Resumen de la Ayuda Financiera de UVA Community Health (Financial Aid Summary Spanish)

La misión de UVA Community Health (UVACH), que incluye el Centro Médico UVA Health Culpeper (CPMC), el Centro Médico UVA Health Haymarket (HAMC), el Centro Médico UVA Health Prince William (PWMC), el Grupo Médico UVACH y el Centro Oncológico UVA Health Gainesville, es proporcionar servicios médicos compasivos y de calidad a los necesitados, independientemente de su capacidad de pago. UVACH proporciona asistencia financiera a los pacientes que reciben atención de emergencia u otra atención médicamente necesaria de cualquiera de nuestros centros hospitalarios y/o proveedores empleados.

¿Quién reúne los requisitos para recibir asistencia financiera?

La Política de Asistencia Financiera de UVACH ("FAP") proporciona un 100% de asistencia financiera para urgencias u otros cuidados médicamente necesarios a los pacientes que cumplan los requisitos y que tengan unos ingresos familiares brutos anuales iguales o inferiores al 200% de las actuales Directrices Federales de Pobreza (FPG) y unos niveles de activos iguales o inferiores a $50,000. Se aplican ciertas exenciones para vehículos y bienes inmuebles cuando se trata de una residencia principal. UVACH también ofrece una tarifa con descuento a los pacientes cuyos ingresos brutos familiares se sitúen entre el 201% y el 400% del FPG y cuyos niveles de activos sean iguales o inferiores a 50.000 dólares. A las personas que reúnan los requisitos de la FAP no se les cobrará más que los importes generalmente facturados (AGB) por la atención de urgencia u otra atención médicamente necesaria a los pacientes que tengan seguro para dicha atención.

¿Cómo solicitar asistencia financiera?

Las personas que tengan dudas sobre su capacidad para pagar los cuidados de urgencia y médicamente necesarios pueden solicitar asistencia financiera. Para solicitar asistencia financiera, el paciente (o su familia u otro proveedor) debe rellenar nuestra Solicitud de Asistencia Financiera. Se pueden obtener copias gratuitas de la Solicitud de Asistencia Financiera y de la FAP por correo llamando al servicio de atención al cliente a los siguientes números:

CPMC: 540-829-4320 (Para pacientes con apellidos que empiecen por las letras A-K) o 850-829- 4330 (Para pacientes con apellidos que empiecen por L-Z)

HAMC: 571-284-1517

PWMC: 703-369-8020

Además, la Solicitud de Asistencia Financiera y la FAP pueden obtenerse gratuitamente descargando una copia de nuestro sitio web en https://uvahealth.com/services/billing-insurance/financial-assistance-information/policy

¿Dónde puedo recibir ayuda para rellenar la Solicitud de Asistencia Financiera?

Las personas que necesiten ayuda para rellenar la Solicitud de Asistencia Financiera pueden llamar al servicio de atención al cliente a los números de teléfono indicados anteriormente.

¿Cuáles son los servicios cubiertos?

Todos los servicios de urgencia u otros servicios médicamente necesarios están cubiertos por la FAP, incluidos los servicios ambulatorios, de hospitalización y de sala de urgencias. El programa de asistencia financiera no cubre los servicios no elegibles como, por ejemplo, los procedimientos electivos no necesarios desde el punto de vista médico, los procedimientos cosméticos y de tarifa plana, el equipo médico duradero, los pacientes con seguro que deciden no utilizar su seguro y los servicios prestados como consecuencia de un accidente. Si los servicios prestados como consecuencia de un accidente no están cubiertos por un tercero, los pacientes pueden solicitar asistencia financiera. En caso de que quede un saldo después del seguro, el paciente puede solicitar asistencia financiera. Los pacientes asegurados que estén dentro del umbral de ingresos pueden solicitar asistencia financiera siempre que no entre en conflicto con un contrato entre la compañía de seguros y UVACH. Los cargos de médicos y especialistas que no estén empleados por UVACH y que presten servicios en el hospital pueden no honrar el programa de asistencia financiera de UVACH. Debe consultarlo con su médico o visitar nuestro sitio web en https://uvahealth.com/services/billing-insurance/financial-assistance-information para obtener una lista de proveedores que participan y no participan en el programa de asistencia financiera de UVACH.

¿Qué hago si tengo preguntas o necesito ayuda para rellenar la solicitud?

Si necesita ayuda, puede ponerse en contacto o visitar a un asesor financiero o cajero situado dentro de las áreas de acceso de pacientes de nuestros hospitales o llame a nuestro departamento de atención al cliente a los números indicados anteriormente. Para los pacientes que no hablan inglés, disponemos de traducciones de este documento, de la FAP y de la solicitud de asistencia financiera en otros idiomas, incluidos el inglés y el español. Llame a los números arriba indicados o visite nuestro sitio web en: Are You Eligible for Financial Assistance?| UVA Health para descargar las traducciones de este resumen en lenguaje sencillo, la FAP de UVACH y la Solicitud de Asistencia Financiera.