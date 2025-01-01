UVA Health Tz'ib'anik Chi Utzilaj Pwaq pa Northern Virginia & Culpeper (Financial Aid Summary K'iche)
Le karaj ke’opan wi UVA Health chi’l UVA Community Health (UVACH), che ruk’a’am UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC), UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC), UVA Health Prince William Medical Center (PWMC), UVACH Medical Group chi’l UVA Health Cancer Center Gainesville, are kakiya jun utzalaj kunanem chi kech ri rajawaxik chi kech, man are ta kub’ij wi le kekowinik kkitojo. UVA Health kuya tob’anem ruk’ pwaq chi kech yowab’ib’ che ke’il pa aninaqil o jun chi kunanem pa apachike rech taq le qaja kunanib’al xuquje’/o ya’ol taq ajchakib’.
¿Jachin chech kaya wi ri tob’anem ruk’ pwaq?
Le Taqanem rech Tob’anem ruk’ Pwaq ("FAP") rech UVA Health kuya tob’anem ruk’ pwaq rech 100% chech aninaq kunanem o jun chi kunab’al rajawaxik chi kech taq le yowab’ib’ ya’om b’e chi kech ruk’ jun ch’akoj kech le aj upaja junam o man kaq’ax ta chech le 200% rech le UBb’antajik Federal rech Powrayil (FPL) kamik xuquje’ ub’antajik taq le k’o ruk’ junam o man kaq’ax ta chech $50,000. K’o nik’aj taq uq’ab’il utzam chech taq ch’ich’ xuquje’ jastaq rech are taq k’o pa jun uk’olib’al. UVA Health xuquje’ kuya jun uqasaxik rajilal chi kech taq le yowab’ib’ che ri kich’akoj kuk’ ri aj upaja k’o chi uxo’l le 201% xuquje’ le 400% rech le FPL xuquje’ ri k’o ruk’ junam o man kaq’ax ta chech $50,000.
¿Jas kab’an chech uta’ik tob’anem ruk’ pwaq?
Ri e winaq che k’o kik’otow chi’aj chi rij le kekowinik kakitojo chech jun kunanem aninaq rij xuquje’ taq kunab’al rajawaxik utz kakita le tob’anem ruk’ pwaq. Chech uta’ik le tob’anem ruk’ pwaq, le yowab’ o le katojow taq le kunanem rajawaxik kutz’aqatisaj jun Tz’onoj rech Tob’anem ruk’ Pwaq. Utz kata taq kawach rech le Tz’onoj rech Tob’anem ruk’ Pwaq chi’l le FAP man katoj taj pa taqoqxa’n ruk’ ch’awem pa le wokaj rech pataninem chi kech winaq pa le 866-320-9659. Xuquje’, le Tz’onoj rech Tob’anem ruk’ Pwaq xuquje’ le FAP utz kariq ruk’ uqasaxik man katoj taj rech jun kawach pa le qawokk’olib’al web’ https://uvahealth.com/services/billing-insurance/financial-assistance-information.
¿Jachike taq pataninem kakowinik kutojo?
Ronojel taq le pataninem aninaq rij o nik’aj chi kunanem rajawaxik katoj rumal FAP, chi’l le nik’aj chi yowab’ib’, le kilik pa le ja kunanib’al chi’l taq le pataninem pa le ja rech aninaq kunanem. Le taq pataninem man kecha taj, pacha’, nik’aj chik, taq b’anoj cha’om man ruk’ ta kunanem, taq b’anoj rech uje’lalajisaxik xuquje’ jun tojb’al, chakub’al kech ajkun kuchijo, yowab’ib’ k’o kiseguro che kakicho man kkikoj ta le kiseguro xuquje’ taq pataninem rech jun k’ulmatajem, man e ch’uqutal ta rumal le lwokaj rech tob’anem ruk’ pwaq. We le pataninem ya’om pacha’ uwachinem jun k’ulmatajem man kach’uq ta rumal jun urox, le yowab’ib’ kekowinik kkita le tob’anem ruk’ pwaq. We kkanaj kan jun sowr rech le seguro, le yowab’ utz kuta jun tob’anem ruk’ pwaq. Le yowab’ib’ k’o kiseguros e k’o chi upam le uqajb’al ch’akoj utz kkita tob’anem ruk’ pwaq we k’u man kok ta pa ch’o’jimarik ruk’ jun k’amuq’ab’ chak chi uxo’l le wokaj rech seguro. Le tojb’al kech ajkun xuquje’ ajsaqwachom che man ajchakib’ taj rech UVA Health xuquje’ kkiya taq pataninem pa le ja kunanib’al-hospital wene man kkikoj ta le wokaj rech tob’anem ruk’ pwaq rech UVA Health. Rajawaxik kattzijon ruk’ le ajkun o kasolij le qawokk’olib’al web’ pa https://uvahealth.com/services/billing-insurance/financial-assistance-information chech uriqik jun cholajil ya’onelab’ che kek’oji’k xuquje’ ri e maj pa le wokaj rech tob’anem ruk’ pwaq rech utzwachil rech UVA.
¿Jas kak’ulmatajik we k’o nuk’otow chi’aj o rajawaxik tob’anem chi wech chech utz’aqatisaxik le nutz’onoj?
Le e winaq rajawaxik tob’anem chi kech chech utz’aqatisaxik le Tz’onoj rech Tob’anem ruk’ Pwaq utz kechaw pa le wokaj rech kilik winaq pa taq le rajilab’ali ch’aweb’al ya’om kanoq o keb’e ruk’ jun ajno’j chi rij pwaq k’o chi upam taq le uqajb’al okib’al chi kech yowab’ib’ pa taq le qa ja kunanib’al-hospitales
- Chasolij pa winaqil pa 1240 Lee Street, Charlottesville, VA 22903
- Chasolij pa winaqil pa 8650 Sudley Rd, Manassas, VA 20110
- Chasolij pa winaqil pa 15225 Healthcote Boulevard, Haymerket, VA 20169
- Chasolij pa winaqil pa 501 Sunset Lane, Culpeper, VA 22701
Chi kech yowab’ib’ che man kech’aw ta pa inglés, le uq’axexik pwaq rech le FAP xuquje’ le Tz’onoj rech Tob’anem ruk’ Pwaq jamal uwach pa nik’aj taq ch’ab’al chik, chi’l inglés xuquje’ español. Chatch’aw pa taq le rajilab’alil ch’aweb’al ya’om kanoq o chawila’ le qawokk’olib’al web’ pa: ¿Es Elegible para recibir Asistencia Financiera?| UVA Health chech uqasaxik taq le uq’axexik tzij rech we unitz’arisaxik q’alajisanem pa jun utzalaj ch’ab’al, le FAP xuquje’ le Tz’onoj rech Tob’anem ruk’ Pwaq.