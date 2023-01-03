Poltika'aj Ri Tz'ikin & Riq'alajil Billing & Collections Policy, Mam
Nab’b’al te U’j b’aj tz’ib’at ex qaj Chojb’al
Qaj nab’b’al lu che’x aq’unat ti’ ja ab’ib’ te t-yab’ choj qaj tenb’al lu:
• UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC) (Ja’ te Q’anb’al Culpeper te UVA Health)
• UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC) (Ja’ te Q’anb’al Haymarket te UVA Health)
• 333UVA Health Prince William Medical Center (PWMC) (Ja’ te Q’anb’al Prince William te UVA Health)
• UVACH Medical Group (Kloj te Q’anb’al UVACH)
• UVA Health Cancer Center Gainesville (Ja’ te Oncológico te UVA Health toj Gainesville)
TAJB’AL
Jtajb’al tej nab’b’al lu jaj q’olxta tumal chib’aj qaj kub’ b’inchet tej u’j b’aj tz’ib’at ex chojb’al tej UVA Community Health (UVACH), ja’nx ja UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC), UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC), UVA Health Prince William Medical Center (PWMC), UVACH Medical Group ex UVA Health Cancer Center Gainesville. (n-xi’x twitz, "tzajna te Community Health")
NB’INT TU’
Jnab’b’al lu n-xi’ aq’unat ti’ chqil qaj tzajna te Community Health. Alchexa ja’ nintzaj te q’ilb’al chojb’al qa naq’anan te ti’ tb’i’ qaj tzajna te Community Health kwel tb’i’ ex kxe’l tona qaj chi kub’ b’inchet tej q’ilb’ata chojb’al ja kwelax tz’ib’at kxe’l tzyet. Jux maj qa tej ma tz’etz’ jlet jaxax tekaxt tten, jnab’b’al lu mi txi’ aq’unat ti’ q’anb’al ex tintla chi kab’t jawnax nab’ tib’a q’anb’al, ja’nx, chi qaj kab’t, q’anal te’ qa toj il, anestesiólogos, radiólogos, hospitalistas ex patólogos qa mya’ chaq’anal ja Community Health Medical Group.
QAJ TTENXAX TIB’AJ
Amounts Generally Billed (AGB) (Tajlalxax te Chqilxax U’j chi b’aj tz’ib’at): Qaj Tajlalxax te Chqilxax U’j chi b’aj tz’ib’at nyola chib’aj qaj tajlalal te chqil qaj chi el q’i’ chi qaj t-yab’ ti’ qaj onb’al che’x cheyat ta’ naj toj il ex k’al q’anb’al ilxax chi’j qa at che tten ttxola jaxax te q’anb’al. Qaj tiyx ti’ tqul te che qaj t-yab’ sk’owa te che qaj cheyx pwaq chi okal meyet te jun jawnax chojb’al te chqil u’j b’aj tz’ib’at (“AGB”) ti qaj onb’al che’x cheyat. Qaj tiyx ti’ tqul chi yola chi’ qaj tajlalal jun tumal japal b’aj nkub’ ab’it tu’nj Medicare ex qaj chi chaj chiwsanta te q’ilwata te tej ab’ib’ te toj il ta’ ex kab’t onb’al te k’al q’anb’al ilxax chi’j. Qaj tajlalal nkub’ tziyat ja’nx ja tajlalal noktz ti’ ja k’okalx chjet ja chiwsalta titza tzuj tajlalal, qa ma txi ti’, qa tej xjal juxax maj chajsa toj t-kwent te chjolakxta. Qaj AGB te CPMC, PWMC ex HAMC N-xi’ umalet tzaj ajb’en jun ntema tumalxax tten ja toj tu’ ja artículo 26 CFR §1.501(r).
K’asb’en Mi nelt – N-xi’ ch-jaq’j qaj Cuentas te Chojb’al titzaj mi nelt, aj luxta toksa ti’ kwent chajsa tumalxax ta’.
Ja’ nintzaj te Q’ilb’a chojb’al – Jun Ja’ nintzaj te Q’ilb’ata chojb’al jaj alchexa tten cheyxta te tu’ tok lape mo q’ilb’ata chojb’al ja k’okaltz chjet te che qaj q’olb’atzta.
Tajlab’ q’ij te Sk’ob’– Jtajlab’ q’ij toj te ja n-xi’ q’o’ cheyb’aj tib’aj pwaq te jun q’olb’atzta.
Extraordinary Collection Action (ECA) (Aq’unt t-b’analxsa te Chojb’al) - Jun ECA jaj te alchexa che qaj lu:
□ K’eyxta jk’asb’en te jun xjal te jun tok te toxa, chuya kab’ mya’ chumal
□ Q’umxta tojxax ya’ toj t-b’anal che qaj ja’ nintzaj te qaj tz’ib’ tumal te k’u’x pwaq mo ja’ nintzaj q’olb’atz pwaq
□ K’a’l t-q’o’, nkub’ tzina tib’ mo nok ten pelolta jchojb’al uj na’nt t-xi’ ab’ib’ te q’anb’al ilxax ti’j tu’ ja mi nokx chjet naj tej ab’ib’ n-xi’ q’o’ naj
□ Qaj aq’unt chajb’e’ jun t-xilen ttxola jaxax, ja’nx, atx kab’t:
o Q’olakta jun ti’ tqul tib’aj te t-q’inamal
o B’inchalwata jun qe tib’aj tqul tib’aj jun te t-q’inamal
o Tzyulk’ata mo q’ilb’ata jun cuenta bancaria mo kab’t t-q’inamal tex
o N-xi’ tzyet jun aq’unt te jax ti’ jun xjal
o Q’ilwata jun tzuyb’al te jun xjal
o B’inchalk’ata qa jun xjal jat-loj te jun tzaj ttxola te tzuyb’al tu’ ti’ tumal tuya
o Tzyulk’ata jchojb’al tej jun xjal
Q’olakxta jun stisb’al toj jun ttxola te n-xi’ ch’uq mya’ ja jun Aq’unt te Chojb’al t-b’analsa.
Q’olb’atzta – Jt-yab’, k’ojlal mo tzajna chajsa toj tkwent te chjolaktzta te jun u’j b’aj tz’ib’at te ab’ib’ te q’anb’al.
Ch’uq te Cheyxta Pwaq te che qaj T-yab’ – Jun ch’uq b’aj b’inchet tu’ tajtz ti’j tajlalal k’asb’e’na tu’ ja netz q’ontat. Jch’uq lu n-xi’ oyat che qaj chi etz q’ontat tu’ tkub’ chb’i’ chuya qaj chi tzaj qanat te sk’ob’ b’aj tz’ib’at choj qaj qeya qu’j tej Nab’b’al te Cheyxta Pwaq.
Chajsa toj tkwent tej T-yab’ ti’ junak qaj t-yab’ chiwasa’ chten - Ja Chajsa toj tkwent ja T-yab’ chiwsa’ tten jatzuj tajlal qa tej t-yab’ chiwsa’ tten ilti’j k’okalx chjo’ toj te t-bols k-jawaltz ti’ ti’jxa tzuj qa tej moqsilta toksa te toxa tej t-yab’ ot pon b’aj tej te tajlalal che qaj tajb’al nex tej t-yab’ ex ja’nx chi’ ti’j k’okalx chjet, ch’in chojb’al onb’al tzaj ex natz ch’in ti’j chojb’al.
Chajsa toj tkwent tej t-yab’ ti’ junak qaj t-yab’ mya’ chiwasa’ chten - Jtajlal qa tej t-yab’ ilti’j k’okalx chjo’ ti’jxa tzuj n-xi’ aq’unat ti’ alchexa jun nel q’i’nt t’j te che qaj t-yab’ mya’ chiwasa’ chten.
Qaj Chjol te’k te Toxa - Jun chmom tib’ tekax ti’ t-yab’ (t-ne’l t-txa’) mo tej q’oltzta tej ab’ib’ te q’anb’al (tkab’ t-txa’) ja’nx tokxsa ti’j te pwaq te qaj onb’al te q’anb’al texta.
Chiwasa’xax tten - Xjal qa at te ttxola jaxax, aj tej nex tz’ib’at j-tiyx ti’ tqul te niych’in tajlalal tu’ qaj onb’al mya’ cheya tten jatza tok tu’ ja b’aj tz’ib’at toj u’j te tajb’al. At kab’ tzaj tyek’a ja’nx, ch-xol qaj kab’t: qaj k’al q’anb’al che’xax cheyatat uj t-xi’ q’o’ te Medicare, qaj tajb’al jawnax chi pon knet, tkub’sa te noq lepch tu’ ja tzul tal, etc.
Mya’ chiwasa’ chten - Qaj t-yab’ qa mi n-ti’ che atxax ttxola jaxax.
NAB’B’AL
Jaj nab’b’al chi qaj tzajna te UVA Community Health u’j k-jawal tz’ib’at chi’ qaj nex q’ontat ex qaj te toxa chjolaktzta ju’ tten te jun n-temal naj, n-xi’x naj ex at oknina tuya qaj kawb’al ex qaj b’inchalxta che’x aq’unat.
Ttenkx ja Cuenta Tz’ib’axax tten
Qaj q’olb’atzta b’a’ tokx chqana jun ttenk’a te cuenta tz’ib’axax tten ti’j te t-kwenta te alchexa amb’il ex tintla chojb’al ti’ juna.
Qaj stisb’al
Alchexa q’olb’atzta b’a’ t-stisa jun artículo mo jun tiyx ti’ tqul tz’ib’a toj u’j jaw tz’ib’at. Qaj q’olb’axta b’a’ t-xi’ ch-tzyu’ jun stisb’al tz’ib’a tten mo toj yolb’il tuya jun xi nkub’ nej twitz tej onb’al te t-xjal. Qa jun q’olb’atzta nokx t-qana p’aq u’j tib’aj tej u’j b’aj tz’ib’at, ja taq’anal kwel t-b’incha’ la tixta ktemal tu’ b’a’ t-xi’ yek’at te kab’ q’ij te oxa q’ij t-xolxax qaj q’ij.
Tkol ja U’j b’aj tz’ib’at
Jtkol ja u’j b’aj tz’ib’at che qaj tzajna te Community Health ja txi’ tzyet tej tajlal q’ij tej t-ne’l ttenk’a t-kwenta ex jatza pon b’aj 120 q’ij ti’jxa tzuj tajlal q’ij. Toj tzuj ja kol tej u’j b’aj tz’ib’at, qaj q’olb’atzta b’a’ toktz chi’ jun txokb’al chi’j, qaj te ttenk’a cuenta ex qaj u’j chi ok te carta. B’a’ ch-xi’ yola te tzuja kol tej u’j b’aj tz’ib’at. Kxe’l tzyet, tzaj yek’atz estado te cuenta ex qah u’j chi ok te carta:
• N-xi’ sma’ jun estado te cuenta tej q’olb’atzta uj t-japal b’aj qa k’asb’ena jun tajlal
• N-xi’ sma’ jun u’j nok te carta tej n-xi’x tzyet toj 30 q’ij ti’jxa tzuj tajlal q’ij tej estado te cuenta te tu’ t-xi’ q’umat tej q’olb’atzta qa tej te t-kwenta ma tz’ex tib’a t-q’ij
• N-xi’ sma’ jun t-kab’ u’j nok te carta 30 q’ij ti’jxa jt-ne’l te tu’ t-xi’ tumal tej q’olb’atzta qa te t-kwenta lu ma yajt
• N-xi’ sma’ jun toxa ex última u’j nok te carta 30 q’ij ti’jxaj t-kab’ te q’olxta tumal tej q’olb’atzta qa tej te t-kwenta lu ma yajt ichminin ta’ ex qa tej cuenta ch’inch’a ma tzaj q’o’ te jun ja’ nintzaj te q’ilb’ata chojb’al
• Tej q’ij 120 tej kol te u’j b’aj tz’ib’at, ja cuenta tej q’olb’tzta nok ch’ikat jun ja’ nintzaj te q’ilb’ata chojb’al.
Jaka junak qaj estado te cuenta ex u’j nok te carta najb’en toj qe q-kol u’j b’aj tz’ib’at q’i’ tumal tib’aj n-tema te chojb’al, kab’ tten te chojb’al, sitio web te cheyxta pwaq ex jun tajlalal tej n-xi’ q’ajt te qaj onb’al te t-xjalal.
T-XI’LEN TTXOLA
U’j b’aj tz’ib’at tintla ja Q’olb’tzta
1. Q’ilxta Jtumal tib’aj Jatuma pona we’: Qaj tzajna te Community Health kwel ch-b’incha’ la tixhta k-temal tu’ tetz jtumal che qaj t-yab’ tib’aj qa tej ttxola jaxax te q’anb’al chjo’ mo kotz kxe’l cheya te chqil mo je’xax qaj onb’al mena’ tu’ ja Tja q’anb’al te tej T-xjalal.
2. U’j b’aj tz’ib’atz che qaj te Toxa K’okalx chjontat: Qaj tzajna te Community Health Kxe’l chaq’una tojxax tumal te q’ilb’ata chojb’al te chqil qaj tajlalal k’asb’ena chu’ qaj toksa te toxa te chjolakxta, ja’nx, ch-xol kab’t, qaj chjol chi ok aq’anal ex qaj mi chi oktz aq’anal, qaj chiwasalta te chajsa toj t-kwent te jax ex k’uxb’al nb’et ja n-xi’ ch-q’o’ jatuma b’a’ tpon we’ ja t-xjalal, ex qaj ch-jolb’axta te qaj ch’uq te kawb’al qa ch’inch’a tuya pwaq chajsa toj t-kwent tej ab’ib’ tej T-xjalal. Jax ju’xa, qaj tzajna te Community Health k-pjal ch-tz’ib’a u’j te chqil qaj te toxa k’okaltz chjontat q’i’ tu’ ja nyola tib’aj tumal n-xi’ q’o’ mo n-xi’ cheyat tu’ ja t-xjlalal mo ja nkub’ nej naj twitz.
U’j b’aj tz’ib’atz tej Q’olb’atzta
Tzaj ajb’en jun t-lich’om tib’ te qaj estado te cuenta ex qaj u’j chi ok te carta te tu’ t-xi’ tumal tej kuyb’al tib’aj tajlalal wa’l tten te jun cuenta. Jaka junak qaj estado te cuenta ex ja u’j nok te carta at tumal q’i’ tu’ chib’aj n-tema te chojb’al, cheyxta pwaq ex jun tajlal te tzaj q’ajt te q’anlakjtza qanb’atz.
1. U’j b’aj tz’ib’at chib’aj qaj T-yab’ Chiwasa’ chten: Qaj tzajna te Community Health k-pjal tz’ib’at naj tej q’olb’tzta ja tajlal n-xi’ cheyat toj Explanation of Benefits (EOB) (Q’umxta ttxolaxax te qaj Tajb’al) mo ja nok ch’ikat mo pon t-b’aj sa’ ja tten b’aj b’int te qaj tajb’al ja tok tu’ ja nab’b’al che qaj twe toxa chi chjon.
2. U’j b’aj tz’ib’at te che qaj T-yab’ Mya’ Chiwasa’ chten: Qaj tzajna Community Health kpjal ch-tz’ib’a naj tej q’olb’atzta ja tajlal k’asb’ena ch’in twitz alchexa jun k’ela q’i’ ti’j n-xi’ aq’unat te che qaj t-yab’ mya’ chiwasa’ chten.
Qaj chi b’aj xnaq’tzet te Chojb’al
1. Qaj chi b’aj xnaq’tzet te Chqil-qa te Chojb’al: Tuya tkuyb’al tuya ja nab’b’al lu, qaj tzajna te Community Health ch’inch’a u’j tkub’ t-b’incha’ tipomal tojxax tumal te qaj q’ilb’ata chojb’al tu’ ttiq’ ja chojb’al che qaj q’olb’atzta. Qaj chi kub’ b’inchet te chqil-qa te qaj chojb’al b’a’ tokx ch-smo’ qaj nokx q’i’ toj estado te cuenta mo qaj u’j chi ok te carta te che qaj qolb’tzta, yol toj yolb’il ex ja at oknina te qaj cuenta che qaj toksa te t-xjala, titza tzu qaj q’oltzta chojb’al naj, tej nokx q’o’ naj ch’in txa’ ex qaj k’asb’en mi chi ajt, ch-xol qaj kab’t.
2. Qaj aq’unt t-b’analsa te qaj Q’ilb’ata chojb’al: Tintla qaj tzajna te Community Health tintla te(qaj) Ja’ nintzaj te Q’ilb’ata chojb’al te t-yab’ toksa(qa) b’a’ tkub’ chb’incha’ jun ECA chi qaj q’olb’atzta.
Qa ma pon b’aj qa tej q’olb’atzta ma kub’ tb’i’ chuya u’j nex qanat tu’ toktz ti’ qaj cheyxta pwaq tzqetna ex otz’okx t-q’o’ jun chojb’al, qaj tzajna te Community Health k’elax chjet achexa tajlalal noktz q’i’ jawnax twitz $5.00 te jun ajlab’ te q’ij te sk’ob’. Qa ma kuyj ja cheyxta pwaq tumal, qaj tzajna te Community Health k’elax chjo’ alchexa jun tajlal ja pon kana ti’j nex alche tumal toj twitz xi q’olb’axta texta chajsa toj t-kwent te chjolaktzta. Qaj tzajna te Community Health mi tz’ex chchjo’ tej q’olb’xta tintla jun tajlal jawnax twitz ja $5.00.
3. B’aj tz’ib’at te Chojb’al:
a. Qaj t-yab’ Chi jaw sk’et: Qaj tzajna te Community Healthy alchexa jun Ja’ nintzaj te Q’ilb’ata chojb’al qa yola te ti te tb’i’ kxe’l choya che qaj q’olb’atzta qaj tten te iysalta ja b’aj tz’ib’at te chojb’al. Jkuyb’al lu nokx ti’ qa tej q’olb’atzta te chjolakxta ja tajlalal k’asb’ena ta’ te jun amb’il japal b’aj.
b. Qaj chi temal tej B’aj tz’ib’at tej Chojb’al:
• Chqil qaj b’aj tz’ib’at te chojb’al jux maj n-ti’ ch-manb’al
• Chqil qaj chojb’al toj xjaw ju’ kxe’l tib’aj tajlal ixi yolat joni’y ch-xol qaj tzajna te Community Health ex ja q’olb’atzta
• Nayet qaj tej tajlalal tej cuenta nokx chjet te jun tajlalal toj ja amb’il n-xi’ yolat
c. Yol jaxax nokx tej Yajt nokx tej B’aj tz’ib’at tej Chojb’al: Jun b’aj tz’ib’at te chjolakxta b’a’ tokx tq’uma yol jaxax ti’j yajt qa tej q’olb’tzta mi kub’ t-b’incha’ chqil qaj chojb’al n-xi’x. Qatza bajk’t, ja q’olb’atzta k’okaltz ti’ jun q’um tumal tej chojb’al tej yajt. Ti’jxa tzuj yol jaxax noktz tib’aj chojb’al nel tej b’aj tz’ib’at te chojb’al, qaj tzajna te Community Health mo ja Ja’ nintzaj te Q’ilb’ata chojb’al b’a’tza t-xi’ ch-tzyu’ qaj n-xi’ cheyat tej chojb’al tej kuyb’al tuya ja nab’b’al lu.
4. Qaj ja’ nintzaj te Q’ilb’ata chojb’al: Qaj tzajna te Community Health b’a’ t-xi’ t-sma’ qaj cuenta che qaj q’olb’atzta te jun Ja’ nintzaj te Q’ilb’a chojb’al, toksa chi qaj kab’ ttenxax lu:
a. Ja Ja’ nintzaj te Q’ilb’ata chojb’al b’a’ ttiq’ jun kuyb’al tz’ib’a ktemal toj u’j tuya qaj tzajna te Community Health.
b. Jkuyb’al tz’ib’a toj u’j tuyaj Ja’ nintzaj te Q’ilb’ata chojb’al b’a’ tokx t-q’o’ jun yol ja nok t-q’o’ il ti’j chaj t-se’ te ja Ja’ nintzaj te Q’ilb’ata chojb’al ti’j te jatuma taj pon we’, ja te taj tiq, qaj texax leya, qaj chi pon b’aj ti’j qaj te Nab’b’al te Cheyxta Pwaq ex ja Nab’b’al lu tej u’j b’aj tz’ib’at ex qaj Chojb’al te qaj tzajna te Community Health.
c. Qaj tzajna te Community Health ktemal ja te tex t-q’inamal tej t-k’asb’en (jatza elpenina, jk’asb’en ya’ jaj “nk’eya” tej Ja’ nintzaj te Q’ilb’ata chojb’al).
d. Ja Ja’ nintzaj te Q’ilb’ata chojb’al b’a’ ttiq’ tuya jun t-xilen ttxola te ch’iklakta te che qaj q’olb’atzta qa b’a’ t-jaw ch-sk’o’ te tej Cheyxta Pwaq. Ja Ja’ nintzaj te Q’ilb’ata chojb’al b’a’ tyola ja amb’il ti’j tej Ch’uq te Cheyxta Pwaq ex smalxta te che qaj q’olb’atzta qaj nokx chqana cheyxta Pwaq che qaj tzajna te Community Health toj yolb’il mo toj ja sitio web: https://uvahealth.com/services/billing-insurance/financial-assistance-eligibility. Ja Ja’ nintzaj te Q’ilb’ata chojb’al mi noktz chqana qeya tintla jun chojb’al te che qaj q’olb’tzta qaj ot tz’okx ch-q’o’ jun u’j te qanlakxta ti’ jun Cheyxta Pwaq.
e. Tintla ch’in tajlal chajsa ma tz’aj sma’ te jun Ja’ nintzaj te Q’ilb’ata chojb’al ujxa qa ot b’aj ama jun 120 q’ij jatzax qa te qaj tzajna te Community Health tzaj ch-sma’ qaj u’j b’aj tz’ib’at uj tzaj tzyet tej q’olb’tzta tej ja cuenta, titza tzuj ama ot tz’oktz q’i’ correo ot tz’oktz meltz’a ex ot kub’ b’inchet tipomal tumalxax ta’ tu’ t-knet jun t.b’e’ najb’al b’incha’ tten.
f. Tintla ch’in tajlal chajsa ma tzaj sma’ te jun Ja’ nintzaj te Q’ilb’ata chojb’al qa tej q’olb’atzta lu at toj jun u’j b’aj b’int te chojb’al qa mi okub’ tz’aq te jun yajt.
Tib’a yola:
U’j b’aj tz’ib’at ex qaj Chojb’al
Tajlal q’ij: 08/26/2022
B’incha’ tten 03/01/2023
Tiq’ch tten:
Qaj onb’al te qaj Pwaq te che qaj T-yab’
Kuya tu’: Kloj Chmom tib’ te UVACH Inc.