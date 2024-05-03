আর্থিক সাহায্য নীতি, বাংলা Financial Aid Policy, Bengali
নাম:
আর্থিক সহায়তা পলিসি
তারিখ: 1/21/2025
সংস্করণের তারিখ প্রতিস্থাপন করে: 3/5/2024
বিভাগ:
SYS.MIS.FAP
12 এর 1 পৃষ্ঠা
দ্বারা অনুমোদিত:
UVACH Inc. বোর্ড
পলিসি
এটি UVA Community Health (UVACH) এর নীতি, যার মধ্যে রয়েছে UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC), UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC), UVA Health Prince William Medical Center (PWMC), UVACH Medical Group, ও UVA Health Cancer Center Gainesville, সকলের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবার অ্যাক্সেস নিশ্চিত করতে। UVACH সমস্ত রোগীদের, তাদের বীমা করা থাক বা বীমা করা না থাক না কেন, ভর্তি, সেবা প্রদান, ডিসচার্জ, বিলিং ও সংগ্রহ প্রক্রিয়ার সময় জুড়ে মর্যাদা, সম্মান ও সমবেদনার সাথে আচরণ করে। এই নীতিটি 1986 সালের অভ্যন্তরীণ রাজস্ব কোডের ধারা 501(r) এর প্রয়োজনীয়তা পূরণ করারউদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে, যেমনটি সংশোধন করা হয়েছে, আর্থিক সহায়তা ও জরুরী চিকিৎসার পরিচর্যা নীতি, আর্থিক সহায়তার জন্য যোগ্যব্যক্তিদের চার্জের সীমাবদ্ধতা ও যুক্তিসঙ্গত বিলিং ও সংগ্রহের প্রচেষ্টা এবং সেই অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা উচিত।
সুযোগ
এই নীতিটি সমস্ত UVACH সূক্ষ্ম পরিচর্যার সুবিধার দ্বারা ব্যবহার করা হবে এবং নির্বাচনী পদ্ধতিগুলি কভার করে না।
সংজ্ঞা
সাধারণত বিল করা টাকার পরিমাণ (Amounts Generally Billed, AGB) –সাধারণত বিল করা টাকার পরিমাণ মানে জরুরী ওচিকিৎসাগতভাবে প্রয়োজনীয় পরিষেবার জন্য রোগীদের কাছ থেকে সাধারণত চার্জ করা হয় যাদের এই ধরনের পরিষেবার জন্য বীমা আছে। আর্থিকসহায়তার জন্য যোগ্য রোগীদের জন্য চার্জগুলি এই ধরনের পরিষেবাগুলির জন্য সাধারণত বিল করা টাকার পরিমাণের (“AGB”) চেয়ে অনধিকঅর্থিরাশির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এই চার্জগুলি নভেম্বর (2022) থেকে অক্টোবর (2023) পর্যন্ত 12 মাসের সমস্ত দাবির জন্য Medicare, BCBS ওবাণিজ্যিক প্রদানকারীদের কাছ থেকে গড় অনুমোদিত অর্থের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে হয়। অনুমোদিত অর্থের পরিমাণের মধ্যে বীমাকারী যেপরিমাণ অর্থ প্রদান করবে এবং যদি অর্থপ্রদানের জন্য পৃথক কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধ থাকেন তাহলে উভয় অর্থের পরিমাণই অন্তর্ভুক্তকরে। এই দাবিগুলির জন্য মূল্য পরিশোধকারীরা যে হারে অর্থপ্রদান করবেন তা মোট চার্জ দিয়ে ভাগ করে চূড়ান্ত হিসেব নির্ধারিত হয়। UVACH AGBs 26 CFR §1.501(r) প্রতি লুক ব্যাক পদ্ধতি ব্যবহার করে হিসেব করা হয়। AGB ছাড় সংক্রান্ত আরও তথ্যের জন্য পরিশিষ্ট A দেখুন।
সম্পত্তি – ব্যাঙ্ক ও অবসরজনিত অ্যাকাউন্ট, বাড়ি, গাড়ি ইত্যাদি সহ আপনার মালিকানার মোট মূল্য। উপরন্তু, গণনাযোগ্য সম্পদের মধ্যে রয়েছেজমির মোট মূল্য (খামার জমি সহ), বিনোদনমূলক যানবাহনের ইক্যুইটি, বোট, দ্বিতীয় বাড়ি ইত্যাদি। আর্থিক সহায়তা বিবেচনার সূত্রে অন্তর্ভুক্তসম্পদগুলি হবে $50,000 এর কম পরিমাণ।
খেলাপি ঋণ – অসংগ্রহযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হওয়ার কারণে প্রাপ্য অ্যাকাউন্ট থেকে অপসারণ করা হয়েছে, তবুও এটি একটি বকেয়া ঋণ হিসাবেস্বীকৃত।
কসমেটিক – সার্জারি যার প্রধান উদ্দেশ্য হল চেহারা উন্নত করা৷
Disproportionate Share Hospital (ডিসপ্রপোশিনেট শেয়ার হসপিটাল) (DSH) – একটি হাসপাতাল যা উচ্চ সংখ্যক নিম্ন-আয়ের রোগীদেরসেবা করে এবং বীমাবিহীন রোগীদের যত্ন প্রদানের খরচগুলি কভার করার জন্য Medicaid ও Medicare পরিষেবাগুলির জন্য কেন্দ্র থেকে অর্থপ্রদান করে।
যোগ্য পরিষেবা – UVACH সুবিধাগুলি যে পরিষেবাগুলি এই আর্থিক সহায়তা পলিসির অধীনে যোগ্য সেগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে:
- জরুরী কক্ষের সেটিংয়ে জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়।
- হাসপাতাল ব্যবস্থার নন-ইমার্জেন্সি রুমে জীবনহানির আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া হিসাবে নন-ইলেক্টিভ চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়
- চিকিৎসাগতভাবে প্রয়োজনীয় পরিষেবা।
ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল অবস্থা – একটি মেডিক্যাল অবস্থা যা পর্যাপ্ত গুরুতর (তীব্র ব্যথা সহ) তীব্র উপসর্গ দ্বারা এমনভাবে প্রকাশ পায় যাতে, একজনবিচক্ষণ সাধারণ ব্যক্তি যার স্বাস্থ্য ও ওষুধের জ্ঞান মধ্যমানের, তিনি তাৎক্ষণিক চিকিৎসার যত্নের অনুপস্থিতি অনুভব করবেন যার ফলে:
- নিজস্ব স্বাস্থ্যের জন্য গুরুতর বিপদ বা, গর্ভবতী মহিলার ক্ষেত্রে, মহিলার বা তার অনাগত সন্তানের স্বাস্থ্যের জন্য; বা
- শারীরিক ক্রিয়াকলাপে গুরুতর ক্ষতি; বা
- কোনো শারীরিক অঙ্গ বা অংশের গুরুতরভাবে অকেজো হয়ে যেতে পারে।
এক্সট্রাঅর্ডিনারি কালেকশন অ্যাকশন (Extraordinary Collection Actions, ECA): সুবিধার আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় থাকাপরিষেবাগুলির জন্য বিলের পেমেন্ট নিতে চাওয়া কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ দ্বারা নেওয়া পদক্ষেপ৷ এই তথ্যটি UVACH এরবিলিং ও কালেকশন পলিসিতে পাওয়া যায়
পারিবারিক আয় – মোট নগদ বা নগদের সমতুল্য যা একজন ব্যক্তির দ্বারা অর্জিত বা প্রদান করা হয়। আয় হিসাবে বিবেচিত না হওয়া আইটেমগুলিহল নগদহীন সুবিধা ও সরকারী সহায়তা, যেমন খাদ্য ও আবাসন ভর্তুকি এবং শিক্ষাগত সহায়তা।
যুক্তরাষ্ট্রীয় দারিদ্র্য নির্দেশিকা – মার্কিন সরকারের এই নীতির উদ্দেশ্য হল একজন রোগীর ও তার পরিবারের দারিদ্র্যের মাত্রা নির্ধারণ করতেযুক্তরাষ্ট্রীয় দারিদ্র্যের স্তর ব্যবহার করা। এটি একটি পরিবারের বার্ষিক নগদ আয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়, তার মোট সম্পদ, বার্ষিক খরচ, বা তারনিজের সুস্থতার মূল্যায়নের পরিবর্তে নয়। দারিদ্র্য নির্দেশিকা এই ধরনের সংকল্পের সময়ে কার্যকরী মার্কিন স্বাস্থ্য ও মানব পরিষেবা বিভাগ দ্বারাযুক্তরাষ্ট্রীয় রেজিস্টারে বার্ষিক আপডেট করা হয়।
ফ্ল্যাট মূল্য – রোগীদের নির্দিষ্ট কিছু পরিষেবার জন্য একটি পূর্ব-নির্ধারিত ফি যা রোগীর দ্বারা পরিষেবাগুলি সম্পাদনের সময় প্রদান করা হয়৷
গ্যারান্টার – স্বাস্থ্যসেবা বিল পরিশোধের জন্য দায়বদ্ধ রোগী, পরিচর্যাকারী, বা সত্তা।
পরিবারের প্রধান – কর রিটার্নে “পরিবারের প্রধান” হিসাবে তালিকাভুক্ত ব্যক্তি৷
গৃহহীন – স্থায়ী আবাসনহীন একজন ব্যক্তি যিনি রাস্তায়; একটি আশ্রয়স্থল, মিশন, পরিত্যক্ত ভবন বা যানবাহনে থাকা; অথবা অন্য কোনোপরিকল্পনাহীন বা অস্থায়ী পরিস্থিতিতে থাকতে পারেন। একজন ব্যক্তি গৃহহীন বলে বিবেচিত হতে পারেন যদি তিনি 90 দিনের বেশি বন্ধু এবং/অথবাবর্ধিত পরিবারের সদস্যদের আস্তানায় “বসবাস” করেন।
গৃহস্থ পরিবারের সদস্যরা (“নির্ভরশীল”) – পরিবারে “আবাসিক” ব্যক্তি যা পরিবারের প্রধানের কর রিটার্নে দাবি করা হয়৷
চিকিৎসার যোগ্যতা সম্পন্ন ভেন্ডর/চিকিৎসা সহায়তার ওকালতি – সরকারী প্রোগ্রাম ও UVACH আর্থিক সহায়তার জন্য রোগীদের পরীক্ষা করারজন্য UVACH দ্বারা চুক্তিবদ্ধ ওকালতি ভেন্ডর।
চিকিৎসাগতভাবে প্রয়োজনীয় পরিষেবা – কোনও অসুস্থতা, আঘাত, বিশেষ শারীরিক অবস্থা, রোগ বা এর উপসর্গগুলি প্রতিরোধ, নির্ণয় বাচিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য-পরিষেবা এবং যা ওষুধের স্বীকৃত মান পূরণ করে। এই পরিস্থিতিতে যেকোনও ক্ষেত্রে, যদি অবস্থাটি দুর্বলতারউপসর্গ বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া তৈরি করে, তবে এটি চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় হিসাবে বিবেচিত হয়।
অযোগ্য পরিষেবা – নিম্নলিখিত স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাগুলি এই নীতির অধীনে আর্থিক সহায়তার জন্য যোগ্য নয়:
- দুর্ঘটনার ফলে পরিষেবা প্রদান করা হয়। এই চার্জগুলি তৃতীয় পক্ষের দায় পরিশোধ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত আইনি উপকরণের সাপেক্ষ, এমনকি যদিএই উপকরণগুলি রোগীর আর্থিক সহায়তা প্রোগ্রামের জন্য প্রাথমিক যোগ্যতা অনুমোদিত হওয়ার পরে ফাইল করা হয়, তাহলেও। তৃতীয় পক্ষের বীমা বিদ্যমানথাকলে, UVACH তৃতীয় পক্ষের প্রদানকারীর কাছ থেকে বকেয়া ব্যালেন্স সংগ্রহ করবে। বীমার পরে ব্যালেন্স অবশিষ্ট থাকলে রোগী আর্থিক সহায়তার জন্যআবেদন করতে পারেন। বীমাকৃত রোগী যারা আয় ও সম্পদের নিম্নসীমার মধ্যে রয়েছে (দারিদ্র্য নির্দেশিকার 400% বা তার নিচে এবং $50,000 বা তার কমসম্পত্তি), তারা আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন করতে পারে যতক্ষণ না এটি বীমা কোম্পানি ও UVACH-এর মধ্যে একটি চুক্তির বিরোধ ঘটে।
- ঐচ্ছিকভাবে চিকিৎসাগত নয় এমন প্রয়োজনীয় পদ্ধতি যেমন কসমেটিক ও ফ্ল্যাট রেট পদ্ধতি এবং বীমা সহ রোগী যারা তাদের বীমা, স্থায়ী চিকিৎসার সরঞ্জাম, বাড়ির পরিচর্যা ও প্রেসক্রিপশন করা ওষুধ ব্যবহার না করা পছন্দ করে।
নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা
এই নীতিটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে UVACH অন্যান্য সমস্ত ফেডারেল, স্টেট ও স্থানীয় আইন, নিয়ম ও প্রবিধান মেনে চলবে যা এই নীতি অনুসারেপরিচালিত কার্যকলাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে।
পদ্ধতি
এই পদ্ধতির যুক্তিসহ ব্যাখ্যা হল UVACH পরীক্ষাগুলি ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সনাক্ত করে যারা ফেডারেল, স্টেট বা স্থানীয় স্বাস্থ্য বীমাপ্রোগ্রাম বা UVA Community Health রোগীর আর্থিক সহায়তা প্রোগ্রাম (“FAP”) এর জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রমাণনথিপত্র সহ আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদনের সন্তোষজনক সমাপ্তির উপর যে কোনো একক ব্যক্তিবিশেষ রোগীর জন্য এই নীতির প্রয়োগনির্ভরশীল। যে কোনো রোগী যে প্রমাণ নথিপত্র সহ আর্থিক সহায়তার আবেদন সন্তোষজনকভাবে সম্পূর্ণ করতে অস্বীকার করে সে এই নীতিরঅধীনে আর্থিক সহায়তার জন্য যোগ্য নয় (যদি রোগী ধারা 501(r) এর অধীনে প্রবিধান দ্বারা প্রয়োজনীয় নোটিশ পেয়ে থাকে)। তথ্য বা প্রমাণনথিপত্র প্রদানে আবেদনকারীর ব্যর্থতার উপর ভিত্তি করে UVACH তার FAP এর অধীনে আর্থিক সহায়তা অস্বীকার করতে পারে না যদি না সেইতথ্য বা প্রমাণ নথিপত্র FAP বা FAP আবেদন ফর্মে বর্ণনা করা হয়। রোগীরা কীভাবে আর্থিক সহায়তার আবেদন পেতে পারে সে সম্পর্কিত তথ্যেরজন্য পরিশিষ্ট B দেখুন।
UVACH, কোনো বৈষম্য ছাড়াই, FAP-যোগ্যতা নির্বিশেষে, জরুরী চিকিৎসা পরিস্থিতি এবং/অথবা প্রসবকালীন পরিষেবা পরিচর্যা প্রদান করবে।UVACH এমন কোনো কাজে নিয়োজিত হবে না যা ব্যক্তিদের জরুরি চিকিৎসা সেবা চাইতে নিরুৎসাহিত করবে এবং একটি EMTALA নীতি রয়েছেযা রোগীর বীমা বা পেমেন্টের স্থিতি সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য পরীক্ষা বা চিকিৎসায় কোনো বিলম্ব নিষিদ্ধ করে। UVACH EMTALA নীতি অন্যান্যসুবিধাগুলি থেকে জরুরী চিকিৎসার অবস্থার রোগীদের যথাযথ স্থানান্তর গ্রহণ করার পদ্ধতিও নির্ধারণ করে।
UVACH আশা করে যে UVACH FAP-এর জন্য পরীক্ষা করার আগে সমস্ত রোগীদের ফেডারেল, স্টেট বা স্থানীয় বীমা প্রোগ্রামের জন্য পরীক্ষা করাহবে। যেহেতু FAP ব্যক্তিগত দায়িত্বের বিকল্প নয়, তাই প্রোগ্রামের মাধ্যমে FA-এর জন্য আগ্রহী ব্যক্তিরা যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য UVACH-এরপদ্ধতিতে সহযোগিতা করবেন এবং তাদের ব্যক্তিগত সামর্থ্য অনুযায়ী পরিষেবার খরচে অবদান রাখবেন বলে আশা করা হয়। আর্থিক সহায়তাপাওয়ার জন্য রোগীদের UVACH-কে উপযুক্ত ও সময়মত তথ্য প্রদানের আশা করা হয়। বৃহত্তর স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস নিশ্চিত করারএবং তাদের সামগ্রিক ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের জন্য স্বাস্থ্য বীমা কেনার আর্থিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের তা কিনতে উৎসাহিত করা হবে। যদি একজন রোগীএকটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি বা পরিষেবার তারিখের জন্য তার বীমা বিল না করার বিকল্প নির্বাচন করেন, তাহলে সেই পরিদর্শন FAP-এর জন্য যোগ্য হবেনা।
কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে, প্রযোজ্য স্টেট আইন এই জাতীয় স্টেট হাসপাতালের সুবিধার উপর অতিরিক্ত বা ভিন্ন বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে পারে।এই নীতির উদ্দেশ্য হল এই জাতীয় স্টেটগুলিতে ফেডারেল ও স্টেট আইনের প্রয়োজনীয়তা উভয়ই বজায় রাখা। সেই অনুযায়ী, কিছু বিধান শুধুমাত্রনির্দিষ্ট স্টেটে প্রযোজ্য যেমন নীচে উল্লেখ করা হয়েছে।
- যোগ্যতার শর্ত
UVACH পরিচর্যা নেওয়ার জন্য যে কোনো ব্যক্তিকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করে এবং অর্থ প্রদানের অক্ষমতার ভিত্তিতে যে কোনো ব্যক্তিকেবাদ দেওয়া, তার সুবিধা অস্বীকার করা বা অন্য কোনো রকমের বৈষম্য করে না; এমনকি সেই পরিষেবাগুলির জন্য অর্থ প্রদান Medicare, Medicaid বা CHIP এর অধীনে করা হবে কিনা; ব্যক্তির জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, জন্মভূমি, অক্ষমতা, ধর্ম, বয়স, যৌন প্রবণতা, বা লিঙ্গ পরিচয় ইত্যাদিরভিত্তিতেও বৈষম্য করে না।
- রোগীদের কাছ থেকে চার্জ করা টাকার পরিমাণ
FAP যোগ্য পরিষেবাগুলির জন্য 100% আর্থিক সহায়তা প্রদান করে বীমাবিহীন ও বীমা করা রোগীদের বার্ষিক মোট পারিবারিক আয়ের 200% বাতার কম বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রীয় দারিদ্র্য নির্দেশিকা (Federal Poverty Guidelines, FPG) হিসাবে বার্ষিকভাবে সামঞ্জস্য করা এবং প্রমাণিত হিসাবে$50,000 বা তার কম সম্পদ এবং এই নীতিতে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। UVACH সেই রোগীদের জন্য ছাড়যুক্ত মূল্য অফার করে, যাদের মোট আয়FPL-এর 201% ও 400% এর মধ্যে এবং যার সম্পত্তি $50,000 বা তার নীচে। (পরিশিষ্ট C)।
- AGB
একজন FAP যোগ্য ব্যক্তিকে জরুরী বা অন্যান্য চিকিৎসাগতভাবে প্রয়োজনীয় পরিচর্যার জন্য AGB-এর চেয়ে বেশি চার্জ করা হবে না। UVACH AGB বাজার বার্ষিকভাবে সামঞ্জস্য করা হয় এবং এটি Medicare ও বাণিজ্যিক মূল্য ব্যবহার করে, কো-পেমেন্ট ও ডিডাক্টিবল (পরিশিষ্ট D) সহ লুকব্যাক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে। UVACH আর্থিক সহায়তার জন্য যোগ্য নয় এমন বীমাহীন রোগীদের জন্য নিজে অর্থপ্রদানের ছাড়ও অফার করে।
- যোগ্যতার সময়কাল
প্রথম বিলিং স্টেটমেন্টের তারিখের 240 দিন পর পর্যন্ত রোগীরা আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন করতে পারেন। যদি রোগী আর্থিক সহায়তার জন্যঅনুমোদিত হয় তবে তাদের বীমা তাদের আবেদনের অনুমোদনের তারিখের 5 বছর আগে এবং 365 দিন পরে অবধি বৈধ। আর্থিক সহায়তার জন্যঅনুমোদিত যে সকল রোগীরা তাদের 240 দিনের অনুমোদনের সময়সীমার মধ্যে পরিষেবাগুলির জন্য ফিরে আসে প্রতিটি সাক্ষাতে ফেডারেল, স্টেটবা স্থানীয় স্বাস্থ্য বীমা প্রোগ্রামগুলির জন্য পরীক্ষা করা হবে। UVACH আর্থিক সহায়তা প্রোগ্রাম বীমা নয়।
- অংশগ্রহণকারী প্রদানকারী
কিছু চিকিৎসাগতভাবে প্রয়োজনীয় ও জরুরী পরিচর্যা পরিষেবাগুলি UVACH নয় এমন প্রদানকারীদের দ্বারা প্রদান করা হয় যারা UVACH-এরকর্মচারী নন এবং যারা এই আর্থিক সহায়তা পলিসি গ্রহণ করেননি তারা চিকিৎসা পরিষেবার জন্য আলাদাভাবে বিল দিতে পারেন। যারা জরুরী বাঅন্যান্য চিকিৎসাগতভাবে প্রয়োজনীয় পরিচর্যা প্রদান করেন এবং যারা UVACH এর আর্থিক সহায়তা প্রোগ্রাম গ্রহণ করেননি তাদের সম্পূর্ণ তালিকাসম্পর্কে বিশদ বিবরণের জন্য পরিশিষ্ট E দেখুন।
পদ্ধতিগত নির্দেশিকা
পদ্ধতিগত নির্দেশিকাগুলির জন্য পরিশিষ্ট F দেখুন।
এই নীতি UVACH পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়।
বিলিং ও সংগ্রহের জন্য দয়া করে আমাদের বিলিং ও সংগ্রহ নীতি দেখুন।
পরিশিষ্ট A
UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC) AGB ছাড়
540-829-4320 অথবা 540-829-4330 (স্থানীয়) নম্বরে গ্রাহক পরিষেবাতে কল করে AGB ছাড় সম্পর্কিত আরও তথ্য পাওয়া যায়
UVA Health Haymarket Medical Center AGB ছাড়
AGB ডিসকাউন্ট সংক্রান্ত আরও তথ্য UVA Haymarket Medical Center (HAMC)-একল করে পাওয়া যাবে: 571-284-1517
UVA Health Prince William Medical Center (PWMC): AGB ছাড়
AGB ছাড় সম্পর্কিত আরও তথ্য UVA Prince William Medical Center (PWMC)-এ কল করে পাওয়া যায়: 703-369-8020
পরিশিষ্ট B
আর্থিক সহায়তার তথ্য প্রাপ্তি
রোগীরা https://uvahealth.com/services/billing-insurance/financial-assistance-eligibility, আমাদের হাসপাতালেরসুবিধাগুলির একটিতে অবস্থিত একজন রেজিস্ট্রার বা আর্থিক পরামর্শদাতার কাছ থেকে বা নিম্নলিখিত নম্বরগুলিতে গ্রাহক পরিষেবাতে কল করেআর্থিক সহায়তার আবেদন পেতে পারেন:
UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC): 540-829-4320 বা 540-829-4330 (স্থনীয়)
UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC): 571-284-1517
UVA Health Prince William Medical Center (PWMC): 703-369-8020
পরিশিষ্ট C
UVA HEALTH CULPEPER MEDICAL CENTER (CPMC) সামঞ্জস্য শতাংশ
সম্পত্তি
<=200% FPL
201%-300% FPL
301%-400% FPL
ছাড়
<=$50,000
100%
85%
75%
UVA HEALTH HAYMARKET MEDICAL CENTER (HAMC) সামঞ্জস্য শতাংশ
সম্পত্তি
<=200% FPL
201%-300% FPL
301%-400% FPL
ছাড়
<=$50,000
100%
85%
75%
UVA HEALTH PRINCE WILLIAM MEDICAL CENTER (PWMC) সামঞ্জস্য শতাংশ
সম্পত্তি
<=200% FPL
201%-300% FPL
301%-400% FPL
ছাড়
<=$50,000
100%
85%
75%
UVACH MEDICAL GROUP সামঞ্জস্য শতাংশ
সম্পত্তি
<=200% FPL
201%-300% FPL
301%-400% FPL
ছাড়
<=$50,000
100%
85%
75%
পরিশিষ্ট D
সাধারণত বিল করা টাকার পরিমাণ
AGB
UVA HEALTH CULPEPER MEDICAL CENTER (CPMC)
36%
UVA HEALTH HAYMARKET MEDICAL CENTER (HAMC)
34%
UVA HEALTH PRINCE WILLIAM MEDICAL CENTER (PWMC)
39%
পরিশিষ্ট E
অংশগ্রহণকারী প্রদানকারী
জরুরী বা অন্যান্য চিকিৎসাগতভাবে প্রয়োজনীয় পরিচর্যা প্রদানকারী এবং যারা UVACH-এর আর্থিক সহায়তা প্রোগ্রাম গ্রহণ করেননি, এমনচিকিৎসকদের সম্পূর্ণ তালিকার জন্য অনুগ্রহ করে এখানে যান:
https://uvahealth.com/support/billing-and-insurance/financial-aid
পরিশিষ্ট F
পদ্ধতিগত নির্দেশিকা
এই নীতির লক্ষ্যগুলি অর্জনে কর্মীদের সহায়তা করার জন্য এই নির্দেশিকাগুলি প্রদান করা হয়েছে৷ এই পদ্ধতিগত নির্দেশিকা অনুসরণ করার সময়, কর্মীরা তাদের ক্ষমতার ব্যবহার এবং/অথবা চাকরির দায়িত্বের সুযোগের মধ্যে রায় প্রয়োগ করবেন বলে আশা করা হয়।
যোগ্যতা প্রক্রিয়া
আর্থিক সহায়তার জন্য যোগ্যতা নির্ধারণ করতে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হবে:
- রোগী বা অন্য মনোনীত প্রতিনিধি দ্বারা একটি আবেদন সম্পূর্ণ ও স্বাক্ষরিত হয়। আবেদনের উদ্দেশ্য হল রোগীর আর্থিক সহায়তার যোগ্যতা যাচাই করার জন্যপ্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয় তথ্য রেকর্ড করা।
- বাহ্যিক তথ্যের উৎসগুলি রোগী বা রোগীর গ্যারান্টারের অর্থ প্রদানের ক্ষমতা (যেমন ক্রেডিট স্কোরিং) সম্পর্কে তথ্য প্রদান করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন করার আগে রোগীদের অবশ্যই UVACH-এর সাথে একটি অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স বা নির্ধারিত পরিষেবা থাকতে হবে। রেভিনিউসাইকেল চলাকালীন যেকোনো সময়ে যোগ্যতা নির্ধারণ করা যেতে পারে।
- যে রোগীরা আমাদের চিকিৎসার যোগ্যতা সম্পন্ন ভেন্ডরদের সাথে অংশ নিতে এবং সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে তারা এই নীতির অধীনে আর্থিক সহায়তারজন্য যোগ্য বলে বিবেচিত নয়।
- অতিরিক্ত তথ্যের প্রয়োজন হলে আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদনকারীকে ডাকযোগে জানানো হবে। চিঠিটি আবেদনকারীকে চিঠি পাওয়ার পর 30 দিনের মধ্যেতথ্য ফেরত দেওয়ার পরামর্শ দেবে। যদি অনুরোধ করা তথ্য 30 দিনের মধ্যে না পাওয়া যায় তাহলে আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদনকারীর অনুরোধের বিষয়েকোনো অতিরিক্ত কার্যকলাপ ঘটবে না।
- আর্থিক সহায়তার জন্য অনুরোধটি অবিলম্বে শুরু করা হবে এবং UVACH আবেদনটি সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত অনুরোধ করা তথ্য প্রাপ্তির 14 দিনেরমধ্যে রোগীকে অনুমোদন বা অনুমোদন না দেওয়ার জানানোর জন্য যুক্তিসঙ্গত প্রচেষ্টা করবে।
আয় যাচাই, সম্পদ ও পুঁজি:
পরিবারের আয় যাচাই করতে নিম্নলিখিত নথিগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে:
- সাম্প্রতিক বছরের জন্য রোগীর পরিবারের জন্য সম্পূর্ণ কর রিটার্ন।
- রোগী যদি নিজে আয়কারী হয়, তাহলে রোগীর গত ত্রৈমাসিকের ব্যবসায়িক আর্থিক স্টেটমেন্টের সাথে আগের বছরের ব্যবসায়িক কর রিটার্ন এবং রোগীরব্যক্তিগত কর রিটার্নের একটি অনুলিপি।
- তিনটি সাম্প্রতিক পে স্লিপ বা নিয়োগকর্তাদের কাছ থেকে একটি বিবৃতি।
- বর্তমান বেকারত্ব বা শ্রমিকের ক্ষতিপূরণের ভাতার চিঠি অস্বীকার বা যোগ্যতা ও প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ দেখাচ্ছে।
- সামাজিক নিরাপত্তা সরাসরি আমানতের জন্য বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা চিঠি, অক্ষমতার বিজ্ঞপ্তি পত্র, অথবা সম্পূর্ণ ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট৷
- বর্তমান পেনশন বিবৃতি।
- SNAP চিঠি।
- প্রাপ্ত শিশু সহায়তার অর্থের পরিমাণ নির্দেশ করে অভিভাবকত্বে নেই এমন পিতামাতার কাছ থেকে আদালতের নথি বা চিঠির আদেশনাম।
- ভাড়ার চুক্তিপত্র বা নথিপত্র যা মোট ভাড়ার আয় যাচাই করে।
- যেকোনো স্টক, বন্ড, CD, স্বাস্থ্যের সেভিংস অ্যাকাউন্ট (Health Savings Accounts, HSA's) বা রোগীর মালিকানা থাকতে পারে এমন কোনো অতিরিক্তসম্পত্তির মূল্য তালিকাভুক্ত প্রমাণ নথিপত্র।
- যেকোনো বর্তমান চেকিং, সেভিং বা মানি মার্কেট অ্যাকাউন্টের সম্পূর্ণ অনুলিপি।
অন্যান্য আয় বা সম্পদের পুঁজি ছাড়াও, সেভিংস, চেকিং, ও অবসর গ্রহণের অ্যাকাউন্টের পাশাপাশি আমানত সার্টিফিকেট (CD) মূল্যায়ন করা হবে।স্বাস্থ্যের সেভিংস অ্যাকাউন্ট (Health Savings Accounts, HSA's) মূল্যায়ন করা হবে এবং কোনো আর্থিক সহায়তা তহবিল মঞ্জুর করার আগেস্বাস্থ্যসেবার ব্যয়ের জন্য উপলভ্য যেকোনো অর্থ ব্যবহার করতে হবে। পরিবারের সকল সদস্যের ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টের একটি অনুলিপি চাওয়া হবে।আবেদনকারী এই প্রমাণ নথি প্রদান না করলে, UVACH আবেদনকারীকে অতিরিক্ত তথ্যের অনুরোধ করে একটি চিঠি পাঠাবে। যদি কোন প্রমাণনথি এখনও প্রদান না করা হয়, আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে না।
যদিও রোগীর আর্থিক সহায়তা প্রোগ্রাম বিবেচনার জন্য আয়ের প্রমাণের অনুরোধ করা হয়েছে কিছু স্থানীয় সিস্টেম DSH এর প্রবিধানের জন্য আয়েরপ্রমাণের প্রয়োজন হতে পারে। স্থানীয় সিস্টেম DSH প্রোগ্রামগুলির সাথে সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য এই ধরনের প্রবিধানগুলি প্রতিটি ঘটনাপৃথকভাবে পরিচালনা করা হবে।
আর্থিক সহায়তা প্রোগ্রামের যোগাযোগ
আমাদের কর্মসূচী ও এর প্রাপ্যতা সম্পর্কে তথ্য সুস্পষ্টভাবে যোগাযোগ এবং জনসাধারণের কাছে ব্যাপকভাবে উপলভ্য করা হয় তা নিশ্চিত করারজন্য UVACH যুক্তিসঙ্গত প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। ব্যক্তিরা আমাদের আর্থিক সহায়তা পেজ থেকে আমাদের আর্থিক সহায়তার আবেদন এবং নীতিরএকটি অনুলিপি পেতে পারেন। UVACH যে কোনো ব্যক্তিকে ওয়েবসাইটের ঠিকানা প্রদান করবে যারা জিজ্ঞাসা করতে পারে। এছাড়াও ব্যক্তিরাআমাদের রেজিস্ট্রেশন এলাকা, আর্থিক পরামর্শদাতা, বা ক্যাশিয়ারের অফিস থেকে আর্থিক সহায়তার আবেদন পূরণ করতে সহায়তা গ্রহণ করতেএবং পেতে পারে। আর্থিক পরামর্শদাতা বা ক্যাশিয়ারের অফিসগুলি রোগীর নিবন্ধন এলাকার মধ্যে অবস্থিত। আর্থিক পরামর্শদাতা বা ক্যাশিয়ারেরঅফিসগুলি সনাক্ত করার সহায়তা চাইতে প্রতিটি হাসপাতালের মধ্যে অবস্থিত আমাদের তথ্য ডেস্ক থেকে ব্যক্তিরা জানতে পারেন। 540-829-4320 বা 540-829-4330 (স্থানীয়) নম্বরে আমাদের CPMC গ্রাহক পরিষেবা বিভাগে কল করে ব্যক্তিরা আমাদের আর্থিক সহায়তার আবেদন ওনীতির মেলের মাধ্যমে একটি বিনামূল্যের কপি পেতে পারেন। PWMC ও HAMC গ্রাহক পরিষেবা বিভাগের সাথে 703-369-8020 (PWMC) বা 571-284-1517 (HAMC) এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।