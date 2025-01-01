财政援助政策 Financial Aid Policy, Chinese

标题：

经济援助政策

日期：2025 年 1 月 21 日

替换版本的日期：2024 年 6 月 3 日

政策

UVA Community Health (UVACH) 的政策是确保所有人都能获得所需的医疗服务。UVACH 包括 UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC)、UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC)、UVA Health Prince William Medical Center (PWMC)、UVACH Medical Group 和 UVA Health Cancer Center Gainesville。UVACH 在整个入院、提供医疗服务、出院、计费和收款过程中，对所有患者秉持维护尊严、保持尊重和同情心的态度，无论其是否参保。本政策的制定旨在满足 1986 年修订的《国内税收法》第 501(r) 条中有关经济援助和紧急医疗护理政策、对有资格获得经济援助的人员的收费限制以及合理计费和收款工作的要求，并应据此进行解释。

适用范围

本政策适用于所有 UVACH 急症护理机构，不包括择期医疗程序的情况。

定义

一般计费金额 (AGB) - 指针对紧急医疗护理和医疗必要服务参保的患者收取的此类服务一般费用。 对于符合获得经济援助资格的患者，收取的费用不得超过此类服务的一般计费金额 (“AGB”)。此类费用基于 Medicare、BCBS 和商业付款人在 11 月至 10 月的 12 个月期间，为紧急医疗护理和其他医疗必要服务的理赔范围内允许的平均金额计算得出。允许金额包括保险公司将支付的金额和个人应支付的金额（如有）。将付款人要支付的费率除以这些理赔的总费用即得。采用 26 CFR §1.501(r) 中所述的回溯法来计算 UVACH AGB。有关 AGB 费用减免的更多信息，请参见附录 A。

资产 - 您所持资产的总价值，包括银行和退休账户、房产、汽车等。此外，可计算资产还包括土地（包括农田）的清算价值，休闲车、船只、第二套住房等权益资产。纳入经济援助考虑公式的资产金额将低于 50,000 美元。

坏账 - 已将应收账款注销为无法收回的账款，但仍被视为未偿付的欠款余额。

美容 - 主要目的为改善外观的手术。

Disproportionate Share Hospital (DSH) - 一家为诸多低收入患者提供服务的医院，接受 Medicaid 和 Medicare 服务中心的付款，以支付为未参保患者所提供医疗服务的费用。

符合资格的服务 - 符合本经济援助政策规定的 UVACH 机构提供的服务应包括：

在急诊室提供的紧急医疗护理服务。 在非急诊室的医院环境中为应对危及生命的情况而提供的非择期医疗服务。 医疗必要服务。

紧急医疗状况 - 表现为足够严重急性症状（包括剧烈疼痛）的医疗状况，以至于具有基本健康和医学知识的谨慎非医疗专业人士可以合理地预期，如果不立即就医将会导致：

严重危害个人健康，或孕妇或腹中胎儿的健康；或 身体机能严重受损；或 任何身体器官或部位出现严重功能障碍。

特别收款行动 (ECA)：医院机构为了获得该机构经济援助计划所承保服务账单的付款而针对个人采取的行动

家庭收入 - 个人赚取或提供给个人的现金或现金等价物总额。非现金福利和公共援助如食品和住房补贴以及教育援助等不视为收入。

联邦贫困线 - 本政策中，美国政府用联邦贫困线（Federal Poverty Guidelines 或 Federal Poverty Level）定义患者及其家庭的贫困程度。其依据是一个家庭的年度现金收入，而非其总财富、年度消费或其自身对福利的评估。美国卫生与公众服务部每年都会在《联邦公报》上更新确定贫困线时有效的贫困线。

统一费率 - 患者选择某些服务时预先确定的费用，由患者在接受服务时支付。

担保人 - 将支付医疗账单的患者、护理人员或实体。

户主 - 纳税申报表上列示为“户主”的个人。

无家可归者 - 没有永久性住房、可能流落街头的个人；住在庇护所、传教所、废弃建筑或车辆中；或住在任何其他不稳定或非永久性环境中的个人。如果该个人与一些朋友和/或大家庭的成员“同住”超过 90 天，则可能被视为无家可归者。

户主家庭成员（“受抚养人”）- 户主纳税申报表中上报的“常住”个人。

医疗资格供应商/医疗援助倡导 - 与 UVACH 签约的倡导供应商，为政府计划和 UVACH 经济援助 (UVACH Financial Assistance) 筛选患者。

医疗必要服务 - 预防、诊断或治疗病症、伤害、状况、疾病或其症状所需、符合公认标准医疗的医疗服务。在上述任何一种情况下，如果该状况会产生使人衰弱的症状或副作用，则也被视为医疗必要治疗。

不符合资格的服务 - 以下医疗服务无法获得本政策的援助：

因事故提供的医疗服务。此类费用须遵守确保第三方责任支付所需的所有法律文书，即使这些文书是在患者经济援助计划 (Patient Financial Assistance Program) 的初始资格获批准后提交的。如果有第三方保险承保，UVACH 将向第三方付款人收取欠款。如果在该保险赔付后仍有欠款，患者可以申请经济援助。对于已参保的患者，如果其收入水平和资源在认定范围内（在贫困线的 400% 或以下，资产在 50,000 美元或以下），并且与保险公司和 UVACH 的合同不冲突，就可以申请经济援助。 非医疗必要的择期程序（如美容和统一费率的医疗程序），以及有参保但选择不使用其保险、耐用医疗设备、居家护理和处方药的患者。 没有 UVA 参保，包括但不限于州外 Medicaid，或者因网络外而被拒绝保险理赔的情况也不适用于经济援助。

法规要求

通过实施本政策，UVACH 应遵守可能适用于根据本政策开展活动的所有其他联邦、州和地方法律、法规和规定。