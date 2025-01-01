خلاصه برنامه کمک مالی UVA Health به زبان ساده (Financial Aid Summary Farsi)

مأموریت UVA Health و UVA Community Health (UVACH)‎، که شامل UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC)‎،‏ UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC)‎،‏ UVA Health Prince William Medical Center (PWMC)‎،‏ UVACH Medical Group و UVA Health Cancer Center Gainesville است، ارائه خدمات مراقبت‌های سلامت دلسوزانه و باکیفیت به افراد نیازمند به خدمات، بدون توجه به توانایی آنها در پرداخت هزینه‌ها است. UVA Health برای بیمارانی که مراقبت‌های اضطراری یا سایر مراقبت‌های پزشکی ضروری را از هر یک از مراکز بیمارستانی و/یا ارائه‌دهندگان خدمات تحت استخدام دریافت می‌کنند، کمک مالی ارائه می‌کند.

چه کسی واجد شرایط کمک مالی است؟

در «سیاست کمک مالی UVA Health»‏ (FAP)، کمک مالی 100% برای مراقبت‌های اضطراری یا سایر مراقبت‌های پزشکی ضروری به بیماران واجد شرایطی ارائه می‌شود که درآمد ناخالص سالانه خانوار آنها کمتر از 200% «سطح فقر فدرال» (FPL) و ارزش دارایی‌هایشان $50,000 یا پایین‌تر باشد. برای وسایل نقلیه و املاک و مستغلاتی که محل سکونت اصلی باشد معافیت‌های خاصی اعمال می‌شود. UVA Health همچنین برای بیمارانی که درآمد ناخالص خانوار آنها بین 201% و 400% از FPL باشد و ارزش دارایی‌هایشان $50,000 یا پایین‌تر باشد، نرخ‌های با تخفیف ارائه می‌کند.

چگونه برای کمک مالی درخواست دهم؟

افرادی که نگران توانایی خود در پرداخت هزینه‌های مراقبت‌های اضطراری و مراقبت‌های پزشکی ضروری هستند، می‌توانند درخواست کمک مالی کنند. برای درخواست کمک مالی، بیمار یا طرف مسئول مالی باید «فرم درخواست کمک مالی» ما را پر کند. کپی‌های «فرم درخواست کمک مالی» و FAP را می‌توان به‌طور رایگان توسط پست از طریق تماس با بخش خدمات مشتریان به شماره ‏866-320-9659 دریافت کرد. به‌علاوه، «فرم درخواست کمک مالی» و FAP را می‌توان به‌طور رایگان از طریق دانلود نسخه‌ای از آن از وب‌سایت ما به نشانی https://uvahealth.com/services/billing-insurance/financial-assistance-information دریافت کرد.

چه خدماتی تحت پوشش است؟

تمام خدمات اضطراری یا سایر خدمات ضروری پزشکی تحت پوشش FAP هستند، از جمله خدمات سرپایی، مراقبت‌های بستری و خدمات بخش اورژانس. خدماتی که واجد شرایط نباشند تحت پوشش برنامه کمک مالی (financial assistance program) قرار نمی‌گیرند، این خدمات شامل اما نه محدود به این موارد است: رویه‌‌های درمانی انتخابی فاقد ضرورت پزشکی، رویه‌های درمانی با نرخ ثابت و عمل‌های زیبایی، تجهیزات پزشکی بادوام، بیماران دارای بیمه درمانی که تصمیم می‌گیرند از بیمه‌شان استفاده نکنند و خدماتی که ناشی از سوانح ارائه می‌شوند. اگر خدمات ارائه‌شده ناشی از سوانح تحت پوشش شخص ثالث نباشد، بیماران می‌توانند درخواست کمک مالی کنند. در صورتی که پس از کسر پرداختی بیمه همچنان بدهی باقی مانده باشد، بیمار می‌تواند درخواست کمک مالی کند. بیماران بیمه‌شده‌ای که درآمد آنها در حد آستانه باشد، می‌توانند برای دریافت کمک مالی درخواست کنند، مشروط به اینکه این درخواست مغایرتی با قرارداد بین شرکت بیمه نداشته باشد. هزینه‌های پزشکان و متخصصانی که تحت استخدام UVA Health نیستند و خدمات را در بیمارستان ارائه می‌کنند، ممکن است مشمول برنامه کمک مالی UVA Health نباشند. برای اطلاع از فهرست ارائه‌دهندگان مشمول و غیرمشمول در برنامه کمک مالی UVA Health، باید با پزشک خود صحبت کنید یا به وب‌سایت ما به نشانی https://uvahealth.com/services/billing-insurance/financial-assistance-information مراجعه کنید.

اگر سؤالی داشته باشم یا برای تکمیل درخواست به کمک نیاز داشته باشم، چه کاری باید انجام دهم؟

افرادی که برای تکمیل «فرم درخواست کمک مالی» نیاز به کمک دارند، می‌توانند از طریق شماره تلفن‌های ذکرشده در بالا با بخش خدمات مشتریان تماس بگیرند یا به یک مشاور مالی واقع در مناطق دسترسی بیمار در بیمارستان‌های ما مراجعه کنند.

حضوری به نشانی ‎1240 Lee Street, Charlottesville, VA 22903 مراجعه کنید

حضوری به نشانی ‎8650 Sudley Rd, Manassas, VA 20110 مراجعه کنید

حضوری به نشانی ‎15225 Healthcote Boulevard, Haymerket, VA 20169 مراجعه کنید

حضوری به نشانی ‎501 Sunset Lane, Culpeper, VA 22701 مراجعه کنید

برای بیماران غیرانگلیسی زبان، ترجمه FAP و «فرم درخواست کمک مالی» به زبان‌های دیگر از جمله انگلیسی و اسپانیایی در دسترس است. لطفاً با شماره‌های فوق تماس بگیرید یا به وب‌سایت ما به این نشانی مراجعه کنید: آیا واجد شرایط کمک مالی هستید؟| UVA Health تا ترجمه این «خلاصه به زبان ساده»، FAP و «فرم درخواست کمک مالی» را دانلود کنید.