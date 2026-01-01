Buod ng Pinansyal na Tulong ng UVA Health na Nasa Simpleng Wika (Financial Aid Summary Tagalog)
Health Haymarket Medical Center (HAMC), UVA Health Prince William Medical Center (PWMC), UVACH Medical Group, at UVA Health Cancer Center Gainesville, ay magbigay ng mga serbisyo sa pangangalaga ng kalusugan na may malasakit at de-kalidad sa mga nangangailangan, anupaman ang kakayahan nilang magbayad. Nagbibigay ang UVA Helath ng tulong pinansyal para sa mga pasyente na nakatanggap ng pang-emergency o iba pang medikal na kinakailanganga pangangalaga mula sa alinman sa mga pasilidad namin sa ospital at/o sa mga provider na nagtratrabaho sa amin.
Sino-sino ang kwalipikado para sa tulong pinansyal?
Nagbibigay ang Financial Assistance Policy (“FAP”) ng UVA Health ng 100% tulong pinansyal para sa pang-emergency o iba pang medikal na kinakailangang pangangalaga sa mga kwalipikadong pasyente na may taunang gross na kinikita ng pamilya na nasa o mas mababa sa 200% ng kasalukuyang Antas ng Pederal na Karukhaan (Federal Poverty Level, FPL) at mga level ng asset na nasa o mas mababa sa $50,000. May ilang di-pagkakabilang na inilalapat sa mga sasakyan at pag-aaring lupain kung ito ay pangunahing tahanan. Nag-aalok din ang UVA Health ng may diskwentong presyo sa mga pasyente na ang gross na kinikita ng pamilya ay nasa pagitan ng 201% at 400% ng FPL at level ng mga asset na nasa o mas mababa sa $50,000.
Paano mag-apply para sa tulong pinansyal?
Makahihiling ng tulong pinansyal ang mga indibidwal na may mga alalahanin tungkol sa kakayahan nilang magbayad para sa pang-emergency at medikal na kinakailangang pangangalaga. Para mag-apply para sa pinansyal na tulong, dapat na punan ng pasyente o ng partidong may responsibilidad sa pagbabayad ang aming Aplikasyon sa Pinansyal na Tulong o kumpletuhin ang seksiyon ng Pinansyal na Tulong sa pamamagitan ng kanyang access sa MyChart.. Makakukuha ng mga kopya ng Financial Assistance Application at FAP nang libre sa koreo sa pamamagitan ng pagtawag sa customer service department sa 866.320.9659, o sa pamamagitan ng pag-download ng kopya mula sa aming website na Financial Assistance.
Ano-ano ang saklaw na serbisyo?
Lahat ng pang-emergency o iba pang medikal na kinakailangan serbisyo ay sinasaklawt ng FAP, kabilang ang mga serbisyo sa outpatient, pangangalaga sa inpatient, at mga serbisyo sa emergency room. Hindi sinasaklaw ng programang pinansyal na tulong ang mga hindi kwalipikadong serbisyo gaya ng, pero hindi limitado sa mga piniling pamamaraan na hindi medikal na kinakailangan, mga cosmetic at flat rate na procedure, matibay na kagamitang medikal, mga pasyenteng may seguro na piniling hindi gamitin ang kanilang seguro at mga serbisyong ipinagkakaloob bilang resulta ng isang aksidente. Kung hindi sinasagot ng isang third party ang mga serbisyong ibinigay bilang resulta ng isang aksidente, maaaring mag-apply ang mga pasyente para sa tulong pinansyal. Sakaling may balanseng maiwan pagkatapos ng insurance, maaaring mag-apply ang pasyente para sa tulong pinansyal. Maaaring mag-apply ang mga pasyenteng may insurance na pasok sa hangganan ng kinikita para sa tulong pinansyal hangga’t hindi ito sumasalungat sa isang kontrata sa pagitan ng kompanya ng insurance. Ang mga sinisingil na mula sa mga doktor at espesyalista na hindi nagtratrabaho para sa UVA Health at nagbibigay ng mga serbisyo sa ospital ay maaring hindi tanggapin ang programang tulong sa pananalapi ng UVA Health. Dapat mong talakayin ito sa doktor mo o bumisita sa web site namin sa Financial Assistance fo sa listahan ng mga provider na kalahok at di-kalahok sa programang oinansyal na tulong ng UVA Health.
Paano kung mayroon akong mga katanungan o kailangan ng tulong sa pagsagot sa aplikasyon?
Makatatawag ang mga indibidwal na kailangan ng tulong sa pagsagot sa Financial Assistance Application sa customer service department sa ma numero ng telepono na nakalista sa itaas o bumisita sa isang financial counselor na matatagpuan sa loob ng mga access area ng pasyente sa mga ospital namin
- Bumisita nang personal sa 1240 Lee Street, Charlottesville, VA 22903
- Bumisita nang personal sa 8650 Sudley Rd, Manassas, VA 20110
- Bumisita nang personal sa 15225 Healthcote Boulevard, Haymerket, VA 20169
- Bumisita nang personal sa 501 Sunset Lane, Culpeper, VA 22701
Para sa mga pasyenteng hindi nagsasalita ng Ingles, makakukuha ng mga salin ng FAP at Financial Assistance Application sa ibang mga wika, kabilang ang Ingles at Espanyol. Mangyaring tawagan ang mga numerong nasa itaas o bisitahin ang aming website sa: Financial Assistance upang i-download ang mga pagsasalin ng buod na ito sa simpleng wika, pati na rin ang FAP at ang Aplikasyon sa Pinansyal na Tulong.