Política de Facturación Y Cobros, Billing & Collections Policy, Spanish

Esta política se aplica a la atención de pacientes en los siguientes centros:

• Centro Médico Culpeper (CPMC) de UVA Health

• Centro Médico Haymarket de UVA Health (HAMC)

• Centro Médico Prince William de UVA Health (PWMC)

• Grupo médico UVACH

• Centro Oncológico UVA Health Gainesville

OBJETIVO

El objetivo de esta política es proporcionar información sobre las prácticas de facturación y cobro de UVA Community Health (UVACH), que incluye UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC), UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC), UVA Health Prince William Medical Center (PWMC), UVACH Medical Group y UVA Health Cancer Center Gainesville. (en adelante, «entidades de Community Health»).

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta política se aplica a todas las entidades de Community Health. Cualquier agencia de cobro que trabaje en nombre de las entidades de Community Health respetará y apoyará las prácticas de cobro que se describen a continuación. A menos que se especifique lo contrario, esta política no se aplica a los médicos u otros proveedores médicos, incluidos, entre otros, los médicos de urgencias, anestesistas, radiólogos, hospitalistas y patólogos que no sean empleados de Community Health Medical Group.

DEFINICIONES

Importes generalmente facturados (AGB): los importes generalmente facturados son los importes que se cobran habitualmente a los pacientes por servicios de urgencia y médicamente necesarios que están cubiertos por su seguro. Los cargos para los pacientes que reúnen los requisitos para recibir ayuda financiera se limitarán a los importes generalmente facturados («AGB») por dichos servicios. Estos cargos se basan en los importes medios permitidos por Medicare y las aseguradoras privadas para la atención de urgencia y otras atenciones médicamente necesarias. Los importes permitidos incluyen tanto el importe que pagará la aseguradora como el importe, si lo hubiera, que el individuo debe pagar personalmente. Los AGB de CPMC, PWMC y HAMC se calculan utilizando el método retrospectivo según 26 CFR §1.501(r).

Deuda incobrable: se da de baja de las cuentas por cobrar como incobrable, pero sigue considerándose un saldo pendiente adeudado.

Agencia de cobro: una agencia de cobro es cualquier entidad contratada para perseguir o cobrar el pago a los garantes.

Período de elegibilidad: período de tiempo durante el cual un garante recibe asistencia financiera.

Acción de cobro extraordinaria (ECA): ECA es cualquiera de las siguientes acciones:

Vender la deuda de una persona a otra parte, con algunas excepciones. Informar negativamente a las agencias de información crediticia o a las oficinas de crédito.

Aplazar, denegar o exigir el pago antes de proporcionar la atención médica necesaria debido

impago de la atención prestada anteriormente.

Acciones que requieren un proceso legal, incluyendo, entre otras:

o Imponer un gravamen sobre una propiedad

o Ejecutar la hipoteca de un bien inmueble

o Embargar o incautar una cuenta bancaria u otros bienes personales

o Iniciar una acción civil contra una persona

o Provocar el arresto de una persona

o Someter a una persona a una orden de detención

o Embargo del salario de una persona

Presentar una reclamación en un procedimiento de quiebra no es una acción de cobro extraordinaria. Garante: el

Paciente, cuidador o entidad responsable del pago de una factura sanitaria.

Programa de asistencia financiera para pacientes: programa diseñado para reducir el saldo adeudado por el garante. Este programa se ofrece a los garantes que cumplen los criterios de elegibilidad descritos en nuestra Política de asistencia financiera.

Responsabilidad del paciente asegurado: la responsabilidad del paciente asegurado es la cantidad que un paciente asegurado debe pagar de su bolsillo después de que la cobertura de terceros haya determinado el importe de las prestaciones del paciente e incluye copagos, coseguros y deducibles.

Responsabilidad del paciente para pacientes no asegurados: la cantidad que el paciente debe pagar después de aplicar cualquier descuento para personas sin seguro.

Pago por terceros: organización distinta del paciente (primera parte) o del proveedor de atención médica (segunda parte) que participa en la financiación de los servicios de salud personales.

Insuficientemente asegurado: persona que tiene seguro, pero a la que se le factura el coste total de los servicios no cubiertos según su plan de prestaciones. Algunos ejemplos son, entre otros: medicamentos autoadministrados de Medicare, prestaciones máximas alcanzadas, cláusulas adicionales de maternidad, etc.

Sin seguro: pacientes que no tienen seguro.

POLÍTICA

La política de las entidades de UVA Community Health es facturar a los garantes y a los terceros pagadores aplicables de forma precisa, oportuna y coherente con las leyes y reglamentos aplicables.

Estado de cuenta detallado

Los garantes pueden solicitar un estado de cuenta detallado de su cuenta en cualquier momento y sin cargo alguno.

Disputas

Cualquier garante puede disputar un artículo o cargo de su factura. Los garantes pueden iniciar una disputa por escrito o por teléfono con un representante de atención al cliente. Si un garante solicita documentación relacionada con su factura, los miembros del personal harán todo lo posible por proporcionarle la documentación solicitada en un plazo de tres días hábiles.

Ciclo de facturación

El ciclo de facturación para las entidades de salud comunitarias comienza a partir de la fecha del primer estado de cuenta y finaliza 120 días después de esa fecha. Durante el ciclo de facturación, los garantes pueden recibir llamadas, estados de cuenta y cartas. Se pueden realizar llamadas al garante durante todo el ciclo de facturación. A continuación, se muestra el calendario de estados de cuenta y cartas:

• Se envía un estado de cuenta al garante cuando se determina que este tiene un saldo pendiente.

• Se envía una carta de seguimiento 30 días después de la fecha del estado de cuenta informando al garante que su cuenta está vencida.

• Se envía una segunda carta 30 días después de la primera carta informando al garante de que su cuenta está

morosa

• Se envía una tercera y última carta 30 días después de la segunda carta para informar al garante de que su cuenta está muy atrasada y que la cuenta puede ser transferida a una agencia de cobro

• En el día 120 del ciclo de facturación, la cuenta de un garante se entrega a una agencia de cobro.

Cada extracto y carta utilizados en nuestro ciclo de facturación contienen información sobre métodos de pago, opciones de pago, sitio web de asistencia financiera y un número de contacto para el servicio de atención al cliente.