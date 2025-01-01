ملخص بلغة بسيطة عن سياسة المساعدة المالية لدى UVA Health (Financial Aid Summary Arabic)

إن مهمة نظام UVA Health وUVA Community Health (UVACH)، الذي يضم مركز UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC) ومركز UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC) ومركز UVA Health Prince William Medical Center (PWMC) ومجموعة UVACH Medical Group ومركز UVA Health Cancer Center Gainesville، هي تقديم خدمات رعاية صحية رحيمة وعالية الجودة للمحتاجين إليها، بغض النظر عن قدرتهم على الدفع. يقدم نظام UVA Helath المساعدة المالية للمرضى الذين يتلقون الرعاية الطارئة أو غيرها من خدمات الرعاية الضرورية طبيًا من أيٍّ من منشآت المستشفى و/أو مقدمي الخدمات الموظفين لدينا.

مَن المؤهلون للحصول على المساعدة المالية؟

تقدم سياسة المساعدة المالية ("FAP") لدى UVA Health مساعدة مالية بنسبة 100% للرعاية الطارئة أو غيرها من خدمات الرعاية الضرورية طبيًا للمرضى المؤهلين الذين يبلغ إجمالي دخل أسرهم السنوي 200% أو أقل من مستوى الفقر الفيدرالي (FPL) الحالي، وتبلغ مستويات الأصول لديهم 50000 دولار أو أقل. هناك بعض الإعفاءات التي تنطبق على المركبات والعقارات عندما تكون مسكنًا أساسيًا. يقدم UVA Health أيضًا سعرًا مخفضًا للمرضى الذين يتراوح إجمالي دخل أسرهم بين 201% و400% من FPL وتبلغ مستويات الأصول لديهم 50000 دولار أو أقل.

كيف يمكن التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية؟

إن الأفراد الذين لديهم مخاوف بشأن قدرتهم على دفع تكاليف الرعاية الطارئة والرعاية الضرورية طبيًا يمكنهم طلب المساعدة المالية. للتقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية، ينبغي أن يقوم المريض أو الطرف المسؤول ماليًا بتعبئة "طلب المساعدة المالية" الخاص بنا. ويمكن الحصول على نسخ من طلب المساعدة المالية وسياسة FAP مجانًا عبر البريد عن طريق الاتصال بقسم خدمة العملاء على الرقم ‎866-320-9659. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الحصول على طلب المساعدة المالية وسياسة FAP مجانًا عن طريق تنزيل نسخة من موقعنا الإلكتروني https://uvahealth.com/services/billing-insurance/financial-assistance-information.

ما الخدمات المغطاة؟

تغطي سياسة FAP جميع الخدمات الطارئة أو غيرها من الخدمات الضرورية، بما في ذلك خدمات العيادات الخارجية ورعاية المرضى الداخليين وخدمات غرف الطوارئ. لا يغطي برنامج المساعدة المالية الخدمات غير المؤهلة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الإجراءات الاختيارية غير الضرورية طبيًا والإجراءات التجميلية والإجراءات ذات الأسعار الثابتة والمعدات الطبية المعمرة وخدمات المرضى الذين لديهم تأمين ويختارون عدم استخدام تأمينهم والخدمات المقدمة نتيجة لحادث. إذا كانت الخدمات المقدمة نتيجة لحادث غير مشمولة بالتغطية من جهة خارجية، يمكن للمرضى التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية. إذا تبقى رصيد مستحق بعد دفع التأمين، يمكن للمريض التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية. يجوز للمرضى المؤمَّن عليهم الذين ينطبق عليهم الحد الأدنى للدخل أن يتقدموا بطلب للحصول على مساعدة مالية طالما أنها لا تتعارض مع أي عقد مبرم مع شركة التأمين. قد لا ينطبق برنامج المساعدة المالية من UVA Health على رسوم الأطباء والأخصائيين غير العاملين لدى UVA Health ممن يقدمون خدمات في المستشفى. ينبغي لك مناقشة الأمر مع طبيبك أو زيارة موقعنا الإلكتروني على https://uvahealth.com/services/billing-insurance/financial-assistance-information للحصول على قائمة بمقدمي الخدمات المشاركين وغير المشاركين في برنامج المساعدة المالية لدى UVA Health.

ماذا أفعل إذا كانت لدي أسئلة أو أحتاج إلى مساعدة في إكمال الطلب؟

يمكن للأفراد الذين يحتاجون إلى المساعدة في إكمال طلب المساعدة المالية الاتصال بقسم خدمة العملاء على أرقام الهاتف المذكورة أعلاه أو زيارة أحد المستشارين الماليين الموجودين في أماكن وصول المرضى إلى الخدمات في مستشفياتنا

تفضل بالزيارة شخصيًا على عنوان 1240 Lee Street, Charlottesville, VA 22903

تفضل بالزيارة شخصيًا على عنوان 8650 Sudley Rd, Manassas, VA 20110

تفضل بالزيارة شخصيًا على عنوان 15225 Healthcote Boulevard, Haymerket, VA 20169

تفضل بالزيارة شخصيًا على عنوان 501 Sunset Lane, Culpeper, VA 22701

بالنسبة للمرضى غير الناطقين باللغة الإنجليزية، تتوفر ترجمات لسياسة FAP وطلب المساعدة المالية بلغات أخرى، بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية. يُرجى الاتصال بالأرقام المذكورة أعلاه أو زيارة موقعنا الإلكتروني على: Are You Eligible for Financial Assistance? (هل أنت مؤهل للحصول على المساعدة المالية؟)| UVA Health لتنزيل نسخ مترجمة من هذا الملخص المكتوب بلغة بسيطة وسياسة FAP وطلب المساعدة المالية.