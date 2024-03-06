Financial Aid Policy, Arabic سياسة المساعدات المالية

العنوان:

سياسة المساعدة المالية

01/21/2025



06/03/2024

SYS.MIS.FAP

مجلس إدارة شركة UVACH Inc.

السياسة

تتمثل سياسة مؤسسة UVA Community Health (UVACH)، والتي تشمل مركز UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC)، ومركز UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC)، ومركز

UVA Health Prince William Medical Center (PWMC)، ومجموعة UVACH Medical Group، ومركز UVA Health Cancer Center Gainesville، في ضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية اللازمة للجميع. تعامل UVACH جميع المرضى، سواء المؤمن عليهم أو غير المؤمن عليهم، بكرامة واحترام وتعاطف خلال عمليات القبول وتقديم الخدمات والخروج من المستشفى والفوترة والتحصيل. تمت صياغة هذه السياسة بهدف تلبية المتطلبات الواردة في

القسم 501(r) من قانون الإيرادات الداخلية لعام 1986، بصيغته المعدلة، فيما يتعلق بالمساعدة المالية وسياسات الرعاية الطبية الطارئة، والقيود المفروضة على الرسوم المفروضة على الأشخاص المؤهلين للحصول على المساعدة المالية، والفواتير المعقولة وجهود التحصيل، ويجب تفسيرها وفقًا لذلك.

النطاق

يجب استخدام هذه السياسة من قبل جميع مرافق الرعاية الحادة التابعة لمؤسسة UVACH ولا تغطي الإجراءات الاختيارية.

التعريفات

المبالغ المفوترة بصفة عامة (AGB) – المبالغ المفوترة بصفة عامة تعني المبالغ التي يتم تحميلها بشكل عام على المرضى مقابل خدمات الطوارئ والخدمات الضرورية طبيًا والذين لديهم تأمين يغطي هذه الخدمات. يجب أن تقتصر الرسوم المفروضة على المرضى المؤهلين للحصول على المساعدة المالية على ما لا يزيد عن ("AGB") مقابل هذه الخدمات. تعتمد هذه الرسوم على متوسط المبالغ المسموح بها من Medicare وBCBS والجهات الدافعة التجارية في حالات الطوارئ وغيرها من المطالبات الضرورية طبيًا خلال فترة تبلغ 12 شهرًا من شهر نوفمبر حتى أكتوبر. تشمل المبالغ المسموح بها كلاً من المبلغ الذي ستدفعه شركة التأمين والمبلغ، إن وجد، والذي يكون الفرد مسؤولاً شخصيًا عن دفعه. يتم تحديد العملية الحسابية النهائية من خلال تقسيم الأسعار التي ستدفعها الجهات الدافعة على الرسوم الإجمالية لهذه المطالبات. يتم حساب المبالغ المفوترة بصفة عامة (AGB) لدى UVACH باستخدام طريقة النظر إلى الخلف وفقًا للقسم 26 من قانون اللوائح الفيدرالية (CFR) البند

رقم (r)1.501. راجع الملحق "أ" للحصول على مزيد من المعلومات بخصوص خصم AGB.

الأصول – القيمة الإجمالية لما تملكه، بما في ذلك الحسابات المصرفية وحسابات التقاعد، والمنزل، والسيارة، وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الأصول القابلة للعد القيمة المصفاة للأرض (بما في ذلك الأراضي الزراعية)، والأسهم في المركبات الترفيهية، والقوارب، والمنزل الثاني، وما إلى ذلك. الأصول المدرجة في صيغة اعتبارات المساعدة المالية ستكون أقل من 50,000 دولار.

الديون المعدومة – يتم شطبها من الحسابات المدينة باعتبارها غير قابلة للتحصيل ولكنها لا تزال تعتبر رصيدًا مستحقًا.

التجميل – الجراحة التي يكون الهدف الرئيسي فيها هو تحسين المظهر.

مستشفى المشاركة غير المتناسبة (DSH) – مستشفى يخدم عددًا كبيرًا من المرضى ذوي الدخل المنخفض ويتلقى مدفوعات من مراكز خدمات Medicaid وMedicare لتغطية تكاليف تقديم الرعاية للمرضى غير المؤمن عليهم.

الخدمات المؤهلة – يجب أن تشمل الخدمات التي تقدمها مرافق UVACH المؤهلة بموجب سياسة المساعدة المالية هذه ما يلي:

خدمات الطوارئ الطبية المقدمة في غرفة الطوارئ. الخدمات الطبية غير الاختيارية المقدمة استجابة للظروف التي تهدد الحياة في غرفة بخلاف غرفة الطوارئ في المستشفى الخدمات الضرورية طبيًا.

الحالة الطبية الطارئة – حالة طبية تتجلى في أعراض حادة ذات خطورة كافية (بما في ذلك الألم الشديد) بحيث يمكن لشخص عادي حكيم، يتمتع بمعرفة متوسطة بالصحة والطب، أن يتوقع بشكل معقول أن يؤدي غياب العناية الطبية الفورية إلى:

خطر جسيم على صحة الفرد أو، في حالة المرأة الحامل، صحة المرأة أو جنينها؛ أو ضعف خطير في وظائف الجسم؛ أو اختلال خطير في أي عضو أو جزء من الجسم.

إجراءات التحصيل الاستثنائية (ECA): الإجراءات التي تتخذها منشأة المستشفى ضد أحد الأفراد فيما يتعلق بالحصول على دفع فاتورة الخدمات المغطاة بموجب برنامج المساعدة المالية الخاص بالمنشأة

دخل الأسرة – إجمالي النقد أو ما يعادله من النقد الذي يكسبه الفرد أو يتم تقديمه له. أما العناصر التي لا تعتبر دخلاً فهي الامتيازات غير النقدية والمساعدات العامة، مثل إعانات الغذاء والإسكان والمساعدة التعليمية.

توجيهات الفقر الفيدرالية – تستخدم حكومة الولايات المتحدة مستوى الفقر الفيدرالي لتحديد مستوى الفقر للمريض وأسرته لأغراض هذه السياسة. وهي تعتمد على الدخل النقدي السنوي للأسرة، وليس على إجمالي ثروتها، أو استهلاكها السنوي، أو تقييمها الخاص لرفاهيتها. يتم تحديث توجيهات الفقر سنويًا في السجل الفيدرالي من قبل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (U.S. Department of Health and Human Services) السارية في وقت إصدار هذا القرار.

السعر الثابت – رسم محدد مسبقًا لخدمات معينة يختار المرضى الحصول عليها والتي يدفعها المريض في وقت تقديم الخدمات.

الجهة الضامنة – المريض أو مقدم الرعاية أو الكيان المسؤول عن دفع فاتورة الرعاية الصحية.

رب الأسرة – الفرد المدرج في الإقرار الضريبي باعتباره "رب الأسرة".

المشرد – فرد ليس لديه سكن دائم وقد يعيش في الشوارع؛ يقيم في ملجأ أو إرسالية أو مبنى أو مركبة مهجورة؛ أو في أي حالة أخرى غير مستقرة أو غير دائمة. يمكن اعتبار الفرد مشرد إذا كان الشخص "يعيش مع شخص آخر" مع سلسلة من الأصدقاء و/أو أفراد الأسرة الممتدة لأكثر من 90 يومًا.

أفراد الأسرة ("المُعالون") – الأفراد "المقيمون" في الأسرة والذين تتم المطالبة بهم في الإقرار الضريبي لرب الأسرة.

بائع الأهلية الطبية/مناصرة المساعدة الطبية – بائع المناصرة الذي تعاقدت معه UVACH لفحص المرضى للبرامج الحكومية والمساعدة المالية من UVACH.

الخدمات الضرورية طبيًا – خدمات الرعاية الصحية اللازمة لمنع أو تشخيص أو علاج اعتلال أو إصابة أو حالة أو مرض أو أعراضه والتي تلبي معايير الطب المقبولة. في أي من هذه الظروف، إذا كانت الحالة تنتج أعراضًا منهكة أو آثارًا جانبية، فإن علاجها يعتبر ضرورة طبية.

الخدمات غير المؤهلة – خدمات الرعاية الصحية التالية ليست مؤهلة للحصول على مساعدة مالية بموجب هذه السياسة:

الخدمات المقدمة نتيجة لحادث. تخضع هذه الرسوم لجميع الأدوات القانونية المطلوبة لضمان سداد مسؤولية الجهات الخارجية، حتى لو تم تقديم هذه الوثائق بعد الموافقة على الأهلية الأولية لبرنامج المساعدة المالية للمرضى (Patient Financial Assistance Program). في حالة وجود تغطية من جهة خارجية، ستقوم UVACH بتحصيل الرصيد المستحق من الجهة الخارجية التي تقدم المدفوعات. إذا تبقى رصيد مستحق بعد دفع التأمين، يمكن للمريض التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية. يجوز للمرضى المؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم الحد الأدنى للدخل والموارد (عند أو أقل من 400% من توجيهات الفقر والأصول التي تبلغ أو تقل عن 50,000 دولار) التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية طالما أنها لا تتعارض مع أي عقد مبرم بين شركة التأمين وUVACH. الإجراءات الاختيارية غير الضرورية طبيًا مثل الإجراءات التجميلية والإجراءات ذات الأسعار الثابتة والمرضى الذين لديهم تأمين والذين يختارون عدم استخدام تأمينهم والمعدات الطبية المعمرة والرعاية المنزلية والأدوية الموصوفة. لن يتم تطبيق المساعدة المالية أيضًا إذا لم تشارك UVA في تأمينك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، Medicaid خارج الولاية أو في حال رفض مطالبات التأمين باعتبارها من خارج الشبكة.

المتطلبات التنظيمية

من خلال تنفيذ هذه السياسة، يجب على UVACH الالتزام بجميع القوانين والقواعد واللوائح الفيدرالية والمحلية والتابعة للولاية الأخرى التي قد تنطبق على الأنشطة التي تتم وفقًا لهذه السياسة.

الإجراء

الأساس المنطقي لهذا الإجراء هو عمليات الفحص التي تقوم بها UVACH لتحديد الأفراد وأفراد أسرهم الذين قد يكونون مؤهلين للاستفادة من برامج التأمين الصحي الفيدرالية أو المحلية أو التابعة للولاية أو برنامج المساعدة المالية ("FAP") للمرضى في إطار صحة المجتمع بجامعة UVA. ويتوقف تطبيق هذه السياسة على أي مريض على استكمال طلب الحصول على المساعدة المالية مع جميع الوثائق اللازمة بشكل مرضٍ. أي مريض يرفض إكمال طلب المساعدة المالية بشكل مرضٍ بما في ذلك الوثائق الداعمة لا يكون مؤهلاً للحصول على مساعدة مالية بموجب هذه السياسة (شريطة أن يكون المريض قد تلقى الإشعارات المطلوبة بموجب اللوائح بموجب القسم (r)501. لا يجوز لمستشفى UVACH رفض FAP بموجب برنامج المساعدة المالية الخاصة به بناءً على فشل مقدم الطلب في تقديم معلومات أو وثائق ما لم يتم وصف تلك المعلومات أو الوثائق في FAP أو نموذج الطلب الخاص بـFAP. راجع الملحق "ب" للحصول على معلومات حول كيفية حصول المرضى على طلب المساعدة المالية.

ستوفر UVACH، دون تمييز، الرعاية للحالات الطبية الطارئة و/أو العمل للأفراد بغض النظر عما إذا كانوا مؤهلين للاستفادة من FAP. لن تشارك UVACH في أي إجراءات من شأنها أن تثني الأفراد عن طلب الرعاية الطبية الطارئة ولديها سياسة قانون علاج طبي طارئ وعمل نشط قانون العلاج الطبي الطارئ والعمل (The Emergency Medical Treatment and Labor Act, EMTALA) مطبقة تحظر أي تأخير في الفحص أو العلاج من أجل الاستفسار عن حالة التأمين أو الدفع للمريض. تحدد سياسة EMTALA لدى UVACH أيضًا إجراءات قبول التحويلات المناسبة للمرضى الذين يعانون حالات طبية طارئة من مرافق أخرى.

تتوقع UVACH أن يتم فحص جميع المرضى للتحقق من تأهلهم لبرامج التأمين الفيدرالية أو المحلية أو التابعة للولاية قبل أن يتم فحصهم للتحقق من تأهلهم لـFAP لدى UVACH. نظرًا لأن FAP ليست بديلاً عن المسؤولية الشخصية، فمن المتوقع من الأشخاص الذين يسعون للحصول على المساعدة المالية من خلال البرنامج أن يتعاونوا مع إجراءات UVACH المتعلقة بتحديد الأهلية والمساهمة في تكلفة الخدمات في حدود قدراتهم الفردية. يُتوقع من المرضى تقديم المعلومات المناسبة وفي الوقت المناسب إلى UVACH للحصول على المساعدة المالية. يجب تشجيع الأفراد الذين لديهم القدرة المالية على شراء التأمين الصحي على فعل ذلك، كوسيلة لضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأوسع نطاقًا والحفاظ على صحتهم الشخصية بشكل عام. إذا اختار المريض عدم دفع فاتورة تأمينه مقابل إجراء معين أو تاريخ خدمة معين، فلن تكون تلك الزيارة مؤهلة للاستفادة من FAP.

في بعض الحالات، قد يفرض قانون الولاية المعمول به التزامات إضافية أو مختلفة على مرافق المستشفيات في مثل هذه الولايات. الهدف من هذه السياسة هو تلبية متطلبات القانون الفيدرالي وقانون الولاية في مثل هذه الولايات. وبناء على ذلك، فإن بعض الأحكام لا تنطبق إلا في ولايات معينة كما هو مذكور أدناه.

1. معايير الأهلية

توفر UVACH خدمات الرعاية الصحية الأولية لأي فرد يسعى للحصول على الرعاية ولا تستبعد أو تنكر الامتيازات ولا تميز بأي شكل آخر ضد أي شخص على أساس عدم القدرة على الدفع؛ ما إذا كان سيتم الدفع مقابل هذه الخدمات بموجب برنامج Medicare أو Medicaid أو CHIP؛ عرق الفرد أو لونه أو جنسه أو أصله القومي أو إعاقته أو دينه أو عمره أو توجهه الجنسي أو هويته الجنسية.

2. المبالغ المفروضة على المرضى

يوفر FAP مساعدة مالية بنسبة 100% للخدمات المؤهلة للمرضى غير المؤمن عليهم والمؤمن عليهم الذين يبلغ إجمالي دخل الأسرة السنوي لهم 200% أو أقل من توجيهات الفقر الفيدرالية (Federal Poverty Guidelines, FPG) الحالية التي يتم تعديلها سنويًا والأصول التي تبلغ أو تقل عن 50,000 دولار على النحو المحدد والمعرف في هذه السياسة. تقدم UVACH أيضًا سعرًا مخفضًا للمرضى الذين يتراوح إجمالي دخل أسرهم بين 201% و400% من مستوى الفقر الفيدرالي (FPL) والذين تبلغ أصولهم 50,000 دولار أو أقل. (الملحق "ج").

3. AGB

لن يتم فرض رسوم على الشخص المؤهل للاستفادة من FAP بما يتجاوز AGB في حالات رعاية الطوارئ أو غيرها من الرعاية الضرورية طبيًا. يتم تعديل AGB لدى مؤسسة UVACH للسوق سنويًا، وهي تعتمد على طريقة "النظر إلى الخلف" باستخدام أسعار Medicare والأسعار التجارية، بما في ذلك المدفوعات المشتركة ومبالغ الخصم (الملحق "د"). تقدم UVACH أيضًا خصمًا على الدفع الذاتي للمرضى غير المؤمن عليهم وغير المؤهلين للحصول على المساعدة المالية.

4. فترة الأهلية

يمكن للمرضى التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية لمدة تصل إلى 240 يومًا بعد تاريخ إصدار كشف الفوترة الأول. إذا تمت الموافقة على حصول المريض على المساعدة المالية، فستكون تغطيته صالحة لمدة 5 سنوات قبل تاريخ الموافقة على الطلب و365 يومًا بعد ذلك التاريخ. سيتم فحص المرضى الذين تمت الموافقة على حصولهم على المساعدة المالية والذين يعودون للحصول على الخدمات خلال الإطار الزمني للموافقة البالغ 240 يومًا لبرامج التأمين الصحي الفيدرالية أو المحلية أو التابعة للولاية عند كل زيارة. برنامج المساعدة المالية لدى UVACH (UVACH financial assistance program) ليس تأمينًا.

5. الموفرون المشاركون

يتم توفير بعض خدمات الرعاية الضرورية طبيًا والطارئة من قبل الموفرين غير التابعين لمؤسسة UVACH والذين ليسوا موظفين في UVACH والذين قد يصدرون الفواتير بشكل منفصل مقابل الخدمات الطبية والذين ربما لم يعتمدوا سياسة المساعدة المالية هذه. راجع الملحق "هـ" للحصول على تفاصيل بشأن القائمة الكاملة للموفرين الذين يقدمون الرعاية الطارئة أو غيرها من الرعاية الضرورية طبيًا والذين لم يعتمدوا برنامج المساعدة المالية الخاص بمؤسسة UVACH.

التوجيهات الإجرائية

انظر الملحق "و" للاطّلاع على التوجيهات الإجرائية.

تمت الموافقة على هذه السياسة من قبل مجلس إدارة UVACH.

بالنسبة للفوترة وعمليات التحصيل، يُرجى الاطّلاع على سياسة الفوترة وعمليات التحصيل الخاصة بنا.

الملحق "أ"

خصم AGB لمركز UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC)

تتوفر المزيد من المعلومات بخصوص خصم AGB عن طريق الاتصال بخدمة العملاء على الرقم ‎540-829-4320

أو ‎540-829-4330 (رقم محلي)

خصم AGB لمركز UVA Health Haymarket Medical Center

تتوفر المزيد من المعلومات بخصوص خصم AGB عن طريق الاتصال بمركز

UVA Haymarket Medical Center (HAMC):‏ 571-284-1517

مركز UVA Health Prince William Medical Center (PWMC): خصم AGB

تتوفر المزيد من المعلومات بخصوص خصم AGB عن طريق الاتصال بمركز

UVA Prince William Medical Center (PWMC):‏ 703-369-8020