquje’ le tojb’al plana, xuquje’ yowab’ib’ che k’o kiseguro xa k’ut kakicha’o che man kkikoj ta le kiseguro, tzob’aj rech kunanem, ilonem chi uwach ri ja k’olib’al chi’l taq kunab’al tom loq.

Ri Rajawaxik ruk’ Taqanik

Are taq kkoj we taqanik, UVACH kukoj ronojel taq le taqanik, taqanem chi’l taq ujunamalil federales, estatales xuquje’ ajwaralik che utz kkoj pa taq le b’anoj are tzij le we taqanik ri’.