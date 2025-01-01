UVA Health Tz'aq'ab'eb'al Financial Aid pa Northern Virginia & Culpeper (Financial Aid Summary Mam)
Ja te taj te UVA Health ex UVA Community Health (UVACH), qa ja’nx UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC), UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC), UVA Health Prince William Medical Center (PWMC), UVACH Medical Group ex UVA Health Cancer Center Gainesville, jaj kxe’l q’ontata qaj onb’al te ab’ib’ te q’anb’al tumal ex te t-b’analsa te al qaj chajsa, ti’xax tej tipomal te chjol. UVA Helath n-xi’ tq’o’ cheyxtata te tzaj q’ontata pwaq che qaj t-xjalal yab’ qaj nokx q’intta ab’ib’ toj il mo junt ab’ib’ te k’al q’anb’al ilxax ti’j te alchexa tej qeya tja qq’anb’alay ex/mo q’oltzta aq’unt te aq’anal.
¿Altza jaw sk’et te q’ilaktzta tej qaj cheyxtata te tzaj q’ontata pwaq?
Ja Política te cheyxtata tzaj q’ontata pwaq ("FAP") te UVA Health ntzaj tq’o’ cheyxtata te tzaj q’ontata tej 100% te tej cheyxtata toj il naj ta’ mo jun ab’ib’ te k’al q’anb’al ilxax ti’j te che qaj t-xjal yab’ chi jaw sk’et tuya jun noktz q’i’ tej at oknina bruto te jaka tiem joniy mo jawnax ti’ 200% tej Jaw ni te kawb’al te Meb’a (FPL) ja’la ex jawnax te qaj wal twitz joniy mo jawnax ti’ $50,000. At-ta tzaj aq’unat te qa jal k’uxb’al mo tx’otx’ uj qa yol ti’ jun t-najab’ tne’l. UVA Health jax ju’xa tzaj toya jun chojb’al qa k’ela ch’int ti’j te che qaj t-xjalal ja’nx noktz q’i’ bruto tej at oknina lu at toj ja 201% ex ja 400% tej FPL ex jawnina tej wal twitz joniy mo qaj jawnax ti’ $50,000.
¿Ti tten uj tokx qana cheyxtata ntza q’ontata pwaq?
Qaj xjal at che ch-qanb’atz tib’aj che chipomal te chjolakxta ja ab’ib’ te at naj tol il ex k’al q’anb’al ilxax ti’j b’a’ tokx tqana cheyxtata tzaj q’onatata pwaq. Tu’ tokx qanat ja cheyxtata tej tza q’ontata pwaq, tej t-xjal yab’ mo ja txa’ ja tzaj q’ontata pwaq chajsa toj tkwent ilti’j kwelax t-nojsa’ ja qeya Qu’j te nokx qantta tej Cheyxtata tzaj Q’ontata pwaq. B’a’ t-q’ij qaj copia teja U’j nokx qanat te Cheyxtata tzaj Q’ontata pwaq ex FAP te jun tten kotz toj correo kxe’l yola ti’ tja nik’ul onb’al te t-xjal ti’ 866-320-9659. Aj jax ju’xa, ja U’j nokx qanat tej tzaj Q’ontata ex ja FAP b’a’ ttiq’ te jun tten kotz uj tku’tz tinay jun copia toj qeya sitio web https://uvahealth.com/services/billing-insurance/financial-assistance-information.
¿Titza jala qaj onb’al je’ chjo’?
Chqil qaj onb’al te ete’ naj tol il mo kab’t onb’al te k’al q’anb’al ilxax chi’j chjo’ tu’ ja FAP, ja’nx qaj tej te t-xjalal yab’ tex ti’jxa, ja ab’ib’ te tja q’anb’al ex qaj onb’al toj tenb’al te ayob’ te toj il naj ta’. Qaj onb’al mi chi jaw sk’et, titza, chitza kab’t, t-xilen ttxola sk’owa mya’ k’al q’anb’al ilxax chi’j, qaj t-xilen ttxola cosmético ex ja chojb’al b’inat, kloj te q’anal chi we’sa, t-xjal yab’ tuya at-xax ttxola q ama jaw t-sk’o’ mi tzaj ajb’en jte at-xax ttxola te ex qaj onb’al mena’ titza jun tzaq’b’eb’ te jun mya’ ab’i’ ktza’l ti’j mya’ chjo’ tuya jun toxa, tu’ ja ch’uq tej cheyxtata tzaj q’ontata pwaq. Qaj onb’al mena’ titza jun tzaq’b’eb’ te jun mi nti’ ab’i’ mya’ chjo’ tu’ jun te toxa, qaj t-xjal yab’ b’a’ tokx chqana cheyxtata ntzaj q’ontata pwaq. Qa at-xta jun tajlal ma chaj ti’jxaj at-xax ttxola, tej t-xjal yab’ b’a’ tokx tqana cheyxtata tzaj q’ontata pwaq. Qaj t-xjal at-xax ch-txola qa lu qa ete’ toj ja xinina tej noktz q’i’ b’a’ tokx tqana cheyxtata tzaj q’ontata pwaq jakax qa mi tz’okx toj q’oj tuya jun chi japal b’aj toj ja’ nintzaj te tej at-xax ttxola. Qaj tiyx tib’aj te q’anb’al ex nintzaj qa mya’ je aq’anal te UVA Health ex qa tzaj tq’o’ qaj onb’al toj tja q’anb’al ch’inch’a mi kub’ tb’i’ tuyaj ch’uq tej cheyxtata tej tzaj q’ontata pwaq te UVA Health. Ilti’j kyolal tuya te xi t-q’anal mo q’olb’elxta ja qeya sitio web toj https://uvahealth.com/services/billing-insurance/financial-assistance-information te tu’ ttiq’ jun u’j tz’ib’k’ax te qaj q’oltzta aq’unt qa chi ten ex mi n-ten toj ch’uq tej cheyxtata te tzaj q’ontata pwaq tej nab’ te UVA.
¿Ti jala kpjal qa at weya n-qanb’atz mo wajsa onb’al tu’ tku’x tzqet ja u’j nokx qanat?
Qaj xjal qa chajsa onb’al tu’ tku’x nojset ja U’j nokx qanat te Cheyxtata tzaj Q’ontata pwaq b’a’ tzaj yola tej tja nik’ub’ tej onb’al tej t-xjal che qaj tajlal tej yolb’al che’x q’umat toj tne’l mo q’olb’elxta te jun n-xi’ cheyat ntza q’ontata pwaq chajsa toj qaj tenb’al tej tu’ tokx te che qaj t-xjalal toj qeya tja qq’anb’al
- Q’olb’eb’ jaxax pon toj 1240 Lee Street, Charlottesville, VA 22903
- Q’olb’eb’ jaxax pon toj 8650 Sudley Rd, Manassas, VA 20110
- Q’olb’eb’ jaxax pon toj 15225 Healthcote Boulevard, Haymerket, VA 20169
- Q’olb’eb’ jaxax pon toj 501 Sunset Lane, Culpeper, VA 22701
Te che qaj t-xjalal yab’ qa mi nyol atoj tyol me’x, qaj yol chi kub’ meltz’et teja FAP ex ja U’j nokx qanat tej Cheyxtata tej tzaj Q’ontata pwaq lu tkub’ toj kab’ qaj yol, ja’nx qaj tyol me’x ex tyol mos. Tzaj yola choj qaj tajlal tne’l mo q’olb’eb’ toj qeya sitio web toj: ¿Ja Sk’owa te q’ilaktz Cheyxtata te tzaj Q’ontata pwaq?| UVA Health te jun ku’tz q’intata qaj meltz’ul yol tej talq’an toj yol ajnatz, ja FAP ex U’j nokx qanat tej Cheyxtata tzaj Q’ontata pwaq.