UVA Health ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਖੇਪ (Financial Aid Summary Punjabi)
UVA Health ਅਤੇ UVA Community Health (UVACH) ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC), UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC), UVA Health Prince William Medical Center (PWMC), UVACH Medical Group, ਅਤੇ UVA Health Cancer Center Gainesville ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਲੂ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ। UVA Health ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
UVA Health ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੀਤੀ (“FAP”) ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘੀ ਗਰੀਬੀ ਪੱਧਰ (Federal Poverty Level, FPL) ਦੇ 200% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਅਤੇ $50,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 100% ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। UVA Health ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ FPL ਦੇ 201% ਅਤੇ 400% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ $50,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ?
ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ MyChart ਐਕਸੈਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ FAP ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ, ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 866.320.9659 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://uvahealth.com/services/billing-insurance/financial-assistance-information ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ Financial Assistance ਹਨ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ FAP ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੈਰ-ਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣਵੇਂ ਗੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਟਿਕਾਊ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣ, ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਟਕਰਾਅ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜੋ UVA Health ਦੁਆਰਾ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ UVA Health ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ Financial Assistance f 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ UVA Health ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ।
ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
- 1240 Lee Street, Charlottesville, VA 22903 ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ
- 8650 Sudley Rd, Manassas, VA 20110 ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ
- 15225 Healthcote Boulevard, Haymerket, VA 20169 ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ
- 501 Sunset Lane, Culpeper, VA 22701 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਓ
ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, FAP ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ Financial Assistance ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰ, FAP ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।