K'iche pa Ajq'ijab'al Ri Chikop Financial Aid Policy, K'iche
Ub’i’ ch’ob’oj:
Taqanem rech Tob’anem ruk’ Pwaq
Rajilab’alil q’ij:
1/23/2025
Kujal le Okib’al Kojom rajilab’alil q’ij chech:
3/5/2024
Ucholajil:
SYS.MIS.FAP
Uxaq 1 rech 12
Ya’om b’e che rumal:
UVACH Inc. Tzob’aj Nuk’mam
TAQANEM
Are le taqanik rech UVA Community Health (UVACH), che k’o pa le Wokaj rech Kunanem UVA Health Culpeper (CPMC), el Wokaj rech Kunanem UVA Health Haymarket (HAMC), le Wokaj rech Kunanem UVA Health Prince William (PWMC), Tzob’aj rech Kunanem UVACH chi’l le Wokaj Oncológico rech Utzwachil UVA Gainesville, chech uya’ik okem pa taq le pataninem rech utzwachil rajawaxik chi iwech iwonojel. UVACH ri kub’an chech kilik taq ri yowab’ib’, we k’o kiseguro o no’, ruk’ moch’kil, k’ixb’al xuquje’ tob’anem chi kech pa le q’axnem rech umajib’al, uya’ik taq pataninem, elem b’ik, uya’ik uwujil tojonik xuquje’ utoq’ixik tojonem. We taqanem ri’ tz’ib’atalik are che qas kab’anik ri t’zib’atal pa le K’olib’al 501(r) rech le Retal Uqajik taq Ja k’olib’al rech 1986, are tzij b’anom ub’anik, ruk’ taq le taqanem ruk’ tob’anem ruk’ pwaq xuquje’ tob’anem rech kunanem aninaq rij, le uq’atb’alil taq le tojonem chi kij taq le winaq kecha’ik are che keto’ ruk’ pwaq xuquje’ ri uya’ik uchuq’ab’ taq le uya’ik uwujil tojonik xuquje’ utoq’ixik tojonem, xa k’ut rajawaxik ka’ilik.
JAWJE’ KAB’AN WI
We taqanik kkoj pa ronojel taq le wokaj rech kichajixik yowab’ib’ rech UVACH xa k’ut man kkoj ta pa ta le q’axnem kacha’ik.
TAQ UQ’ALAJISANEM
Ronojel taq le Ya’om uwujil Tojonik chech (AGB) –Ronojel taq le Ya’om uwujil Tojonik chech are kel kub’ij taq le pwaq toq’im chi kech ri winaq rumal aninaq kikunaxik xuquje’ che qas rajawaxik ukunaxik che k’o ki seguro chech we pataninem ri’. Le tojonem chi kech taq le winaq e chatal chech tob’anem ruk’ pwaq kq’atex uwach ri pwaq kaya uwujil tojonik chech ("AGB") chech taq ri pataninem ri’. We tojonik ri’ petinaq chech taq le unik’ajal ya’om b’e chech rumal Medicare, BCBS chi’l taq tojonelab’ rech tonojel taq le uya’ik uch’a’ik pa le uq’ijol rech 12 ik’ rech noviembre (2022) k’a pa octubre (2023). Le pwaqilal ya’om b’e chech ruk’a’am le rajilal katoj chech le aseguradora pacha’ le tojb’al, we kaya’tajik, che ri winaq qas kutoj ri uk’as. Le uk’isb’al retwechixik are ka’ilow ujachik taq le tojonem kech le tojonelab’ rumal taq le tojonem rech taq uya’ik uch’a’ik. e AGB rech CPMC, PWMC chi’l HAMC ketwechixik ruk’ ukojik taq le cholajb’anikil are tzij le 26 CFR §1.501 (r). Chawila’ le TZ’AQWUJ A chech uriqik usaqil tzij ch i rij taq le uqasaxik rajilal rech AGB.
Taq K’olik – Le rajilal chi ronojel le k’o awuk’, chi’l taq le akemb’i’aj rech ja k’olpwaq xuquje’ rech uya’ik kan chak, le ch’ich’, nik’aj chik. Xuquje’, taq le k’olik utz kajilaxik ruk’a’am le rajilab’alil jachom ulew (chi’l taq ulew rech tiko’nib’al), le pwaq kojom chi upam taq le ch’ich’ rech etz’anb’a’l, jukub’, ukab’ achocho, nik’aj chik. Le k’olik k’o pa taq le cholajb’anikil chech uchomaxik rij le tob’anem ruk’ pwaq are ri rajilab’alil man kaq’ax ta chech $50,000.
K’asaj man kkowib’ex ta chi utoq’ixik – Chupum taq le Kemb’i’aj rechh utoq’ixik, xa k’ut ka’ilik che k’o kan jun k’asaj yamalik.
Rech Je’lal – Cirugía jawje’ ri kajawax chech are’ kub’an utz chech upetem upalaj jun winaq.
Ja kunanib’al-Hospital Komonem Sib’alaj K’ax upetik (DSH) – Jun ja kunanib’al-hospital che e k’i yowab’ib’ kekilij che maj qas kirajil xuquje’ kaya tojonem chi kech rumal le Wokaj rech taq Pataninem rech Medicaid chi’l Medicare chech utojik taq le tojonem rech kikunaxik winaq maj kiseguro.
Taq pataninem Chatalik – Le taq pataninem ya’om rumal taq le k’olib’al rech UVACH che are utz kecha chi uxe’ taqanik rech tob’anem ruk’ pwaq ruk’a’am
- Taq pataninem rech aninaq kunanem ya’om pa le ja kunanib’al aninaq rij.
- Taq pataninem rech kunanem man cha’om taj ya’om chi utzalixik uwach taq le jastaq kaya’tajik pacha kamikal pa jun k’olib’al rech ja kunanib’al che man jun ja taj rech aninaq kunanem
- Taq pataninem rech kunanik rajawaxik.
Ub’antajik Aninaq Kunanem – Jun loq’ob’al rech ajkun kaya’tajik are taq kaya’taj nab’alil rech nimalaj yab’il (ruk’a’am q’oxom) xa k’u cha jun winaq k’o uk’oxomab’al, ruk’ jun reta’maxik unik’ajal ri utzwachil xuquje’ ri kunab’al, kkowinik kareye’j na rilik kab’an kumal taq le kunanelab’:
- Nimalaj k’axk’olal pa uk’aslemal le winaq o, we jun ixoq yab’al chik-embarazada, le u’utzwachil le ixoq o ri alaj ak’al; o
- Uq’e’lob’ik taq chakunem rech ch’akul; o
- Man kachakun ta chi jun órgano o apachike utz’aqatil le ch’akul.
Taq Nik’aj chi B’anoj rech Umulixik (ECA): Taq b’anoj chomatal rumal jun wokaj kunanib’al chi rij jun winaq chech uriqik ri tojonem rech jun uya’ik uwujil tojonik rumal taq pataninem tojom rumal le wokaj rech tob’anem ruk’ pwaq rech le k’olib’al. We usaqil tzij ri’ k’o pa le Taqanik rech Uya’ik uwujil Tojonik xuquje’ Utoq’ixik pwaq rech UVACH
Kich’akoj ri Aj upaja – Ri qas kkich’ako o kajunamataj ruk’ ri pwaq kich’akom o ya’om chech jun winaq. Le taq jastaq che man kkoj taj che are ch’akoj are taq ri tob’anem kab’anik man ruk’ ta pwaq, pacha’ subsidios rech rikil xuquje’ achochib’al, xuquje’ tob’anem rech tijob’al.
K’amb’al No’j Federales rech le Powrayil - Le ajpop rech EE.UU. kukoj le Ucholajil Federal rech le Powrayil chech retwechixik unimal upowrayil jun yowab’ chi’l ri rachalaxik ruk’ le karaj we Taqanik. Petinaq chech taq le ch’akoj chi junab’ rech jun aj upaja, pa uk’olib’al ri uq’inomal chi ronojel, ri kutij chi junab’ o ri uk’amb’ejanem rech utzwachil. Le k’amb’al no’j rech le powrayil kk’ak’arisax chi junab’ pa le Utz’ib’axik Federal rumal le Wokaj rech Utzwachil xuquje’ Pataninem kuk’ Winaq pa EE.UU. kojom are taq xb’an uchomaxik.
Tojb’alil Plana – Jun tojb’alil ya’om rumal nik’aj taq pataninem jawje’ ri yowab’ib’ kakicho xuquje’ k’ate kkitojo are taq kab’an we pataninem.
Garante – Le yowab’, chajinel o jun chi wokaj ka’ilow taq utojik le kunanem.
Ujolom le Aj upaja – Le winaq uq’alajisam ri’ rech uq’alajisaxik taq le q’atoj tojonik pacha’ "Ujolom le aj upaja ".
Maj achochi - Jun winaq maj rachoch junelik che wene pa taq le b’e kk’oji’ wi; kk’oji’ pa jun k’olib’al, nimalaj ja o jun ch’ich’ tzaqom kanoq; o pa apachike jastaq man qas ta utz o man junelik taj. Are kab’ix wa’ chech jun winaq maj rachoch we ri winaq " kamulim " kuk’ nik’aj taq achi’l xuquje’/o aj upaja ya’om man xa ta 90 q’ij chik.
Raqan Uq’ab’ le Aj upaja ("E terenik") – Winaq che "e k’o" pa jun ja k’olib’al xuquje’ kkich’a’ ri uq’alajisaxik taq le q’atoj tojonik rech Ujolom le Aj upaja.
Ya’ol Ucha’ik Kunanem / Tob’anel rech Kunanem - Ya’ol taq tob’al ib’ rumal UVACH chech kik’amb’ejaxik taq le yowab’ib’ chech taq wokaj rech ajpop xuquje’ Tob’anem ruk’ Pwach rech UVACH.
Taq Pataninem rech Kunanem Rajawaxik – Taq pataninem rech kunanem chech uq’ik uwach, rilik o ukunaxik jun yab’il, q’ajem, sokotajem, yab’il o taq unab’alil xuquje’ che ruk’a’am ronojel taq le kk’am rumal kunab’al. Pa apachike chech taq we jastaq ri’, we le loq’ob’al ruk’a’am taq nab’alalil rech maj chuq’ab’ o nik’aj chik, xuquje’ chomatalik ka’il taq wa’.
Taq pataninem Man Kacha’ taj - We nik’aj taq pataninem rech kunanem man kecha taj chech tob’anem ruk’ pwaq are tzij we taqanik ri’:
- Taq pataninem ya’om rumal jun k’ax riqitajinaq-accidente. We utojik ri’ k’o chi uxe’ uq’ab’ taq le chakub’al rech q’atb’altzij chech uya’ik le tojonem kech urox winaq, xuquje’ we taq chakub’al kaya’tajik are taq ya’om chi b’e chech le ucha’ik umajib’al chech le Wokaj rech Tob’anem ruk’ Pwaq chi kech Yowab’ib’. We k’o kikowinem ri urox, UVACH kutoq’ij ri sowr k’o kanoq chech le urox tojonel. We kkanaj kan k’asaj are taq b’anom chi le seguro, le yowab’ kkowinik kuta tob’anem ruk’ pwaq. Ri yowab’ib’ k’o kiseguro e k’o chi upam taq le ch’akoj xuquje’ taq le pataninem (junam o man kaq’ax ta chech le 400% rech taq le K’amb’al no’j rech powrayil xuquje’ ri k’olik junam o man kaq’ax ta chech $50,000) utz kkita tob’anem ruk’ pwaq we k’u maj ch’a’oj chi kixo’l ruk’ le wokaj rech seguros xuquje’ UVACH.
- Ri rajawaxik kab’anik cha’om che man rajawaxik ukunaxik, pacha’ q’axnem rech je’lalaj petib’al xuquje’ le tojb’al plana, xuquje’ yowab’ib’ che k’o kiseguro xa k’ut kakicha’o che man kkikoj ta le kiseguro, tzob’aj rech kunanem, ilonem chi uwach ri ja k’olib’al chi’l taq kunab’al tom loq.
Ri Rajawaxik ruk’ Taqanik
Are taq kkoj we taqanik, UVACH kukoj ronojel taq le taqanik, taqanem chi’l taq ujunamalil federales, estatales xuquje’ ajwaralik che utz kkoj pa taq le b’anoj are tzij le we taqanik ri’.
RI KAB’ANIK
Le uq’alajisanem rech we q’axnem are taq le k’amb’ejanem rech UVACH chech kilik taq ri winaq chi’l taq ajupaja che kecha pa taq le wokaj rech seguro rech kunanik federales, estatales o ajwaralik o le Wokaj rech Tob’anem ruk’ Pwaq chi kech Yowab’ib’ rech Utzwachil ("FAP") rech UVA. Le ukojik we taqanik chec apachike yowab’ are tzij we kutz’aqatisaj le tz’noj rech le tob’anem ruk’ pwaq ruk’ ronojel taq le wuj rajawaxik. Apachin yowab’ ri man karaj taj kub’an le tz’o noj rech tob’anem ruk’ pwaq, chi’l le uk’utunsaxik pwaq rech q’alb’al k’u’xaj, man utz taj kacha chech uya’ik tob’anem chech ruk’ pwaq are tzij we taqanik ri’ (amaq’el we le yowab’ taqom ub’ixik chech rumal ujunamaxik taq le K’olib’al 501 (r)). UVACH man kkowin taj kuq’at tob’anem are tzij le u FAP we le ajtz’onolob’ man kuya ta le q’alajisanem o le wuj, xa k’ut we jalan wi kub’aj le q’alajisanem o wuj pa le FAP o pa le nojisab’al wuj rech tz’onoj rech le FAP. Chawila’ le TZ’AQWUJ B chech uriqik usaqil tzij chi rij taq le yowab’ jas kkib’an chech uriqik jun tz’onoj rech tob’anem ruk’ pwaq.
UVACH kuya’o, man karetzelaj taj, ilonem rech taq nik’aj chi yab’il aninaq rij xuquje’/ o chak rech uk’olik ne’ chi kech le winaq, man are ta kub’ij we kecha chech le FAP. UVACH man kak’oji’ ta pa jun b’anoj che man kuq’ab’a ta kik’u’x le winaq chech utzukuxik kunanem aninaq rij xuquje’ k’o jun taqanem rech EMTALA k’olik che man kuya ta b’e chech naj kub’aj rilik o ukunaxik chech uta’ik le useguro o ub’antajik utojonem le yowab’. Le taqanem rech UVACH EMTALA xuquje’ kukoj nik’aj taq jastaq chech uk’amik taq q’axenem qas utz kech yowab’ib’ k’o k’ax chi kech rech nik’aj chi k’olib’al.
UVACH kareye’j che konojel taq leyowab’b’ kek’oji’ pa taq le k’mab’ejanem rech rilik taq kemwach rech seguro federales, estatales o ajwaralik mojo’qa kab’an le k’amb’ejanem rech rilik PAF rech UVACH. Rumal che le FAP man ke’ujal ta ajchakib’, keye’xik che le winaq ktajin kkitzukuj FA rumal jun Kemwach ketob’an pa taq le b’anoj rech UVACH chech rilik ri kicha’ik xuquje’ ketob’an ruk’ taq le tojb’al rech taq le pataninem are tzij ri kikowinem. Keye’xik che le yowab’ib’ kkiya taq utza taq usaqil tzij chech UVACH chech uriqik tob’anem ruk’ pwaq. Kab’ix chi kech ri winaq ri kekowinik kkiriq jun kiseguro, che are wa’ jun okib’al pa taq le pataninem rech kunanem sib’alaj nim xuquje’ chech ri a’utzwachil. We jun yowab’ kucha’o che man are ta ri useguro katojowik o jun chi q’ij karaj, ri solinem ri’ man kacha ta rumal FAP.
Pa nik’aj taq mul, le taqanik estatal kkoj chech uya’ik nik’aj taq jastaq rajawaxik kab’anik o jalan wi chi uwach pa taq le ja kunanib’al pa taq le tinamit. Le karaj we taqanem are’ che qas kab’anik ri tz’ib’atal pa taq le taqanik federal xuquje’ estatal pa taq le tinamit ri’. Xa k’u cha’, we nik’aj taq jastaq utz kkakoj pa nik’aj taq tinamit, pacha’ kaya uch’ob’ik ri’.
- Ub’antajik Cha’onem
UVACH kuya taq pataninem rech utzwachil chech apachike winaq che kutzukuj tob’anem xuquje’ man chi’l ta, retzelalxik jun winaq rumal man kkowin taj kutojo; we le utojik taq le pataninem ri’ xb’an pa ub’i’
Medicare, Medicaid o CHIP; ub’antajik, utz’ajb’al, ub’anik, utinamitalil, maj ukowinem, kojb’al, junab’il, kuchomaj chi rij uch’akul o uq’alajisab’al ri winaq.
- Rajilal Toq’im chi kech ri Yowab’ib’
FAP kuya tob’anem chi rij pwaq 100% chech taq le Pataninem Cha’om chi kech yowab’ib’ maj kiseguro xuquje’ k’o kiseguros ruk’ jun kichakoj chi junab’ man kaq’ax ta chech le 200% rech taq le K’amb’al no’j Federales rech Powrayil (FPG) kojom kamik xuquje’ ri k’o ruk’ man kaq’ax ta chech $50,000 are tzij le tz’ib’atal pa we taqanik. UVACH xuquje’ kuya jun rajilal ruk’ uqasaxik rajilal chi kech taq le yowab’ib’ che k’o kich’akoj rech le aj upaja kuk’ chi uxo’l 201% xuquje’ k’a 400% rech le FPL xuquje’ ri jastaq k’o kuk’ man kaq’ax ta chech $50,000. (TZ’AQWUJ C).
- AGB
Chech jun winaq cha’om chech le FAP man katoq’ix ta nik’aj chik chech chi uwach le AGB rumal aninaq rilik b’anom. Le AGB rech UVACH kasuk’umax chi junab’ pa le k’ayib’al xuquje’ are kachokonsab’ex taq le cholajb’anikil chech ukojik Medicare chi’l taq le tojb’alil pa k’ayib’al, ruk’a’am taq le copagos xuquje’ ri kaqasax rajilal (TZ’AQWUJ D). UVACH xuquje’ kuya jun uqasaxik rajilal chi uwach jun tojonem qas awech man ruk’ ta seguro che man ek’amom taj chech le tob’anem ruk’ pwaq.
- Uq’ijol Cha’onem
Ri yowab’ib’ kekowinik kkita le tob’anem ruk’ pwaq k’a 240 q’ij are taq ya’om chi le nab’e ub’antajik kemb’i’aj. We le yowab’ ya’om b’e chech are che kaya tob’anem chech ruk’ pwaq, le rilik kab’an k’a 5 años mojo’qa xuquje’ 365 q’ij are taq ya’om chi le ya’b’al b’e chech le atz’onoj. Le yowab’ib’ ya’om b’e chi kech are che keto’ ruk’ pwaq che ketzalij loq chech uk’amik taq pataninem pa le uq’ijol rech uya’ik b’e rech 240 q’ij ke’il pa taq le wokaj rech seguro rech kunanem federales, estatales o ajwaralik pa taq le solinem. Le wokaj rech tob’anem ruk’ pwaq UVACH man jun seguro taj.
- E ya’onelab’ kek’oji’k
Nik’aj taq pataninem rech kunanem rajawaxik xuquje’ aninaq kaya kumal taq le ya’onelab’ che man e k’o ta pa UVACH xuquje’ man ajchakib’ taj rech UVACH, che kekowinik kakitoj taq le kunanem xuquje’ che wene man ya’tal taj kitom we taqanem rech tob’anem ruk’pwaq. Chawila’ le TZ’AQWUJ E chech uriqik cholajil chi rij le cholaj kech taq ya’onelab’ che kkiya tob’anem rech kunanem rajawaxik xuquje’ che man e k’o ta pa jun kemwach rech tob’anem ruk’ pwaq rech UVACH.
K’AMB’AL NO’J RECH RI KAB’ANIK
Chawila’ le tz’aqwuj F chech reta’maxik taq le k’amab’al no’j kab’anik.
We taqanem ri’ ya’om b’e chech rumal le Tzob’aj Nuk’mam rech UVACH.
Chech uya’ik uwujil tojonem xuquje’ Utoq’ixik tojonem, chawila’ le qataqanik rech Uya’ik uwujil tojonik xuquje’ Utoq’ixik tojonik.
TZ’AQWUJ A
Uqasaxik rajilal AGB rech le Wokaj rech Kunanem Culpeper de UVA Health (CPMC)
Nik’aj chi usaqil tzij chi rij le uqasaxik rajilal AGB jamal uwach ruk’ ch’awem pa taq le pataninem chi kech winaq pa le 540-829-4320 o pa le 540-829-4330 (Ajwaral)
Uqasaxik rajilal AGB rech le Wokaj rech Kunanem Haymarket rech UVA Health
Utz kariq nik’aj chi usaqil tzij chi rij le uqasaxik rajilal rech AGB ruk’ ch’awem pa le Wokaj rech Kunanem UVA Haymarket (HAMC): 571-284-1517
Wokaj rech Kunanem UVA Health Prince William (PWMC): Uqasaxik rajilal AGB
Utz kariq nik’aj chi usaqil tzij chi rij le uqasaxik rajilal rech AGB ruk’ ch’awem pa le Wokaj rech Kunanem UVA Prince William (PWMC): 703-369-8020
TZ’AQWUJ B
URIQIK USAQIL TZIJ RECH TOB’ANEM RUK’ PWAQ
Le yowab’ib’ utz kakita jun tz’onoj rech tob’anem ruk’ pwaq rech https://uvahealth.com/services/billing-insurance/financial-assistance-eligibility, jun tz’ib’anel o jun ajchak rech pwaq k’o pa le qak’olib’al kunanib’al, o katch’aw pa taq le pataninem chi kech winaq pa taq we rajilab’alil ch’aweb’al ri’:
Wokaj rech Kunanem Culpeper de UVA Health (CPMC): 540-829-4320 o 540-829-4330 (Ajwaral)
Wokaj rech Kunanem Haymarket de UVA Health (HAMC): 571-284-1517
Wokaj rech Kunanem Prince William de UVA Health (PWMC): 703-369-8020
TZ’AQWUJ C
UCH’AQAP’ JOK’AL RECH TAQ SUK’MANEM RECH LE WOKAJ RECH KUNANEM CULPEPER RECH UVA HEALTH (CPMC)
K’olik
< = 200% FPL
201% -300% FPL
301% -400% FPL
Uqasaxik rajilal
<=$50,000
100%
85%
75%
UCH’AQAP’ JOK’AL RECH TAQ SUK’MANEM RECH LE WOKAJ RECH KUNANEM HAYMARKET (HAMC) RECH UVA HEALTH
K’olik
< = 200% FPL
201% -300% FPL
301% -400% FPL
Uqasaxik rajilal
<=$50,000
100%
85%
75%
UCH’AQAP’ JOK’AL RECH TAQ SUK’MANEM RECH LE WOKAJ RECH KUNANEM PRINCE WILLIAM RECH UVA HEALTH (PWMC)
K’olik
< = 200% FPL
201% -300% FPL
301% -400% FPL
Uqasaxik rajilal
<=$50,000
100%
85%
75%
UCH’AQ’AP JOK’A RECH TAQ SUK’MANEM RECH LE TZOB’AJ KUNANEL UVACH
K’olik
< = 200% FPL
201% -300% FPL
301% -400% FPL
Uqasaxik rajilal
<=$50,000
100%
85%
75%
TZ’AQWUJ D
PWAQ YA’OM UWUJIL TOJONIK CHECH CHI RONOJEL
AGB
WOKAJ RECH KUNANEM CULPEPER DE UVA HEALTH (CPMC)
36%
WOKAJ RECH KUNANEM HAYMARKET DE UVA HEALTH (HAMC)
34%
WOKAJ RECH KUNANEM PRINCE WILLIAM DE UVA HEALTH (PWMC)
39%
TZ’AQWUJ E
Ya’onelab’ kech ri Kek’oji’k
Chech uriqik jun cholajil tz’aqat rech taq ajkun che kkiya taq ilonem aninaq rij o jun chi kunanik xa k’ut man e q’axnaq ta pa le kemwach rech tob’anem ruk’ pwaq rech UVACH, chawila’:
https://uvahealth.com/support/billing-and-insurance/financial-aid
TZ’AQWUJ F
K’AMB’AL NO’J RECH RI KAB’ANIK
We k’amb’al taq no’j ri’ katob’an chi kech ri ajchakib’ chech uch’akik ri kkaj rech we taqanik. Are taq katerne’x we k’amb’al no’j ri’ rech le kab’anik, keye’xik che le ajchakib’ kakikoj jun q’atoj tzij k’o chi upam le taqanik xuquje’/o rajawaxik ri kab’an pa chak.
Q’axnem rech Cha’onem
Kkoj we jun q’axnem ri’ chec rilik le kicha’ik xuquje’ we kaya tob’anem ruk’ pwaq chi kech:
- Jun tz’onoj tz’aqatisam xuquje’ juch’um rumal jun yowab’ o jun k’utunsanel ya’om. Le kajawataj chech we tz’onoj are’ katz’ib’aj ronojel taq ri ujuq’attzij rajawaxik chech uk’amb’ejaxik we kacha’ik xuquje’ we kaya tob’anem ruk’ pwaq chech jun yowab’.
- Utz kkoj taq uxe’al juq’attzij chech uya’ik le usaqil tzij chi rij le kkowin chech utojik jun yowab’ o le garante rech le yowab’ (pacha’ le uya’ik unak’ le qajomal b’anom).
- Le yowab’ib’ rajawaxik k’o jun kisowr pa le kikemb’i’aj o jun pataninem ch’ob’otal ruk’ UVACH mojo’qa kata tob’anem ruk’ pwaq. Le cha’onem wene kaya’taj pa apachike q’ij pa le uq’ijol rech okem.
- Le yowab’ib’ man kakaj taj kek’oji’k xuquje’ man ketob’an ta kuk’ le Ya’onelab’ rech Ucha’ik Kunanem man kecha taj chech tob’anem ruk’ pwaq are tzij le taqanik.
- Le ajtz’onolob’ rech tob’anem ruk’ pwaq kaya ub’ixik chech pa taqoqxa’n we rajawaxik nik’aj chi usaqil tzij. Le tz’ib’ wuj kuya no’jib’al chech le ajtz’onolob’ che kutzalij le q’alajisanem chi upam jun uq’ijol rech 30 q’ij rech chakunem are taq ya’om chi le tz’ib’wuj. We le usaqil tzij ta’om man kaya ta pa jun uq’ijol rech 30 q’ij rech chakunem, maj jun chi b’anoj kab’anik ruk’ le tz’onoj rech tob’anem ruk’ pwaq rech le ajtz’onolob’.
- Le tz’onoj rech tob’anem ruk’ pwaq aninaq kamajix rilik xuquje’ UVACH kkikoj kichuq’ab’ chech uya’ik ub’ixik chech le yowab’ le uya’ik b’e o man kaya ta b’e chech chi upam taq le 14 q’ij are taq ya’om chi ronojel taq le usaqil tzij ta’om chech utz’aqatisaxik le tz’onoj.
K’amb’ejanem rech taq Ch’akoj, K’olik chi’l taq Pataninem:
We nik’aj taq wuj ri’ utz kkoj chech uk’amb’ejaxik taq le uch’akoj le aj upaja rech le ja k’olib’al:
- Uq’alajisaxik q’atoj tojonik tz’aqatisam pa le ja k’olib’al rech le yowab’ chech le junab’ maja naj.
- We le yowab’ pa utukel kachakunik, jun kawach rech le q’alajisanem rech le Umeb’a’il rech le uk’isb’al oxib’ ik’ rech le yowab’ ruk’ le Uq’alajisaxik Q’atoj tojonik rech le junab’ kanoq xuquje’ le Q’alajisanem Q’atoj tojonik chi jujunnal rech le yowab’.
- Oxib’ alaj taq wuj rech tojonem maja naj o jun q’alajisanem rech le ya’ol chak.
- Tz’ib’ wuj rech taq pataninem rech le maj uchak o Tojb’alil chi kech Ajchakib’ che kkik’utunsaj le man ya’om ta b’e chi kech o kicha’ik xuquje’ ri pwaq kik’amom.
- Tz’ib’ wuj kamik rech Seguro Social, Tz’ib’ wuj rech Uya’ik ub’xik chi rij le Maj ukowinem o ub’antajik kemb’i’aj tz’aqat chech utaqik taq pwaq rech le Seguro Social.
- Uq’alajisaxik le utzuqunem kamik.
- Tzib’wuj SNAP.
- Wuj o tz’ib’ wuj ta’om rumal le q’atb’altzij rech le tat maj uchajinik chi rij jawje’ kub’ij wi ri pwaq rech kitzuqik ak’alab’ uya’om.
- K’amuq’ab’ chak rech uqajik ja o wuj jawje’ kuk’ut wi ri katoj rumal uqajik ri ja.
- Wuj che kukoj rajilab’alil le rajilal le B’anoj, Bono, CD, Kemb’i’aj rech Uk’olik pwaq chech le Utzwachil (HSA) o apachike jun chi jastaq k’o ruk’ le yowab’.
- Kawach tz’aq rech apachike kemb’i’aj rech taq wuj k’exb’al pwaq, rech uk’olik pwaq o le k’ayib’al kamik.
Kak’amb’ejax nik’aj chi pataninem rech ch’akoj xuquje’ ri k’olik, chi’l taq pataninem rech taq kemb’i’aj rech uk’olik pwaq, kemb’i’aj rech uq’axexik pwaq xuquje’ rech uya’ik kan chak, xuquje’ pacha taq wuj rech utaqik pwaq (CD). Ka’il taq le Kemb’i’aj rech Uk’olik pwaq chech le Utzwachil (HSA, ruk’ taq le retal pa inglés) xuquje’ kajawatajik che apachike pwaq jamal uwach kkoj chech taq le kunanem mojo’qa kaya apachike tob’anem ruk’ pwaq. Kata jun kawach rech taq le ub’antajik kemb’i’aj rech ja k’olpwaq kech konojel taq ri aj upaja. We le ajtz’onolob’ maj uya’om ta wa’ we wuj, UVACH kutaq jun tz’ib’wuj ruk’ uta’ik nik’aj chi q’alajisanem. We maj wuj ya’om, man kaya ta le tob’anem ruk’ pwaq chech.
Pine’ kata taq k’amb’ejab’al ch’akoj chech uchomaxik rumal le Wokaj rech Tob’anem ruk’ Pwaq chi kech Yowab’ib’, jujun taq taqanik rech le Wochakub’al DSH karaj wi uk’amb’ejaxik taq le ch’akoj. Ri taqanem ri’ kachakux pa taq kaso are che qas kab’anik pa taq ri wokaj waral rech DSH rech le Wokchakub’al.
Utzijonem le Wokaj rech Tob’anem ruk’ Pwaq
UVACH kukoj uchuq’ab’ are che le q’alajisanem chi rij le qawokaj xuquje’ le ujamik uwach utz utzijonem kub’ano xuquje’ kab’an nim chech chi kiwach ri winaq. Ri e winaq utz kkita jun kawach rech le Qatz’onoj xuquje’ Taqanem rech Tob’anem ruk’ Pwaq pa le qa’uxaq web’ rech Tob’anem ruk’ Pwaq. UVACH xuquje’ kuya le t’iqb’al pa le wokk’olib’al web’ cheh apachike winaq katowik. Le e winaq xuquje’ utz kkiriqo xuquje’ kaya tob’anem chi kech chech utz’aqatisaxik le Tz’onoj rech Tob’anem ruk’ Pwaq pa apachike chech le qak’olib’al, ajno’jinelab’ rech rilik pwaq o ja chakub’al rech tojonem. Le ajno’jinelab’ rech rilik pwaq o le ja chakub’al rech tojonem e k’o chi upam le k’olib’a rech kitz’ib’axik yowab’ib’. Ri e winaq utz keq’ati’ pa apachike ramaj pa le qak’utb’al rech q’alajisanem k’o pa taq le ja kunanib’al- hospital chech uta’ik tob’anem chech uriqik jun ajno’jinel rech rilik pwaq o taq le ja chakub’al rech tojonem. Ri e winaq kkowinik kakita jun kawach sipatalik pa taqoqxa’n rech le Qatz’onoj xuquje’ taq le Taqanem rech Tob’anem ruk’ Pwaq ruk’ ch’awem loq pa le qawokaj kech winaq CPMC pa le 540-829-4320 o pa le 540-829-4330 (Ajwaral). Utz katch’aw ruk’ le wokaj kech winaq rech PWMC chi’l HAMC pa 703-369-8020 (PWMC) o 571-284-1517 (HAMC).