计费和收款政策 Billing & Collections Policy, Chinese

账单和催收政策

本政策适用于以下地点的患者护理：

• UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC)

• UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC)

• UVA Health Prince William Medical Center (PWMC)

• UVACH Medical Group

• UVA Health Cancer Center Gainesville

目的

本政策旨在提供有关 UVA Community Health (UVACH) 的账单和催收惯例的信息。UVACH 包括 UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC)、UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC)、UVA Health Prince William Medical Center (PWMC) 以及 UVACH Medical Group 和 UVA Health Cancer Center Gainesville（以下简称“社区卫生实体”）。

适用范围

本政策适用于所有社区卫生实体。代表社区卫生实体开展工作的任何催收机构均应遵守并支持下述催收惯例。除非另有规定，否则本政策不适用于非 Community Health Medical Group 聘用的医生或其他医疗服务提供者，包括但不限于急诊室医生、麻醉师、放射科医生、住院医生和病理科医生。

定义

一般计费金额 (AGB) – 指针对紧急医疗护理和医疗必要服务参保患者收取的此类服务的一般费用。对于符合获得经济援助资格的患者，收取的费用不得超过此类服务的一般计费金额（“AGB”）。此类费用基于 Medicare 和商业付款人对紧急和其他医疗必要护理的平均允许金额计算得出。允许金额包括保险公司将支付的金额和个人应支付的金额（如有）。CPMC、PWMC 和 HAMC AGB 采用 26 CFR §1.501(r) 中所述的回溯法计算得出。

坏账 – 已将应收账款注销为无法收回的账款，但仍被视为未偿付的欠款余额。

催收机构 - 催收机构是指受雇向担保人追讨或收取款项的任何实体。

资格期限 – 担保人获得经济援助的期限。

特别催收行动 (ECA) - ECA 指以下任何一种情况：

□ 将个人债务出售给另一方（在某些例外情况下除外）

□ 向信用报告机构或信用局报送不良信息

□ 在提供医疗必要护理之前，因先前已提供的护理未获付款而推迟、拒绝或要求付款

□ 需要通过法律程序采取的行动，包括但不限于：

o 设定财产留置权

o 取消不动产赎回权

o 扣押或查封银行账户或其他个人财产

o 对个人提起民事诉讼

o 导致个人遭到逮捕

o 导致个人受到人身拘捕令的约束

o 扣押个人的工资

在破产程序中提出索赔不属于特别催收行动。

担保人 – 将支付医疗账单的患者、护理人员或实体。

患者经济援助计划 - 旨在减少担保人欠款余额的计划。该计划提供给符合经济援助政策所述资格标准的担保人。

已参保患者的患者责任 - 已参保患者的患者责任，是指在患者的第三方保险确定患者的福利金额后，已参保患者需要自行支付的费用，包括共付额、共同保险及免赔额。

未参保患者的患者责任 - 在扣除所有未参保折扣后，患者需要支付的金额。

第三方付款人 - 除患者（第一方）或医疗服务提供者（第二方）之外，参与个人健康服务融资的组织。

保险保障不足者 - 指虽然已参保，但根据其福利计划，仍需支付未承保服务全部费用的个人。例如但不限于：Medicare 自费药物、已达到最高福利额、生育附加险等。

未参保者 - 没有保险的患者。

政策

UVA 社区卫生实体的政策规定，应依照适用法律及法规，准确、及时、一致地向担保人和适用的第三方付款人收取费用。

明细对账单

担保人可随时免费索取其账户的明细对账单。

争议

任何担保人均可对账单中的项目或费用提出异议。担保人可以书面形式或致电客户服务代表发起争议申请。若担保人要求提供有关其账单的文件，工作人员将尽合理努力在三个工作日内向担保人提供所要求的文件。

账单周期

社区卫生实体的账单周期自第一份对账单之日起开始计算，到第 120 天结束。账单周期内，担保人可能会接到电话、收到对账单及函件。在整个账单周期内均有可能致电担保人。对账单及信函的发送安排如下：

• 当确定担保人欠款时，会向担保人发送一份对账单

• 在对账单日期 30 天后，我们将发出一封后续信函，告知担保人账户已逾期

• 在第一封信函发出 30 天后，会发出第二封信函，告知担保人账户有欠款

• 第三封也是最后一封信函，将在第二封信函日期 30 天后发出，告知担保人账户已严重逾期，该账户可能会移交给催收机构处理

• 在账单周期的第 120 天，担保人的账户将交由催收机构处理

我们账单周期内使用的每份对账单和信函都包含有关付款方式、付款选项、经济援助网站以及客户服务联系电话的信息。