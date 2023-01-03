Billing & Collections Policy, Arabic سياسة الفواتير والتحصيلات

سياسة الفوترة وتحصيل المستحقات

تنطبق هذه السياسة على خدمات رعاية المرضى المقدَّمة في المواقع التالية:

• مركز UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC)

• مركز UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC)

• مركز UVA Health Prince William Medical Center (PWMC)

• مجموعة UVACH Medical Group

• مركز UVA Health Cancer Center Gainesville

الغرض

الغرض من هذه السياسة هو توضيح المعلومات المتعلقة بإجراءات الفوترة وتحصيل المستحقات الخاصة بـ UVA Community Health (UVACH)، والتي تضم UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC)، وUVA Health Haymarket Medical Center (HAMC)، وUVA Health Prince William Medical Center (PWMC)، وUVACH Medical Group، وUVA Health Cancer Center Gainesville. (ويُشار إليها فيما بعد باسم "Community Health entities")

النطاق

تسري هذه السياسة على جميع Community Health entities. أي وكالة تحصيل تعمل نيابةً عن كيانات صحة المجتمع سوف تحترم وتدعم ممارسات التحصيل كما هو موضح أدناه. ما لم يُنص على خلاف ذلك، لا تنطبق هذه السياسة على الأطباء أو الموفرين الطبيين الآخرين، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أطباء غرف الطوارئ وأطباء التخدير وأخصائيي الأشعة وأخصائيي المستشفيات وأخصائيي علم الأمراض الذين لا يعملون لدى مجموعة Community Health Medical Group.

التعريفات

المبالغ المفوترة بصفة عامة (AGB) – المبالغ المفوترة بصفة عامة تعني المبالغ التي يتم تحميلها بشكل عام على المرضى مقابل خدمات الطوارئ والخدمات الضرورية طبيًا والذين لديهم تأمين يغطي هذه الخدمات. يجب أن تقتصر الرسوم المفروضة على المرضى المؤهلين للحصول على المساعدة المالية على ما لا يزيد عن المبالغ المفوترة بصفة عامة ("AGB") مقابل هذه الخدمات. تعتمد هذه الرسوم على متوسط المبالغ المسموح بها من Medicare والجهات الدافعة التجارية في حالات الطوارئ وغيرها من الرعاية الطبية الضرورية. تشمل المبالغ المسموح بها كلاً من المبلغ الذي ستدفعه شركة التأمين والمبلغ، إن وجد، والذي يكون الفرد مسؤولاً شخصيًا عن دفعه. يتم حساب المبالغ المفوترة بصفة عامة (AGB) لدى CPMC وPWMC وHAMC باستخدام طريقة النظر إلى الخلف وفقًا للقسم 26 من قانون اللوائح الفيدرالية (CFR) البند رقم 1.501(r).

الديون المعدومة — شطب الذمم المدينة باعتبارها غير قابلة للتحصيل، مع بقائها رصيدًا مستحقًا قائمًا.

وكالة تحصيل — أي جهة يتم التعاقد معها لمتابعة أو تحصيل المدفوعات من الضامنين.

فترة الأهلية — المدة الزمنية التي يُمنح خلالها الضامن مساعدة مالية.

إجراء تحصيل استثنائي (ECA) — يُقصد به أيٌّ مما يلي:

□ بيع دين الفرد لطرف آخر، مع مراعاة بعض الاستثناءات

□ البلاغات السلبية إلى وكالات تقارير الائتمان أو مكاتب الائتمان

□ تأجيل أو رفض أو طلب الدفع قبل تقديم الرعاية الطبية اللازمة بسبب عدم الدفع مقابل الرعاية المقدمة مسبقًا

□ الإجراءات التي تتطلب عمليات قانونية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

o الحجز على الممتلكات

o فرض حبس الرهن على العقارات

o الحجز على حساب مصرفي أو أي ممتلكات شخصية أخرى أو مصادرته / مصادرتها

o رفع دعوى مدنية ضد فرد

o التسبب في اعتقال أحد الأشخاص

o جعل الفرد خاضعًا لأمر الحجز الشخصي

o الحجز على أجور الفرد

إن تقديم مطالبة في إجراءات الإفلاس لا يعد إجراء تحصيل استثنائي.

الضامن — المريض أو مقدم الرعاية أو الجهة المسؤولة عن سداد فاتورة خدمات الرعاية الصحية.

برنامج المساعدة المالية للمرضى — برنامج يهدف إلى خفض الرصيد المستحق على الضامن. يُقدَّم هذا البرنامج للضامنين الذين يستوفون معايير الأهلية المنصوص عليها في سياسة المساعدة المالية المعتمدة لدينا.

مسؤولية المريض (للمرضى المؤمن عليهم) — المبلغ الذي يلتزم المريض المؤمن عليه بسداده من ماله الخاص بعد أن تقوم الجهة الضامنة الخارجية بتحديد قيمة المنافع المستحقة له، ويشمل ذلك الدفعات المشتركة، ونسب التحمل التأميني، والمبالغ المقتطعة (التحمل).

مسؤولية المريض (للمرضى غير المؤمن عليهم) — المبلغ الذي يلتزم المريض بسداده بعد تطبيق أي خصومات مخصصة لغير المؤمن عليهم.

الجهة الدافعة من طرف ثالث — أي مؤسسة، غير المريض (الطرف الأول) أو مقدم الرعاية الصحية (الطرف الثاني)، تشارك في تمويل خدمات الرعاية الصحية الشخصية.

غير مؤمن عليه بالشكل الكافي - فرد لديه تأمين ولكن تتم محاسبته على إجمالي الرسوم مقابل الخدمات غير المغطاة وفقًا لخطة الامتيازات الخاصة به. تشمل الأمثلة، على سبيل المثال لا الحصر: أدوية Medicare التي يتناولها المريض ذاتيًا، استنفاد الحد الأقصى للمنافع، الملاحق التأمينية الخاصة بإجازة الأمومة، وغيرها.

غير المؤمن عليهم — المرضى الذين لا يتمتعون بأي تغطية تأمينية.

السياسة

تتمثل سياسة كيانات صحة المجتمع في UVA في إصدار فواتير للجهات الضامنة والجهات الدافعة الخارجية بدقة وفي الوقت المناسب وبشكل متسق مع القوانين واللوائح المعمول بها.

كشف الحساب المفصل

يجوز للجهات الضامنة طلب كشف حساب مفصل لحسابهم في أي وقت مجانًا.

النزاعات

يجوز لأي جهة ضامنة الاعتراض على عنصر أو رسوم مفروضة في الفاتورة الصادرة لها. يجوز للجهات الضامنة رفع النزاع كتابيًا أو عبر الهاتف مع ممثل خدمة العملاء. إذا طلبت الجهة الضامنة وثائق تتعلق بفاتورتها، فسوف يبذل الموظفون جهودًا معقولة لتقديم الوثائق المطلوبة إلى الجهة الضامنة في غضون ثلاثة أيام عمل.

دورة الفوترة

تبدأ دورة الفوترة للكيانات الصحية المجتمعية من تاريخ أول كشف حساب وتنتهي بعد 120 يومًا من ذلك التاريخ. خلال دورة الفوترة، قد تتلقى الجهات الضامنة مكالمات وكشوف حسابات وخطابات. يمكن إجراء المكالمات إلى الجهة الضامنة طوال دورة الفوترة. فيما يلي جدول كشوف الحساب والخطابات:

• يتم إرسال كشف حساب إلى الجهة الضامنة عندما يتم تحديد أن الرصيد مستحق على الجهة الضامنة

• يتم إرسال خطاب متابعة بعد 30 يومًا من تاريخ كشف الحساب الذي يبلغ الجهة الضامنة بأن حسابه قد فات موعد استحقاقه

• يتم إرسال خطاب ثانٍ بعد 30 يومًا من الخطاب الأول الذي يبلغ الجهة الضامنة بأن حسابها متأخر

• يتم إرسال خطاب ثالث وأخير بعد 30 يومًا من الخطاب الثاني لإبلاغ الجهة الضامنة بأن حسابها متأخر بشكل خطير، وقد يتم تسليم الحساب إلى وكالة تحصيل

• في اليوم 120 من دورة الفوترة، يتم تسليم حساب الجهة الضامنة إلى وكالة التحصيل

يحتوي كل كشف حساب وخطاب يتم استخدامها في دورة الفوترة لدينا على معلومات تتعلق بطرق الدفع وخيارات الدفع وموقع المساعدة المالية ورقم اتصال لخدمة العملاء.