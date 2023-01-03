বিলিং ও কালেকশন নীতি Billing & Collections Policy, Bengali
বিলিং ও কলেকশন পলিসি
এই পলিসিটি এই লোকেশনগুলোতে রোগীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে:
• UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC)
• UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC)
• UVA Health Prince William Medical Center (PWMC)
• UVACH Medical Group
• UVA Health Cancer Center Gainesville
উদ্দেশ্য
এই পলিসির উদ্দেশ্য হলো UVA Community Health (UVACH)-এর জন্য বিলিং ও কালেকশনের ক্ষেত্রে তথ্য প্রদান করা, যার মধ্যে রয়েছে UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC), UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC), UVA Health Prince William Medical Center (PWMC), UVACH Medical Group এবং UVA Health Cancer Center Gainesville। (এর পরে যা "Community Health সত্ত্বা" হিসাবে উল্লেখ করা হবে)
সুযোগ
এই পলিসিটি সমস্ত কমিউনিটি হেলথ সত্ত্বায় প্রযোজ্য হবে। কমিউনিটি হেলথ সত্ত্বার পক্ষ থেকে কাজ করা যে কোনো কালেকশন এজেন্সি নিচে উল্লেখিত অনুযায়ী কালেকশন পদ্ধতি বা উপায়গুলো সম্মান করবে এবং সাহায়তা করবে। অন্য কোনোভাবে উল্লেখ করা না হলে, এই পলিসিটি চিকিৎসক বা অন্য কোনো মেডিকেল প্রোভাইডারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যার মধ্যে এগুলো রয়েছে তবে এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় - জরুরি চিকিৎসার চিকিৎসক, অ্যানাস্থেসিওলজিস্ট, রেডিওলজিস্ট, হাসপাতাল এবং প্যাথলজিস্ট, যারা Community Health Medical Group দ্বারা নিয়োজিত নন।
সংজ্ঞা
সাধারণত বিলে থাকা অর্থের পরিমান (AGB) - সাধারণত বিলে থাকা অর্থের পরিমান মানে হলো জরুরি এবং চিকিৎসাগত দিক থেকে প্রয়োজনীয় রোগীর ক্ষেত্রে চার্জ করা অর্থের পরিমান, যাদের অনুরূপ পরিষেবাগুলোর জন্য বিমা আছে। আর্থিক সহায়তার জন্য যোগ্য রোগীদের জন্য চার্জগুলি এই ধরনের পরিষেবাগুলির জন্য সাধারণত বিল করা টাকার পরিমাণের (“AGB”) চেয়ে অনধিক অর্থিরাশির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এই চার্জগুলো জরুরি এবং চিকিৎসাগত দিক থেকে অন্যান্য প্রয়োজনীয় যত্নের জন্য Medicare ও বাণিজ্যিক সংস্থার থেকে গড়পড়তা অনুমোদিত অর্থরাশির ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়। অনুমোদিত অর্থের পরিমাণের মধ্যে বিমাকারী যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করবে এবং যদি অর্থপ্রদানের জন্য পৃথক কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধ থাকেন তাহলে উভয় অর্থের পরিমাণই অন্তর্ভুক্ত করে। CPMC, PWMC ও HAMC AGB-গুলো 26 CFR §1.501(r) অনুসারে পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি রেখে হিসাব করা হয়।
মন্দ ঋণ – অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল থেকে অনাদায়ী হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কিন্তু এখনও বকেয়া হিসেবে বিবেচিত হয়।
কালেকশন এজেন্সি - কালেকশন এজেন্সি মানে হলো এমন সত্ত্বা যারা গ্যারেন্টারদের কাছ থেকে পেমেন্ট সংগ্রহ বা এমন কাজের সাথে সংযুক্ত থাকে।
যোগ্যতার সময়সীমা – আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে কোনো গ্যারেন্টারকে যে সময়সীমা দেওয়া হয়।
এক্সট্রাঅর্ডিনারি কালেকশন অ্যাকশন - ECA হলো নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে যেকোনো একটি:
□ কিছু ব্যতিক্রমের শর্ত সাপেক্ষে কোনো ব্যক্তির ঋণ অন্য পক্ষের কাছে বিক্রি করা
□ ক্রেডিট রিপোর্টিং এজেন্সি বা ক্রেডিট ব্যুরোর কাছে প্রতিকূল রিপোর্টিং
□ পূর্বে প্রদান করা যত্নের কারণবশত চিকিৎসাগত দিক থেকে প্রয়োজনীয় যত্ন প্রদান করার আগে পেমেন্ট স্থগিত, প্রত্যাখ্যান বা এর প্রয়োজন হওয়া
□ যে পদক্ষেপগুলোতে আইনি প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, যার মধ্যে এগুলো আছে তবে এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়:
o সম্পত্তিতে লিয়েন আরোপ করা
o স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্তি
o ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা অন্যান্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি অ্যাটাচ বা বাজেয়াপ্ত করা
o ব্যক্তির বিরুদ্ধে সিভিল অ্যাকশন শুরু করা
o কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করানো
o কোনো ব্যক্তিকে বডি অ্যাটাচমেন্টের রিটের শর্তাধীন করা
o কোনো ব্যক্তির বেতন কেটে নেওয়া
দেউলিয়া হওয়ার কার্যক্রমের জন্য দাবি পেশ করাকে এক্সট্রাঅর্ডিনারি কালেকশন অ্যাকশন হিসাবে বিবেচনা করা হবে না।
গ্যারেন্টার – একটি হেলথকেয়ার বিলের পেমেন্টের জন্য রোগী, কেয়ারগিভার বা অন্য কোনো দায়িত্বশীল সত্ত্বা।
রোগীর আর্থিক সহায়তা প্রোগ্রাম - গ্যারেন্টারের বকেয়া অর্থরাশির ভার হ্রাস করার জন্য প্রস্তুত করা একটি প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামটি সেই সমস্ত গ্যারেন্টারকে প্রদান করা হয়, যারা আমাদের আর্থিক সহায়তা নীতিতে বর্ণনা করা যোগ্যতাশর্ত পূরণ করেন।
বিমার আওতাভুক্ত রোগীদের জন্য রোগীর দায় -বিমার আওতাভুক্ত রোগীদের জন্য রোগীর দায় হলো সেই অর্থের পরিমান যা কো-পেমেন্ট, কো-ইন্সুরেন্স এবং ডিডাক্টিবল সহ এবং রোগীর সুবিধাগুলোর অর্থের পরিমান রোগীর তৃতীয়-পক্ষের কভারেজ নির্ধারণ করার পরে বিমার আওতাভুক্ত রোগীকে নিজে থেকে দিতে হবে।
বিমার আওতাভুক্ত নন এমন রোগীদের জন্য রোগীর দায়িত্ব - বিমার আওতাভুক্ত নন এমন রোগীর ক্ষেত্রে কোনো ছাড় প্রয়োগ করার পর যে অর্থের পরিমান রোগীকে পেমেন্ট করতে হবে।
তৃতীয় পক্ষের অর্থপ্রদানকারী - রোগী ছাড়া এমন কোনো সংগঠন (প্রথম পক্ষ) বা হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (দ্বিতীয় পক্ষ) যারা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সেবার অর্থায়নের সাথে সংযুক্ত।
অপর্যাপ্ত বীমা থাকা - এমন ব্যক্তি যার বিমা আছে তবে তাদের বেনিফিট প্ল্যান অনুযায়ী নন-কভার্ড সার্ভিসের জন্য মোট চার্জের বিল করা হয়েছে। উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে তবে কেবল এগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়: মেডিকেয়ার স্ব-পরিচালিত ওষুধ, সর্বাধিক সুবিধা পৌঁছেছে, মাতৃত্বকালীন রাইডার ইত্যাদি।
বীমাবিহীন - যে সব রোগীর বিমা নেই।
পলিসি
গ্যারেন্টার এবং প্রযোজ্য তৃতীয় পক্ষের পেয়ারদেরকে সঠিকভাবে, সঠিক সময়ে এবং প্রযোজ্য আইন ও রেগুলেশন অনুযায়ী বিল পাঠানোর দায়িত্ব UVA Community Health সত্ত্বার উপর বর্তাবে।
আইটেমভুক্ত বিবৃতি
গ্যারেন্টাররা যেকোনো সময় বিনামূল্যে নিজেদের অ্যাকাউন্টের জন্য একটি আইটেমভুক্ত বিবৃতির অনুরোধ করতে পারেন।
বিবাদ
যেকোনো গ্যারেন্টার তাদের বিলে থাকা আইটেম বা চার্জ নিয়ে বিবাদ পেশ করতে পারেন। গ্যারেন্টাররা লিখিতভাবে বা ফোনে কোনো গ্রাহক সেবা প্রতিনিধির কাছে বিবাদ প্রক্রিয়া শুরু করতে পারেন। একজন গ্যারেন্টার যদি তার বিলের ব্যাপারে ডকুমেন্টেশনের অনুরোধ করেন, তাহলে স্টাফ সদস্যরা তিনটি কাজের দিনের মধ্যে গ্যারেন্টারকে অনুরোধ করা ডকুমেন্টেশন দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।
বিলিং চক্র
Community Health সত্ত্বার বিলিং চক্র প্রথম বিবৃতি থেকে শুরু হয় এবং উক্ত তারিখের 120 দিন পরে শেষ হয়। বিলিং চক্রের সময় গ্যারেন্টাররা কল, বিবৃতি বা চিঠি পেতে পারেন। বিলিং চক্র জুড়েই গ্যারেন্টারকে কল করা হতে পারে। বিবৃতি ও চিঠির শিডিউল নিচে দেওয়া হলো:
• গ্যারেন্টারকে তখনই একটি বিবৃতি পাঠানো হয়, যখন গ্যারেন্টারকে দিতে হবে এমন বকেয়া অর্থরাশি নির্ধারণ করা হয়।
• বিবৃতিতে থাকা তারিখের 30 দিন পরে একটি ফলো-আপ চিঠি পাঠিয়ে গ্যারেন্টারকে জানানো হয় যে তার অ্যাকাউন্টের বকেয়া তারিখ পেরিয়ে গিয়েছে
• প্রথম চিঠিক 30 দিন পরে দ্বিতীয় একটি চিঠি পাঠিয়ে গ্যারেন্টারকে জানানো হয় যে তার অ্যাকাউন্টটি অপরাধপূর্ণ
• দ্বিতীয় চিঠির 30 দিন পর তৃতীয় এবং চূড়ান্ত চিঠি পাঠিয়ে গ্যারেন্টারকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে তার অ্যাকাউন্টটি গুরুতরভাবে অপরাধপূর্ণ হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং অ্যাকাউন্টটি কোনো কালেকশন এজেন্সির কাছে হস্তান্তর করা হতে পারে
• বিলিং চক্রের 120 দিনের মাথায় গ্যারেন্টারের অ্যাকাউন্ট একটি কালেকশন এজেন্সিকে দেওয়া হয়
আমাদের বিলিং চক্রে ব্যবহার করা প্রতিটি বিবৃতি এবং চিঠিতে পেমেন্ট পদ্ধতি, পেমেন্টের বিকল্প, আর্থিক সহায়তা ওয়েবসাইট এবং গ্রাহক সেবার যোগাযোগ নম্বর সম্পর্কিত তথ্য রয়েছে।
পদ্ধতি
নন-গ্যারেন্টার বিলিং
- কভারেজ সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তি: Community Health সত্ত্বাগুলি রোগীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য যুক্তিসঙ্গত প্রচেষ্টা চালাবে যে বেসরকারি বা সরকারি স্বাস্থ্য বীমা হাসপাতাল কর্তৃক রোগীকে প্রদত্ত পরিষেবা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কভার করতে পারে কিনা।
- তৃতীয় পক্ষের পেয়ারদের বিলিং: থার্ড পার্টি পেয়ারদের কাছে বকেয়া থাকা অর্থরাশি সংগ্রহের জন্য Community Health সত্ত্বাগুলো আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাবে, যার মধ্যে এগুলো রয়েছে তবে এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় - চুক্তিভুক্ত বা চুক্তিভুক্ত নয় এমন পেয়ার, ইনডেমনিটি পেয়ার. লায়েবিলিটি এবং অটো ইন্সুরেন্স যেখানে সরাসরি রোগীর কভারেজ প্রদান করা হয় এবং সরকারি প্রোগ্রামের পেয়ার যা রোগীর যত্নের ক্ষেত্রে আর্থিক দিক থেকে দায়বদ্ধ। এছাড়া সময়োচিত ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি বা রোগী দ্বারা যাচাই করা বা প্রদান করা তথ্যের ভিত্তিতে প্রযোজ্য সব তৃতীয় পক্ষের পেয়ারদেরকে Community Health সত্ত্বা বিল পাঠাতে পারবে।
গ্যারেন্টার বিলিং
বকেয়া থাকা অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সের ব্যাপারে গ্যারেন্টারকে অবগত করতে একটি বিবৃতি এবং কিছু চিঠি দেওয়া হয়। প্রতিটি বিবৃতি এবং চিঠিতে পেমেন্ট পদ্ধতি, আর্থিক সহায়তা এবং প্রশ্নাবলীর জন্য যোগাযোগ নম্বর সংক্রান্ত তথ্য থাকে।
- বিমাভুক্ত রোগীদের বিলিং: তৃতীয় পক্ষের পলিসির অধীনে সুবিধার কাঠামো দ্বারা নির্ধারিত অথবা নির্দেশনা অনুযায়ী বা সুবিধার ব্যাপারে ব্যাখ্যা (EOB)-র মাধ্যমে হিসাব করা অর্থরাশির জন্য Community Health সত্ত্বা তৎপরতার সাথে গ্যারেন্টারকে বিল পাঠাবে।
- বীমাবিহীন রোগীদের বিলিং: : Community Health সত্ত্বাগুলি অবিলম্বে জামিনদারকে প্রযোজ্য বীমাবিহীন ছাড় বাদ দিয়ে বকেয়া পরিমাণ বিল পরিশোধ করবে।
কালেকশন পদ্ধতি
- সাধারণ কালেকশন পদ্ধতি: এই পলিসির শর্ত সাপেক্ষে, গ্যারেন্টারদের কাছ থেকে পেমেন্ট সংগ্রহ করার জন্য Community Health সত্ত্বা প্রয়োজনীয় পন্থা অবলম্বন করতে পারে। কালেকশন সংক্রান্ত সাধারণ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রয়েছে গ্যারেন্টারকে বিবৃতি/চিঠি দেওয়া, ফোন কল এবং এক্সটেন্ডেড বিজনেস পার্টনারের কাছে অ্যাকাউন্টের রেফারেল তবে কেবল এগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় - প্রি-কালেক্ট, আগেভাগে প্রস্থান এবং খারপ ঋণের ভেন্ডর।
- অসাধারণ কালেকশন পদক্ষেপ: Community Health সত্তা বা এর কালেকশন এজেন্সি(গুলি) অংশীদার কেউই গ্যারান্টারদের বিরুদ্ধে ECA-তে জড়িত হতে পারে না।
যদি এটা নির্ধারণ করা হয় যে সম্পূর্ণ আর্থিক সহায়তার জন্য গ্যারেন্টার যোগ্য এবং গ্যারেন্টার পেমেন্ট করেছেন তাহলে গ্যারেন্টারের যোগ্যতা পর্বের সময় গ্যারেন্টারের থেকে $5.00-এর বেশি কোনো অর্থের পরিমান Community Health সত্ত্বা নিয়ে থাকলে তা ফেরত দিতে হবে। গ্যারেন্টার যদি আর্থিক সহায়তার জন্য অনুমোদন পান, তাহলে Community Health সত্ত্বাকে এমন যে কোনো অর্থরাশি রিফান্ড করে দিতে হবে, যা গ্যারেন্টার ব্যক্তিগত পেমেন্ট করতে দায়বদ্ধ অর্থরাশির পরিমাণ অতিক্রম করে। Community Health সত্ত্বা $5.00-এর কম কোনো অর্থরাশি গ্যারেন্টারকে রিফান্ড করবে না।
- পেমেন্টের প্ল্যান:
- যোগ্য রোগী: Community Health সত্ত্বা বা তাদের তরফ থেকে কাজ করা যে কোনো কালেকশন এজেন্সি(গুলো) গ্যারেন্টারকে পেমেন্ট প্ল্যান সংক্রান্ত চুক্তিতে প্রবেশ করার সুযোগ প্রদান করবে। পেমেন্ট প্ল্যান চুক্তির মাধ্যমে গ্যারেন্টারকে বকেয়া অর্থরাশি একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রদান করতে বলা হবে।
- পেমেন্ট প্ল্যানের শর্তাবলী:
- সমস্ত পেমেন্ট প্ল্যান সুদের বাইরে থাকবে
- Community Health সত্ত্বা এবং গ্যারেন্টারের মধ্যে যৌথভাবে সম্মত হওয়া অর্থরাশির ভিত্তিতে সব মাসিক পেমেন্ট নির্ধারণ করা হবে
- বাকি থাকা অর্থরাশিটি সম্মত হওয়া সময়সীমার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে পেমেন্ট করতে হবে
- পেমেন্ট প্ল্যানকে অপরাধমূলক হিসাবে ঘোষণা করা: গ্যারেন্টার নির্ধারিত সমস্ত পেমেন্ট করতে সক্ষম না হওয়ার পর পেমেন্ট প্ল্যানকে অপরাধমূলক হিসাবে ঘোষণা করা হতে পারে। যদি এটি ঘটে, তাহেল গ্যারেন্টার অপরাধমূলক একটি বিজ্ঞপ্তি পাবেন। একটি পেমেন্ট প্ল্যানকে অপরাধমূলক ঘোষণা করার পর Community Health সত্ত্বা বা কালেকশন এজেন্সি এই নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কালেকশন কার্যক্রম শুরু করতে পারে।
- কালেকশন এজেন্সি: Community Health সত্ত্বার তরফ থেকে কোনো গ্যারেন্টারকে একটি কালেকশন এজেন্সির কাছে রেফার করা হতে পারে, এই শর্তাবলী অনুসারে:
- Community Health সত্ত্বার সাথে কালেকশন এজেন্সিটির একটি লিখিত চুক্তি থাকতে হবে।
- কালেকশন এজেন্সির সাথে লিখিত চুক্তির মধ্যে মিশন, লক্ষ্য, মূল মূল্যবোধ, আর্থিক সহায়তা পলিসির শর্তাবলী এবং Community Health সত্ত্বার এই বিলিং ও কালেকশন পলিসি মেনে চলার জন্য কালেকশন এজেন্সির প্রয়োজনীয় ভাষা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- Community Health সত্ত্বার তরফ থেকে ঋণের মালিকানা বজায় রাখা হবে (অর্থাৎ, ঋণ কোনো কালেকশন এজেন্সিকে "বিক্রি" করা হবে না)।
- যে গ্যারেন্টাররা আর্থিক সহায়তার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন, তাদের শনাক্ত করার জন্য কালেকশন এজেন্সির কাছে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া থাকবে। কালেকশন এজেন্সিকে অবশ্যই আর্থিক সহায়তা প্রোগ্রামের প্রাপ্যতা সম্পর্কে যোগাযোগ করতে হবে এবং গ্যারান্টরদের টেলিফোনের মাধ্যমে বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে Community Health সত্তার কাছে আর্থিক সহায়তা চাইছেন তাদের রেফার করতে হবে: https://uvahealth.com/services/billing-insurance/financial-assistance-eligibility। আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন জমা দিয়েছেন, এমন গ্যারেন্টারের থেকে কালেকশন এজেন্সি কোনো পেমেন্ট চাইবে না।
- যদি পাঠানো চিঠি ফিরে আসে এবং নতুন ঠিকানা খুঁজে পেতে পর্যাপ্ত প্রচেষ্টা গ্রহণ না করা পর্যন্ত উক্ত অ্যাকাউন্টে গ্যারেন্টারকে Community Health সত্ত্বার তরফ থেকে প্রারম্ভিক বিল পাঠানোর পর কমপক্ষে 120 দিন অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত কালেকশন এজেন্সিকে কোনো ব্যালেন্স রেফার করা হবে না।
- কালেকশন এজেন্সিকে কোনো ব্যালেন্স রেফার করা হবে না যদি গ্যারেন্টার পেমেন্ট প্ল্যানের বা অপরাধমূলক বিবেচিত হওয়া পেমেন্ট প্ল্যানের ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে কর্মরত হন।
নাম:
বিলিং ও কলেকশন
তারিখ: 08/26/2022
আপডেট করার তারিখ 03/01/2023
বিভাগ:
রোগীর আর্থিক পরিষেবা
অনুমোদন করেছে: UVACH Inc. বোর্ড