UVA Health 재정 지원 일반 언어 요약 (Financial Aid Summary Korean)

UVA Health Culpper Medical Center(CPMC), UVA Health Haymarket Medical Center(HAMC), UVA Health Prince William Medical Center(PWMC), UVA Health Medical Group, UVA Health Cancer Center Gainsville 등이 포함된 UVA Health 및 UVA Community Health(UVACH)의 사명은 비용 지불 능력에 관계없이 도움이 필요한 사람들에게 온정적이며 양질의 의료 서비스를 제공하는 것입니다. UVA Health는 병원 시설 및/또는 고용된 서비스 제공자로부터 응급 또는 기타 의학적으로 필요한 치료를 받는 환자들에게 재정적 지원을 제공합니다.

누가 재정 지원을 받을 자격이 있습니까?

UVA Health의 재정 지원 정책("FAP")은 연간 총 가족 소득이 현재 연방 빈곤 수준(FPL)의 200% 이하이고 자산 수준이 50,000달러 이하인 적격한 환자에게 응급 또는 기타 의학적으로 필요한 치료를 제공하기 위해 100% 재정 지원을 제공합니다. 주 거주지인 경우 차량 및 부동산에 대해 특정 면제가 적용됩니다. UVA Health는 또한 가족 총 소득이 FPL의 201%-400%이고 자산이 $50,000 이하인 환자에게 할인된 요율을 제공합니다.

재정 지원을 어떻게 신청합니까?

응급 및 의학적으로 필요한 치료를 위한 비용 지불 능력에 대해 우려가 있는 개인은 재정 지원을 요청할 수 있습니다. 재정 지원을 신청하려면 환자 또는 재정적 책임이 있는 당사자가 재정 지원 신청서를 작성해야 합니다. 재정 지원 신청서 및 FAP 사본은 고객 서비스 부서( 866-320-9659)로 전화하면 우편을 통해 무료로 받을 수 있습니다. 또한 당사 웹사이트 https://uvahealth.com/services/billing-insurance/financial-assistance-information에서 사본을 다운로드하여 재정 지원 애플리케이션 및 FAP를 무료로 받을 수 있습니다.

어떤 서비스가 보장됩니까?

외래 서비스, 입원 치료 및 응급실 서비스를 포함한 모든 응급 또는 기타 의학적으로 필요한 서비스는 FAP에 따라 보장됩니다. 선택적 비의료적으로 필요하지 않은 시술, 미용 및 정액 요금 시술, 내구성이 뛰어난 의료 장비, 사고로 인해 보험을 사용하지 않기로 결정한 보험에 가입한 환자와 같은, 하지만 이에 국한되지는 않는, 비적격 서비스는 재정 지원 프로그램의 적용을 받지 않습니다. 사고로 인해 제공되는 서비스가 제3자에 의해 보장되지 않는 경우 환자는 재정 지원을 신청할 수 있습니다. 보험 처리 후 잔액이 남아 있는 경우 환자는 재정지원을 신청할 수 있습니다. 소득 기준 범위 내에 있는 피보험자는 보험사 간 계약과 상충되지 않는 한 재정 지원을 신청할 수 있습니다. UVA Health에 고용되지 않고 병원에서 서비스를 제공하는 의사 및 전문가로부터 청구되는 비용은 UVA Health 재정 지원 프로그램에 의해 제공되지 않을 수 있습니다. UVA Health 재정 지원 프로그램에 참여하거나 참여하지 않는 서비스 제공자 목록을 확인하려면 의사와 상의하거나 https://uvahealth.com/services/billing-insurance/financial-assistance-information에서 당사 웹사이트를 방문하십시오.

질문이 있거나 지원서 작성에 도움이 필요한 경우에는 어떻게 해야 합니까?

재정 지원 신청서 작성에 도움이 필요한 개인은 위에 나열된 전화번호로 고객 서비스 부서에 전화하거나 병원의 환자 접근 구역 내에 있는 재정 상담원을 방문할 수 있습니다

샬러츠빌 리스트리트 1240번지, VA 22903 직접 방문

머내서스 서들리로드 8650번지, VA 20110 직접 방문

헤이머켓 헬스코트대로 15225번지, VA 20169 직접 방문

컬페퍼 선셋레인 501번지, VA 22701 직접 방문

영어를 사용하지 않는 환자의 경우 FAP 및 재정 지원 애플리케이션의 번역본을 영어 및 스페인어를 포함한 다른 언어로 사용할 수 있습니다. 위 전화번호로 전화하시거나 저희 웹사이트를 방문해 주십시오: 귀하는 재정 지원을 받을 자격이 있습니까? | UVA Health 웹사이트로부터 간단한 언어 요약, FAP 및 재정 지원 애플리케이션의 번역본을 다운로드할 수 있습니다.