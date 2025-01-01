UVA Health 财务援助简明摘要 (Financial Aid Summary Chinese)

UVA Health 和 UVA Community Health (UVACH) 的使命是向有需要的人提供体贴优质的医疗服务，不论其是否有支付能力。UVACH 包括 UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC)、UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC)、UVA Health Prince William Medical Center (PWMC)、UVACH Medical Group 和 UVA Health Cancer Center Gainesville。UVA Health 为在我院设施中或受雇于我院的医疗服务提供者处接受紧急或其它医疗必需的护理的患者，提供财务援助。

哪些人符合财务援助资格？

根据 UVA Health 的财务援助政策（以下简称“FAP”），我们为符合资格的患者提供 100% 的财务援助，这些患者接受紧急或其它医疗必需的护理，且其家庭年总收入达到或低于当前联邦贫困线 (FPL) 的 200%，资产总额不超过 50,000 美元。在某些情况下，车辆和作为主要居所的房地产不会被计入总资产价值。对于家庭年总收入在 FPL 的 201% 至 400% 之间，且资产总额不超过 50,000 美元的患者，UVA Health 还提供折扣费率。

如何申请财务援助？

担心自己无法支付紧急和医疗必需的护理费用的个人可以申请财务援助。要申请财务援助，患者或财务责任方应填写我们的财务援助申请表。您可以拨打 866-320-9659 致电客户服务部门，通过邮件免费获取财务援助申请表和财务援助政策 (FAP) 的副本。此外，您可以在我们的网站免费下载财务援助申请表和财务援助政策副本：https://uvahealth.com/services/billing-insurance/financial-assistance-information。

涵盖哪些服务？

财务援助政策涵盖所有紧急或其他医疗必需的服务，包括门诊服务、住院治疗和急诊室服务。不符合条件的服务均不包含在财务援助计划之内，例如但不限于：非医疗必需的选择性手术、美容手术和统一费率手术、耐用医疗设备、选择不使用保险的患者以及因事故而提供的服务。如果无第三方为因事故而提供的服务支付费用，患者可以申请财务援助。如果保险公司支付费用后仍有欠款，患者可以申请财务援助。对于已参保的患者，如果其收入水平符合条件，并且与保险公司的合同不冲突，就可以申请财务援助。对于在医院提供服务但并非 UVA Health 雇员的医生和专家，其费用可能不在 UVA Health 财务援助计划的范围内。您可以咨询您的医生，或者访问我们的网站 https://uvahealth.com/services/billing-insurance/financial-assistance-information，以获取参与和不参与 UVA Health 财务援助计划的医疗服务提供者的名单。

如果我有问题或需要帮助以完成申请，该怎么办？

如果需要帮助以填写财务援助申请表，可以拨打上文列出的客户服务部门的电话号码，或者在我院的患者接待区域咨询财务顾问。

亲自前往 1240 Lee Street, Charlottesville, VA 22903

亲自前往 8650 Sudley Rd, Manassas, VA 20110

亲自前往 15225 Healthcote Boulevard, Haymerket, VA 20169

亲自前往 501 Sunset Lane, Culpeper, VA 22701

如果您不讲英语，我们提供其他语言版本的财务援助政策和财务援助申请表，包括英语和西班牙语版本。请拨打上述电话，或访问我们的网站：您是否有资格获得财务援助？| UVA Health，下载此简明摘要、财务援助政策和财务援助申请表的翻译版本。