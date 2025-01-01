Bản tóm tắt Hỗ trợ tài chính của UVA Health bằng ngôn ngữ đơn giản (Financial Aid Summary Vietnamese)

Nhiệm vụ của UVA Health và UVA Community Health (UVACH), bao gồm UVA UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC), UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC), UVA Health Prince William Medical Center (PWMC), UVACH Medical Group, và UVA Health Cancer Center Gainesville là cung cấp dịch vụ sức khỏe chất lượng và nhân ái cho những người có nhu cầu dù khả năng chi trả của cao hay thấp. UVA Health hỗ trợ tài chính cho những bệnh nhân nhận dịch vụ chăm sóc cấp cứu hoặc các dịch vụ y tế cần thiết khác từ bất kỳ cơ sở bệnh viện nào và/hoặc nhà cung cấp được tuyển dụng của chúng tôi.

Ai đủ điều kiện để nhận hỗ trợ tài chính?

Chính sách hỗ trợ tài chính của UVA Health ("FAP") hỗ trợ tài chính 100% cho dịch vụ chăm sóc cấp cứu và các dịch vụ y tế cần thiết khác cho những bệnh nhân đủ điều kiện thu nhập bình quân hàng năm của gia đình không vượt quá 200% Mức nghèo Liên Bang (FPL) hiện tại và tài sản không vượt quá $50,000. Chúng tôi áp dụng miễn thuế đặc biệt cho phương tiện hoặc bất động sản khi những tài sản này là nơi cư trú chính. UVA Health cũng giảm giá đối với các bệnh nhân có thu nhập hàng năm của gia đình từ 201% đến 400% mức FPL và tài sản không vượt quá $50,000.

Làm thế nào để đăng ký hỗ trợ tài chính?

Những người lo ngại về khả năng chi trả dịch vụ chăm sóc cấp cứu và các dịch vụ y tế cần thiết khác có thể yêu cầu hỗ trợ tài chính Để đăng ký xin hỗ trợ tài chính, bệnh nhân hoặc bên chịu trách nhiệm tài chính điền vào Đơn đăng ký hỗ trợ tài chính Quý khách có thể nhận được bản sao Đơn Đăng ký Hỗ trợ Tài chính và chính sách FAP miễn phí qua đường thư bằng cách gọi tới bộ phận dịch vụ khách hàng theo số 866-320-9659. Ngoài ra, quý vị có thể nhận miễn phí Đơn đăng ký Hỗ trợ Tài chính và FAP bằng cách tải xuống bản sao từ trang web của chúng tôi https://uvahealth.com/services/billing-insurance/financial-assistance-information.

Hỗ trợ tài chính bao gồm những dịch vụ nào?

FAP bao gồm tất cả các dịch vụ chăm sóc cấp cứu hoặc các dịch vụ y tế cần thiết khác, bao gồm dịch vụ ngoại trú, chăm sóc nội trú và phòng cấp cứu. Các dịch vụ không đủ điều kiện, nhưng không giới hạn như các ca phẫu thuật tùy chọn không cần thiết về mặt y tế, các dịch vụ thẩm mỹ và dịch vụ có mức giá cố định, thiết bị y tế bền vững, bệnh nhân có bảo hiểm nhưng chọn không sử dụng bảo hiểm và các dịch vụ cung cấp do tai nạn không được đài thọ trong financial assistance program (chương trình hỗ trợ tài chính). Nếu các dịch vụ được cung cấp do tai nạn không được bên thứ ba bảo hiểm chi trả, bệnh nhân có thể đăng ký hỗ trợ tài chính. Trong trường hợp còn số dư nợ sau khi bảo hiểm, bệnh nhân có thể đăng ký nhận hỗ trợ tài chính. Bệnh nhân có bảo hiểm nằm trong ngưỡng thu nhập có thể đăng ký hỗ trợ tài chính, miễn là điều này không xung đột với hợp đồng giữa công ty bảo hiểm và bệnh nhân. Các khoản phí từ các bác sĩ và chuyên gia không làm việc cho UVA Health và những người cung cấp dịch vụ trong bệnh viện có thể không áp dụng với chương trình hỗ trợ tài chính của UVA Health. Quý vị nên thảo luận với bác sĩ hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi tại https://uvahealth.com/services/billing-insurance/financial-assistance-information để biết danh sách các nhà cung cấp tham gia và không tham gia chương trình hỗ trợ tài chính của UVA Health.

Nếu tôi có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ để hoàn thành đơn đăng ký thì sao?

Những người cần hỗ trợ để hoàn thành Đơn đăng ký hỗ trợ tài chính có thể gọi tới bộ phận dịch vụ khách hàng theo số điện thoại được liệt kê ở trên hoặc đến gặp các chuyên viên tài chính tại các khu vực tiếp nhận bệnh nhân tại bệnh viện của chúng tôi

Đến trực tiếp tại 1240 Lee Street, Charlottesville, VA 22903

Đến trực tiếp tại 8650 Sudley Rd, Manassas, VA 20110

Đến trực tiếp tại 15225 Healthcote Boulevard, Haymerket, VA 20169

Đến trực tiếp tại 501 Sunset Lane, Culpeper, VA 22701

Đối với những bệnh nhân không nói tiếng Anh, bản dịch FAP và Đơn đăng ký hỗ trợ tài chính có sẵn ngôn ngữ khác, bao gồm tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Xin vui lòng gọi đến các số điện thoại trên và truy cập trang web của chúng tôi tại: Quý vị có đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính không?| UVA Health để tải xuống bản dịch của bản tóm tắt bằng ngôn ngữ đơn giản, FAP và Đơn đăng ký hỗ trợ tài chính.