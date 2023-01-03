Patakaran sa Pagsingil at Pagkolekta, Tagalog
Ang patakarang ito ay magagamit sa pangangalaga ng pasyente sa mga lokasyong ito:
• UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC)
• UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC)
• UVA Health Prince William Medical Center (PWMC)
• UVACH Medical Group
• UVA Health Cancer Center Gainesville
LAYUNIN
Ang layunin ng patakarang ito ay magbigay ng impormasyon tungkol sa mga kasanayan sa pagsingil at pagkolekta para sa UVA Community Health (UVACH), na kinabibilangan ng UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC), UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC), UVA Health Prince William Medical Center ( PWMC), UVACH Medical Group, at UVA Health Cancer Center Gainesville. (mula rito ay tinutukoy bilang "Mga entity ng Community Health")
SAKLAW
Nalalapat ang patakarang ito sa lahat ng entity ng Community Health. Tatanggapin at susuportahan ng anumang ahensya ng pagkolekta na nagtatrabaho sa ngalan ng mga entity ng Community Health ang mga kasanayan sa pagkolekta gaya ng nakabalangkas sa ibaba. Maliban kung tinukoy, ang patakarang ito ay hindi nalalapat sa mga doktor o iba pang medikal na provider, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga doktor sa emergency room, anesthesiologist, radiologist, hospitalist, at pathologist na hindi nagtatrabaho sa Community Health Medical Group.
MGA DEPINISYON
Mga Halagang Karaniwang Sinisingil (Amounts Generally Billed, AGB)– Ang ibig sabihin ng Mga Halagang Karaniwang Sinisingil ay mga halagang karaniwang sinisingil sa mga pasyente para sa mga emergency at medikal na kinakailangang serbisyo na may insurance para sa mga ganoong serbisyo. Magiging limitado ang mga singil sa mga pasyenteng kwalipikado sa pinansyal na tulong sa mga halagang hindi hihigit sa mga halagang karaniwang sinisingil (“AGB”) para sa mga naturang serbisyo. Ang mga singil na ito ay nakabatay sa average na pinapayagang halaga mula sa Medicare at mga komersyal na nagbabayad para sa emergency at iba pang medikal na kinakailangang pangangalaga. Kabilang sa mga pinapayagang halaga ang kapwa halagang babayaran ng insurer at ang halaga na, kung mayroon, na personal na pananagutang bayaran ng indibidwal. Ang CPMC, PWMC at HAMC AGB ay kinakalkula gamit ang look back method sa bawat 26 CFR §1.501(r).
Bad Debt - Inalis sa Accounts Receivable bilang hindi makokolekta ngunit itinuturing pa rin na natitirang balanseng utang.
Ahensya ng Pagkolekta - Ang Ahensya ng Pagkolekta ay isang entity na kinuha upang maningil o mangolekta ng bayad mula sa mga garantor.
Panahon ng Pagiging Kwalipikado - Ang tagal ng panahon na binigyan ng pinansyal na tulong ang isang garantor.
Pambihirang Aksyon sa Pagkolekta (Extraordinary Collection Action, ECA)- Ang ECA ay alinman sa mga sumusunod:
□ Pagbebenta ng utang ng isang indibidwal sa ibang partido, napapailalim sa ilang eksepsyon
□ Masamang pag-uulat sa mga ahensya sa pag-uulat ng credit o mga tanggapan ng credit
□ Pagpapaliban, pagtanggi o pag-aatas ng bayad bago magbigay ng medikal na kinakailangang pangangalaga dahil sa hindi pagbabayad para sa dating ibinigay na pangangalaga
□ Mga aksyon na nangangailangan ng legal na proseso, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa:
o Paglalagay ng lien sa ari-arian
o Pagremata ng real property
o Paglakip o pagkumpiska ng bank account o iba pang personal na ari-arian
o Pagsisimula ng aksyong sibil laban sa isang indibidwal
o Pagdudulot ng pag-aresto sa isang indibidwal
o Pagdudulot sa pagsasailalim ng isang indibidwal sa writ of body attachment
o Pagkakaltas sa sahod ng isang indibidwal
Ang paghahain ng claim sa isang paglilitis sa pagkabangkarote ay hindi Pambihirang Aksyon sa Pagkolekta.
Garantor – Ang pasyente, tagapangalaga, o entity na responsable sa pagbabayad ng singil sa pangangalagang pangkalusugan.
Programa ng Pinansiyal na Tulong sa Pasyente - Isang programang idinisenyo upang mabawasan ang balanseng utang ng garantor. Ang programang ito ay ibinibigay sa mga garantor na nakakatugon sa mga pamantayan sa pagiging kwalipikado na inilalarawan sa aming Patakaran sa Pinansyal na Tulong.
Responsibilidad ng Pasyente para sa mga pasyenteng may insurance - Ang Responsibilidad ng Pasyente para sa mga pasyenteng may insurance ay ang halagang responsibilidad ng isang Pasyenteng may insurance na bayaran galing sa bulsa pagkatapos matukoy ang third-party coverage na halaga ng mga benepisyo ng pasyente at kasama ang mga co-payment, co-insurance at deductible.
Responsibilidad ng Pasyente para sa mga pasyenteng walang insurance - Ang halagang responsibilidad na bayaran ng pasyente pagkatapos ilapat ang anumang diskwento para sa walang insurance.
Third-Party na Nagbabayad - Isang organisasyon maliban sa pasyente (first party) o provider ng pangangalagang pangkalusugan (second party) na may kinalaman sa pagpopondo ng mga personal na serbisyo sa kalusugan.
Kulang sa Insurance - Isang indibidwal na may insurance ngunit sinisingil ng mga kabuuang singil para sa mga hindi saklaw na serbisyo ayon sa kanilang plano sa benepisyo. Kasama sa mga halimbawa ang, ngunit hindi limitado sa: Mga gamot ng Medicare na ibinibigay sa sarili, naabot na ang maximum na mga benepisyo, mga maternity rider, atbp.
Walang Insurance - Mga pasyenteng walang insurance.
PATAKARAN
Patakaran ng mga entity ng UVA Community Health na singilin ang mga garantor at naaangkop na mga third party na nagbabayad nang tumpak, napapanahon, at naaayon sa mga naaangkop na batas at regulasyon.
Naka-itemize na Statement
Ang mga garantor ay maaaring humiling ng naka-itemize na statement para sa kanilang account anumang oras nang walang bayad.
Mga pagtatalo
Maaaring tutulan ng sinumang garantor ang isang item o singilin sa kanilang bill. Ang mga garantor ay maaaring magsimula ng dispute sa pamamagitan ng sulat o sa telepono sa isang kinatawan ng customer service. Kung ang isang garantor ay humiling ng dokumentasyon tungkol sa kanilang bill, ang mga miyembro ng kawani ay gagamit ng mga makatwirang pagsisikap na ibigay ang hiniling na dokumentasyon sa garantor sa loob ng tatlong araw ng negosyo.
Billing Cycle
Ang billing cycle para sa mga entity ng Community Health ay nagsisimula sa petsa ng unang statement at nagtatapos nang 120 araw pagkatapos ng petsang iyon. Sa panahon ng billing cycle, maaaring makatanggap ang mga garantor ng mga tawag, statement, at liham. Ang mga tawag ay maaaring ilagay sa garantor sa buong billing cycle. Nasa ibaba ang iskedyul ng mga statement at liham:
• Magpapadala ng statement sa garantor kapag napagpasyahang dapat bayaran ng garantor ang balanse
• Ang isang follow-up na sulat ay ipinapadala 30 araw pagkatapos ng petsa sa pahayag na nagpapaalam sa garantor na ang kanilang account ay lampas na sa takdang petsa.
• Ang pangalawang liham ay ipinadala 30 araw pagkatapos ng unang liham na nagsasabi sa garantor na ang kanilang account ay delingkwente
• Ang ikatlo at huling liham ay ipinapadala 30 araw pagkatapos ng ikalawang liham na nagpapaalam sa garantor na lubhang delingkwente ang kanilang account, at maaaring ibigay ang account sa isang ahensya ng pagkolekta
• Sa araw 120 ng billing cycle, inilalagay sa ahensya ng pagkolekta ang account ng garantor
Ang bawat statement at liham na ginagamit sa aming billing cycle ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga paraan ng pagbabayad, opsyon sa pagbabayad, website ng pinansyal na tulong, at isang contact number para sa customer service.
PAMAMARAAN
Billing na Walang Garantor
1. Pagkuha ng Impormasyon ng Coverage: Gagawa ang mga entity ng Community Health ng mga makatwirang pagsisikap upang makakuha ng impormasyon mula sa mga pasyente tungkol sa kung maaaring ganap o bahagyang saklawin ng pribado o pampublikong insurance sa kalusugan ang mga serbisyong ibinibigay ng Ospital sa Pasyente.
2. Pagsingil sa Mga Third Party na Nagbabayad: Masigasig na sisingilin ng mga entity ng Community Health ang lahat ng halagang dapat bayaran mula sa mga third-party na nagbabayad, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa mga nakakontrata at hindi nakakontratang nagbabayad, nagbabayad ng indemnity, mga liability at auto insurer na nagbibigay ng direktang coverage ng pasyente, at mga nagbabayad ng programa ng gobyerno na maaaring may pinansyal na responsibilidad para sa pangangalaga ng isang Pasyente. Bilang karagdagan, sisingilin ng mga entity ng Community Health ang lahat ng naaangkop na third-party payer na nagbabayad sa impormasyong ibinigay ng o na-verify ng Pasyente o ng kanyang kinatawan sa napapanahong paraan.
Pagsingil sa Garantor
Ang statement at serye ng liham ay ginagamit upang abisuhan ang garantor ng balanse ng account na dapat bayaran. Ang bawat statement at liham ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga paraan ng pagbabayad, pinansyal na tulong, at isang contact number para sa mga katanungan.
1. Pagsingil sa Mga Pasyenteng May Insurance: Agad sisingilin ng mga entity ng Community Health ang garantor para sa halagang kinalkula ng Paliwanag ng Mga Benepisyo (Explanation of Benefits, EOB) o ayon sa iniatas o pinagpasyahan ng kaayusan ng mga benepisyo sa ilalim ng patakaran ng mga third-party na nagbabayad.
2. Pagsingil sa Mga Pasyenteng Walang Insurance: Agad sisingilin ng mga entity ng Community Health ang garantor para sa halagang dapat bayaran nang mas mababa sa anumang naaangkop na diskwento para sa walang insurance.
Mga Kasanayan sa Pagkolekta
1. Mga Kasanayan sa Pangkalahatang Pagkolekta: Alinsunod sa patakarang ito, ang mga entity ng Community Health ay maaaring gumamit ng mga makatwirang pagsisikap sa pagkolekta upang makakuha ng bayad mula sa mga garantor. Maaaring kabilang sa mga aktibidad sa pangkalahatang pagkolekta ang pagbibigay ng mga statement/sulat ng garantor, mga tawag sa telepono, at referral ng mga account sa pinalawig na mga kasosyo sa negosyo tulad ng, ngunit hindi limitado sa, paunang pagkolekta, early out, at bad debt vendor.
2. Mga Pambihirang Aksyon sa Pagkolekta: Walang sinuman sa mga entity ng Community Health o kasosyo ng (mga) Ahensya sa Pagkolekta ang maaaring makibahagi sa ECA laban sa mga garantor.
Kung mapagpapasyahang kwalipikado ang garantor para sa buong pinansyal na tulong at nagbayad ang garantor, ibabalik ng mga entity ng Community Health ang anumang halagang natanggap na higit sa $5.00 mula sa garantor sa panahon ng pagiging kwalipikado ng garantor. Kung ang garantor ay naaprubahan para sa bahagyang pinansyal na tulong, ire-refund ng mga entity ng Community Health ang anumang halaga na lumampas sa halagang itinuring ng garantor na personal na responsable sa pagbabayad. Ang mga entity ng Community Health ay hindi magre-refund sa garantor ng anumang halagang mas mababa sa $5.00.
3. Mga Plano ng Pagbabayad:
a. Mga Kwalipikadong Pasyente: Ang mga entity ng Community Health at alinmang (mga) Ahensya ng Pagkolekta na kumikilos sa kanilang ngalan ay mag-aalok sa mga garantor ng opsyon na pumasok sa isang kasunduan sa plano ng pagbabayad. Ang kasunduan sa plano ng pagbabayad ay nagpapahintulot sa garantor na magbayad ng halagang dapat bayaran sa partikular na tagal ng panahon.
b. Mga Tuntunin ng Plano ng Pagbabayad:
• Ang lahat ng plano ng pagbabayad ay dapat na walang interes
• Ang lahat ng buwanang pagbabayad ay ibabatay sa isang napagkasunduang halaga sa pagitan ng mga entity ng Community Health at ng garantor
• Ang balanse sa account ay inaasahang mababayaran nang buo sa loob ng napagkasunduang yugto ng panahon
c. Pagdedeklara ng Delingkwenteng Plano ng Pagbabayad: Maaaring ideklarang delingkwente ang isang plano ng pagbabayad pagkatapos mabigo ang garantor na gawin ang lahat ng magkakasunod na pagbabayad. Kung mangyari ito, makakatanggap ang garantor ng delingkwenteng paunawa. Pagkatapos ideklarang delingkwente ang isang plano ng pagbabayad, maaaring magsimula ang mga entity ng Community Health o ang Ahensya ng Pagkolekta ng mga aktibidad sa pagkolekta sa paraang alinsunod sa patakarang ito.
4. Mga Ahensya ng Pagkolekta: Ang mga entity ng Community Health ay maaaring mag-refer ng mga account ng garantor sa isang Ahensya ng Pagkolekt, na napapailalim sa mga sumusunod na kondisyon:
a. Dapat may nakasulat na kasunduan ang Ahensya ng Pagkolekta sa mga entity ng Community Health.
b. Ang nakasulat na kasunduan sa Ahensya ng Pagkolekta ay may kasamang wikang nag-aatas ng pagsunod ng Ahensya ng Pagkolekta sa misyon, pananaw, mga pangunahing pinahahalagahan, mga tuntunin ng Patakaran sa Pinansyal na Tulong, at Patakaran sa Pagsingil at Pagkolekta na ito ng mga entity ng Community Health.
c. Papanatilihin ng mga entity ng Community Health ang pagmamay-ari ng utang (ibig sabihin, ang utang ay hindi "ibinebenta" sa Ahensya ng Pagkolekta).
d. Ang Ahensya ng Pagkolekta ay may mga proseso para matukoy ang mga garantor na maaaring maging kwalipikado para sa Pinansyal na Tulong. Dapat ipaalam ng Ahensya ng Pagkolekta ang pagkakaroon ng Programang Pinansyal na Tulong at i-refer ang mga guarantor na humihingi ng Pinansyal na Tulong sa mga entity ng Community Health sa pamamagitan ng telepono o sa website na: https://uvahealth.com/services/billing-insurance/financial-assistance-eligibility. Hindi maniningil ang Ahensya ng Pagkolekta ng anumang bayad sa isang garantor na nagsumite ng aplikasyon para sa Pinansyal na Tulong.
e. Walang balanseng ire-refer sa isang Ahensya ng Pagkolekta hanggang sa lumipas ang hindi bababa sa 120 araw mula nang ipadala ng mga entity ng Community Health ang unang bill sa garantor sa account, maliban kung natanggap ang ibinalik na sulat at ginawa ang masigasig na pagsisikap upang mahanap ang na-update na address.
f. Walang balanseng ire-refer sa isang Ahensya ng Pagkolekta kung ang garantor ay nasa isang plano ng pagbabayad na hindi naging delingkwente.
Titulo:
Mga Pagsingil at Pagkolekta
Petsa: 08/26/2022
Binago noong 03/01/2023
Kategorya:
Mga Pinansyal na Serbisyo sa Pasyente
Inaprubahan ng: UVACH Inc. Board