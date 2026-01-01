UVA Health আর্থিক সহায়তা সহজ ভাষার সারাংশ (Financial Assistance Summary Bengali)
UVA Health ও UVA Community Health (UVACH) এর মিশন, যার মধ্যে UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC), UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC), UVA Health Prince William Medical Center (PWMC), ও UVACH Medical Group, ও UVA Health Cancer Center Gainesville অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তাদের অর্থ প্রদানের ক্ষমতা নির্বিশেষে তাদের জন্য প্রয়োজনে সহানুভূতিশীল, মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা। UVA Health রোগীদের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে যারা আমাদের স্টেটের যে কোনো সুবিধা এবং/অথবা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জরুরী বা অন্যান্য চিকিৎসা প্রদান করে।
কে আর্থিক সহায়তার জন্য যোগ্য?
UVA Health এর আর্থিক সহায়তা পলিসি (“FAP”) বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রীয় দারিদ্র্য স্তরের (Federal Poverty Level, FPL) 200% বা তার কম এবং সম্পদের পরিমাণ $50,000 এর কম সহ যোগ্য রোগীদের জরুরী বা অন্যান্য চিকিৎসাগতভাবে প্রয়োজনীয় পরিচর্যার জন্য 100% আর্থিক সহায়তা প্রদান করে৷ যানবাহন ও রিয়েল এস্টেটের জন্য কিছু ছাড় প্রয়োগ করা হয় যখন এটি একটি প্রাথমিক বাসস্থান হয়। UVA Health সেই রোগীদের জন্যও ছাড়যুক্ত মূল্য অফার করে যাদের পারিবারিক মোট আয় FPL এর 201% থেকে 400% এবং সম্পদের পরিমাণ $50,000 বা তার কম।
কীভাবে আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন করবেন?
জরুরী ও চিকিৎসাগতভাবে প্রয়োজনীয় পরিচর্যার জন্য অর্থ প্রদানের ক্ষমতা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ব্যক্তি আর্থিক সহায়তার জন্য অনুরোধ করতে পারবেন। আর্থিক সহায়তার আবেদন করার জন্য রোগী বা আর্থিকভাবে দায়বদ্ধ পক্ষকে আমাদের কাগজের আর্থিক সহায়তা আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে বা তাদের MyChart অ্যাক্সেসের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা বিভাগটি সম্পূর্ণ করতে হবে। গ্রাহক পরিষেবা বিভাগে 866.320.9659 নম্বরে কল করে আর্থিক সহায়তা আবেদনপত্র এবং FAP-এর কপি মেইলের মাধ্যমে বিনামূল্যে পাওয়া যাবে অথবা আমাদের ওয়েবসাইট Financial Assistanceথেকে একটি কপি ডাউনলোড করে।
কী কী পরিষেবা বিমার অধীনে পড়ে?
সমস্ত জরুরী বা অন্যান্য চিকিৎসাগতভাবে প্রয়োজনীয় পরিষেবা FAP-এর আওতায় রয়েছে, যার মধ্যে বহির্বিভাগের রোগী পরিষেবা, অন্তর্বিভাগের পরিচর্যা ও জরুরী কক্ষের পরিষেবা রয়েছে। অযোগ্য পরিষেবা যেমন, কিন্তু সীমাবদ্ধ নয় ঐচ্ছিক চিকিৎসাগতভাবে নয় এমন প্রয়োজনীয় পদ্ধতি, প্রসাধনী ও ফ্ল্যাট রেট পদ্ধতি, স্থায়ী চিকিৎসা সরঞ্জাম, বীমা সহ রোগী যারা তাদের বীমা ব্যবহার না করতে পছন্দ করে এবং দুর্ঘটনার ফলে প্রদত্ত পরিষেবাগুলি কভার করা হয় না আর্থিক সহায়তা প্রোগ্রামের মাধ্যমে। যদি দুর্ঘটনার ফলে প্রদত্ত পরিষেবাগুলি তৃতীয় পক্ষের দ্বারা কভার করা না হয়, তাহলে রোগীরা আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন করতে পারেন। বীমার পরে ব্যালেন্স অবশিষ্ট থাকলে রোগী আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন করতে পারেন। বীমা আছে এমন রোগী যারা আয়ের সীমার মধ্যে থাকে তারা আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন করতে পারে যতক্ষণ না এটি বীমা কোম্পানির মধ্যে একটি চুক্তির সাথে বিরোধ না করে। হাসপাতালে পরিষেবা প্রদানকারী ডাক্তার ও বিশেষজ্ঞ, যারা UVA Health দ্বারা নিযুক্ত নন, তাদের কাছ থেকে চার্জ এবং যারা হাসপাতালে পরিষেবা প্রদান করে তারা UVA Health আর্থিক সহায়তা প্রোগ্রামে প্রাপ্য অর্থ নাও পেতে পারে। আপনার ডাক্তারের সাথে আলোচনা করা উচিত বা আমাদের ওয়েবসাইট Financial Assistance -এ যান বা UVA Health আর্থিক সহায়তা প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী এবং অংশগ্রহণ নাকারী প্রদানকারীদের তালিকা দেখুন।
যদি আমার প্রশ্ন থাকে বা আবেদনটি সম্পূর্ণ করার জন্য সহায়তার প্রয়োজন হয়?
যে ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তার আবেদন পূরণের জন্য সহায়তার প্রয়োজন তারা উপরে তালিকাভুক্ত টেলিফোন নম্বরগুলিতে গ্রাহক পরিষেবা বিভাগে কল করতে পারেন বা আমাদের হাসপাতালের রোগীর সংযোগসাধন এলাকায় অবস্থিত একজন আর্থিক পরামর্শদাতার সাথে দেখা করতে পারেন
- 1240 Lee Street, Charlottesville, VA 22903-এ ব্যক্তিগতভাবে যান
- 8650 Sudley Rd, Manassas, VA 20110-এ ব্যক্তিগতভাবে যান
- 15225 Healthcote Boulevard, Haymerket, VA 20169-এ ব্যক্তিগতভাবে যান
- 501 Sunset Lane, Culpeper, VA 22701-এ ব্যক্তিগতভাবেযান
ইংরেজি ভাষী নয় এমন রোগীদের জন্য FAP ও আর্থিক সহায়তার আবেদনের অনুবাদ ইংরেজি ও স্প্যানিশ সহ অন্যান্য ভাষায় বিদ্যমান আছে। অনুগ্রহ করে উপরের নম্বরগুলিতে কল করুন বা আমাদের ওয়েবসাইটে যান: Financial Assistance এই সরল ভাষার সারাংশ, FAP এবং আর্থিক সহায়তা অ্যাপ্লিকেশনের অনুবাদ ডাউনলোড করতে পারে।