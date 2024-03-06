سیاست کمک مالی Financial Aid Policy, Farsi (Iran)

عنوان:

سیاست کمک مالی

تاریخ:

‫01/21/2025

جایگزین نسخه این تاریخ می‌شود:

06/3/2024

دسته:

SYS.MIS.FAP

تأییدشده از سوی:

هیئت مدیره UVACH Inc.‎

سیاست

سیاست UVA Community Health (UVACH)‎، که شامل UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC)‎،‏ UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC)‎،‏ UVA Health Prince William Medical Center (PWMC)‎،‏ UVACH Medical Group و UVA Health Cancer Center Gainesville است، اطمینان از دسترسی همگانی به خدمات موردنیاز مراقبت‌های سلامت است. رفتار UVACH با تمام بیماران، اعم از بیمه‌شده یا فاقد بیمه، در طول مراحل پذیرش، ارائه خدمات، ترخیص، صورت‌حساب و فرایندهای وصول مطالبات، توأم با عزت، احترام و دلسوزی است. پیش‌نویس این سیاست با هدف برآورده کردن الزامات بخش ‎501(r)‎ «آیین‌نامه درآمد داخلی» سال 1986، طبق اصلاحیه، راجع‌به سیاست‌های مراقبت‌های پزشکی اورژانسی و کمک مالی، محدودیت‌های هزینه‌ها برای اشخاص واجد شرایط کمک مالی و اقدامات معقول برای صدور صورت‌حساب و وصول مطالبات، تهیه شده است و باید مطابق با آن تفسیر شود.

محدوده

این سیاست را تمام مراکز مراقبت‌های حاد UVACH باید به‌کار گیرند و رویه‌های انتخابی در آن پوشش داده نمی‌شود.

تعاریف

مبالغ معمول صورت‌حساب (AGB) – «مبالغ معمول صورت‌حساب» به‌معنای مبالغی است که معمولاً از بیماران بابت خدمات اورژانسی و پزشکی ضروری که تحت پوشش بیمه هستند دریافت می‌شود. هزینه‌های بیماران واجد شرایط دریافت کمک مالی برای چنین خدماتی نباید بیشتر از «مبالغ معمول صورت‌حساب» (AGB) شود. این هزینه‌ها بر اساس میانگین مبالغ مجاز از Medicare،‏ BCBS و پرداخت‌کنندگان تجاری برای درخواست‌های جبران خسارت مراقبت‌های اورژانسی و سایر مراقبت‌های پزشکی ضروری در دوره 12 ماهه از نوامبر تا اکتبر هستند. این مبالغ مجاز هم شامل مبلغی است که بیمه‌گر پرداخت می‌کند و هم مبلغی که، در صورت وجود، خود شخص مسئول پرداخت آن است. محاسبه نهایی با تقسیم نرخ‌های پرداختی پرداخت‌کنندگان بر هزینه‌های ناخالص این درخواست‌ها تعیین می‌شود. «مبالغ معمول صورت‌حساب» UVACH با استفاده از روش «مراجعه به گذشته» مطابق ‎26 CFR §1.501(r)‎ محاسبه می‌شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر راجع‌به تخفیف «مبالغ معمول صورت‌حساب»، پیوست الف را ببینید.

دارایی‌ها – ارزش کل مال و اموال شما، شامل حساب بانکی و حساب بازنشستگی، خانه، خودرو و غیره. به‌علاوه، دارایی‌های شمارش‌پذیر شامل ارزش نقدی زمین (شامل زمین کشاورزی)، ارزش خالص وسایل نقلیه تفریحی، قایق‌ها، خانه دوم و غیره است. دارایی‌هایی با ارزش کمتر از $50,000 در فرمول بررسی کمک مالی لحاظ خواهند شد.

مطالبات مشکوک‌الوصول – به مطالباتی گفته می‌شود که تحت عنوان وصول‌ناپذیر از «مطالبات حساب‌ها» حذف شده‌اند، اما همچنان به‌عنوان بدهی مانده معوق محسوب می‌شوند.

زیبایی – جراحی‌ای که هدف اصلی آن بهبود شکل ظاهری است.

بیمارستان با سهم نامتناسب (DSH) – بیمارستانی که به تعداد بالایی از بیماران کم‌درآمد خدمت‌رسانی می‌کند و برای پوشش هزینه‌های ارائه مراقبت‌ها به بیماران فاقد بیمه، پرداخت‌ها را از «مراکز خدمات Medicaid و Medicare» دریافت می‌کند.

خدمات واجد شرایط – خدمات ارائه‌شده توسط مراکز UVACH که تحت این سیاست کمک مالی واجد شرایط هستند باید شامل این موارد باشند: