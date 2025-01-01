Skip to main content

Pharmacy Residency: PGY1

Program Description

Number of positions:

8

How to apply:

Candidate Selection Policy

Rotation Schedule:

Sample Schedules

Program information:

Residency Manual

Certifications:

 BLS and ACLS Training and Certification (required)
Teaching and Learning Certificate (optional)

Biographies:   

Current Residents

Residency Program Director

Assistant Residency Program Director

Applicant Resources

Application deadline: January 2, 2026

2026-2027 Information Sessions

Sign up here!

  • Thursday, September 25th at 7:00 PM EDT
  • Tuesday, October 21st at 6:00 PM EDT
  • Wednesday, November 12th at 8:00 PM EST
  • Friday, December 19th at 4:00 PM EST

Resident Contacts:
Catherine Herman, PharmD ([email protected])
Savannah Savage, PharmD ([email protected])

Two rows of current PGY1 students in front of the Rotunda on UVA's grounds

Our PGY1 Residents

Front: Allison Chidester (Assistant RPD), Leah Dykstra, Savannah Savage, Emma Covington, Kyndal Lemelin, Katelyn Hipwell (RPD) Back: Emilia Pieta, Catherine Herman, Brandon Ho, Josh Mercure, Lauren Yates Photo credit: Hayley Spear

2025-2026 Resident Projects

Resident

Project

Primary Preceptor

Project Type

Emma Covington

Evaluation of Accelerated Sedation Wean Pathway for Acute Care/IMU Pediatric Patients

Steven Astrachan

Quality

Leah Dykstra

Heart Transplant Serotonergic Medications

Emily Burns

Research

Catherine Herman

Impact of Patient-Reported Beta-Lactam Allergy on Selection and Timing of SAP Agent

Lindsay Donohue, 
Corey Medler

Research

Brandon Ho

Optimization of IV iron use in patients with heart failure with reduced ejection fraction

Kelsey Mueller

Research

Kyndal Lemelin

Bone Health in Lung Transplant Patients

Jillian Dann

Quality

Emilia Pieta

Propofol Dosing Weight

Rita Jamil

Research

Savannah Savage

Induction Immunosuppression in Liver Transplant

Jen Geyston

Research

Lauren Yates

AUC vs. Trough-Based Vancomycin Dosing in the Home Health Setting

Adam Archer

Research

Joshua Mercure

Track and Save – Impact of Medication Tracking

Mary Pat Thomas, Rachel Russ

Research

 Program Director/Contact Person:
Katelyn Hipwell, PharmD, MPH

Assistant Program Director:
Allison Chidester, PharmD, BCCP