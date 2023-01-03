K'iche k'iche pa Tz'ikin & Riq'alajil Billing & Collections Policy, K'iche
Politika rech Uwujil xuquje’ Uk’amikrajil
Wa nik’aj politika kakojik chrech rilik ri yuwab’ pataq wa nik’aj jakunanel:
• UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC) (Ja Kunanel Culpeper rech UVA Health)
• UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC) (Ja Kunanel Haymarket rech UVA Health)
• UVA Health Prince William Medical Center (PWMC) (Ja Kunanel Prince William rech UVA Health)
• UVACH Medical Group (K’up Kunanel UVACH)
• UVA Health Cancer Center Gainesville (Ja Oncológico rech UVA Health pa Gainesville)
RAYIB’AL
Ri rayib’al kech wa nik’ajtaq politikas are uya’ik tzijob’al puwi’ ri jas ub’anik uwijil xuquje uk’amikrajil rech UVA Community Health (UVACH), are ruk’am UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC), UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC), UVA Health Prince William Medical Center (PWMC), UVACH Medical Group xuquje’ UVA Health Cancer Center Gainesville. (chaqwech kab’ixchikech, "erachoch ri Community Health")
OPANEM
Wa jun politika kakojik paronojel ri erachoch ri Community Health. Jasne jun ja kuk’am rajil ri ka chakun pa kib’i ri erachoch ri Community Health kunimaj xuquje’ katob’anik chrech wa nik’aj b’eal rech uk’amik puwaq ri ke’b’ix wachanim. Xaqxu we k’uwichi kab’ixik, wa jun politika man kakojta chike ajkun xuquje’ nik’aj k’uwitaq ajchak rech kunanik, ek’o chupam, jene nik’ajchik, ajkun rech urgencias, rikik koj anestesia, radiólogos, hospitalistas xuquje patólogos riman ajchaktaj rech Community Health Medical Group.
UCHOLAJIL
Amounts Generally Billed (AGB) (Unimal Qasare’ B’anom uwujil) - Ri Unimal Qasare’ B’anom uwujil are ku’b’ij ri unimal ri qasarena ka ta’ik chkech ri yuwab’ib’ rumal patnixik rech emergencia xuquje kech ajkunanel rajawaxik ri k’one ki seguro rech kunaxik. Ri rajil chikech ri yuwab’ibib’ ke’chaik chrech tob’anik chi puwaqil ka q’atexik pa jun paqalik rajil chrech ri qasare’ kata’ik (“AGB”) rumal wanik’ajtaq patnixik. Wa nik’aj rajil k’o ri rab’il pataq ri unimal b’anom pinik’aj ya’omod rumal Medicare xuquje’ ri aseguradoras ek’ayinel chrech ri ilonik rech emergencia xuquje’ nik’aj k’uwitaq patnixik rumal ajkunanel erajawaxik. Ri unimal eya’om eruk’am jene ri rajil kutojo ri aseguradora jene ri unimal, weje rajawaxik, che ri winaq tik’il che utojik. Ri AGB rech CPMC, PWMC xuquje’ HAMC ka jachik ruk’ ri b’eal retrospectivo aub’ jasne kub’ij ri articulo 26 CFR §1.501(r).
K’asaj Katzalijtachiloq – Kesaxik pataq ri Ukuentas rech Umulixik jasne man katzalijtachiloq, jetnewa’ xaq kachomaxwi che k’ona jun k’asaj tasalkanoq.
Agencia rech Uta’ik K’asaj – Wa’ jun Agencia rech uk’amikrajil are jun ja ri k’o puwi’ kitzakuxik on uta’ik k’asaj chikech ri ek’o chupam.
Uq’ijol ri Cha’anik – Ri uq’ijol pari jawachi’ kaya’ tob’anik chipuwaqil chirech ri k’oparajawaxik.
Extraordinary Collection Action (ECA) (K’uwi Ub’anik ri Uk’amikrajil) - Jun ECA are jun chikech wa nik’ajtaq:
□ Uk’ayixik ri k’axaj rech jun winaq chrech jun k’uwichik, ruk’ ajujuntaq esamkanoq
□ Uya’ikub’ixikal wenu je’ chikech ri agencias rech tzijob’al rech k’asajtaq on agencias rech uqajikpuwaq
□ Uya’ikuq’ijol, uq’atexik on uta’ik ri k’asaj chuxe’kon uya’ik ri ilonik rumal ajkun rajawaxik xarumal cheman k’ota utojik ri patnixik riyaxjachik nab’ekanoq
□ Ub’antajik ri rajawaxik jun legal b’eal chirech, k’onechupam, jene nik’ajchik:
o Ukojik jun gravamen puwi’ ri jastaq
o Uya’ik hopoteca puwi’ jun jastaq
o Resaxik on uk’amik jun kuwenta rech banco on k’uwitaq jastaq k’o kipuwaqil rech ri winaq
o Umajik jun chakuxik civil chirij jun winaq
o Uya’ik jun winaq pa chapik kumal polisiy
o Ub’anik che jun winaq kaya’ pa chapi kumal polisiy puwi desacato
o Resaxik ri uch’ekoj ri winaq pari ik’
Uk’utik jun ch’oj pa jun chakuj rech k’o pa k’asaj aretaj jun K’uwi Ub’anik rech Uk’amikrajil.
Ajk’asaj – Ri yuwab’, ilonel on ja ri k’o puwi ri utojik jun wujil rech ri ilonik rumal ajkunanel.
Tijonik rech Tob’anik Chipuwaqil chiikech Yuwab’ib’ - Jun tijonik b’anom chirech ujek’ik ri unimal ri k’asaj rumal ri ajk’as. Wa jun tijonik kuya chikech ri ajk’asaj che kik tz’aqsaj ronojeltaq ri rajawaxik rech kicha’ik etz’ib’am pa wa qa Politika rech Tob’anik Chipuwaqil.
Uchak ri Yuwab’ xarumal che eyuwab’ib’ asegurados - Ri Uchak ri Yuwab’ xarumal che eyuwab’ib’ asegurados are ne ri unimal che ri jun Yuwab’ asegurado rajawaxik ku tojo ruk’ upuwaq are’ kuanchi’ ri tob’anik kech nik’ajtaqchik rech ri yuwab’ yaxik chomaj jampa’ unimal ri tob’anik rech ri yuwab’ xuquje’ neri copagos, coaseguros xuquje ri esaxik.
Uchak ri Yuwab’ xarumal che eyusab’ib’ man asegurados taj– Ri unimal che ri yuwab’ rajawaxik ku tojo kuanchi yaxb’antaj jun esaxik chikech yuwab’ib’ man asegurados taj.
Ek’uwitaq Tojonelab’– Arewa’ jun jatob’anel k’uwi chrech ri yuwab’ (nab’e uq’ab’il) on rech ri jachanel rech ilonik rumal ajkun (ukab’ uq’ab’il) k’one chupan ri utojik rech patnixik re utzwachil re riwinaq.
Subasegurado – Areri winaq k’o useguro, arechirech are’ kaya’wi ri unimal ri k’asaj rech patnixik riman xeya’taj jasne kub’ij ri uplan rech tob’anik. Ajujuntaq k’utb’al ek’ochupam, jene nik’ajtaqchik: kunub’al etaqomta utijowik rech Medicare, tob’anik yaxopan pa uk’isik, k’uwitaq clausulas rumal alanik, etc.
Man aseguradostaj – Yuwab’ib’ man k’ota ki seguro.
POLITIKA
Are ri politika kech ri erachoch ri UVA Community Health ub’anik kiwujil ri ajk’asaj xuquje k’uwichik tojonelab’ qasne are ella’om kanoq, utzub’anik xuquje’ erekakaj ri leyes xuquje’ usuk’maxik xb’anik.
Estado rech Kuwenta Ya’ubixikal
Ri ajk’asaj ke’kuwin che utaik jun estado rech kuwenta yaub’ixikal rech ri ki kuenta jasne uq’ijol xuquje man k’ota rajil kab’anik.
Uch’ojixik
Jachin ajk’as kakuwin che uch’ojixik jun artikulo on jun tojnik pa ri uwujil. Ri ajk’asaj ke’kuwin che umajik un uch’ojixik chi wujil on pa q’axb’al tzij ruk’ jun ajchak rech patnixik kech winaq. We jun ajk’as kutane uwujil puwi’ ri rajil xutojo, ri ajchak kub’ano jasne ri rajawaxik chrech uyaikche pa uq’ijol rech oxib’ q’ij rechak.
Ub’anik Uwujil
Ri ub’anik uwujil pataq ri erachoch ri Community Health kamajtaj pari q’ij rech ri nab’e estado rech kuwenta xuquje’ ka k’isik pa 120 q’ij tarajkanoq chirij ri umanik. Pari ub’anik uwujil, ri ajk’asaj, wene ke’ch’ab’exik, kataq ki estados rech kuwenta xuquje’ wuj. Wene ke’chab’exik paronojel ri ub’anik uwujil. Wachanim, kaya’ ri calendario rech estados rech kuwenta xuquje’ k’uwitaq wuj:
• Kataq jun estado rech kuwenta che ri ajk’as kuanchi’ kilik che k’ona uk’as
• Kataq jun wuj rech utarnexik pa 30 q’ij tarajkanoq che ri q’ij rech ri estado rech kuwenta che uya’ik ub’ixikal che ri ajk’as che xopan uq’ijol ri ukuwenta
• Kataqchi jun ukab’ wuj 30 q’ij tarajkanoq chirij ri nab’e chech uya’ik ub’ixikal che ri ajk’as che ri ukuwenta k’o chi pa mora
• Kataqchina jun urox xuquje’ k’isb’al wuj 30 q’ij tarajkanoq chirij ri ukab’ che uya’ik ub’ixikal che ri ajk’ax che ri ukuwenta k’o pa nim mora xuquje che ri ukuwenta wene kaq’axexik pa jun ja rech utaik k’asaj
• Pa ri q’ijol 120 rech ub’anik uwujil, ri kuwenta rech ri ajk’as kaya’che jun ja rech uta’ik k’asaj
Ronojeltaq ri estado rech kuwenta xuquje wuj kojom pari qa ub’anik uwujil ruk’am tzijob’al puwi’ b’eal rech tojnik, uwachil rech tojnik, sitio web rech tob’anik chipuwaqil xuquje’ ri ajlab’al rech tzakunik rech patnixik kech winaq.
JASUCHAKUXIK
Ubanikuwujil k’ota Junajk’asaj
1. Utzakuxik rech Tzijob’al puwi’ ri Tob’anik: Ri erachoch ri Community Health kikb’ano ronojel ri ke’kuwinik chrech utzakuxik tzijob’al kech ri yuwab’ib’ puwi’ ri seguro reajkun tojom on tojomtaj kuch’uqu ronojel on juwitz ri patnixik xeya’ik rumal ri Hospital cheri yuwab’.
2. Ub’anikuwujil chikech K’uwitaq Tojonelab’: Ri erachoch ri Community Health kikchakuj qasjeub’anikal ri utojik rech ronojel ri unimal ri k’asaj kumal k’uwitaq tojonelab’, k’onechupam, jene nik’ajchik, tojonelab’ etojom xuquje’ ri etojomtaj, aseguradoras rech chakunik civil xuquje kech ch’ich’ ri ke’tob’anik suqas chrech ri yuwab’, xuquje’ tojonelab’ rech tijonik gubernamentales rike’ kuwinik chrech utojik jastaq ri rajawaxik che ri yuwab’. Jenewa’, ri erachoch ri Community Health kikb’an uwujil ronojeltaq ri tojonelab’ ek’ochupan kikkoj che urab’il ri tzijonik yaom on solim rumal ri yuwab’ on ri urepresentante we k’one panoq.
Ub’anikuwujil rech ri Ajk’asaj
Ka koj k’iyataq estados rech kuwenta xuquje’ wuj chrech utzijoxik che ri aval puwi’ ri k’asaj k’ona rech jun kuwenta. Ronojeltaq ri estado rech kuwenta xuquje wuj ruk’am tzijob’al puwi’ b’eal rech utojik, tob’anik chipuwaqil wuquje jun ajlab’al rech ch’awnik chrech utaik.
1. Ub’anikuwujil chikech Yuwab’ib’ Asegurados: Ri erachoch ri Community Health kikban uwujil che ri ajk’asaj ri unimal yab’imchik pa Explanation of Benefits (EOB) (Ub’ixikal rech Tob’anik) on jasne ri kab’ixik on kachomaxik pari ub’anik tob’anik jasne kub’ij ri politika kech uroxtaq tojonel.
2. Ub’anikuwujil kech Yuwab’ib’ Man Aseguradostaj: Ri erachoch ri Community Health kikb’an uwujil suwachanim che ri ajk’asaj ri unimal kakunchirech kesakontaq ri descuento kojom chikech yuwab’ib’ man aseguradostaj.
Ub’anikal ri Uk’amikrajil
1. Qas aretaq Ubanikal ri Uk’amikrajil: Jasne kub’ij wajun politika, ri erachoch ri Community Health ke’kuwinik cheub’aik chuq’ab’ rajawaxik rech utzalixik chrech uriqik ri puwaq kumal ri ajk’asaj. Ri chakuj qasaretaq rech utzalixik ripuwaq utz we karuk’aj ri ujachik rech estados rech kuwenta on wuj chikech ri ajk’asaj, ch’awnik paq’axb’al tzij xuquje ri upetik rech kuwentas chikech ach’iltaq rech chak, jasnetaq jachanel rech utzalixik puwaq nab’ekanoq, rech uchupik chuxekanoq xuquje rech k’asaj man katojtachik, jene k’iyataq.
2. Jalomuwach ri Ub’anikal ri Uk’amikrajil: Ni ri erachoch ri Community Health ni riu Agencia(s) rech Uk’amikrajil kachakun ruk’ ke’kuwinche ub’anik jun ECA chirij ri ajk’asaj.
We kachomaxik che riajk’asaj ku tzaquisaj ronojel ri kata’ik chrech uk’amik tob’anik chipuwaquil tzaqat xuquje ub’anom chijun tojonik, ri erachoch ri Community Health kutzalinja umpane ri unimal kujalna ri $5.00 pataq ri uq’ijol rech cha’onik. We kayaik ri tob’anik chipuwaqil pune man ronojeltaj, ri erachoch ri Community Health kutzalinja jasne jumpa’ unimal ri kujalna ri ajk’asaj kuchomaj che kakuwinik chech utojik. Ri erachoch ri Community Health man kutzalijtana chech ri ajk’asaj junipane rajil ri kopanta pari $5.00
3. Jas ri Utojik:
a. Yuwab’ib’ Kechaik: Ri erachoch ri Community Healthy jasne junk’uwi Agencia rech Uk’amikrajil ri kachakun pa b’ilal kuchi’ij chikech ri ajk’asaj ri b’eal rech ub’anik jun acuerdo rech jas utojik. Wa jun acuerdo kuyamod chirech ri ajk’asaj kutoj ri jumpane uk’asna pa jun q’ijol rika kuwin chirech.
b. Ukondiciones rech Jas ri Utojik:
• Ronojeltaq jas ri utojik keyaik man k’ota intereses chikech
• Ronojeltaq jas ri utojik chua ik’ keyaik pa jun unimal ri kachomaxik kumaltaq ri erachoch ri Community Health xuquje’ ruk’ ri ajk’asaj
• Kiyexik che ri k’asaj k’o pari kuwenta katojik chi ronojel chuxol ri uq’ijol kab’ixik
c. Declaración rech Morosidad rech Jas ri Utojik: Jun jas ri utijik utz weka b’ix moroso chirech weri ajk’ax man kub’anta ronojeltaq ri tojonik kitarnemkib’. Pa wajun caso, ri ajk’as kuk’am jun taqom rech mora. Chirij ri declaración rech morosidad rech jun jas ri utojik, ri erachoch ri Community Health on ri Agencia rech uk’amikrajil kakuwin che imajik ri chakuj rech utaik ri k’asaj jasne ri kub’ij wa jun politika.
4. Agencias rech Utaik K’asaj: Ri erachoch ri Community Health ke’kuwinik chech uyaik ri kuwentas kech ri ajk’asaj chirech jun Agencia rech Utaik k’asaj, ximilne kuk’ wanik’ajtaq condiciones:
a. Ri Agencia rech Utaik K’asaj rajawaxik kopan ja jun acuerdo chiwujil kuk’ ri erachoch ri Community Health.
b. Ri acuerdo ruk’ ri Agencia rech Utaik K’asaj rajawaxik karuk’aj jun ch’awb’al ri kutane ri achakuj ri Agencia rech Utaik K’asaj chirech ri umision, visión, uvalores etikilik, ri ropanem ri Politika rech Tob’anik Chipuwaqil xuquje wajun Politika rech Uwujil xuquje Utaik k’asaj chikech ri erachoch ri Community Health.
c. Ri erachoch ri Community Health kakuk’aj ri rachoch ri ajk’ax (are kub’ijwa’, ri k’asaj man “kak’ayistaj” chirech ri Agencia rech Utaik k’asaj).
d. Ri Agencia rech Utaik K’asaj rajawaxik ek’otaq ub’eal chirech uch’ob’ik ri ajk’as ri ke’chaik chirech Tob’anik Chipuwaqil. Ri Agencia rech Utaik K’asaj rajawaxik kuya ub’ixikal ri jamalem chirech ri Tijonik rech Tob’anik Chipuwaqil xuquje keutaq ri ajk’asaj ri kikta ri Tob’anik Chipuwaqil chikech ri erachoch ri Community Health pa q’axb’altzij on pataq ri sitio web: https://uvahealth.com/services/billing-insurance/financial-assistance-eligibility. Ri Agencia rech Utaik K’asaj man kutata nijun tojonik chikech ri ajk’asaj ri xikjachne jun ki solicitud rech Tob’anik Chipuwaqil.
e. Nijun k’asaj ka taqb’i pari jun Agencia rech Utaik K’asaj astachi’ weya xa tz’aqat pune saq 120 q’ij kamajtajb’i kuanchi’ ri erachoch ri Community Health xiktaqne ri nab’e uwujil chirech ri ajk’as rech ri kuwenta, xaqxu manjetaj we xopan jun correo xatzalixik xuquje xe’ban chuq’ab’ rech chakuj chirech uriqik jun jun rajlab’al ja suk’umamchik.
f. NIjun k’asaj ka taqb’ik pa jun Agencia rech Utaik k’asaj we ri ajk’ax k’opa jun q’ijol jas utojik riman qajinaqta pa mora.
Jasuwach:
Uwujil xuquje’ Uk’amikrajil
Q’ij: 08/26/2022
Suk’umam 03/01/2023
Uq’ab’il:
Tob’anik Chipuwaqil chikech Yuwab’il
Yaomkanoq kumal: Junta Directiva rech UVACH Inc.