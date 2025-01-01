Pharmacy Residency: PGY1
Program Description
Number of positions:
8
How to apply:
|Candidate Selection Policy
Rotation Schedule:
|Sample Schedules
Program information:
|Residency Manual
Certifications:
BLS and ACLS Training and Certification (required)
Biographies:
Applicant Resources
Application deadline: January 2, 2026
2026-2027 Information Sessions
- Thursday, September 25th at 7:00 PM EDT
- Tuesday, October 21st at 6:00 PM EDT
- Wednesday, November 12th at 8:00 PM EST
- Friday, December 19th at 4:00 PM EST
Resident Contacts:
Catherine Herman, PharmD ([email protected])
Savannah Savage, PharmD ([email protected])
Our PGY1 Residents
Front: Allison Chidester (Assistant RPD), Leah Dykstra, Savannah Savage, Emma Covington, Kyndal Lemelin, Katelyn Hipwell (RPD) Back: Emilia Pieta, Catherine Herman, Brandon Ho, Josh Mercure, Lauren Yates Photo credit: Hayley Spear
2025-2026 Resident Projects
Resident
Project
Primary Preceptor
Project Type
Emma Covington
Evaluation of Accelerated Sedation Wean Pathway for Acute Care/IMU Pediatric Patients
Steven Astrachan
Quality
Leah Dykstra
Heart Transplant Serotonergic Medications
Emily Burns
Research
Catherine Herman
Impact of Patient-Reported Beta-Lactam Allergy on Selection and Timing of SAP Agent
Lindsay Donohue,
Research
Brandon Ho
Optimization of IV iron use in patients with heart failure with reduced ejection fraction
Kelsey Mueller
Research
Kyndal Lemelin
Bone Health in Lung Transplant Patients
Jillian Dann
Quality
Emilia Pieta
Propofol Dosing Weight
Rita Jamil
Research
Savannah Savage
Induction Immunosuppression in Liver Transplant
Jen Geyston
Research
Lauren Yates
AUC vs. Trough-Based Vancomycin Dosing in the Home Health Setting
Adam Archer
Research
Joshua Mercure
Track and Save – Impact of Medication Tracking
Mary Pat Thomas, Rachel Russ
Research
Program Director/Contact Person:
Katelyn Hipwell, PharmD, MPH
Assistant Program Director:
Allison Chidester, PharmD, BCCP