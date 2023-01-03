የሂሳብ አከፋፈል እና የስብስብ መመሪያ Billing & Collections Policy, Amharic (Ethiopia)
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የሂሳብ አከፋፈል እና ክፍያ የመስብሰብ ፖሊሲ
ይህ ፖሊሲ በእነዚህ አካባቢዎች ለሚሰጡ የታካሚ እንክብካቤ አገልግሎቶች ተፈጻሚ ይሆናል፦
- UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC)
- UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC)
- UVA Health Prince William Medical Center (PWMC)
- UVACH የሕክምና ቡድን
- UVA Health Cancer Center Gainesville
ዓላማ
የዚህ ፖሊሲ ዓላማ UVA Health Culpeper Medical Center (CPMC)፣ UVA Health Haymarket Medical Center (HAMC)፣ UVA Health Prince William Medical Center (PWMC)፣ UVACH Medical Group እና UVA Health Cancer Center Gainesvilleን ስለሚያጠቃልለው የUVA Community Health (UVACH) የሂሳብ አከፋፈል እና ክፍያ የመስብሰብ ልምዶች ላይ መረጃ መስጠት ነው። (ከዚህ በኋላ "የማኅበረሰብ ጤና ተቋማት" እየተባለ ይጠራል)
ተፈጻሚነት
ይህ ፖሊሲ በሁሉም የማኅበረሰብ ጤና ተቋማት ላይ ተፈጻሚ ይሆናል። የማኅበረሰብ ጤና ተቋማትን በመወከል የሚሰራ ማንኛውም ሰብሳቢ ኤጀንሲ ከታች የተገለጹትን የአሰባሰብ ልማዶች ያከብራል እንዲሁም ይደግፋል። በሌላ ሁኔታ ካልተገለጸ በስተቀር፣ ይህ ፖሊሲ በCommunity Health Medical Group ያልተቀጠሩ ሐኪሞችን ወይም ሌሎች የሕክምና ባለሙያዎችን አይመለከትም፤ ይህም የድንገተኛ ክፍል ሐኪሞችን፣ ማደንዘዣ ስፔሻሊስቶችን (anesthesiologists)፣ የራጅ ባለሙያዎችን (radiologists)፣ ሆስፒታሊስቶችን (hospitalists) እና ፓቶሎጂስቶችን (pathologists) ያጠቃልላል ነገር ግን በእነዚህ ብቻ አይገደብም።
ትርጓሜዎች
በአጠቃላይ የሚጠየቁ የክፍያ መጠኖች (Amounts Generally Billed, AGB) – በአጠቃላይ የሚጠየቁ የክፍያ መጠኖች ማለት ለድንገተኛ እና ለሕክምና አስፈላጊ ለሆኑ አገልግሎቶች የኢንሹራንስ ሽፋን ላላቸው ታካሚዎች በተለምዶ የሚጠየቁ የክፍያ መጠኖች ማለት ነው። የፋይናንስ እርዳታ የማግኘት መብት ላላቸው ታካሚዎች የሚጠየቁ ክፍያዎች ለተጠቀሱት አገልግሎቶች “በተለምዶ ከሚጠየቁ የክፍያ መጠኖች (AGB)” መብለጥ የለባቸውም። እነዚህ ክፍያዎች፣ ከሜዲኬር እና ከንግድ ከፋዮች ለድንገተኛ ሕክምና እና አስፈላጊ ለሆነ ሕክምና የተፈቀደው መጠን አማካይ ላይ የተመሰረቱ ናቸው። የተፈቀዱት መጠኖች መድን አቅራቢው የሚከፍለውን መጠን እና ግለሰቡ በግል መክፈል ያለበት መጠን ካለ እርሱንም ያካትታል። የCPMC፣ PWMC እና HAMC AGBዎች በ 26 CFR §1.501(r) መሠረት የያለፈውን የመመልከቻ (look back) ዘዴን በመጠቀም ይሰላሉ።
የተበላሸ ዕዳ (Bad Debt) – ሊሰበሰቡ የማይችሉ ተብለው ከሚሰበሰቡ ሂሳቦች ተሰረዙ፣ ነገር ግን አሁንም እንደ ተከፋይ የቀሩ ዕዳዎች ናቸው።
የዕዳ አሰባሰብ ወኪል (Collection Agency) – የዕዳ አሰባሰብ ወኪል ማለት ከዋሶች (guarantors) ክፍያዎችን እንዲከታተል ወይም እንዲሰበስብ የተመደበ ማንኛውም አካል ነው።
የብቁነት ጊዜ (Eligibility Period) – አንድ ዋስ የፋይናንስ እርዳታ እንዲያገኝ የተፈቀደለት የጊዜ ገደብ ነው።
ልዩ የዕዳ አሰባሰብ እርምጃ (Extraordinary Collection Action - ECA) – ECA ማለት ከሚከተሉት አንዱ ነው፦
- አንዳንድ ልዩ ሁኔታዎች እንዳሉ ሆነው፣ የአንድን ግለሰብ ዕዳ ለሌላ ሰው መሸጥ
- ለክሬዲት መዝጋቢ ኤጀንሲዎች ወይም የክሬዲት ቢሮዎች የክስ ሪፖርት ማቅረብ
- ቀድሞ ለቀረበው ሕክምና ክፍያ ባለመፈጸሙ ምክንያት፣ አስፈላጊ የሆነ ሕክምናን ለሌላ ጊዜ ማስተላለፍ፣ መከልከል ወይም አገልግሎት ከማግኘታቸው በፊት ውዝፋቸውን እንዲከፍሉ መጠየቅ።
- ሕጋዊ ሂደት የሚጠይቁ እርምጃዎች፣ የሚከተሉትን አካትቶ ነገር ግን በእነርሱ ሳይወሰን፦
- በንብረት ላይ ውርስ ማወጅ
- የቤት ንብረትን በሃራጅ መሸጥ
- የባንክ ሂሳብን ወይም ሌላ የግል ንብረትን ማሳገድ ወይም መያዝ
- በግለሰብ ላይ የፍትሐብሄር ክስ መመስረት
- ግለሰብን ማሳሰር
- ግለሰብን በፍርድ ቤት ትዕዛዝ ማሳገድ
- ተቆራጭ ማሳዘዝ
በክስረት ሂደት ውስጥ ይገባኛል ማመልከት ከመደበኛ ውጭ የሆነ የመሰብሰብ እርምጃ አይደለም።
ዋስ – ታካሚው፣ የቅርብ አስታማሚው ወይም ለጤና እንክብካቤ ክፍያ ኃላፊነት ያለበት ማንኛውም አካል።
የታካሚ የገንዘብ ድጋፍ ፕሮግራም (Patient Financial Assistance Program) – በዋሱ ላይ ያለውን የዕዳ መጠን ለመቀነስ ታስቦ የተነደፈ ፕሮግራም። ይህ ፕሮግራም በእኛ የፋይናንስ እርዳታ ፖሊሲ (Financial Assistance Policy) ውስጥ የተገለጹትን የብቁነት መመዘኛዎች ለሚያሟሉ ዋሶች የሚቀርብ ነው።
የመድን ሽፋን ላላቸው ታካሚዎች የሚጠበቅ የታካሚ ኃላፊነት – የመድን ሽፋን ላላቸው ታካሚዎች የሚጠበቅ የታካሚ ኃላፊነት ማለት፣ የታካሚው የኢንሹራንስ ድርጅት (ሶስተኛ ወገን) የታካሚውን የጥቅማጥቅም መጠን ከወሰነ በኋላ ታካሚው ከኪሱ (out-of-pocket) መክፈል የሚጠበቅበት የገንዘብ መጠን ሲሆን፤ ይህም የጋራ ክፍያዎችን (co-payments)፣ የጋራ መድንን (co-insurances) እና ተቀናሾችን ያካትታል።
የመድን ሽፋን ለሌላቸው ታካሚዎች የሚጠበቅ የታካሚ ኃላፊነት – ማናቸውም የመድን ሽፋን ለሌላቸው ታካሚዎች የሚደረጉ ቅናሾች ከተተገበሩ በኋላ አንድ ታካሚ መክፈል የሚጠበቅበት የገንዘብ መጠን ነው።
ሶስተኛ-ወገን ከፋይ - የግለሰብ ጤና አገልግሎቶች ክፍያዎችን ለመሸፈን ተሳታፊ የሆነ፣ ከታካሚው (የመጀመሪያው ወገን) ወይም ከጤና ክብካቤ አቅራቢው (ሁለተኛ ወገን) ሌላ የሆነ አካል።
በቂ የመድን ሽፋን የሌለው (Underinsured) - የመድን ሽፋን ያለው ሆኖም ግን እንደ ጥቅማጥቅም ዕቅዱ ሽፋን ለማያገኙ አገልግሎቶች ሙሉ ክፍያ የሚጠየቅ ግለሰብ። ምሳሌዎች የሚከተሉትን ያካትታሉ ነገር ግን በእነዚህ ብቻ አይገደቡም፦ በMedicare በራስ የሚወሰዱ መድኃኒቶች፣ ከፍተኛው የጥቅማጥቅም ገደብ ላይ መድረስ፣ ተጨማሪ የወሊድ ሽፋን ወዘተ።
የመድን ሽፋን የሌላቸው - ምንም ዓይነት የመድን ወይም ኢንሹራንስ ሽፋን የሌላቸው ታካሚዎች።
ፖሊሲ
ዋሶችን እና ተፈጻሚነት ያላቸው ሶስተኛ-ወገኖችን በትክክል፣ በወቅቱ፣ እና በወጥነት፣ ተፈጻሚነት ባላቸው ሕጎች እና መመሪያዎች መሰረት ማስከፈል የUVA የማኅበረሰብ ጤና አካላት ፖሊሲ ነው።
በዝርዝር የተቀመጠ መግለጫ
ዋሶች ለሂሳባቸው በማንኛውም ጊዜ፣ ያለ ተጨማሪ ክፍያ፣ በዝርዝር የተቀመጠ መግለጫ ሊጠይቁ ይችላሉ።
መቃወሚያዎች
ማንኛውም ዋስ አንድን ነጠላ ክፍያ ወይም በክፍያ መጠየቂያ ላይ ያላቸውን መጠን መቃወም ይችላሉ። ዋሶች ተቃውሟቸውን በጽሁፍ ወይም በስልክ ለደንበኞች አገልግሎት ወኪል ማቅረብ ይችላሉ። አንድ ዋስ የክፍያ መጠየቂያቸውን አስመልክተው ሰነድ ቢጠይቁ፣ የተቋሙ ሰራተኛ የተጠየቀውን ሰነድ ለዋሱ በሶስት የሥራ ቀናት ውስጥ ለማቅረብ ምክንያታዊ ጥረት ያደርጋል።
የክፍያ ክፍለ ጊዜ
የማኅበረሰብ ጤና አካላት የክፍያ ክፍለ ጊዜ ከመጀመሪያው መግለጫ ቀን ይጀምራል እንዲሁም ከዚያ ቀን ከ120 ቀናት በኋላ ያበቃል። በክፍያ ክፍለ ጊዜ ወቅት ዋሶች የስልክ ጥሪዎች፣ መግለጫዎች እና ደብዳቤዎች ሊደርሷቸው ይችላሉ። በሙሉው የክፍያ ክፍለ ጊዜ ወቅት ዑደት ውስጥ ለዋስ ስልክ ሊደወል ይችላል። ከዚህ በታች ያለው የመግለጫዎች እና ደብዳቤዎች የጊዜ ሰሌዳ ነው፦
በክፍያ ክፍለ ጊዜው ውስጥ ያለ እያንዳንዱ የሂሳብ መግለጫ እና ደብዳቤ ስለ ክፍያ ዘዴዎች፣ ክፍያ አማራጮች፣ የገንዘብ ድጋፍ ድር ጣቢያ፣ እና የደንበኞች አገልግሎት ስልክ ቁጥርን ያካትታል።
አሰራር
ለዋስ ያልሆነ የክፍያ መጠየቂያ
- የሽፋን መረጃ ማግኘት፦ ሆስፒታሉ ለታካሚው ለሰጣቸው አገልግሎቶች የግል ወይም የመንግሥት የጤና ኢንሹራንስ ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል ሊሸፍን የሚችል መሆኑን በተመለከተ የማኅበረሰብ ጤና ተቋማት (Community Health entities) ከታካሚዎች መረጃ ለማግኘት ተገቢውን ጥረት ያደርጋሉ።
- ለሶስተኛ-ወገን ከፋዮች የክፍያ መጠየቂያ ማቅረብ፦ የማኅበረሰብ ጤና ተቋማት ከሶስተኛ-ወገን ከፋዮች የሚፈለጉ ማናቸውንም ክፍያዎች በትጋት ይከታተላሉ፤ ይህም ውል ያላቸውን እና የሌላቸውን ከፋዮች፣ ካሳ የሚከፍሉ አካላትን (indemnity payers)፣ ለታካሚው ቀጥተኛ ሽፋን የሚሰጡ የኃላፊነት እና የተሽከርካሪ መድን ሰጪዎችን፣ እንዲሁም ለታካሚው እንክብካቤ የገንዘብ ኃላፊነት ሊኖርባቸው የሚችሉ የመንግሥት ፕሮግራም ከፋዮችን ያጠቃልላል ነገር ግን በእነዚህ ብቻ አይገደብም። በተጨማሪም፣ የማኅበረሰብ ጤና ተቋማት ታካሚው ወይም ተወካዩ በሰጡት ወይም ባረጋገጡት መረጃ መሠረት፣ ለሚመለከታቸው ሶስተኛ-ወገን ከፋዮች በሙሉ በወቅቱ የክፍያ መጠየቂያ ያቀርባሉ።
ለዋስ የሆነ የክፍያ መጠየቂያ
በተከታታይ የሚላክ የሂሳብ መግለጫ እና ደብዳቤ ዋሱ መክፈል ያለበትን መጠን በተመለከተ መረጃ ለመስጠት ያገልግላሉ። እያንዳንዱ የሂሳብ መግለጫ እና ደብዳቤ ስለ ክፍያ ዘዴዎች፣ ክፍያ አማራጮች፣ የገንዘብ ድጋፍ ድር ጣቢያ፣ እና የደንበኞች አገልግሎት ስልክ ቁጥርን ያካትታል።
- የመድን ሽፋን ላላቸው ታካሚዎች የክፍያ መጠየቂያ ማቅረብ፦ የማኅበረሰብ ጤና ተቋማት በጥቅማጥቅሞች መግለጫ (Explanation of Benefits - EOB) ላይ በተሰላው መሠረት፣ ወይም በሶስተኛ-ወገን ከፋዩ ፖሊሲ የጥቅማጥቅም መዋቅር በተወሰነው መሠረት ወዲያውኑ ለዋሱ የክፍያ መጠየቂያ ያቀርባሉ።
- የመድን ሽፋን ለሌላቸው ታካሚዎች የክፍያ መጠየቂያ ማቅረብ፦ የማኅበረሰብ ጤና ተቋማት የሚመለከታቸው የመድን ሽፋን ለሌላቸው ታካሚዎች የሚደረጉ ቅናሾች ተቀንሰው የሚቀረውን ዕዳ ወዲያውኑ ለዋሱ የክፍያ መጠየቂያ ያቀርባሉ።
የክፍያ አሰባሰብ ልማዶች
- አጠቃላይ የክፍያ አሰባሰብ ልምዶች፦ በዚህ ፖሊሲ መሠረት፣ የማኅበረሰብ ጤና ተቋማት ከዋሶች ክፍያ ለማግኘት ተገቢ የሆኑ የዕዳ አሰባሰብ ጥረቶችን ሊያደርጉ ይችላሉ። አጠቃላይ የክፍያ አሰባሰብ ተግባራት የዋስ የሂሳብ መግለጫዎችን/ደብዳቤዎችን መላክ፣ የስልክ ጥሪዎችን ማድረግ፣ እና ሂሳቦችን እንደ ቅድመ-አሰባሰብ (pre-collect)፣ ቀደምት ክፍያ አሰባሰብ (early out) እና የተበላሹ ዕዳዎች አገልግሎት ሰጪዎች ላሉ የንግድ አጋሮች ማስተላለፍን ያካትታሉ (ነገር ግን በእነዚህ ብቻ አይገደቡም)።
- ልዩ የክፍያ አሰባሰብ እርምጃዎች (ECA)፦ የማኅበረሰብ ጤና ተቋማትም ሆኑ አጋር የዕዳ አሰባሰብ ወኪሎች በዋሶች ላይ ልዩ የክፍያ አሰባሰብ እርምጃ (ECA) መውሰድ አይችሉም።
ዋሱ ለሙሉ የፋይናንስ እርዳታ ብቁ ሆኖ ከተገኘ እና ቀድሞ ክፍያ ፈጽሞ ከሆነ፣ የማኅበረሰብ ጤና ተቋማት ዋሱ ብቁ በነበረበት የጊዜ ገደብ ውስጥ ከከፈለው ገንዘብ ላይ ከ$5.00 በላይ የሆነውን ማንኛውንም መጠን ተመላሽ ያደርጋሉ። ዋሱ ለከፊል የፋይናንስ እርዳታ ፈቃድ ካገኘ፣ የማኅበረሰብ ጤና ተቋማት ዋሱ በግሉ መክፈል ካለበት መጠን በላይ የከፈለውን ማንኛውንም የገንዘብ መጠን ተመላሽ ያደርጋሉ። የማኅበረሰብ ጤና ተቋማት ከ$5.00 በታች የሆነ ማንኛውንም መጠን ለዋሱ ተመላሽ አያደርጉም
- የክፍያ ዕቅዶች፦
- ብቁ ታካሚዎች፦ የማኅበረሰብ ጤና ተቋማት እና በስማቸው የሚንቀሳቀሱ ማንኛቸውም የዕዳ አሰባሰብ ወኪሎች ዋሶች በክፍያ ዕቅድ ስምምነት ውስጥ እንዲገቡ አማራጭ ማቅረብ አለባቸው። የክፍያ ዕቅድ ስምምነቱ ዋሱ ያለበትን ዕዳ በተወሰነ የጊዜ ገደብ ውስጥ ከፋፍሎ እንዲከፍል ያስችለዋል።
- የክፍያ ዕቅድ ውሎች፦
- ሁሉም የክፍያ ዕቅዶች ከወለድ ነጻ መሆን አለባቸው
- ሁሉም ወርሃዊ ክፍያዎች በማኅበረሰብ ጤና አካላት እና በዋሱ መካከል ስምምነት ላይ በተደረሰበት መጠን የሚፈጸሙ መሆን አለባቸው።
- በሂሳቡ ላይ ያለው ቀሪ ዕዳ በተስማሙበት የጊዜ ገደብ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ይከፈላል ተብሎ ይጠበቃል።
- የክፍያ ዕቅድን እንደ ውዝፍ ዕዳ (Delinquent) መመደብ፦ አንድ የክፍያ ዕቅድ ዋሱ ተከታታይ ክፍያዎችን ሳይፈጽም ሲቀር እንደ ውዝፍ ዕዳ ሊመደብ ይችላል። ይህ ከተከሰተ፣ ዋሱ የተበላሸ ዕዳ ማሳወቂያ ይደርሰዋል። አንድ የክፍያ ዕቅድ እንደ ውዝፍ ዕዳ ከተመደበ በኋላ፣ የማኅበረሰብ ጤና ተቋማት ወይም የዕዳ አሰባሰብ ወኪሉ ከዚህ ፖሊሲ ጋር በሚጣጣም መልኩ የዕዳ አሰባሰብ ተግባራትን ሊጀምሩ ይችላሉ።
- የዕዳ አሰባሰብ ወኪሎች፦ የማኅበረሰብ ጤና ተቋማት በሚከተሉት ሁኔታዎች ላይ በመመሥረት የዋሶችን ሂሳብ ወደ ዕዳ አሰባሰብ ወኪል ሊያስተላልፉ ይችላሉ፦
- ሰብሳቢ ኤጀንሲው ከማኅበረሰብ ጤና አካላት ጋር በጽሁፍ የተቀመጠ ስምምነት ያለው መሆን አለበት።
- ከዕዳ አሰባሰብ ወኪሉ ጋር የሚደረገው የጽሑፍ ስምምነት ወኪሉ የማኅበረሰብ ጤና ተቋማትን ተልዕኮ፣ ራዕይ፣ መሰረታዊ እሴቶች፣ የፋይናንስ እርዳታ ፖሊሲ ውሎችን፣ እንዲሁም ይህንን የክፍያ እና የዕዳ አሰባሰብ ፖሊሲ እንዲያከብር የሚጠይቁ ድንጋጌዎችን መያዝ አለበት።
- የማኅበረሰብ ጤና ተቋማት የዕዳው ባለቤትነት መብታቸውን ይይዛሉ (ማለትም ዕዳው ለዕዳ አሰባሰብ ወኪሉ "አይሸጥም")።
- ሰብሳቢ ኤጀንሲው የገንዘብ ድጋፍ ለማግኘት መመዘኛዎቹን የሚያሟሉ ዋሶችን የሚለይበት አሰራር ያለው መሆን አለበት። የዕዳ አሰባሰብ ወኪሉ ስለ ፋይናንስ እርዳታ ፕሮግራሙ መኖር መረጃ መስጠት እንዲሁም የፋይናንስ እርዳታ የሚፈልጉ ዋሶችን በስልክ ወይም በድረ-ገጻቸው አማካኝነት ወደ ማኅበረሰብ ጤና ተቋማት መምራት አለበት፦ https://uvahealth.com/services/billing-insurance/financial-assistance-eligibility. የዕዳ አሰባሰብ ወኪሉ የፋይናንስ እርዳታ ማመልከቻ ካስገባ ዋስ ማንኛውንም ክፍያ መጠየቅ የለበትም።
- ተመላሽ የሆነ ደብዳቤ ደርሶ እና ወቅታዊ አድራሻን ለማግኘት ጥረት ተደርጎ ካልሆነ በስተቀር፣ የማኅበረሰብ ጤና ተቋማት የመጀመሪያውን የክፍያ መጠየቂያ ለዋሱ ከላኩ ቢያንስ 120 ቀናት ሳይሞላ ማንኛውም ቀሪ ዕዳ ወደ ዕዳ አሰባሰብ ወኪል መተላለፍ የለበትም።
- ዋሱ ውዝፍ (delinquent) ያልሆነ የክፍያ ዕቅድ ላይ እስካለ ድረስ፣ ማንኛውም ቀሪ ዕዳ ወደ ዕዳ አሰባሰብ ወኪል አይተላለፍም።
ርዕስ፦
የሂሳብ አከፋፈል እና ክፍያ መስብሰብ
ቀን፦ 08/26/2022
የታደሰው በ 03/01/2023
ምድብ፦
የታካሚ የፋይናንስ አገልግሎቶች
ያጸደቀው፦ የUVACH Inc. ቦርድይም ክፍያው ያልተበላሸ ከሆነ ማንኛውም ቀሪ ሂሳብ ወደ ሰብሳቢ ኤጀንሲ መተላለፍ የለበትም።